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Витютина Татьяна Андреевна   , Сегодня, 09:00

Ревнивцы и провокаторы
Вечный союз


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Ревность. Надежда Тэффи


Ревнует - значит...?




От любви до ненависти один шаг, говорите? Ревность способна помочь этот шаг сделать. Тогда никакая любовь не спасет – ревность сожрёт любые светлые моменты самого большого чувства. Давайте поговорим об этом всепоглощающем состоянии: всегда ли виноват ревнивец, можно ли с этим чувством справиться и как быть, если именно ревность – причина сложностей в вашем союзе.

Мы привыкли считать, что ревность – это то, что показывает, как мы интересны и дороги нашему партнеру: «ревнует – значит, любит», – думаем мы и ошибаемся. Рассмотрим участников отношений и то, в какие игры они играют. Как правило, эти роли комбинируются, чередуются, и не всегда в ревности повинен ревнивец: за спиной его может стоять тот, кто использовал его страстную натуру или неуверенность в себе, то есть провокатор.

Ревнивцы и ревнивицы

1. Феномен Отелло

Вспомните шекспировскую историю об Отелло и Дездемоне: Отелло, сильный, благородный, обладающий авторитетом, задушил любимую и любящую его женщину, поверив в её измену со слов других людей. Так и в повседневной жизни «у страха глаза велики» – наше воображение играет с нами злую шутку, заставляя вообразить и представить в красках то, чего не было и нет. Мы сами разрушаем отношения, проживая несуществующие события, поддаваясь искушению «писать историю» самому. Но главное, почему развивается именно этот сценарий, – наше полное доверие наушникам, которые, преследуя собственные цели, всегда готовы «услужить» и походя разрушить ваше счастье.

Отелло:

— попробуйте меньше прислушиваться к мнению друзей;

— посмотрите на ситуацию с другой стороны: какой мотив у гонца, приносящего дурную весть, есть ли у него личный интерес в ваших испорченных отношениях, а друг ли он вообще?

— сдерживайте агрессию и гнев – они плохие советчики;

— больше доверяйте себе и своей половине – это только ваша жизнь и никто, кроме вас, не может ее укрепить или разрушить.

Дездемона:

— больше разговаривайте с партнером, говорите о своих чувствах открыто, обсуждайте те моменты, которые могут возбудить его ревность;

— не давайте поводов, старайтесь включать партнера в свои планы;

— используйте договорённости, когда вы заранее определяете, что один из вас старший и он сам дает вам «добро» на походы, поездки, визиты – это снимет напряжение в паре, сделает отношения более «прозрачными».

2. Непростой Простак

Карандышев, герой «Бесприданницы» А. Н. Островского, – ревнивец другого типа. Он скромный внешне, неяркий в повседневном общении, нервный человек с очень большими амбициями. Этакий «воробей-генерал». Состояние такого ревнивца мучительно для него самого и ещё более – для окружающих, потому что он постоянно действует на «разрыв шаблона». Внешняя простота и кажущаяся непритязательность и буря страстей, кипящих в душе заставляют его искать поводы для драки, требуют от окружающих повышенного внимания, любви к себе, доказательств его правоты, его исключительности, его особого статуса при полном отсутствии оснований для них. Такой тип ревнивца склонен превратиться в параноидального контролёра вашей жизни – попробуйте изменить формат отношений, если есть желание их сохранить.

Непростой Простак:

— полюбите себя, дайте себе волю в саморазвитии, заинтересуйтесь собой по-настоящему – это ваша жизнь, пора выгнать страх неудачи и справиться с обидами и комплексами;

— хоть раз посмеяться над своей ревностью, превратите её в игру, в «цирк с конями», в ролевой тренинг, в то, что перестанет создавать такое страшное напряжение в вашей жизни. Чаще напоминайте себе слова Бальзака: «Ревность у мужчины складывается из эгоизма, доведенного до чертиков, из самолюбия, захваченного врасплох, и раздраженного ложного тщеславия»;

— если уж ревновать, то начните ревновать осмысленно – это куда интереснее, попробуйте анализировать себя, включить стороннего наблюдателя – живите с удовольствием в этом новом качестве.

Партнер Простака:

— измените взгляд на своего избранника – почему это с ним происходит? Помогите ему поверить в себя, походите вместе на мотивирующие курсы, совместно займитесь спортом или йогой, медитацией;

— отмечайте его удачи, маленькие и большие;

— если все это вы уже испробовали и ничего не помогает, поменяйтесь ролями – возьмите власть над своим неуправляемым тираном, проявите жесткость и волю – может, он давно ждет возможности оказаться в ваших сильных руках?

Провокаторы

1. Кокетка

Как и Ольга Ларина из бестселлера А.С.Пушкина «Евгений Онегин», человек этого типа поведения как будто так и говорит всем своим видом: «Соблазните меня!» Он отчаянно флиртует, совсем не думая о последствиях, или потому, что этот флирт – часть его натуры, или не умеет иначе общаться. Для прирожденной кокетки такая жизненная стратегия естественна и не встречает моральных препятствий. Но каково партнеру! Кокетка не замечает, как больно, плохо, неуютно её половине, и более того: чем больше вы ревнуете, тем больше желания кокетничать. А если в силу каких-то причин (проснувшаяся сознательность, прочитанная умная книжка или просмотренный фильм) у Кокетки открываются глаза, то, увы, как правило, кокетство обретает новые силы и начинает становиться осознанным поведением, ранящим партнера, усеивающим жизненный путь Кокетки десятками разбитых сердец.

Кокетка:

— не стоит вспоминать при новом партнере о прошлых отношениях, описывать в красках, как вам было хорошо и как вас баловали подарками и вниманием – сейчас вы с ЭТИМ человеком, и он проживает с вами жизнь;

— оцените искренние заботу и любовь, адекватное отношение к вам другого, осознайте, что ваше провокативное поведение – защита, способ существования, но без него можно обойтись и его можно менять, пробовать иные жизненные стратегии;

— начните изучать себя – почему флирт доставляет вам удовольствие, в чем его глубинная причина: страх одиночества, старости, избалованность и недостаток развития – самоанализ всегда полезен.

Партнер Кокетки:

— дайте возможность вашей милой Кокетке «перерасти» этот период, попробуйте не ломать, а мягко корректировать эту живую и ветреную натуру. Выступите старшим в отношениях, а вашей половинке останется быть капризным дитятей под добрым и спокойным приглядом;

— примите, что Кокетка не пытается сознательно вас ранить и намеренно заставить вас ревновать, это способ жить и чувствовать – попробуйте оказаться на одной волне, больше участвовать в жизни друг друга, тогда, возможно, исчезнет и потребность Кокетки во флирте на стороне;

— добавьте секса – это обострит отношения, сделает их глубже, ярче, не оставит сил ни для флирта, ни для ревности.

2. «Милый друг»

Мопассан, написавший одноименный роман в конце 19 века, и не подозревал, что описал жизнь человека века 20. Гибкий, не одаренный никакими профессиональными или деловыми качествами, но при этом наделенный физической красотой и обаянием, он готов на многое: авантюру, подлог, ложь, лесть ради достижения цели. А цель одна – пожить красиво, сделать карьеру, выбиться в люди, стать «значительным лицом» – то есть задачи более чем материальные. «Милый друг» быстро понимает, какое мощное оружие в его руках, и начинает жить за счет женщин, которых использует для души, тела, работы, досуга... Ключевое слово «использует», то есть полностью осознает, что и зачем он делает. Не правда ли, знакомый типаж? Так как же справиться с таким манипулятором, не поддаться на провокацию, если вы оказались его партнером и мучимы ревностью и желанием спасти отношения?

Манипулятор:

— разрешите себе чувствовать, а не играть в чувства, и открыто выражать свои желания, попробуйте начать доверять – если рядом любящий человек, он обязательно откликнется на ваш порыв;

— измените соотношение «цель-средство»: если другой человек почувствует, что отношения и он сам стали для вас целью, а не средством для удовлетворения ваших корыстных интересов, то и выгода будет куда больше – любовь и счастливая жизнь без чувства вины;

— начните вести дневник и перечитывайте его через равные промежутки времени (к примеру, раз в 3 месяца) – отмечайте для себя ваши удачи, теплое отношение к вам других людей, их заботу и благодарность за искренние знаки внимания.

Партнер Манипулятора:

— ваша ревность – отличная пища даже для начинающего Манипулятора, поэтому найдите в себе силы не ревновать, успокоиться, взглянуть на ситуацию здраво, критически;

— поговорите с вашим партнером откровенно, объясните, что он «раскрыт» и вы понимаете тактику его поведения. В таких случаях Манипулятор теряет запал и лоск и способен на открытый разговор;

— сыграйте в ролевую игру «Всё наоборот»: пусть хотя бы на один день, но превратитесь в Манипулятора сами. Это болезненно, однако стоит того: ваш партнер на себе почувствует, как трудно оказаться под прессингом страха, вины и собственных комплексов.

Давайте подведем итоги:

1. Доверие – это то, что поможет вашим отношениям справиться с ревностью и манипуляцией, исключить контроль.

2. Стройте осознанные отношения, учитесь договариваться и не нарушать договорённости.

3. Занимайтесь с партнером совместным развитием, интересуйтесь друг другом, посещайте мероприятия, которые интересны обоим.

4. Не скрывайте, не подавляйте свои чувства, говорите о том, что становится проблемой, и пытайтесь вместе найти решение.

5. Если ревнуете, то делайте это осознанно, в терапевтических дозах, что идет на пользу отношениям, обостряет чувства.

6. Чаще занимайтесь сексом: ваша близость с партнером – прекрасный способ жить полной жизнью, лишенной тревоги, неуверенности в себе и ревности.

7. Не стесняйтесь проявлять заботу, внимание и поддерживать друг друга – тогда ревности не останется места в вашей жизни.

Источник: psy-practice.com




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125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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