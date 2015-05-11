Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 27 декабря 2016 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/rejs_v_vechnost_41300"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201612/392_300_41300_maxresdefaul.jpg" width=206 alt="Рейс в вечность" border="0" /></a><span style="font-size: large;">Рейс в вечность</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Люди в соцсетях скорбят о Докторе Лизе, погибшей в авиакатастрофе Ту-154</font></em></span></p><p>25 декабря над Черным морем разбился Ту-154, направлявшийся в сирийскую Латакию. На борту самолета находилась Доктор Лиза - Елизавета Петровна Глинка, российский общественный деятель и правозащитник, врач-реаниматолог, специалист в области паллиативной медицины, летевшая на авиабазу в Сирию, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь. Для многих россиян Доктор Лиза была олицетворением добра и милосердия. <a href="http://www.chaskor.ru/article/rejs_v_vechnost_41300">Подробнее</a></p><br clear="all" />





25 декабря над Черным морем разбился Ту-154, направлявшийся в сирийскую Латакию. На борту самолета находилась Доктор Лиза - Елизавета Петровна Глинка, российский общественный деятель и правозащитник, врач-реаниматолог, специалист в области паллиативной медицины, летевшая на авиабазу в Сирию, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь. Для многих россиян Доктор Лиза была олицетворением добра и милосердия.

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Екатерина Михеева-Шелементьева

Последние дни уходящего года учат нас внимательности.

Внимательности к себе и своим близким, ко времени и поступкам, к жизни, которую зачастую мы проживаем по привычке или у кого-то подсмотренной программе. Уходят люди, бесценность которых, почти не вызывает ни у кого сомнений. Своим уходом они заставляют нас задуматься о ценности собственных жизней, о том, останется ли что-то после того, как уйдем мы. Есть ли у нас дело, творчество, служение - плоды которых переживут нас и будут жить не зависимо от того, что с нами стало? Готовы ли мы в любой момент уйти также неожиданно?

Помощь другим - это естеcтвенное свойство человеческой природы, но при этом - это всегда смелость и усилие. Смелость делать каждый следующий шаг и усилие находить на него ресурсы. Это может выражаться в любой форме - далеко не всегда денежной, и даже не всегда личностной. #ДокторЛиза помогала персонально, на своих руках выносила детей из под огня, своими руками кормила неимущих на вокзалах Москвы, сама хоронила тех, кто для нас невидим.

#ДжорджМайкл создавал музыку, которая лечила Души, давала надежду, отогревала внутренний холод.

Все это вместе помогало многим и странно делить это на внешние категории, когда внутренняя суть равна. Жизнь этих людей продолжается после ухода с этой Земли, до тех пор, пока кто-то улыбается слыша Last Christmas и помогает людям в беде.

#ДокторЛиза , кроме всего прочего, занималась спасением бомжей, лечением и захоронением. Да, зачастую - это была главная их просьба - похоронить, как человека, о другом и не мечтают. И она это делала, сама - кормила, лечила, хоронила. Она помогала той категории людей, через которую мы часто смотрим насквозь, как будто их нет, пряча за своим показным равнодушием - раздражение и осуждение, они проигравшие в нашем параде успешных жизней. Они напоминают нам, что может быть по-другому, а думать об этом мы не хотим. Раз они не могут, значит не хотят, а потому - сами виноваты, о других вариантах мы не думаем.

С годами, я все глубже понимаю слова о том, что сентиментальность и сострадание это разные вещи. Сентиментальность - это слабость сердца, это когда много ох и ах, но мало дела, чаще всего его совсем нет, только слова, которые коснулись сердца, но не проникли в него. А сотрадание - это дело, поступок, дань памяти, если физически помочь уже нельзя, продолжение ушедшего человека в твоих собственных действиях.

Пожалуй, если бы каждый из тех десятков тысяч, кто постит в эти дни картинки с упавшим самолетом и фото самой Лизы со словами сожаления пошел бы сегодня на Павелецкий вокзал и накормил тех, для кого она была иногда единственным человеком, который относился к ним как к людям, то это была бы совсем другая история. Это была бы живая память, та дань уважения, которой она достойна. Жизнь и развитие ее дел - это самая бесценная благодарность и признание, которые мы можем ей оказать.

Тоже и с Майклом - слушайте его музыку, поделитесь ею с другими, он живет в этих звуках и будет продолжать, пока мы их слушаем.

Вся наша жизнь тонкая грань между иллюзией и реальностью, от нее останется только то, что мы отдали и ничего из того, что взяли. Отдавать можно не только в благотворительных фондах и хосписах, отдавать можно в своем деле - делая его наилучшим из возможных способов, в творчестве - создавая то, что вдохновит многих и украсит этот Мир, в общении - просто становясь внимательным, искренне внимательным к каждому, с кем сводит тебя жизнь..этому и учит нас уходящий год.

Спасибо Вам,

Будьте счастливы.

Алсу Каюмова

Не могу не написать, потому что душа так и разрывается, хочется высказаться. Гибель это человека, не побоюсь этого слова, ВЕЛИКОЙ женщины, человека с большой буквы - это невосполнимая утрата для России, даже для всего Мира. Пусть спасённые ею дети проживут достойную жизнь, жизнь которую она им подарила ценою своей жизни. Такие люди как она рождаются раз в 100 лет. Елизавета Глинка, доктор Лиза пусть земля тебе будет пухом, покойся с миром.

Мбуз-Тосненская Црб

Однажды у меня на руках умирал от рака священник — человек, который сам утешал других всю свою жизнь. Я спросила его: какой грех самый большой? А он ответил: «Самый большой грех — обидеть слабого». Почему? «Потому что это легче всего сделать…» Эта мысль меня поразила — самый тяжкий грех сделать легче всего… Передайте эти слова детям.

Елизавета Глинка (доктор Лиза)

"Самое главное право - это право на жизнь. В это не простое время оно безжалостно попирается. Мне очень трудно видеть убитых и раненых детей Донбасса, больных и убитых детей Сирии. Завтра (9 декабря – прим.ред.) я лечу в Донецк, оттуда в Сирию. Также как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью, мы никогда не уверены в том, что мы вернемся назад живыми. Потому что война – это ад на земле. И я знаю, о чем я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия", - сказала Елизавета Глинка в своем последнем публичном выступлении.

Вечная память Великому человеку...

Livejournal

Страница Виртуальных Путешественников

Слов пока нет. Внутри все горит. Пальцы дрожат. Я вспоминаю ситуацию, которая произошла со мной 4 года назад, когда в Индонезии разбился наш суперджет. Я летел на том самолете, но не сел на последний демонстрационных полет. Остался в аэропорту и остался в живых. А остальные разбились.

Сегодня утром проснулся и узнал про Сочи. В сообщениях говорилось, что там была Лиза, но что она вроде как вышла в Сочи. Верится с трудом, так как изначально самолет должен был останавливаться на дозаправку не в Сочи, а туда сел из-за плохой погоды. Но надежда есть.

Я очень надеюсь, что с ней произошло такое же чудо, как со мной. Что она жива...

Anton Nossik

Доктора Лизы больше нет.

На моей памяти смерти Доктору Лизе желали самые разные люди.

Патриоты России — за то, что она украинка, и муж у неё американец.

Ольгинские боты — за связь со «Справедливой Россией».

Патриоты Украины — за то, что помогала детям в ДНР/ЛНР.

Патриоты ДНР/ЛНР — за то, что передавала сирот на украинскую сторону...

Московские хипстеры писали на неё доносы Собянину за то, что её бомжатник на Пятницкой улице снижает гламурность их парадного подъезда. Хипстеры были близки к Даше Жуковой, так что Собянин вникал в их горе, обещал выделить Доктору Лизе другое помещение. Но всегда оказывалось, что это другое помещение принадлежит городу лишь на бумаге. А фактически им уже 20 лет распоряжается на правах самозахвата какой-нибудь единоросс, и он там уже разместил 300 таджиков. Отстегнул управе, отстегнул префекту, короче — не судьба «Справедливой помощи» там квартировать, даже с собянинским ордером. Покуда Елизавета Петровна была жива, Собянин пожимал плечами и лез рисовать новый ордер.

Эти проблемы у единороссов теперь закончились.

Доктора Лизы больше нет.

Сегодня утром она погибла в авиакатастрофе.

Везла лекарства в университетскую клинику в Латакии. Не довезла.

На подвал скоро найдутся новые претенденты.

Лизиным подопечным, россиянам без определённого место жительства, давно было пора освободить место для хозяев жизни.

Елизавета Петровна, спасибо тебе за всё.

Мир был лучше, пока ты в нём была.

Он стал хуже, но нам в нём жить.

Мы помним тебя, Доктор Лиза.

Увидимся, поговорим.





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