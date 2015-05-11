Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/rebenok_iz_probirki_-_lish_vopros_vremeni_42276"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42276_23683636.jpg" width=206 alt="Ребенок из пробирки — лишь вопрос времени" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Норберт Лоссау (Norbert Lossau)</b></span> <span style="font-size: large;">Ребенок из пробирки — лишь вопрос времени</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как скоро ждать генетически модифицированных детей</font></em></span></p><p>До сих пор о манипуляциях с генетическим материалом эмбрионов сообщали только китайские исследователи. Теперь известно, что такие эксперименты проводились и в Портленде — якобы с меньшим количеством побочных эффектов. <a href="http://www.chaskor.ru/article/rebenok_iz_probirki_-_lish_vopros_vremeni_42276">Подробнее</a></p><br clear="all" />





До сих пор о манипуляциях с генетическим материалом эмбрионов сообщали только китайские исследователи. Теперь известно, что такие эксперименты проводились и в Портленде — якобы с меньшим количеством побочных эффектов.

Человеческий генетический материал можно целенаправленно изменить. Но допустимо ли это с этической точки зрения? До сих пор информация о подобных экспериментах публиковалась только китайскими учеными. В настоящее время ученые в США впервые модифицировали геном человеческого эмбриона с помощью генно-инженерной технологии CRISPR-Cas9 — это произошло в Орегонском университете науки и здоровья в Портленде под руководством исследователя Шухрата Миталипова.

Команда Миталипова с помощью экспериментов смогла доказать, что дефектные, вызывающие болезни гены можно безопасно и эффективно исправить. При замене гена на стадии зародышевого пути излечится не только отдельный индивид, дефектный ген не сможет быть унаследован и следующими поколениями. Под зародышевым путем понимают специальную клеточную линию, которая, начиная с оплодотворенной яйцеклетки, в ходе развития человека приводит в итоге к образованию его гонады и образованных в ней зародышевых клеток — яйцеклеток или сперматозоидов.

В ходе предыдущих экспериментов при вмешательстве в геном китайские ученые постоянно сталкивались с нежелательными побочными эффектами. Доклад Миталипова еще не опубликован, но по слухам при экспериментах, проведенных в США, возникло заметно меньшее количество побочных эффектов — незапланированных изменений в генетическом материале, которые могут принести вред.

В Германии такие эксперименты запрещены

Миталипов родился в Казахстане, в бывшем Советском Союзе, он стал известным в 2007 году, как первый ученый, которому удалось клонировать обезьян. В 2013 году он впервые произвел человеческие эмбрионы путем клонирования. Это ученый с именем и от него вполне можно ожидать успеха в «редактировании геномов».

Ни в Китае, ни в США генетически модифицированные эмбрионы не были выношены. Через несколько дней они были умерщвлены. Но кажется, что это всего лишь вопрос времени, когда первый генетически измененный человек появится на свет.

В Германии эксперименты, которые были проведены в Китае и США, строго запрещены законом о защите эмбрионов. Исследователям, нарушившим запрет, грозит лишение свободы на срок до пяти лет. В феврале 2017 года Национальная академия наук США объявила, что вмешательство в зародышевый путь эмбрионов должно быть разрешено, если целью является излечение серьезного заболевания. Поэтому исследовательская работа в США перестала быть нелегальной.

Будут ли это голубые глаза?

В Великобритании и Швеции законодателями также был дан зеленый свет экспериментальным вмешательствам в геном человеческих эмбрионов. Но до сих пор ученые из этих стран не сообщили о каких-либо достигнутых в исследованиях успехах. Во всем мире на эту тему есть только три научных публикации — и все они из Китая.

В настоящее время пока невозможно предсказать, сколько времени должно уйти на исследования, пока появится возможность безопасно исключать передающиеся по наследству заболевания при помощи генно-инженерного вмешательства. Но когда эта цель все-таки будет достигнута, то станет технически возможным создавать «дизайнерских» младенцев с улучшенными характеристиками.

Будут ли это голубые глаза или побольше интеллекта? Общество должно вовремя провести красную черту, не дожидаясь, когда технология созреет для рынка.

С этической точки зрения менее проблематичным выглядит использование редактирования генома, когда вмешательство происходит не на зародышевом пути, а дефекты исправляются в геноме взрослого человека. Германское законодательство это разрешает, и фармацевтические компании, как, например, Bayer,уже инвестируют большие деньги в развитие терапии на базе CRISPR-Cas9.

Фармацевтические концерны развивают терапию

«Сегодня считается, что более десяти тысяч болезней вызываются специфическими дефектами гена, — говорит Кемал Малик (Kemal Malik), руководитель подразделения научных исследований компании Bayer, — а технология CRISPR-Cas9, корректируя соответствующий генетический дефект, способна излечить многие из этих заболеваний».

Пришло время начать использовать этот новый вид терапии. Компания Bayer совместно с автором технологии CRISPR-Cas9 Эммануэль Шарпентье (Emmanuelle Charpentier) основала компанию Casebia Therapeutics в Бостоне.

В апреле 2017 года 11 германских ученых устроили переполох, потребовав смягчения запрета на исследования эмбрионов в проекте документа, распространяемом от имени Национальной академии наук. При определенных условиях в Германии тоже должно быть разрешено вмешательство в зародышевый путь человека, заявили они.

Ученые аргументируют тем, что научный прогресс настолько стремителен, что редактирование генома без побочных последствий для эмбрионов будет проводиться в обозримом будущем. И если действительно удастся лечить болезни редактированием генома без рисков, то ученые предлагают обсудить вопрос: будет ли и тогда объявлено неэтичным использование этой возможности.

Источник: inosmi.ru





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