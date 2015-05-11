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Павел Пересветов   , Сегодня, 16:00

Революция 2.0
Фильмы ММКФ-2017, на которые не жалко потратить время


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Все фильмы Кристофера Нолана


Синематека столетней выдержки с каспийской «дорогой жизни»




В прокат вышел «Последний вальс» – удивительная документалка о гениальном композиторе Олеге Каравайчуке, на котором запечатлен последний год его жизни. Кроме того, сегодня в Москве к столетию революции покажут «Раскалённый хаос» Сергея Дебижева. В связи с этим подвожу запоздалые итоги ММКФ-2017. Очень коротко – хит-парад просмотренных фильмов, моя субъективная оценка и еще пара строк.

1. «Колдунья» Анны Биллер. 9/10



Определённо лучший фильм из тех, что я видел на московском кинофестивале в этом году, но шансы увидеть его когда-нибудь на большом экране равны нулю. The Love Witch (оригинальное название) – картина многослойная и яркая во всех смыслах. На самом глубоком из слоёв автор работает с архетипами, затрагивая базовые для человечества смыслы, и не случайно в сюжете так много магии и Средневековья (есть место даже единорогу). Истый киноман тоже найдёт для себя тонны удовольствия в виде музыки Морриконе, красок времён от Technicolor до pin-up и отсылок к хичкоковским монтажным приёмчикам. Ну и помимо всего прочего, это дико красиво, смешно и сексуально. Кому я не стал бы советовать «Колдунью», так это ханжам и сексистам обоих полов.

2.  «Последний вальс» Юлии Бобковой. 8,5/10



Неисповедимыми путями пришла студентка ВГИКа к съёмкам этого фильма. Именно ей выпало стать свидетелем и проводником, очевидцем и доверенным лицом Олега Каравайчука непосредственно перед его уходом из этого мира. Поцелованный Богом гений говорит на камеру словами то, что прежде на протяжении десятилетий говорил своей музыкой. Последний кадр, срежиссированный явно не на Земле, подтверждает неслучайность всего происходящего в кадре.

3. «Раскалённый хаос» Сергея Дебижева. 8/10

Автор картины «Два капитана 2» возвращается в большое кино с революцией 2.0, аккурат к столетию событий 1917 года. Подача документального материала нарочито быстрая, клипово-сетевая, на грани китча. Сам материал подан субъективно, без свойственной нон-фикшн отстранённости. В эпоху постмодернизма и сращения государства с ТВ мы разучились воспринимать искренние произведения искусства всерьёз, во всём усматривая заказ (кто бы ни был заказчиком). Для тех, кто не разучился верить, фильм станет откровением. Остальных как минимум не оставит равнодушным. А победить своё равнодушие – уже шаг вперёд. Смотрите в Москве: 

8.11 Дом Рахманинова 19-00;

8.11 Дом русского зарубежья 20-00;

22.11 кинотеатр Юность 20-00 (встреча с режиссёром).

4. «На пределе» Фатиха Акина. 7,5/10

Фильм-взрыв на фоне блёклой в целом художественной программы фестиваля. Фашизм и террор в забывшей уроки истории сытой Европе на фоне личной трагедии героини Дианы Крюгер. Близкая к идеальной актёрская игра и великолепный финал картины. В российском прокате с февраля 2018 г.

5. «Риск» Лоры Пойтрас. 7/10

Перемонтированный через призму личной обиды фильм про Джулиана Ассанжа от политдокументалистки №1 (Citizenfour - тоже дело рук Лоры).

6. «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» Андрея Кончаловского. 7/10

7.  «Молодой Годар» Мишеля Хазанавичуса. 6/10

Бенефис Луи Гарреля, пытающегося сыграть роль скучного человека максимально нескучно. Впрочем, из всех страданий молодого Годара больше всего запоминаются его беспрерывно ломающиеся очки. В прокате с 16 ноября.

8. «По ту сторону надежды» Аки Каурисмяки. 6/10

Ещё один фильм, затрагивающий актуальную тему мигрантов в Европе, но со стороны, отличной от картины Акина. Аки, в отличие от Фатиха, рассказывает историю о дружбе и взаимовыручке, однако трогает это на порядок меньше. В прокате с 7 декабря.

9. «Сердечный камень» Г. А. Гудмундсона. 6/10

Любовь по-исландски, возможно, выглядит именно так, но хочется верить, что нет. Смешать в равных пропорциях красоту и грязь (лунные пейзажи Исландии под музыку Sigur Ros vs свинцовые мерзости жизни в глубинке) – не самый новый режиссёрский приём, однако он работает, хотя бы на физиологическом уровне. До дрожи, но послевкусие не самое приятное.

10. «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча» Энга Ли. 6/10

Простая как десять центов история простого американского солдата не впечатлила. Возможно, все силы у создателей ушли на реализацию технически сложных съёмок с частотой 120 кадров в секунду, поэтому про необходимость хорошего сценария как-то забыли. 

11. «Курочка Ряба» Андрея Кончаловского. 6/10

12. «История нашего дома». 5/10

Смешное северокорейское кино наводит на парадоксальные мысли. Для нас кадры восхваления великого товарища Ким Чен Ына смотрятся столь же нелепо, как и кадры напыщенно-бравурного шоу в перерыве матча по американскому футболу из фильма Энга Ли. Разницы практически никакой. Для корейцев или американцев, очевидно, столь же нелепо могут выглядеть, к примеру, наши рефлексии по поводу монархии из "Раскалённого хаоса" или, допустим, многочасовой прямой телеэфир президента с дорогими россиянами. Всегда есть сиюминутная идеология, есть многовековая культура отдельной нации и есть вечные, базовые общечеловеческие ценности. Научиться определять и разделять их, фиксировать свою реакцию на них – возможно, в этом и есть искусство быть кинозрителем, особенно в наше время.

13. «Впусти солнце» Клэр Дени. 5/10

Ещё одна скучная разговорная французская комедийная драма, которую не спасают ни Бинош, ни Депардье.

14. «Free To Rock» Джима Брауна. 4/10

Бодрая на первый взгляд документалка о триумфальном приходе рока в СССР на поверку оказывается примитивной агиткой со Стасом Наминым в роли себя любимого, поющего оды и дифирамбы себе же. На экране мелькают то Горбачёв, то Картер, то Берлинская стена, но в этом наборе штампов сияет чёрным бриллиантом четырёхминутная "Революция" ДДТ (из фильма Алексея Учителя 1987 года "Рок"), на фоне которой всё остальное меркнет настолько, что остаётся лишь посочувствовать недальновидности и простодушию зарубежных авторов киноленты.




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Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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