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Редакция "Частного корреспондента"   суббота, 29 апреля 2017 года, 01.29

Рерих в опале
В Москве происходит захват усадьбы Лопухиных — Музея имени Н. К. Рериха


Современный вид заднего двора усадьбы. Фото: icr.su
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Остановить незаконное выселение Музея им. Н. К. Рериха


В Москве происходит захват усадьбы Лопухиных — Музея имени Н. К. Рериха




Издатель "Частного корреспондента" и член Совета по правам человека при президенте России Иван Засурский стал свидетелем попытки захвата Музея им. Н. К. Рериха. Как сообщает очевидец, на территории музея находятся вооруженные люди в сопровождении полиции. Это уже не первая попытка захвата музея. Публикуем записки сотрудника МЦР Сосновского Александра о том, как это происходило ранее.

Около четверти века назад по инициативе Святослава Николаевича Рериха была создана общественная независимая организация – Советский фонд Рерихов, реорганизованная после в Международный Центр Рерихов (МЦР). При нем был открыт Музей имени Н. К. Рериха.

Утро 7 марта 2017 года не предвещало ничего дурного. У всех сотрудников музея и Центра Рерихов, большая часть из которых - женщины, было предпраздничное настроение. К тому же ожидался приезд посла Индии. Но не суждено было сбыться ожиданиям. Этот день запомнится всем нам, работающим здесь, как черный день российской культуры...

Примерно в 9 часов 40 минут на территорию музея проникли представители следственных органов, Министерства культуры и музея Востока в сопровождении бойцов силовых структур, часть из которых была вооружена автоматами. Всего их было около шестидесяти человек. Они распределились на семь групп и приступили к проведению обыска, имея на руках постановление. Я, в числе немногих, был в это время на рабочем месте. А большая часть коллег позже так и не смогла попасть на работу до 5 утра 8 марта, дежуря у ворот и ожидая, когда все это закончится.

В зданиях на территории музея сразу же были изолированы сотрудники друг от друга. Мы были лишены возможности пользоваться телефонами, связаться с руководством и адвокатом. Двоих сотрудников подняли с постели и доставили под конвоем на место своей работы. Одному из них заломили руки за то, что он сказал коллегам ничего не подписывать до приезда руководства. Так его и затащили в помещение архива, где его вместе с охранником поставили лицом к стене с поднятыми руками. Сотрудницу архива – чудесную хрупкую женщину – грубо оттолкнули от двери. А главного хранителя музея обвинили в том, что она не являлась в следственные органы по повесткам, но она их и не получала! Ее продержали под арестом до утра следующего дня без еды и воды.

Нашей заведующей хозяйством музея, пожилой женщине, оказавшийся во дворе музея, не дали одеть верхнюю одежду. Она провела почти весь день в прохладной «будке» охранника музея. Бабушек-смотрителей также целый день держали на лестничной клетке, куда проникал холодный уличный воздух.

Шло очень сильное психологическое давление. Постоянно поизносились угрозы административного ареста. Руководство музея и центра Рерихов были ограничены в своих передвижениях и не имели возможности наблюдать за изъятием всех документов и картин.

Действия производились в рамках уголовного дела «Мастер-Банка», руководитель которого многие годы безвозмездно помогал нашему музею. Но были забраны даже документы начала 90-х годов прошлого века, когда «Мастер-Банка» и в помине не было!

Двери в музей, как и в пятое строение, были взломаны, никто не ждал приезда нашего адвоката и вице-президента Международного Центра Рерихов, который сообщил по телефону следователям, что приедет через пятнадцать минут.

В хранилище музея вошло человек пятнадцать следователей и спецназовцев в верхней одежде и лишь одна музейная сотрудница, которая физически не могла контролировать все комнаты. Здесь очень жесткий климат-контроль, фильтруется даже поступающий с улицы воздух.

Первая партия картин бала снята и упакована без присутствия исполняющей обязанности директора музея и ее сотрудников. На второй заход некоторых допустили. Представители следственных и силовых структур позволяли себе ходить в верней одежде с сумками и даже есть в залах музея. При этом часть картин были вынуты из рам, и они были перевезены в неприспособленных грузовых машинах без подвесных систем и климат-контроля. Буддийские тханки, не смотря на возражение своих же экспертов, были свернуты в рулоны, что могло привести к разрушению их красочного слоя! Все изъятые экспонаты были доставлены в Государственный музей Востока, где, в отличии от нашего музея, не поддерживается специальный режим вентиляции, влажности и температуры для сохранения картин, написанных темперными красками.

В уголовном деле по «Мастер-Банку», как нам ранее сообщали следственные органы, фигурирует только 9 картин. Но были изъято около 45 картин, 150 рисунков Николая Константиновича и Святослава Николаевича, и несколько тханок. Названия многих из них были вписаны прямо в залах музея на заранее заготовленных пустых бланках с печатями. Прозвучало обвинение в том, что картины не являются подлинниками, но это — клевета, и тут у нас есть заключении признанных экспертов, подтверждающих это. На вывезенные следователями картины есть дарственные, поэтому никого отношения они к «Мастер-Банку» они не имеют.

Для проведения обыска в качестве экспертов по творчеству Рерихов были приглашены: советник Министерства культуры г-н Рыбак, заместитель директора музея Востока г-н Мкртычев и сотрудник Нью-Йорского (!) музея Рериха Попов. Никто из них не является профессиональным экспертом по художественному наследию Рерихов. Г-н Рыбак даже говорил в день обыска, как не нравится ему Рерих! Однако эти «эксперты» фактически руководили проведением следственных действий, чему я свидетель. Г-н Рыбак бегал по помещениям, давая распоряжения о том, какие документы изъять. Не следователи, а г-н Мкртычев указывал на то, какие им (!) картины нужны, а какие нет.

И уж никак нельзя назвать вышеперечисленных господ независимыми и неангажированными экспертами. Они — представители Министерства культуры и музея Востока, с которыми у нас давние судебные тяжбы. В свое время Минкульт запретил наш фильм «Зов космической эволюции» только за то, что там промелькнул кадр из военной хроники с фашисткой свастикой, при этом сам фильм был антифашистским. В 2016, благодаря Министерству культуры и музею Востока, мы участвовали в 13 судебных слушаниях. В том же году по инициативе Минкульта было проведено 17 внеплановых поверок. Проверяли даже на признаки экстремистской деятельности и наличие коктейлей Молотова для антиправительственных выступлений. Но все это, конечно, не подтвердилось.

Верх цинизма — вывоз монументального полотна Н. К. Рериха, отреставрированного в нашем музее. 22 марта должно было состояться открытие ее выставки, на которое были приглашены послы скандинавских стран. Был запланирован целый ряд образовательных программ и просветительских лекций от крупных специалистов, изучающих древнерусскую и скандинавские культуры, их взаимовлияние. А ведь Министерство культуры обещало нам информационную поддержку по этому проекту!

А 20 марта этого года нам нанесли новый удар. Минкульт и музей Востока добились от суда принятия решения о выселении МЦР и общественного Музея им. Н.К. Рериха из занимаемых ими зданий старинной усадьбы Лопухиных, которую отреставрировала наша общественная организация за заработанные самой средства, пожертвования простых людей и меценатов. Из руин, без копейки государственных денег, общественность создала этот прекрасный храм культуры! За большую культурно-просветительскую работу, замечательную реставрацию и великолепное сохранение усадьбы, МЦР и его руководитель Людмила Васильевна Шапошникова были отмечены многими международными и российскими наградами, в т. ч. и от президента России. Высокий отзыв о нашем музее оставила и генеральный директор Юнеско, посетившая в наш музей в 2015 году.

Теперь же нас хотят выселить за то, что мы якобы довели здание, где располагается музей, до аварийного состояния. Любой может прийти и убедиться в том, насколько это не соответствует действительности. Конечно, сейчас мы будем подавать апелляцию, требуя независимой экспертизы.

В 90-х годах тогдашний премьер-министр Виктор Черномырдин уже издавал постановление о нашем выселении. Но многочисленная общественность отстояла музей. Отстоим и теперь!

И снова вспоминается мне 8 марта 2017 года, когда после погрома мы окрыли музей. Сердце болело из-за вандализма, случившегося в 21 веке в центре столицы России. В этот день на моей экскурсии от всего увиденного плакали даже взрослые мужики.

Достоевский сказал: «Красота спасет мир!». К сожалению, она сама на в состоянии защитить себя от игиловцев в Пальмире, и от невежественных чиновников в Москве. Верно дополнил Достоевского Николай Рерих: «Осознание красоты спасет мир!». Человек, который воспринимает красоту, никогда не поднимет на нее руку.




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Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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