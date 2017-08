Роболюбовь: 7 ответов на вопросы о будущем, которые вы боялись задать

Секс-роботы, которые выглядят в точности как люди, потенциально могут стать ценной находкой в будущем, считают некоторые исследователи и создатели роботов. Но такая робот-революция может иметь и массу негативных последствий, включая этические проблемы. И авторы исследования Our Sexual Future with Robots считают, что это приведет к еще большей объективации женщин, искажению понятия «согласие» и удовлетворению тех сексуальных желаний, которые в противном случае были бы незаконными. Подробнее





Секс-роботы, которые выглядят в точности как люди, потенциально могут стать ценной находкой в будущем, считают некоторые исследователи и создатели роботов. Но такая робот-революция может иметь и массу негативных последствий, включая этические проблемы. И авторы исследования Our Sexual Future with Robots считают, что это приведет к еще большей объективации женщин, искажению понятия «согласие» и удовлетворению тех сексуальных желаний, которые в противном случае были бы незаконными.

В свой работе профессор Ноэль Шарки и доктор Эйми ван Винсберг сосредоточились на семи ключевых темах, которые особенно волнуют общество сегодня и чаще всего упоминаются в медиа и литературе:

Будут ли люди заниматься сексом с роботами?

Какого рода отношения мы сможем выстраивать с роботами?

Станут ли секс-роботы в борделях привычным и приемлемым явлением?

Изменят ли секс-роботы общественное восприятие гендера?

Приведет ли интимная близость с роботами к большей изоляции от общества?

Смогут ли роботы помочь в вопросах сексуальной терапии?

Повлияет ли появление секс-роботов на уменьшение числа сексуальных преступлений?

Будут ли люди заниматься сексом с роботами?

Данные опросов говорят о том, что у рынка роботов, предоставляющие сексуальные услуги, есть большой потенциал. В 2016 году Scheutz and Arnold провели опрос среди 100 американцев и обнаружили, что две трети опрошенных мужчин без колебаний согласились бы на секс с роботом, в то время как две трети женщин были категорически против такой идеи. При том 86% всех опрошенных согласились, что роботу, скорее всего, удалось бы удовлетворить все их желания. The Nesta FutureFest, исследование, проведенное среди 1002 британцев, обнаружило, что 17% респондентов согласились бы пойти на свидание с роботом. Это число увеличилось до 26%, при условии, что робот выглядел бы в точности как человек. А вот Szczuka and Kramer, опросив 229 гетеросексуальных мужчин и показав им фото женщин-андроидов, выяснили, что 40.3% мужчин рассматривают возможность покупки такого робота в ближайшие пять лет. Самый низкий результат показало исследование the Huffington Post — только 9% согласились бы на секс с роботом. И нужно учитывать, что подобные исследования в основном проводились на Западе и не учитывали религиозные традиции восточных стран. В целом же, данные говорят о том, что рынок секс-роботов будет востребован в основном среди мужчин.

Какого рода отношения мы сможем выстраивать с роботами?

Мы понимаем, что люди по всякому могут взаимодействовать с искусственным интеллектом, но вопрос в том, будет ли это взаимодействие включать эмоциональную связь? Роботы не могут испытывать чувство любви или привязанности. Лучшее, на что они способны, — имитация отношений. И секс с роботом будет, скорее, «односторонним», без ощущения глубокой связи, чувства любви, нежности. В рамках исследования были проанализированы интервью с секс-работниками/цами, которые рассказывали, что, «несмотря на характер отношений «заказчик-исполнитель», многие клиенты хотят больше от интимных связей с теми, кто предоставляет интим-услуги, больше, чем просто фальшивый оргазм». Ученые считают, что в отношениях с роботом ключевыми станут «притворство» и «воображение», а сами отношения будут напоминать фантазийные игры. Но недооценивать это явление не стоит, так как уже сейчас многие мужчины «имеют фиктивные отношения» с силиконовыми куклами, которые вообще никак не реагируют в ответ, в отличие от роботов. А секс-роботы смогут и отвечать, и двигаться, и поддерживать беседы, и демонстрировать какие-то эмоциональные сигналы. И вот тут главной этической проблемой может стать обман рекламодателей, которые будут приписывать роботам несуществующие функции и обещать активное двустороннее общение.

Станут ли секс-роботы в борделях привычным и приемлемым явлением?

Хотя пока неизвестно ни об одном публичном доме с роботами, Yeoman and Mars в 2012 году предсказали, что на культовой улице красных фонарей в Амстердаме к 2050 году появятся секс-роботы. Конечно, пока это не факт, а предположение. А вот на какие факты можно опереться, так это на данные компании Doll No Mori, которая еще в 2004 году стала предоставлять эскорт-услуги с секс-куклами. Свои начальные инвестиции компания отбила в первый же месяц! Но вот положат ли секс-роботы конец проституции и торговле людьми? Исследователи в этом не уверены. И причина все та же, о которой говорят секс-работники/цы, — многие клиентам важно ощущение настоящих, если так можно сказать, отношений с эмоциональной связью. Для них секс-робот будет бледной копией человека.

Изменят ли секс-роботы общественное восприятие гендера?

Есть мнение, что секс-роботы только укрепят идею того, что женщина должна удовлетворять фантазии мужчины и подчиняться ему. Эта мысль активно используется в порно-индустрии, и по мнению исследователей, использование секс-роботов будет сексуализировать насилие, сексуальные домогательства, изнасилование, проституцию и подчинение. Об этом в своей кампании против секс-роботов говорила доктор Кэтлин Ричардсон, исследовательница вопросов этики во взаимодействии с роботами. С другой стороны, исследователи напоминают, что робот — это машина, а значит у нее нет пола или гендера. К тому же, вполне возможно, что в будущем будут изготавливать роботов с гендерно нейтральными телами, хотя пока что мы и не имеем представления о том, как бы они выглядели.

Приведет ли интимная близость с роботами к большей изоляции от общества?

Исследования говорят, что да, и причин тому может быть много. В частности, то, что построение отношений с роботами будет намного легче, чем с людьми. Есть мнение, что сексуальные отношения с роботами приведут к уменьшению способности взаимодействовать с другими людьми, потому что наши чувства сопереживания и интимной близости просто притупятся. С другой стороны, 1162 опрошенных голландцев в рамках исследования de Graaf and Allouch дали смешанные ответы, далеко не все участники опроса считают, что появление секс-роботов приведет к изоляции.

Смогут ли роботы помочь в вопросах сексуальной терапии?

Секс-терапевты считают, что роботы могли бы помочь в решении таких проблем, как эректильная дисфункция, преждевременная эякуляция или беспокойство по поводу первого сексуального опыта. Но в целом никто не рассматривает секс-роботов как панацею от заболеваний и проблем. Можно предположить, что роботы будут использоваться людьми старшего возраста или людьми с инвалидностью, однако таких исследований пока еще никто не проводил, поэтому предположение остается предположением. Более того, исследователи полагают, что использование секс-роботов может иметь крайне негативные последствия для людей с умственной отсталостью, так как те, в свою очередь, могут считать, что это настоящие люди. И здесь вновь во главу угла ставится вопрос этики.

Повлияет ли появление секс-роботов на уменьшение числа сексуальных преступлений?

Ответ на этот вопрос неоднозначный, так как есть те, кто искренне верят, что секс-роботы будут способствовать уменьшению случаев изнасилования и торговли людьми, с другой стороны, есть те, кто, наоборот, считает, что секс-роботы послужат определенного рода индульгенцией. Более того, люди с ними смогут воплощать самые свои смелые темные фантазии и желания, что поставит под угрозу уязвимые слои населения. Есть и определенная этическая дилемма в конструировании пассивных секс-роботов. С одной стороны, их могут использовать для имитации сексуального насилия, которое с реальным человеком является уголовным наказуемым. С другой стороны, таким образом, культура изнасилования никуда не исчезнет из нашей жизни. И как справедливо заметила писательница Меган Мерфи, если порно-индустрия и сотни тысяч секс-работников/ниц не положили конец изнасилованиям, почему мы думаем, что секс-роботам это удастся?

