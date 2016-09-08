Рим в 1890 году

Колизей, Фонтан Треви и многие другие знаменитые места Вечного города в конце 19 века можно увидеть в цвете благодаря фотохромной технологии и Библиотеке Конгресса, выложившей редкие фотографии в открытый доступ.
На протяжении многих столетий образование состоятельных молодых людей не считалось законченным, пока они не отправлялись в путешествие по Европе, а чаще всего – по Италии. В «большое турне» отправлялись все, кто мог себе это позволить, в том числе знаменитые английские поэты-романтики – Байрон и Вордсворт.
Для путешественников тех времен Италия представлялась «цивилизацией в руинах», а влияние Рима и Помпеи чувствуется во многих произведениях романтизма. Традиция «большого турне» сохранялась вплоть до 1840-ых, когда железные дороги положили конец «одиноким аристократическим вояжам».
Но даже спустя полтора века мы можем увидеть Ром таким, каким его видел Байрон – и практически в полном цвете. На цветных открытках, снятых в 1890-ых и выложенных Библиотекой Конгресса, Рим больше похож на Вечный город времен Байрона, нежели на столицу Италии сегодня: без толп туристов, автомобильных пробок и памятников времен правления Муссолини.
Эти открытки были созданы по фотохромной технологии, о которой Nooregistry.ru уже рассказывал, публикую старинные цветные снимки Венеции: литографическая печатная форма создавалась с негатива, на каждую фотографию требовалось от 6 до 15 таких плит. В результате, на снимке получилась практически естественные цвета – во времена, когда настоящая цветная фотография еще только-только зарождалась.
Библиотека Конгресса располагает большой коллекцией фотохромных фотографий, все они выложены в открытом доступе и могут быть найдены в онлайн каталоге.
На фотографиях чаще всего запечатлены известные города и их достопримечательности, но если присмотреться, можно увидеть городские сценки и лучше представить жизнь в конце 19 века. В конце концов, жизнь всегда была цветная, даже если большинство старинных фотографий показывают её черно-белой.
Источник: nooregistry.ru
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