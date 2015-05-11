Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 23 мая 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/renovatsiya_ili_igra_v_naperstki_41962"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41962_5_1.jpg" width=206 alt="Реновация, или игра в наперстки" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://www.yavlinsky.ru/news/rossia/renovatsia>Сайт Григория Явлинского, политика, экономиста, кандидата в президенты РФ</a></b></span> <span style="font-size: large;">Реновация, или игра в наперстки</span></p><p>Снос пятиэтажек в Москве и переселение 1,6 млн человек в новые дома — одна из самых обсуждаемых тем последних недель. Чаще всего говорят о нарушении прав собственности, о нарушении Конституции. Это все верно, и борьбу за права граждан необходимо продолжать. Но надо понимать и отдавать себе отчет в том, что в России этот самый главный документ не действует. Даже решения Конституционного суда у нас не исполняются едва ли не десятилетиями: на сегодняшний день не исполнено 35 постановлений, причем два из них — еще с 2008 года. <a href="http://www.chaskor.ru/article/renovatsiya_ili_igra_v_naperstki_41962">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Снос пятиэтажек в Москве и переселение 1,6 млн человек в новые дома — одна из самых обсуждаемых тем последних недель. Чаще всего говорят о нарушении прав собственности, о нарушении Конституции. Это все верно, и борьбу за права граждан необходимо продолжать. Но надо понимать и отдавать себе отчет в том, что в России этот самый главный документ не действует. Даже решения Конституционного суда у нас не исполняются едва ли не десятилетиями: на сегодняшний день не исполнено 35 постановлений, причем два из них — еще с 2008 года.

И вообще, если можно так с Крымом, если можно так в самой Москве с известными объектами собственности, которые принято называть «ларьками», если можно так с объектами архитектурного наследия ночью в праздники, то почему нельзя с жильем? Помните, как тогда говорили, что все это бесправное дело? Если можно беспардонно жульничать на выборах, то почему нельзя жульничать с переселением? Вот точно так же будет и здесь, с пятиэтажками. Опыт государственного вранья и массового обмана населения в современной России накоплен немалый.

Первой реакцией на новость о грядущей в Москве «реновации», ее масштабах и темпах было изумление, но довольно скоро на смену ему пришло ощущение чего-то очень знакомого. Что-то это все сильно напоминало. И точно! Это же практически как история с приватизационными ваучерами! Помните, наверное, «две “Волги” за ваучер»? В 1992 году правительство обещало, что один ваучер будет равен стоимости двух автомобилей «Волга». В реальности десятки миллионов владельцев ваучеров, конечно, ничего не получили. А эта фраза вошла в историю как классика массового обмана.

Так что же общего между ваучерной приватизацией и продвигаемой сейчас московской «реновацией»? Все просто: и то и другое — манипуляция и обман, говоря по-простому — игра в наперстки.

Представьте себе. Перед вами три одинаковых непрозрачных наперстка, под один из них прячется маленький шарик, после чего наперстки быстро меняют местами. Затем вам предлагают угадать, под каким из наперстков находится шарик. Но шарика там нет вообще! Ловкость рук позволяет спрятать шарик, вытащив его из-под наперстка. Манипуляции строятся на так называемых «обманных пассировках». То есть шулер делает вид, что перекладывает наперсток из левой руки в правую. На самом же деле наперсток по-прежнему остается в левой руке. Для исполнения целой серии подобного рода комбинаций требуется большое мастерство манипулятора. Бывает, что подставной игрок выигрывает несколько раз подряд, а когда ставка становится достаточно высока и приходит случайный человек, ведущий прибегает к шулерству и забирает все деньги. Хотя гораздо чаще выигрывать не дают вообще. Это старая история, она была известна еще в Древней Греции, первое упоминание о ней относится ко II веку н. э. Софисты того времени писали о крестьянине, который был поражен увиденным в городе трюком.

Присмотревшись к проекту закона о «реновации», почитав прессу двух последних месяцев, обсудив эту тему с экспертами, совсем не трудно увидеть «обманные пассировки», то есть признаки подготовки к тому самому жульничеству, которое происходило с печально известными ваучерами:

- аргументы о том, что все пятиэтажки надо срочно сносить, по мнению независимых специалистов, не соответствуют действительности: только малое число пятиэтажек раннего периода возведения (середина 1950-х годов) было рассчитано на 25 лет службы. Это примерно 15% от всех пятиэтажек (из 1722 домов осталось снести 76). Остальные дома строились с начала 1960-х и рассчитывались на срок службы до 100 лет. Это и есть те самые 8 тыс. многоквартирных домов общей площадью 25 млн кв. м, о которых сегодня идет речь;

- власти не говорят о том, что они не провели два капремонта, которые должны выполняться каждые 25 лет, хотя жители их полностью оплатили; поэтому в пятиэтажках действительно изношены коммуникации, сантехника, столярка, фасады, балконы, крыши;

- основные усилия направлены на то, чтобы правила, по которым принимаются решения о переселении и предоставлении жилья, были предельно размытыми; это обеспечивает московским властям полную свободу действий и бездействия;

- власти сами «устанавливают порядок, случаи и формы выявления учета мнения населения по вопросам реализации программы, в том числе в целях принятия решения о реновации»;

- власти сами «определяют содержание программы реновации жилищного фонда в городе Москве, утверждают такую программу» (ст. 1 п. 3 законопроекта о реновации жилого фонда Москвы) без учета действующих градостроительных норм (ст. 71 законопроекта);

- власти сами «устанавливают примерную форму договора между собственником и властью города Москвы» (ст. 1 п. 3), которая может быть такой, какая им выгодна;

- власти сами принимают решение о выводе из эксплуатации многоквартирного дома (ст. 71);

- с момента принятия такого решения права на вашу квартиру и земельный участок под домом переходят властям, дом отключается от технологических сетей;

- власти предлагают собственникам один вариант переселения, а в случае отказа или несогласия могут принудительно выселить по суду в нарушение Конституции;

- власти утверждают, что альтернативы реновации нет;

- власти обещают предоставить взамен помещение, жилая и общая площадь которого не меньше, а «равнозначна» (ст. 73) площади прежнего жилья, то есть, по сути, такую же крошечную квартиру; не учитывается то, что жители пятиэтажек при переселении в многоэтажные дома теряют в площадях земельных участков, которые являются частью их собственности;

- не учитываются расположение, виды из окон и другие значимые характеристики жилья;

- для обеспечения стремительности и срочности операции «реновация» отменяется целый ряд положений Градостроительного кодекса, Жилищного кодекса, Гражданского кодекса, законов о кадастре и капремонте, игнорируются санитарные нормы;

- нет ответов на очевидные вопросы: как будет осуществляться утилизация, куда денется огромное количество строительного мусора;

- план сноса предполагает строительство около 80 млн кв. м жилья. Из них 25 млн кв. м — для переселения, остальные — на продажу. Однако панельные железобетонные дома, которые собираются возводить в рамках реновационной программы в Москве, уже сегодня являются морально устаревшим типом зданий, их строительство прекращено во всем мире из-за дороговизны, несоответствия экологическим нормам и уродливости;

- в итоге городские власти достигают максимальной защиты своих интересов и интересов своего бизнеса, а люди оказываются в совершенно бесправном положении.

Верным доказательством того, что готовится афера, является суд над муниципальным депутатом района Лефортово Александрой Андреевой, которая посмела 6 апреля встретиться со своими избирателями и рассказать им о проблемах, вытекающих из проекта закона о реновации. За это полиция буквально схватила ее во время встречи, затолкала в полицейскую машину и отвезла в участок, завела судебное дело. Насколько мне известно, это первый в России случай, когда депутата судят за встречу с избирателями.

Перечисленные признаки жульничества позволяют сделать вывод, что, запутывая людей, зачастую при полном произволе власти смогут совершенно безнаказанно отнять у собственников имущество (например, квартиры и придомовые земельные участки) в особо крупном размере, а в еще большем размере дать кое-кому заработать. Ну точь-в-точь как с ваучерной приватизацией.

Такой проект закона надо вообще отзывать.

Поскольку «реновацию» собираются проводить за счет бюджета города Москвы на сумму в 3,5 трлн рублей (кстати говоря, более 10% от этой суммы пойдет собственно на сам снос), заинтересованных в доходах от этого проекта будет множество. Например, домостроительные комбинаты или печально известная СУ-155. За последние годы продажи жилья в Москве сильно упали. По разным данным, в столице стоят непроданными от 7 до 11 млн кв. м жилья. В 2016 году объем ввода жилья в Москве сократился на 14,2%, стройкомплекс весь в долгах, его доходы снизились. Строительным компаниям, особенно тем, что принадлежат городским властям, решили помочь. Тем более что в минувшем году доходы бюджета Москвы достигли 1,86 трлн рублей (профицит — 115 млрд рублей). Это возможность не дать лопнуть пузырю, надутому в строительной отрасли столицы.

Нельзя, конечно, забывать и такое выражение, как «понты дороже денег». Проект такого масштаба в воспаленном воображении чиновника может представляться пропуском в настоящую историю. Но уж больно грандиозный масштаб для скромного служащего, даже если ему и хочется стать премьером. Сложность задачи такова, что тот, кто решил взять на себя публичную ответственность за «реновацию», похоже, утратил связь с реальностью. Люди для него превратились в какую-то биомассу, неспособную даже защитить свои в прямом смысле жизненные интересы. Возможно, чиновнику такое представление последние парламентские выборы навеяли... Но выборы сегодня в России ни о чем не говорят, а квартирный вопрос — дело серьезное. Слишком серьезное, чтобы им занималась власть, ни одному слову которой граждане страны не верят.

Нельзя так по-большевистски нагло вторгаться в ткань жизни людей, разрушать уклад и быт. Точно так же как нельзя запрещать аборты и алкоголь, нельзя массово по команде переселять с места на место миллионы людей. Благими намерениями выстлана дорога сами знаете куда.

Как обычно, людей рьяно убеждают в том, что альтернативы у них нет — планы российских властей всегда безальтернативные. Но если отнестись к делу профессионально и обсудить эту тему с экспертами, то окажется, что альтернативные решения, конечно, есть. Например, реконструкция пятиэтажек. Не снос и не обычный капремонт, а модернизация. Специалисты утверждают, что это вполне надежная технология — надстройка несколькими этажами без нагрузки на основные пять этажей. Это на 40% дешевле сноса и нового строительства. При такой перестройке осуществляют перепланировку всех квартир в доме, меняют трубы, полы, окна, двери, устанавливают лифты, мусоропроводы, улучшают тепло- и звукоизоляцию — все доводят до уровня современного жилья. И все это за девять месяцев! Срок службы домов продлевается на 100-125 лет. Но о такой возможности жителям пятиэтажек даже не говорят.

По словам архитектора Юрия Эхина, пятиэтажные дома не сносят нигде в мире, хотя требования к качеству жилья и обеспеченность жильем в Европе выше, чем в нашей стране. В Германии, Финляндии, Чехии, Словакии, Венгрии, Польше, Румынии пятиэтажки реконструируют, надстраивают и прекрасно в них живут дальше. Даже в центре Берлина, столице самой богатой страны Евросоюза, есть немало пятиэтажных домов (см. "Новые известия", 29 апреля 2017 г.).

Если так, то надо добиваться официального прозрачного референдума (среди тех, кого это затронет) с вопросом: снос или реконструкция. А перед референдумом должна быть проведена широкая разъяснительная кампания, организованы полноценные дебаты на эту тему. Закон о реновации, если он вообще нужен (в чем я очень сомневаюсь!), может быть принят только в соответствии с итогами референдума. В этом и должно заключаться сегодня политическое требование гражданского общества.

И еще один важный момент. Даже если референдум состоится, сохранится опасность того, что людей все равно обманут. В частности, возникнет вопрос, кто, как и чем заплатит москвичам за срыв этой программы, за хаос, за потерю старого жилья и несдачу в срок нового, за неудовлетворительное качество нового жилья и его невыгодное месторасположение.

При покупке квартиры вы помещаете наличные деньги в банковскую ячейку и обмениваетесь ключами с продавцом только тогда, когда получаете все минимально необходимые документы, подтверждающие ваши права на собственность. В этом, как правило, участвуют юристы или адвокаты, и эта процедура защищает вас от обмана. В ситуации со сносом пятиэтажек населению тем более должны быть предоставлены реальные гарантии компенсаций на случай, если что-то пойдет не так. Норма о страховании рисков граждан при проведении реконструкции или реновации должна стать важнейшей частью закона. Это еще одно существенное требование, выполнения которого могут добиться только активные граждане. А тот проект закона, который рассматривается сейчас и прошел уже первое чтение со всеми его жульническими «пассировками», надо требовать отозвать.

Источник: yavlinsky.ru





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