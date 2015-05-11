Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 4 октября 2016 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/revolyutsiya_samozanyatyh_40995"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201610/392_300_40995_base_cd63763ad.jpg" width=206 alt="Революция самозанятых" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://theoryandpractice.ru/posts/14636-revolyutsiya-samozanyatykh-budushchee-rabochikh-prostranstv-po-finski>theoryandpractice.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Революция самозанятых</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Будущее рабочих пространств по-фински</font></em></span></p><p>Микко Маркканен, основатель коворкинга Crazy Town Oy в Финляндии, утверждает, что фрилансерам, индивидуальным предпринимателям и микрокомпаниям от коворкингов нужно гораздо больше, чем классический набор сервисов. «Теории и практики» разобрались в том, чего на самом деле хотят независимые профессионалы и как из мейнстрим-коворкинга сделать свой собственный crazy town. <a href="http://www.chaskor.ru/article/revolyutsiya_samozanyatyh_40995">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Микко Маркканен, основатель коворкинга Crazy Town Oy в Финляндии, утверждает, что фрилансерам, индивидуальным предпринимателям и микрокомпаниям от коворкингов нужно гораздо больше, чем классический набор сервисов. «Теории и практики» разобрались в том, чего на самом деле хотят независимые профессионалы и как из мейнстрим-коворкинга сделать свой собственный crazy town.

Количество независимых профессионалов в Евросоюзе выросло с 2008 по 2015 на четверть — с 7,7 млн. человек до 9,6 млн. Больше всего фрилансеров в Западной Европе, особенно в Великобритании, Франции и Голландии, где за последние семь лет количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 1,2 млн. человек. Но и в тех странах, что вступили в ЕС сравнительно недавно, независимая от босса работа становится все более популярной. Например, в Латвии специалистов в свободном плавании в 2015 году было больше на 200%, чем в 2008-м, а в Румынии и Словении зафиксирован рост более чем в два раза. Значительный процент фрилансеров «новой волны» составили женщины: их за семь лет стало больше на миллион (мужчин за этот же промежуток стало больше на 900 тысяч).

Революция самозанятых

Термин «адхократия» был предложен в 1960-е гг. экспертом по проблемам лидерства Уорреном Беннисом, а затем популяризирован футурологом Элвином Тоффлером. По своей сути адхократия является противоположностью бюрократии.

В Финляндии, по словам основателя финского коворкинга Crazy Town Oy Микко Маркканена, почти все новые рабочие места создаются микрокомпаниями (до 10 человек в команде). Рост числа инди-профессионалов естественным образом влечет за собой создание новых рынков и новых сервисов. Чтобы быть им полезными, нужно отталкиваться от того, что эта целевая группа существует в парадигме адхократии — максимально неформальной организации людей. Этот класс профессионалов предпочитает непрерывное обучение и работу в формате ситуативных (часто — виртуальных) команд, которые создаются для реализации отдельных проектов. Новые сервисы для них должны решать вопросы комфортной интеграции людей в проекты, и традиционный трудовой договор здесь бессилен.

Сотрудникам собственных ИП нужна физическая и виртуальная среда, удобная для циркуляции ресурсов и знаний между всеми участниками, для реализации отдельных проектов силами ситуативных команд, собранных экспертами из разных организаций и отдельными фрилансерами. Такую среду можно создать на базе коворкинга, утверждают в Crazy Town.

От недвижимости к подвижному сообществу

Современные коворкинги заимствует бизнес-модель у сектора недвижимости — сдают в аренду рабочие места, но добавляют к этому организацию активностей, которые, однако, не мотивируют к реализации новых проектов силами участников из разных команд. Как правило, совместные проекты — это штучные примеры коллаборации внутри коворкинга, хотя фрилансерам и микрокомандам интереснее всего именно потенциальные партнерства, обмен опытом и полезные контакты, источником которых может стать коворкинг. Для того чтобы эта трансформация от распределенного пространства к распределенным знаниям и новым объединениям состоялась, нужен комьюнити-брокер — посредник, который будет заниматься коллаборациями. Этими дирижерами могут выступить коворкинг-менеджеры, выполняя функцию кураторов и мостов: управлять качеством нового контента, генерацией которого занимаются резиденты; интересоваться всем, что связано с резидентами и их проектами, и связывать людей и организации внутри сообщества и вне его. Эти дирижеры обеспечивают ключевых людей информацией, ресурсами и знаниями.

Микко Маркканен, основатель Crazy Town Oy:

«В микрокомпаниях есть проблема аренды талантов, и ее не решить так же просто, как в случае, когда вам нужен дрон на сутки. Дрон не должен вам доверять, чтобы хорошо сделать свою работу, да и вы ничем не рискуете: вам дали гарантию. С людьми иначе: нужно выстраивать взаимоотношения, чтобы получить результат. Поэтому в коворкинге Crazy Town мы делаем акцент не на месте, а на связях между людьми. Малогабаритные команды не могут все проекты делать своими руками, поэтому нужно помочь им объединиться с соседями, когда это потребуется».

Коворкинг на аутсорс

Команда Crazy Town пилотировала новую концепцию чуть больше года назад, когда перебралась в технопарк в Йювяскюля. Сейчас в коворкинге нового типа занято более 80 участников из более чем 30 организаций. Арендованное у технопарка пространство Crazy Town сдает в субаренду, но это только часть бизнес-модели компании. Ко второй — доходам от сервисов и брокерских услуг — идеологи коворкинга идут постепенно, через четыре стадии собственного изобретения.

На первом уровне пирамиды Crazy Town — коворкинг-пространство и комьюнити. Коворкинг предлагает стандартные для индустрии сервисы в режиме 24/7, с тем лишь отличием, что этот базовый уровень находится в зоне ответственности технопарка. На себя команда взяла услуги по развитию бизнеса и другие экспертные сервисы.

На втором — равновзаимное, или пиринговое, обучение. На третьем — брокерские услуги, которые оказывает участникам команда фасилитаторов.

Эти два уровня — наиболее важные для формирования рабочего пространства нового типа. Пиринговое обучение предполагает обмен знаниями между участниками сообщества. В рамках пилотного пакета брокерских услуг команда предлагает участникам посредничество в тендерах и формировании ситуативных команд под новый проект. Помимо этого, Crazy Town связывает участников с университетами, стейкхолдерами госпроектов и научно-исследовательскими центрами и помогает найти финансирование.

Команда Crazy Town использует виртуальную среду для коллаборации Skillhive, которая дает актуальную карту компетенций всего коворкинга с привязкой к экспертам. Эта же платформа помогает собрать ситуативные команды. Чтобы такой ресурс работал, нужна критическая масса пользователей, потому Crazy Town открыл платформу для внешних экспертов из университетской среды и стартап-специалистов — тех, кому участие в Skillhive принесет пользу.

На четвертом уровне пирамиды Crazy Town — сервисы внутри всей экосистемы предыдущих уровней.

Эта часть бизнес-модели предполагает игру вдолгую. Команда планирует предлагать услуги и участникам сообщества, и внешним партнерам. Потребуется время на то, чтобы нарастить пул участников и в виртуальной среде, и в нескольких локациях по Финляндии. Crazy Town планирует стать связующим звеном между бизнес-компаниями, госсектором и научным сообществом. Сейчас компания уверенно чувствует себя на первых двух уровнях, тестирует третий и наращивает потенциал, чтобы перейти на четвертый.

Источник: theoryandpractice.ru





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