Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 21 июня 2017 года, 15.45</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/renessans_soderzhanki_42082"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42082_room-1288438_960_720_1.jpg" width=206 alt="Ренессанс содержанки" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Арина Холина для журнала <a href=https://snob.ru/selected/entry/125888>"Сноб"</a></b></span> <span style="font-size: large;">Ренессанс содержанки</span></p><p>Сейчас новый бум проституции, которая, на первый взгляд, не совсем проституция, но на второй — она самая. <a href="http://www.chaskor.ru/article/renessans_soderzhanki_42082">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Сейчас новый бум проституции, которая, на первый взгляд, не совсем проституция, но на второй — она самая.

Проституцией надо заниматься, пока ты молода. Не потому, что легче себя продать — это уже зависит от других талантов. Просто пока ты юная — ты свинья.

Ты все еще думаешь, что весь мир тебе должен, и совсем не умеешь сдерживать свои желания. Хочу, хочу, хочу. Мое, мое, мое. Ты занимаешься сексом с какими-то мальчиками, которые тоже пьяные и тоже ничего не умеют. Это не многим лучше секса с приятным мужчиной, который тебе еще и подарит сережки. Ну, и психика у тебя еще мобильная — там, где у взрослой женщины будет драма на всю жизнь, молодая девушка отряхнется и забудет.

Может, поэтому сейчас новый бум проституции, которая, на первый взгляд, не совсем проституция, но на второй — она самая.

Эти девушки называются sugar babies. Раньше были только sugar daddies, то есть папики — любовники молодых девушек, которые дают деньги и дарят дорогие подарки.

Sugar babies — это их любовницы, производство которых стало массовым в последние полтора-два года.

Есть сайт Arrangements, специально для этого. Там папики ищут деточек. Все открыто, все честно. Девушки пишут, что им нужно — деньги на оплату квартиры или колледжа, подарки. Взамен они предлагают не всегда секс — иногда это просто встречи за обедом или ужином.

Оказывается, многие мужчины лет пятидесяти так устают от семейной жизни, от какой-нибудь вечно недовольной жены, что мечтают просто весело посидеть с милым юным созданием и готовы расстаться с $2500 за это скромное удовольствие.

Есть условия. Девушка должна слушать (а не лезть со своими глупыми разговорами), смеяться над его шутками, восхищаться им, сочувствовать, жалеть и уважать.

Обычно у девушек несколько клиентов — и каждого надо выслушать, пожалеть, восхититься. Чаще всего этим занимаются молодые девушки — еще студентки, а мужчинам в среднем лет пятьдесят. Другие занимаются сексом, но обо всем тоже договариваются еще в переписке. Обсуждают как часто, как именно, стоимость, бонусы.

Вот одна собралась замуж за папика, с которым уже два года. Пока что она называет его «бойфрендом» — и получает за это порядка $12 000 в месяц. Они пара, они встречаются с друзьями и родственниками, а брак обсуждают — идея кажется неплохой, но, видимо, мужчина не уверен. Он только что развелся. Договор такой, что они могут встречаться с другими — особенно девушка, ведь это ее работа. Ее, так сказать, карьера. О карьере по специальности, полученной в колледже (оплаченном деньгами папика), девушка уже забыла: любое предложение будет ничтожно малым в сравнении.

Некоторым девушкам уже немного за тридцать, но начинали они, едва закончив колледж, как раз столкнувшись с тем, что работы для них в реальном мире нет. То есть она, конечно, есть, но надо какое-то время (возможно, несколько лет) быть бедной, жить в квартире с соседями, путешествовать не дальше соседнего города, а вещи покупать только в H&M или благотворительных магазинах.

С одной стороны, все это звучит вполне заурядно, но у этих новых сладких деток — и проституток, и как бы не совсем — есть свой стиль. Во-первых, они все-таки не сидят по барам в ожидании богатого дядечки старше их на тридцать пять лет. Они просто выбирают на специальном сайте, договариваются, ставят условия. Все предельно ясно с самого старта — никаких игр, никаких «у меня бабушка болеет — срочно нужна сумка Биркин от Эрмес».

И, кстати, о Биркин и прочей роскоши. Вряд ли найдется человек, который не помнит нулевые — вот когда все эти блондинки с фальшивыми губами и сиськами толпами ходили под ложами в клубе «Дягилев», мечтая о том, чтобы их заметили миллиардеры с балконов. Девушки мечтали о роскошной жизни — о дорогущих сумках, платьях, туфлях.

А эти новые, эта армия с Arrangements не интересуется бессмысленно дорогими вещами. По их признаниям, некоторые мужчины смущаются благодарить деньгами и покупают разные шикарные подарки, которые девушки мгновенно продают. Потому что им не нужны эти платья за тысячу долларов, эти сумки за три тысячи. Одна сладкая детка призналась, что только на торговле подарками за несколько лет заработала $200 000. Другая рассказала, что ей подарили не новую, но отреставрированную Биркин — и она продала ее за $8000.

Некоторые папики расплачиваются путешествиями. У одной девушки есть клиент, который не дает денег, но всегда приглашает в роскошные поездки. Можно взять подругу.

«Подруга меня осуждает, но я ей говорю: это моя жизнь, я ничего плохого не делаю. Я даже с ними не сплю. Подруга сейчас собирается замуж и стала особенно рьяно меня упрекать, но, знаете, все разговоры заканчиваются, когда я беру ее с собой в Европу на частном самолете».

Наверное, сейчас все «светские львицы» нулевых рвут на себе волосы от обиды, что тогда не было такого сайта. Они-то все таскались по клубам, ночами не спали, «разводили» своих папиков, то есть медленно и печально вытягивали из них и сумки, и путешествия, и деньги, и драгоценности. Подобные истории прикрывались якобы отношениями, и девушки считали себя очень ловкими хищницами, когда удавалось из вроде как влюбленного богача вытянуть и то и се, и квартиру и машину.

Но вот выяснилось, что все очень просто. Никто не хочет про любовь. У мужчин определенного типа и определенного возраста просто есть свои потребности, за которые они готовы платить — без малейших признаков романтики. А молодым девушкам, оказывается, вовсе не хочется жить, как все молодые девушки, то есть бедно и скромно.

Причем, если раньше были какие-то легенды, что как только ты закончишь университет, тебя тут же ждет блестящая карьера, то в наши дни это уже совсем не похоже на правду. В том же сериале Girls честно показано, что ты будешь бедной лет до тридцати самое меньшее. Гарвард? Никого не волнует. Работы нет.

Понятно, что это не повод спать с мужиками за деньги, но, будем честны, молодость — это то время, когда тебе всего хочется очень неудержимо, и твои ровесницы, у кого отец — Джонни Депп, ходят в «Шанель», и все смотрят их шикарный инстаграм, и они снимаются для модных журналов (только потому, что их отец — звезда), а ты, с твоим дипломом социолога, работаешь в кафе и живешь с пятью подругами.

Странно, конечно, что в наши дни всеобщего феминизма такие отношения вдруг стали трендом. Это еще одно доказательство того, как сильно различаются идеи и реальность.

Видимо, всегда будут «старшие», которым надоели все эти чувства, и «младшие», которым хочется красивой жизни. Одни продают излишки жизнерадостности и сексуальности, а другие пользуются этим, как косметическими услугами.

И дело тут не в мужчинах и женщинах, не в гендерных стереотипах, не в происках коварного патриархата, а исключительно в расстановке «старший — младший». У геев, кстати, очень такая тема популярна — там все тоже без лишних сантиментов на этот счет. Старший — платит. Младший — развлекает.

И на самом деле это не так плохо, как может показаться. Девушки с сайта Arrangements часто ищут ментора. Одна говорит, что встречается с мужчиной, который учит ее жизни. Дает советы. Беспокоится о ее будущем.

Мой друг любит помоложе — и всех любовников старается обучить, дать им профессию, раскрыть их таланты. Да, при нем они все были разгильдяями, но, расставшись, последовали его советам — и теперь один звезда кино, у другого свое успешное дело, третий стал приличным фотографом. Ну, приторговывали они немного сексом — а кто не без греха?

Уверенно можно сказать лишь одно: все плохо лишь в том случае, если ты несчастен. А кто больше несчастен: веселая молодая шлюшка, которая бешено радуется путешествиям и подаркам, или праведная домохозяйка, готовая уже покончить с собой от скуки и надоевшего мужа, — это решать каждому лично для себя.

Источник: snob.ru





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