Подписаться на обновления
31 октябряВторник

usd цб 57.8716

eur цб 67.2179

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденцияПрозрачное
образование
Литература  Кино  Музыка  Масскульт  Драматический театр  Музыкальный театр  Изобразительное искусство  В контексте  Андеграунд  Право автора  Открытая библиотека 
Лилия Ященко   , Сегодня, 19:00

Россия – музыкальная держава
На концерте, посвящённом 25-летию фонда «Русское исполнительское искусство», в Большом зале консерватории собрался цвет представителей академической музыкальной культуры


Иосиф Кобзон и Валерий Ворона
   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Милитаристская история нелюбви


Как люблю я вас, «Очи чёрные»!




Четверть века деятельность фонда, у истоков которого стояли ещё Мстислав Ростропович и Святослав Бэлза, была направлена на то, чтобы российская исполнительская школа не только не утратила, но и укрепляла свои лидирующие позиции в мире классической музыки. На то, чтобы Россию знали во всём мире как великую музыкальную державу.

Столетие культурной революции

Пожалуй, самые точные слова сказал руководитель Регионального благотворительного общественного фонда «Русское исполнительское искусство» и ректор «Ипполитовки» Валерий Иосифович Ворона: «В этой области нам, слава Богу, ничего создавать не надо: русская исполнительская школа есть! Остаётся лишь хранить богатое наследство, доставшееся нам от великих предшественников. В год столетия Великой Октябрьской социалистической революции однозначным может быть лишь отношение к культурной революции, которую совершила Россия в сфере искусства, начиная с 1917 года. Я убеждён, что именно из культурной почвы произрастают и другие достижения нашей страны – в науке, спорте, образовании».

Иосиф Кобзон и Валерий Ворона


В этот вечер в тёплой дружеской атмосфере Большого зала консерватории, где большинство собравшихся знали друг друга лично, между концертными номерами происходило вручение наград за вклад в развитие музыкальной культуры. Важной частью церемонии стало вручение Международного приза в области музыкальной педагогики им. М.М. Ипполитова-Иванова. «Без выдающихся педагогов нет выдающихся исполнителей», – сказал Валерий Ворона, вручая приз Иосифу Давыдовичу Кобзону, который известен большинству в нашей стране как эстрадный певец, и лишь профессионалы знают, что Кобзон – основатель первой в стране кафедры эстрадно-джазового пения в ГМПИ им. Гнесиных. Баритон Юрий Чернов, в прошлом солист Мариинского театра и Метрополитен-опера, а ныне профессор вокального искусства Университета Лос-Анджелеса, пересёк океан из ради получения такого же приза и исполнения трёхминутной арии Онегина. Юрий Симонов, дирижёр и профессор Санкт-Петербургской консерватории им. Римского Корсакова и ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, тоже награждённый за достижения области музыкальной педагогики, замечательно сказал про руководителя фонда: «Есть такое высказывание: часто человек думает одно, говорит другое, делает третье. Так вот Валерий Ворона что думает, то и говорит, а что говорит, то и делает». Результаты трудов этого неутомимого человека мы весь вечер видели и слышали со сцены Большого зала консерватории.

Музыка для Вороны с оркестром

Не покидал подмостки Московский молодёжный камерный оркестр, созданный Валерием Вороной и состоящий из студентов и выпускников ГМПИ им. Ипполитова-Иванова. «Алилуйя» Генделя из оратории «Мессия» в исполнении оркестра и Хоровой капеллы России им. А.А. Юрлова прозвучала символично – как восхваление добрых дел, совершенных фондом за четверть века, а это – и концерты, и фестивали, и награждение выдающихся педагогов, и поддержка юных дарований…

Московский молодёжный камерный оркестр и Хоровая капелла России им. А.А. Юрлова. Дирижёр Геннадий Дмитряк


Композитор Ефрем Подгайц назвал своё сочинение «Музыка для Вороны с оркестром» и подарил его Валерию Иосифовичу, но скрипач скромно переименовал композицию в «Ноктюрн» и исполнил в сопровождении оркестра, посвятив её тем, кого в этот вечер хотели бы наградить, но… не успели. И на большом экране под грустную до слёз музыку как воспоминания появлялись фотографии – Владимир Крайнев, Наталия Шаховская, Святослав Бэлза, Саулюс Сондецкис, Николай Петров, Николай Калинин, Валентин Берлинский, Мстислав Ростропович… Изумительной тонкости исполнение, да ещё и сопровождавший музыку визуальный ряд вызвали сильные чувства. Трогательным был момент, когда на сцену для награждения поднялся 90-летний Владимир Емельянович Захаров, чья профессиональная деятельность вот уже более 60-ти лет и по сей день связана с Большим залом Московской консерватории. Как это важно – благодарить тех, кто и в почтенном возрасте всего себя отдаёт любимой работе!

Шаховская, Ростропович, Берлинский, Калинин, Петров, Бэлза, Крайнев, Сондецкис


После выступления ударников ностальгическая нотка в концерте сменилось на радостную. Ростислав Шараевский, Александр Компанеец и Валентин Кочетков исполнили композицию Небойши Живковича Trio per Uno / «Трое для одного» и буквально взорвали зал. Лично для меня эти ребята – небожители в части ударных инструментов. Думаю, Большой зал консерватории давно не слышал таких оваций и восторженных криков «Браво!» А ведь собрался столичный музыкальный бомонд – от представителей Министерства культуры РФ до педагогов творческих вузов. Александр Компанеец называет Валерия Ворону своим «крёстным отцом» в музыке, хотя один ударник, а другой скрипач. Интересно было увидеть на экране хроникальные кадры, где Мстислав Ростропович слушает выступление совсем ещё маленького Ростислава Шараевского, которого в детстве, кстати, поддержал фонд «Русское исполнительское искусство». Ныне Ростислав, уже состоявшийся музыкант и преподаватель школы им. Гнесиных, представил публике своего юного ученика Ивана Ильина. Наглядный пример того, что не распалась связь времён, и исполнительское мастерство передаётся из поколения в поколение.

Валерий Ворона


В праздничный вечер солировали концертмейстер оркестра Светлана Безотосная и известная ныне скрипачка Анастасия Тимошенко – ученицы Валерия Вороны, которыми педагог вправе гордиться. Сразу видно и слышно, что отечественная скрипичная школа хранит традиции и преумножает их, воспитывая замечательных молодых исполнителей.

Алексей Айги честно сказал: «Спасибо, что меня 25 лет назад терпели в «Ипполитовке», благодаря терпению педагогов я и стал музыкантом», после чего прозвучала, пожалуй, самая известная широкой публике музыка композитора, ставшая саундтреком к кинофильму «Страна глухих» режиссёра Валерия Тодоровского.

Борислав Струлёв вместе с оркестром весьма артистично исполнил «Польку» из музыки Альфреда Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка» по Гоголю. Броская манера исполнения известного виолончелиста превратила его концертный номер в мини-спектакль, вызвавший улыбки зрителей.

Игорь Бутман


Джазовые импровизации Игоря Бутмана и Бориса Фрумкина увлекли и публику, и даже молодых оркестрантов, которые, словно бы забыв о том, что находятся на сцене, аплодировали! Сначала музыканты сыграли композицию Джерома Керна «Дым», потом вариации на тему Дюка Эллингтона «Караван», в очередной раз доказав, что искусство импровизации исполнителей делает эти сочинения бессмертными. А когда Бутман юмористически завершил «Караван» фразой из песни «Подмосковные вечера», публика совсем развеселилась.

Весь вечер играли прекрасные музыканты, составляющие гордость российского исполнительского искусства: пианисты Александр Бондурянский, Михаил Дубов, Полина Осетинская, вокалисты Сергей Радченко (тенор) и Анастасия Лебедянцева (меццо-сопрано). Друзья фонда бизнесмены и меценаты, благодаря которым искусство существовало во все времена, приносили музыкантам свои поздравления искренне и по-человечески тепло.

Завершили концерт знаменитым романсом «Дорогой длинною», который тоже прозвучал весьма символично: фонд «Русское исполнительское искусство» проделал долгий путь длинною в 25 лет, а сколько ещё предстоит впереди? Дорога не менее длинная…

Словом, покуда у нас есть выдающиеся учителя, которые воспитывают не менее выдающихся учеников, за Россию, музыкальную нашу державу, не будет обидно!




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



Право на чтение

Как нормы авторского права мешают распространению знаний

На данный момент в сфере авторского права есть ограничения, которые так или иначе препятствуют библиотекам, архивам и музеям оцифровывать свои коллекции и выкладывать их в открытый доступ. Рассказываем о некоторых из них, а также предлагаем решения, которые помогут сделать науку и культуру более открытой.

31.10.2017 16:00, Аса Сигурэ

Потемкинские библиотеки
Доступная культура дальних стран

«Если библиотеки не смогут стать значимыми для пользователей, они вымрут»

Интервью с Вадимом Дудой, генеральным директором Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино

Задача библиотеки – не только хранить информацию, но и делать её доступной. Цифровые технологии, казалось бы, могли бы открыть библиотечные знания для всех, раз и навсегда решив проблему информационного неравенства. Тем не менее просто найти и скачать на сайте любой библиотеки любой документ в 2017 году всё ещё нельзя – даже если книга уже давно отсканирована. О том, почему так сложно обстоят дела с оцифровкой и доступом к цифровым коллекциям и как эту ситуацию можно изменить, рассказал генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино Вадим Валерьевич Дуда.

30.10.2017 19:29, Евгений Механцев

Wiki-революция
Как стать полезным в цифровой среде

Алиса Хазанова: «Энергия дебютантов может свернуть горы»

Актриса и режиссер фильма «Осколки» - об английском языке, зыбкой реальности, творческих амбициях и нестандартной внешности

«Осколки» — режиссерский дебют Алисы Хазановой, камерная англоязычная история о женщине и двух мужчинах, застрявших в дизайнерских интерьерах нью-йоркского отеля. Застрявших в буквальном смысле: петля времени постоянно сводит их друг с другом.

30.10.2017 19:00, Ксения Реутова

Последний вальс с Годаром
Борис Хлебников: «Я не верю в идеального героя»

Как стать полезным в цифровой среде

Оцифровка, электронные каталоги и общий электронный фонд: проекты для более эффективной работы библиотек

Одна из тенденций эпохи интернета – сокращение аудитории традиционных библиотек. Предлагаем несколько эффективных реформ, которые сделают библиотеки более востребованными.

30.10.2017 16:00, Ольга Кареева

Доступная культура дальних стран
Wiki-революция

Wiki-революция

О взаимодействии библиотек и вики-проектов

В мире, перегруженном информацией, библиотекам приходится нелегко из-за отсутствия навыков, необходимых для работы в цифровой среде. На помощь приходят проекты, которые объясняют, как приручить новые технологии и использовать их в своей работе. Особенно плодотворное сотрудничество существует между библиотеками и проектами Фонда Викимедиа.

29.10.2017 22:00, Наталья Катерова

Потемкинские библиотеки
Доступная культура дальних стран

«О начале рокового 37–го года никогда не хватит у меня сил рассказывать»

Из дневников писателя Евгения Львовича Шварца (1896-1958). Цитируется по изданию: Шварц Евгений. Позвонки минувших дней. Серия: Мой XX век. - М.: Вагриус, 2008

Нет ничего более косного, чем быт. Мы жили внешне как прежде. Устраивались вечера в Доме писателей. Мы ели и пили. И смеялись. По рабскому положению, смеялись и над бедой всеобщей — а что мы еще могли сделать? Любовь оставалась любовью, жизнь жизнью, но каждый миг был пропитан ужасом. И угрозой позора.

29.10.2017 16:00, philologist.livejournal.com

«Если у интеллигенции должен быть девиз, то это просто: "За работу"»
«Надо не запоминать сотни правил, а запомнить одно — необходимость уважительного отношения к другим»

От Джима Керри до Юрия Никулина

10 актеров, преодолевших привычное амплуа

Карьера многих актеров порой складывается так, что они становятся «заложниками» однажды созданного образа. Вспоминаем несколько ярких примеров того, что бывает, когда исполнитель хочет изменить свое амплуа.

28.10.2017 18:00, Павел Орлов

«Я шагаю по Москве» Георгия Данелии
Фильмы Эмира Кустурицы

Доступная культура дальних стран

Проекты библиотек по открытию доступа к культурному наследию

Каждая страна обладает своими коллекциями уникальных произведений. Для того, чтобы получить к ним доступ, раньше нужно было поехать за тысячи километров. Теперь же информация становится доступной и в интернете. Рассказываем про самые интересные проекты библиотек Африки, Южной Америки и Океании.

28.10.2017 16:00, Наталья Глухова

Музей с доставкой на дом
Потемкинские библиотеки

«Я писал весь вечер и написал семь крепких холодных волн»

Письмо Сальвадора Дали

Художник Сальвадор Дали и поэт Федерико Гарсиа Лорка были близкими друзьями. Благодаря переписке испанских гениев мы можем многое узнать об их переживаниях, чувствах и творческих порывах. Посланий, отправленных Лоркой, осталось не слишком много: Дали относился к своему архиву весьма халатно. Лорка же сохранил гораздо больше писем. В них Дали рассказывал другу о жизни в Каталонии, о новых работах и планах на будущее.

26.10.2017 18:00, diletant.media

Легка на подъем
Возвращение блудного сына

Найти, скачать, распространять

Как библиотеки используют открытые лицензии

Многие библиотеки – в том числе и в России – озабочены необходимостью оцифровывать свои коллекции. Однако оцифровка – лишь первый этап создания электронных хранилищ. Самое важное – обеспечить открытый доступ к цифровым материалам, с чем достаточно успешно справляются за рубежом. Рассказываем, как выкладывают под открытыми лицензиями свои фонды крупнейшие библиотеки мира.

25.10.2017 20:00, Виктория Яковлева

Музей с доставкой на дом
Потемкинские библиотеки





 

Самое читаемое


Новости
НП «Викимедиа РУ» издало пособие для библиотекарей

Издание содержит рекомендации по использованию открытых лицензий и публикации произведений в режиме открытого доступа
Пособие подготовлено в рамках проекта Ресурсный центр «Открытая библиотека», основная цель которого состоит в организации правовой и методологической поддержки библиотек для открытия доступа к общественному достоянию. В настоящий момент множество произведений науки и культуры нельзя найти в интернете, однако издания, срок охраны авторских прав на которые уже закончился, можно и нужно оцифровывать, и библиотеки могут сыграть ведущую роль в этом процессе.

НП «Викимедиа РУ» запустило сайт проекта «Открытая библиотека»
Ресурсный центр для библиотечных работников Открытаябиблиотека.рф создан в рамках одноименного проекта партнёрства. Он предназначен для организации правовой и методологической поддержки библиотек по вопросам размещения в открытом доступе произведений, перешедших в правовой режим общественного достояния, а также использованию открытых лицензий. Сайт разработан командой проекта на основе вики-движка, его функционирование могут поддерживать любые участники проектов «Викимедиа».
«Открытая библиотека» в Томске
НП «Викимедиа РУ» провело первые презентации проекта в регионах и анонсировало запуск конкурса для библиотек.
АИИ представила проект развития «Научного корреспондента»
О дальнейших планах по открытой публикации ВКР российских студентов рассказали на XI Вики–конференции.
Викимедиа РУ представила проект «Открытая библиотека»
На Вики-конференции обсудили проблему доступа к библиотечным произведениям и способы её решения.

 

 

Мнения
Мария Баронова

Эпохальный вопрос

Кто за кого платит в ресторане, и почему в любой ситуации важно оставаться людьми

В комментариях возник вопрос: "Маша, ты платишь за мужчин в ресторанах?!". Кажется, настал момент залезть на броневичок и по этому вопросу.

Николай Подосокорский

Виртуальная дружба

Тенденции коммуникации в Facebook

Дружба в фейсбуке – вещь относительная. Вчера человек тебе писал, что восторгается тобой и твоей «сетевой деятельностью» (не спрашивайте меня, что это такое), а сегодня пишет, что ты ватник, мерзавец, «расчехлился» и вообще «с тобой все ясно» (стоит тебе написать то, что ты реально думаешь про Крым, Украину, США или Запад).

Дмитрий Волошин

Три типа трудоустройства

Почему следует попробовать себя в разных типах работы и найти свой

Мне повезло. За свою жизнь я попробовал все виды трудоустройства. Знаю, что не все считают это везением: мол, надо работать в одном месте, и долбить в одну точку. Что же, у меня и такой опыт есть. Двенадцать лет работал и долбил, был винтиком. Но сегодня хотелось бы порассуждать именно о видах трудоустройства. Глобально их три: найм, фриланс и свой бизнес.

«Этим занимаются контрабандисты, этим занимаются налетчики, этим занимаются воры»

Обращение Анатолия Карпова к участникам пресс-конференции «Музею Рериха грозит уничтожение»

Обращение Анатолия Карпова, председателя Совета Попечителей общественного Музея имени Н. К. Рериха Международного Центра Рерихов, президента Международной ассоциации фондов мира к участникам пресс-конференции, посвященной спасению наследия Рерихов в России.

Марат Гельман

Пособие по материализму

«О чем я думаю? Пытаюсь взрастить в себе материалиста. Но не получается»

Сегодня на пляж высыпало много людей. С точки зрения материалиста-исследователя, это было какое-то количество двуногих тел, предположим, тридцать мужчин и тридцать женщин. Высоких было больше, чем низких. Худых — больше, чем толстых. Блондинок мало. Половина — после пятидесяти, по восьмой части стариков и детей. Четверть — молодежь. Пытливый ученый, быть может, мог бы узнать объем мозга каждого из нас, цвет глаз, взял бы сорок анализов крови и как-то разделил бы всех по каким-то признакам. И даже сделал бы каждому за тысячу баксов генетический анализ.

Владимир Шахиджанян

Заново научиться писать

Как овладеть десятипальцевым методом набора на компьютере

Это удивительно и поразительно. Мы разбазариваем своё рабочее время и всё время жалуемся, мол, его не хватает, ничего не успеваем сделать. Вспомнилось почему-то, как на заре советской власти был популярен лозунг «Даёшь повсеместную грамотность!». Людей учили читать и писать. Вот и сегодня надо учить людей писать.

Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 