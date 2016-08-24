Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 27 сентября 2016 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/rossiya-2020_40970"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201609/392_300_40970_bezymyanny.jpg" width=206 alt="Россия-2020" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://ttolk.ru/2016/08/24/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-2020-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/>ttolk.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Россия-2020</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Мобилизация и бедность</font></em></span></p><p>В 2015 году исследователи из ЦИРКОНа и Института социологии РАН провели опрос 154 экспертов о том, что станет с Россией в 2020 году. Наиболее вероятен такой сценарий: дальнейшее снижения уровня жизни населения, ужесточение внутренней политики государства, мобилизационный тип власти и экономики. Главные принципы же оздоровления России: ротация политической элиты в центре и на местах, более «левая политика», восстановление дружбы с Западом. <a href="http://www.chaskor.ru/article/rossiya-2020_40970">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В 2015 году исследователи из ЦИРКОНа и Института социологии РАН провели опрос 154 экспертов о том, что станет с Россией в 2020 году. Наиболее вероятен такой сценарий: дальнейшее снижения уровня жизни населения, ужесточение внутренней политики государства, мобилизационный тип власти и экономики. Главные принципы же оздоровления России: ротация политической элиты в центре и на местах, более «левая политика», восстановление дружбы с Западом.

В число экспертов входили государственные чиновники высокого ранга, политологи, социологи, представители бизнес-ассоциаций и т.д. Краткие результаты исследования приведены в журнале «Экономические стратегии», №3, 2016 (статья «Российское общество — 2020: экспертный образ будущего»). Руководитель исследования — Игорь Задорин, старший научный сотрудник Института социологии РАН. Мы приводим основные тезисы исследования.

Текущее состояние российского общества. Современное российское общество характеризуется высоким уровнем социального расслоения, имущественной дифференциации, различиями в доступе к общественным благам и ресурсам, а также низким уровнем доверия демократическим ценностям и институтам (выборам, партиям, СМИ ит.д.) — 3/4 экспертов оценили эти характеристики по шкалам от 8 до 10 и от 1 до 3 соответственно. Также для современной России характерны низкий уровень межличностного доверия и низкий уровень религиозности.

Внутренние вызовы развития российского общества и их влияние. Более или менее консолидированным является восприятие в качестве наиболее острых внутренних проблем российского общества следующие: 1) кризис управления, низкое качество работы ключевых государственных институтов; 2) кризис систем здравоохранения, социального обеспечения, образования; 3) экономический кризис, безработица. Большинство экспертов (от 75% и выше) отнесли актуальность этих проблем к значениям шкалы от 7 до 10.

Внешние условия развития российского общества и их влияние. Наиболее важными факторами внешнего фона, способными повлиять на развитие российского общества, по мнению экспертов, являются: 1) состояние рынка сырьевых ресурсов (нефть, газ), зависимость российского бюджета от цен на них; 2) вовлечение России в долгосрочный конфликт на Украине. Высокую оценку (от 8 до 10) им дали около 3/4 экспертов.

Вероятное развитие российского общества в ближайшие 5 лет. Данные опроса фиксируют моносубъектность российской политической системы — в качестве субъекта, способного оказать влияние на развитие российского общества, большинством экспертов был назван президент РФ Путин: в целом 85% экспертов выставили ему оценку влиятельности от 8 до 10 (причём почти половина экспертов дали наибольший балл). Довольно высоко было оценено возможное влияние силовиков, государственных СМИ.

Вероятность различных действий субъектов общественно-политических процессов в ближайшие 5 лет. Эксперты в качестве наиболее вероятных отметили следующие: 1) властная группа успешно проводит президентские выборы в 2018 году, переизбрание В.В. Путина или иное обеспечение преемственности курса; 2) государство повышает пенсионный возраст; 3) правительство продолжает реформу здравоохранения и образования, ориентированную на их перевод от гарантированного социального обеспечения (миссия) к коммерческому обслуживанию (платный сервис).

Вероятность наступления различных условий (действия факторов), в контексте которых будет проходить развитие российского общества в ближайшие 5 лет. По мнению экспертов, наиболее вероятным будет резкое падение цен на нефть и газ, кризис российской нефтегазовой отрасли, сокращение поступлений в бюджет; пролонгация санкций западных стран в отношении России на несколько лет; потеря возможности импорта критически важных товаров, ресурсов, технологий, идей и сокращение доходов населения, рост цен и падение уровня жизни, безработица — 3/4 экспертов расположили их на шакале вероятности в отрезке от 70 до 100%.

Вероятность осуществления различных явлений, событий и процессов в российском обществе в ближайшие 5 лет. В качестве наиболее вероятных были названы такие процессы, как 1) рост безработицы (как вынужденной, так и добровольной), 2) падение уровня политической лояльности, доверия правительству, государственным институтам, судам и правоохранительным органам.

Факторы и условия, необходимые для достижения желательной ситуации в российском обществе в ближайшие 5 лет. По мнению экспертов, необходимыми условиями для достижения желательной ситуации в российском обществе являются: 1) ротация политической элиты в центре и на местах, проведение прозрачных (с общественным контролем) и легитимных выборов на всех уровнях власти; 2) стабильность законодательства, «правил игры»; 3) изменение отношения государства к сфере культуры, образования и науки, отказ от коммерциализации этой сферы.

В то же время наименее необходимыми факторами были названы усиление влияния Русской Православной Церкви, расширение сети её приходов, а также продолжение приоритетного развития сырьевого сектора экономики.

Сценарное описание вероятного развития ситуации. Описание вероятного будущего является центральной частью прогнозного сценария. Корневым блоком суждений о вероятном будущем стали суждения, характеризующие ближайшее будущее как будущее мобилизационного типа с «затягиванием поясов» в условиях ограниченных ресурсов. Более вероятным (от 40 до 70%) эксперты считают сценарий негативного толка, который объединяет три смысловых блока суждений: 1) дальнейшее падение уровня жизни населения; 2) ужесточение внутренней политики государства, 3) раскол общества и элиты в ситуации кризиса, «смута». Необходимо, правда, отметить, что в менее вероятный сценарий корреляционно вписался элемент, касающийся смены поколений общественных лидеров, имеющий оценку вероятности, равную 60%.

Одна группа экспертов ориентируется в большей степени на развитие российского общества через развитие низовой социально-политической активности и восстановление прежних отношений с Западом. Другая надеется на эффективные действия государства в направлении проведения более «левой» политики. Одно из возможных действий государства было оценено в целом не очень высоко, но довольно солидарно обеими группами экспертов — оказание государством мощной поддержки некоммерческому сектору. Это действие не противоречит ни одному из двух построенных подсценариев.

Источник: ttolk.ru





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