Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 19:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/rossiya_-_muzykalnaya_derzhava_42636"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201710/392_300_42636_foto.jpg" width=206 alt="Россия – музыкальная держава" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Лилия Ященко</b></span> <span style="font-size: large;">Россия – музыкальная держава</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">На концерте, посвящённом 25-летию фонда «Русское исполнительское искусство», в Большом зале консерватории собрался цвет представителей академической музыкальной культуры</font></em></span></p><p>Четверть века деятельность фонда, у истоков которого стояли ещё Мстислав Ростропович и Святослав Бэлза, была направлена на то, чтобы российская исполнительская школа не только не утратила, но и укрепляла свои лидирующие позиции в мире классической музыки. На то, чтобы Россию знали во всём мире как великую музыкальную державу. <a href="http://www.chaskor.ru/article/rossiya_-_muzykalnaya_derzhava_42636">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Четверть века деятельность фонда, у истоков которого стояли ещё Мстислав Ростропович и Святослав Бэлза, была направлена на то, чтобы российская исполнительская школа не только не утратила, но и укрепляла свои лидирующие позиции в мире классической музыки. На то, чтобы Россию знали во всём мире как великую музыкальную державу.

Столетие культурной революции

Пожалуй, самые точные слова сказал руководитель Регионального благотворительного общественного фонда «Русское исполнительское искусство» и ректор «Ипполитовки» Валерий Иосифович Ворона: «В этой области нам, слава Богу, ничего создавать не надо: русская исполнительская школа есть! Остаётся лишь хранить богатое наследство, доставшееся нам от великих предшественников. В год столетия Великой Октябрьской социалистической революции однозначным может быть лишь отношение к культурной революции, которую совершила Россия в сфере искусства, начиная с 1917 года. Я убеждён, что именно из культурной почвы произрастают и другие достижения нашей страны – в науке, спорте, образовании».

Иосиф Кобзон и Валерий Ворона





В этот вечер в тёплой дружеской атмосфере Большого зала консерватории, где большинство собравшихся знали друг друга лично, между концертными номерами происходило вручение наград за вклад в развитие музыкальной культуры. Важной частью церемонии стало вручение Международного приза в области музыкальной педагогики им. М.М. Ипполитова-Иванова. «Без выдающихся педагогов нет выдающихся исполнителей», – сказал Валерий Ворона, вручая приз Иосифу Давыдовичу Кобзону, который известен большинству в нашей стране как эстрадный певец, и лишь профессионалы знают, что Кобзон – основатель первой в стране кафедры эстрадно-джазового пения в ГМПИ им. Гнесиных. Баритон Юрий Чернов, в прошлом солист Мариинского театра и Метрополитен-опера, а ныне профессор вокального искусства Университета Лос-Анджелеса, пересёк океан из ради получения такого же приза и исполнения трёхминутной арии Онегина. Юрий Симонов, дирижёр и профессор Санкт-Петербургской консерватории им. Римского Корсакова и ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, тоже награждённый за достижения области музыкальной педагогики, замечательно сказал про руководителя фонда: «Есть такое высказывание: часто человек думает одно, говорит другое, делает третье. Так вот Валерий Ворона что думает, то и говорит, а что говорит, то и делает». Результаты трудов этого неутомимого человека мы весь вечер видели и слышали со сцены Большого зала консерватории.

Музыка для Вороны с оркестром

Не покидал подмостки Московский молодёжный камерный оркестр, созданный Валерием Вороной и состоящий из студентов и выпускников ГМПИ им. Ипполитова-Иванова. «Алилуйя» Генделя из оратории «Мессия» в исполнении оркестра и Хоровой капеллы России им. А.А. Юрлова прозвучала символично – как восхваление добрых дел, совершенных фондом за четверть века, а это – и концерты, и фестивали, и награждение выдающихся педагогов, и поддержка юных дарований…

Московский молодёжный камерный оркестр и Хоровая капелла России им. А.А. Юрлова. Дирижёр Геннадий Дмитряк





Композитор Ефрем Подгайц назвал своё сочинение «Музыка для Вороны с оркестром» и подарил его Валерию Иосифовичу, но скрипач скромно переименовал композицию в «Ноктюрн» и исполнил в сопровождении оркестра, посвятив её тем, кого в этот вечер хотели бы наградить, но… не успели. И на большом экране под грустную до слёз музыку как воспоминания появлялись фотографии – Владимир Крайнев, Наталия Шаховская, Святослав Бэлза, Саулюс Сондецкис, Николай Петров, Николай Калинин, Валентин Берлинский, Мстислав Ростропович… Изумительной тонкости исполнение, да ещё и сопровождавший музыку визуальный ряд вызвали сильные чувства. Трогательным был момент, когда на сцену для награждения поднялся 90-летний Владимир Емельянович Захаров, чья профессиональная деятельность вот уже более 60-ти лет и по сей день связана с Большим залом Московской консерватории. Как это важно – благодарить тех, кто и в почтенном возрасте всего себя отдаёт любимой работе!

Шаховская, Ростропович, Берлинский, Калинин, Петров, Бэлза, Крайнев, Сондецкис





После выступления ударников ностальгическая нотка в концерте сменилось на радостную. Ростислав Шараевский, Александр Компанеец и Валентин Кочетков исполнили композицию Небойши Живковича Trio per Uno / «Трое для одного» и буквально взорвали зал. Лично для меня эти ребята – небожители в части ударных инструментов. Думаю, Большой зал консерватории давно не слышал таких оваций и восторженных криков «Браво!» А ведь собрался столичный музыкальный бомонд – от представителей Министерства культуры РФ до педагогов творческих вузов. Александр Компанеец называет Валерия Ворону своим «крёстным отцом» в музыке, хотя один ударник, а другой скрипач. Интересно было увидеть на экране хроникальные кадры, где Мстислав Ростропович слушает выступление совсем ещё маленького Ростислава Шараевского, которого в детстве, кстати, поддержал фонд «Русское исполнительское искусство». Ныне Ростислав, уже состоявшийся музыкант и преподаватель школы им. Гнесиных, представил публике своего юного ученика Ивана Ильина. Наглядный пример того, что не распалась связь времён, и исполнительское мастерство передаётся из поколения в поколение.

Валерий Ворона





В праздничный вечер солировали концертмейстер оркестра Светлана Безотосная и известная ныне скрипачка Анастасия Тимошенко – ученицы Валерия Вороны, которыми педагог вправе гордиться. Сразу видно и слышно, что отечественная скрипичная школа хранит традиции и преумножает их, воспитывая замечательных молодых исполнителей.

Алексей Айги честно сказал: «Спасибо, что меня 25 лет назад терпели в «Ипполитовке», благодаря терпению педагогов я и стал музыкантом», после чего прозвучала, пожалуй, самая известная широкой публике музыка композитора, ставшая саундтреком к кинофильму «Страна глухих» режиссёра Валерия Тодоровского.

Борислав Струлёв вместе с оркестром весьма артистично исполнил «Польку» из музыки Альфреда Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка» по Гоголю. Броская манера исполнения известного виолончелиста превратила его концертный номер в мини-спектакль, вызвавший улыбки зрителей.

Игорь Бутман





Джазовые импровизации Игоря Бутмана и Бориса Фрумкина увлекли и публику, и даже молодых оркестрантов, которые, словно бы забыв о том, что находятся на сцене, аплодировали! Сначала музыканты сыграли композицию Джерома Керна «Дым», потом вариации на тему Дюка Эллингтона «Караван», в очередной раз доказав, что искусство импровизации исполнителей делает эти сочинения бессмертными. А когда Бутман юмористически завершил «Караван» фразой из песни «Подмосковные вечера», публика совсем развеселилась.

Весь вечер играли прекрасные музыканты, составляющие гордость российского исполнительского искусства: пианисты Александр Бондурянский, Михаил Дубов, Полина Осетинская, вокалисты Сергей Радченко (тенор) и Анастасия Лебедянцева (меццо-сопрано). Друзья фонда бизнесмены и меценаты, благодаря которым искусство существовало во все времена, приносили музыкантам свои поздравления искренне и по-человечески тепло.

Завершили концерт знаменитым романсом «Дорогой длинною», который тоже прозвучал весьма символично: фонд «Русское исполнительское искусство» проделал долгий путь длинною в 25 лет, а сколько ещё предстоит впереди? Дорога не менее длинная…

Словом, покуда у нас есть выдающиеся учителя, которые воспитывают не менее выдающихся учеников, за Россию, музыкальную нашу державу, не будет обидно!





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