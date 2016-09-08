Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 23 сентября 2016 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/rim_v_1890_godu_40957"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201609/392_300_40957_57c952e05f1be757eda8aa84_1.jpg" width=206 alt="Рим в 1890 году" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Josh Jones</b></span> <span style="font-size: large;">Рим в 1890 году</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Цветные фотографии в открытом доступе</font></em></span></p><p>Колизей, Фонтан Треви и многие другие знаменитые места Вечного города в конце 19 века можно увидеть в цвете благодаря фотохромной технологии и Библиотеке Конгресса, выложившей редкие фотографии в открытый доступ. <a href="http://www.chaskor.ru/article/rim_v_1890_godu_40957">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Колизей, Фонтан Треви и многие другие знаменитые места Вечного города в конце 19 века можно увидеть в цвете благодаря фотохромной технологии и Библиотеке Конгресса, выложившей редкие фотографии в открытый доступ.

На протяжении многих столетий образование состоятельных молодых людей не считалось законченным, пока они не отправлялись в путешествие по Европе, а чаще всего – по Италии. В «большое турне» отправлялись все, кто мог себе это позволить, в том числе знаменитые английские поэты-романтики – Байрон и Вордсворт.





Для путешественников тех времен Италия представлялась «цивилизацией в руинах», а влияние Рима и Помпеи чувствуется во многих произведениях романтизма. Традиция «большого турне» сохранялась вплоть до 1840-ых, когда железные дороги положили конец «одиноким аристократическим вояжам».

Но даже спустя полтора века мы можем увидеть Ром таким, каким его видел Байрон – и практически в полном цвете. На цветных открытках, снятых в 1890-ых и выложенных Библиотекой Конгресса, Рим больше похож на Вечный город времен Байрона, нежели на столицу Италии сегодня: без толп туристов, автомобильных пробок и памятников времен правления Муссолини.

Эти открытки были созданы по фотохромной технологии, о которой Nooregistry.ru уже рассказывал, публикую старинные цветные снимки Венеции: литографическая печатная форма создавалась с негатива, на каждую фотографию требовалось от 6 до 15 таких плит. В результате, на снимке получилась практически естественные цвета – во времена, когда настоящая цветная фотография еще только-только зарождалась.





Библиотека Конгресса располагает большой коллекцией фотохромных фотографий, все они выложены в открытом доступе и могут быть найдены в онлайн каталоге.

На фотографиях чаще всего запечатлены известные города и их достопримечательности, но если присмотреться, можно увидеть городские сценки и лучше представить жизнь в конце 19 века. В конце концов, жизнь всегда была цветная, даже если большинство старинных фотографий показывают её черно-белой.

Источник: nooregistry.ru





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