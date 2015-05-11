Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/revolyutsiya_20_42683"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42683_img_504.jpg" width=206 alt="Революция 2.0" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Павел Пересветов</b></span> <span style="font-size: large;">Революция 2.0</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Фильмы ММКФ-2017, на которые не жалко потратить время</font></em></span></p><p>В прокат вышел «Последний вальс» – удивительная документалка о гениальном композиторе Олеге Каравайчуке, на котором запечатлен последний год его жизни. Кроме того, сегодня в Москве к столетию революции покажут «Раскалённый хаос» Сергея Дебижева. В связи с этим подвожу запоздалые итоги ММКФ-2017. Очень коротко – хит-парад просмотренных фильмов, моя субъективная оценка и еще пара строк. <a href="http://www.chaskor.ru/article/revolyutsiya_20_42683">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В прокат вышел «Последний вальс» – удивительная документалка о гениальном композиторе Олеге Каравайчуке, на котором запечатлен последний год его жизни. Кроме того, сегодня в Москве к столетию революции покажут «Раскалённый хаос» Сергея Дебижева. В связи с этим подвожу запоздалые итоги ММКФ-2017. Очень коротко – хит-парад просмотренных фильмов, моя субъективная оценка и еще пара строк.

1. «Колдунья» Анны Биллер. 9/10





Определённо лучший фильм из тех, что я видел на московском кинофестивале в этом году, но шансы увидеть его когда-нибудь на большом экране равны нулю. The Love Witch (оригинальное название) – картина многослойная и яркая во всех смыслах. На самом глубоком из слоёв автор работает с архетипами, затрагивая базовые для человечества смыслы, и не случайно в сюжете так много магии и Средневековья (есть место даже единорогу). Истый киноман тоже найдёт для себя тонны удовольствия в виде музыки Морриконе, красок времён от Technicolor до pin-up и отсылок к хичкоковским монтажным приёмчикам. Ну и помимо всего прочего, это дико красиво, смешно и сексуально. Кому я не стал бы советовать «Колдунью», так это ханжам и сексистам обоих полов.

2. «Последний вальс» Юлии Бобковой. 8,5/10





Неисповедимыми путями пришла студентка ВГИКа к съёмкам этого фильма. Именно ей выпало стать свидетелем и проводником, очевидцем и доверенным лицом Олега Каравайчука непосредственно перед его уходом из этого мира. Поцелованный Богом гений говорит на камеру словами то, что прежде на протяжении десятилетий говорил своей музыкой. Последний кадр, срежиссированный явно не на Земле, подтверждает неслучайность всего происходящего в кадре.

3. «Раскалённый хаос» Сергея Дебижева. 8/10

Автор картины «Два капитана 2» возвращается в большое кино с революцией 2.0, аккурат к столетию событий 1917 года. Подача документального материала нарочито быстрая, клипово-сетевая, на грани китча. Сам материал подан субъективно, без свойственной нон-фикшн отстранённости. В эпоху постмодернизма и сращения государства с ТВ мы разучились воспринимать искренние произведения искусства всерьёз, во всём усматривая заказ (кто бы ни был заказчиком). Для тех, кто не разучился верить, фильм станет откровением. Остальных как минимум не оставит равнодушным. А победить своё равнодушие – уже шаг вперёд. Смотрите в Москве:

8.11 Дом Рахманинова 19-00;

8.11 Дом русского зарубежья 20-00;

22.11 кинотеатр Юность 20-00 (встреча с режиссёром).

4. «На пределе» Фатиха Акина. 7,5/10

Фильм-взрыв на фоне блёклой в целом художественной программы фестиваля. Фашизм и террор в забывшей уроки истории сытой Европе на фоне личной трагедии героини Дианы Крюгер. Близкая к идеальной актёрская игра и великолепный финал картины. В российском прокате с февраля 2018 г.

5. «Риск» Лоры Пойтрас. 7/10

Перемонтированный через призму личной обиды фильм про Джулиана Ассанжа от политдокументалистки №1 (Citizenfour - тоже дело рук Лоры).

6. «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» Андрея Кончаловского. 7/10

7. «Молодой Годар» Мишеля Хазанавичуса. 6/10

Бенефис Луи Гарреля, пытающегося сыграть роль скучного человека максимально нескучно. Впрочем, из всех страданий молодого Годара больше всего запоминаются его беспрерывно ломающиеся очки. В прокате с 16 ноября.

8. «По ту сторону надежды» Аки Каурисмяки. 6/10

Ещё один фильм, затрагивающий актуальную тему мигрантов в Европе, но со стороны, отличной от картины Акина. Аки, в отличие от Фатиха, рассказывает историю о дружбе и взаимовыручке, однако трогает это на порядок меньше. В прокате с 7 декабря.

9. «Сердечный камень» Г. А. Гудмундсона. 6/10

Любовь по-исландски, возможно, выглядит именно так, но хочется верить, что нет. Смешать в равных пропорциях красоту и грязь (лунные пейзажи Исландии под музыку Sigur Ros vs свинцовые мерзости жизни в глубинке) – не самый новый режиссёрский приём, однако он работает, хотя бы на физиологическом уровне. До дрожи, но послевкусие не самое приятное.

10. «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча» Энга Ли. 6/10

Простая как десять центов история простого американского солдата не впечатлила. Возможно, все силы у создателей ушли на реализацию технически сложных съёмок с частотой 120 кадров в секунду, поэтому про необходимость хорошего сценария как-то забыли.

11. «Курочка Ряба» Андрея Кончаловского. 6/10

12. «История нашего дома». 5/10

Смешное северокорейское кино наводит на парадоксальные мысли. Для нас кадры восхваления великого товарища Ким Чен Ына смотрятся столь же нелепо, как и кадры напыщенно-бравурного шоу в перерыве матча по американскому футболу из фильма Энга Ли. Разницы практически никакой. Для корейцев или американцев, очевидно, столь же нелепо могут выглядеть, к примеру, наши рефлексии по поводу монархии из "Раскалённого хаоса" или, допустим, многочасовой прямой телеэфир президента с дорогими россиянами. Всегда есть сиюминутная идеология, есть многовековая культура отдельной нации и есть вечные, базовые общечеловеческие ценности. Научиться определять и разделять их, фиксировать свою реакцию на них – возможно, в этом и есть искусство быть кинозрителем, особенно в наше время.

13. «Впусти солнце» Клэр Дени. 5/10

Ещё одна скучная разговорная французская комедийная драма, которую не спасают ни Бинош, ни Депардье.

14. «Free To Rock» Джима Брауна. 4/10

Бодрая на первый взгляд документалка о триумфальном приходе рока в СССР на поверку оказывается примитивной агиткой со Стасом Наминым в роли себя любимого, поющего оды и дифирамбы себе же. На экране мелькают то Горбачёв, то Картер, то Берлинская стена, но в этом наборе штампов сияет чёрным бриллиантом четырёхминутная "Революция" ДДТ (из фильма Алексея Учителя 1987 года "Рок"), на фоне которой всё остальное меркнет настолько, что остаётся лишь посочувствовать недальновидности и простодушию зарубежных авторов киноленты.





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