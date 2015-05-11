Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/rebenka_vazhno_uslyshat_42112"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42112_kid-1365105_960_72.jpg" width=206 alt="«Ребёнка важно услышать»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Алена Городецкая</b></span> <span style="font-size: large;">«Ребёнка важно услышать»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Все ли дети изначально талантливы, что делать, чтобы развить их способности, и в чем польза детского творчества</font></em></span></p><p>Педагог высшей квалификационной категории, разработчик и составитель программ психолого-педагогического сопровождения детей и подростков, руководитель московской детской школы «Дари Детям Добро» Александра Павлова ― о детском творчестве, мотивации, дисциплине, «нехочухах» и эмпатии. <a href="http://www.chaskor.ru/article/rebenka_vazhno_uslyshat_42112">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Педагог высшей квалификационной категории, разработчик и составитель программ психолого-педагогического сопровождения детей и подростков, руководитель московской детской школы «Дари Детям Добро» Александра Павлова ― о детском творчестве, мотивации, дисциплине, «нехочухах» и эмпатии.

Польза творчества для каждого творца кажется очевидной, при этом она не всегда понятна со стороны. В чём ценность творческого развития для ребёнка?

― Это, конечно же, в первую очередь способ самовыражения. Не единственный, разумеется, но один из наиболее ясных и позитивных. Это умение почувствовать, проявить, подать себя, заявить о своём отношении к окружающему миру. Их первые рисунки, которые нам часто бывают совершенно непонятны, ― проявление их внутреннего мира, их восприятия, сущности. Психология рассматривает детское творчество как способ увидеть внутренний мир ребёнка и проанализировать его. Ведь если взрослый может о себе сам всё рассказать, то для того, чтобы понять ребёнка, нужно копать глубже.

Способно ли занятие творчеством закладывать какие-то определённые качества в личности ребёнка?

― Любой творческий процесс это в первую очередь развитие и созидание. Не столь важно, понимаем мы или нет суть каждого конкретного детского рисунка, его лепки или чего бы то ни было ещё. Важно, что пока он занят этим процессом, внутри ребёнка происходит развитие: от мелкой моторики ― навыков держания карандаша, управления им, до распознавания цветов, их сочетаний, настроения и отображения, умения планировать и распределять рисунок на листе. Когда ребёнок учит стихотворение, то помимо элементарного терпения и некоторого трудолюбия он развивает и вполне конкретные вещи: навык владения речью и разными её структурами, её ритмом и интонацией, мелодикой. Выступление ребёнка, пусть и на небольшую аудиторию, скажем, на компанию гостей дома ― это уже более высокий навык: почувствовать себя, преподать. И это, конечно, первый опыт удовольствия от признания. Одним детям это нравится, другим ― не нравится.

Кажется, что утверждение “все дети изначально талантливы” выглядит как ещё одно прекраснодушное преувеличение взрослых. Все ли дети талантливы?

― Есть несколько творческих ступеней: способности, талант и гениальность. На мой взгляд, талант и гениальность ― явления единичного порядка. Но безусловный факт заключается в том, что все дети обладают способностями к тем или иным видам творчества. Не имея таланта, на базе одних только способностей, благодаря упорству любой ребёнок может достичь мастерства и стать востребованным в своём деле.

На детях родители часто пытаются восполнить пробелы собственного детства, и оказывается, что ребёнок, например, стучит по клавишам пианино, не имея к этому ни способностей ни страсти, только потому, что его мама в своё время по ним стучать не научилась.

― Вопрос ― зачем? Терпение и труд всё перетрут ― безусловно, и без выдающихся данных ребёнка можно заставить овладеть мастерством искусства владения музыкальным инструментом. Как и любым другим мастерством. Если хочется, чтобы ребёнок стал великим пианистом, художником и так далее, и всё равно, что по этому поводу думает сам ребёнок ― это, конечно, решение родителя. Но важно понимать, что о ребёнке тут речь не идёт вообще ― родитель реализует свою амбицию, а ребёнок выступает всего лишь средством. Даже сейчас в своей практике я встречаю такие проблемы довольно часто. Правда, и дети теперь пошли такие, что могут на своём настоять ― хотя, конечно, я говорю о детках постарше. Вот они способны в подростковом возрасте свести все усилия родителей на нет, и взбунтоваться против того, что их заставляют заниматься не своим делом.

Получается, есть какой-то правильный путь раскрытия способностей у детей?

― Я всегда говорю родителям, что задача взрослых ― дать ребёнку попробовать себя во всех сферах. Музыка, сцена, изобразительное искусство, ремесленничество, наука ― да что угодно. Только таким образом можно выяснить, к чему у ребёнка лежит душа, только так сам ребёнок может узнать, в чём его способности и в чём его интерес к деятельности, как минимум, и к жизни вообще. И только когда интерес ребёнка совпадает с его способностями, можно начинать говорить о верном выборе развития для каждого конкретного ребёнка. Стало быть, тут и важно вкладываться, поддерживать ребёнка, тогда и будут результаты.

Творчество и дисциплина: занятия по расписанию, необходимость изучать в рамках интересующего тебя предмета какие-то смежные дисциплины, часто менее понятные или интересные ― как объяснить необходимость такого вот систематического подхода к овладению своими способностями? Как замотивировать ребёнка?

― Самая лучшая мотивация ― это хороший педагог. В этом случае увлечь, влюбить в познание можно даже ребёнка без способностей к нему. Второй по успешности мотиватор ― личный пример родителей. Ребёнок варится в том, что его окружает ― если вся семья читает книги, с наибольшей вероятностью чтением будет увлечён и ребёнок. Первое, чему научится ребёнок в семье художников, ― рисование, у музыкантов ― музыка. Когда ребёнок видит ценность какого-то творческо-познавательного процесса для своих родителей, он, сам того не замечая, впитывает её. Обсуждают родители книги, кино, музыку ― он оказывается задействованным в этом, разделяет интерес, со временем расширяет его, обнаруживая собственное видение.

Я совершенно убеждена, что дисциплина необходима, и взрослые должны воспитывать в своих детях уважение к этому качеству личности. С другой стороны, у каждого ребёнка случаются “нехочухи”, и к ним тоже нужно относиться с пониманием ― не давая при этом собой манипулировать, всё-таки пытаться настоять на важности занятий. Строгость в требовании выполнения заданий совершенно допустима. Хотя тут тоже есть свои нюансы: если, например, ребёнок вот уже несколько месяцев занимается на пианино через слёзы ― стоит подумать, так ли ему нужно это пианино, так ли ему подходит педагог и коллектив, где он обучается. Всё очень тонко. Протесты бывают разовыми ― тоже не мешало бы понять, почему ребёнок сейчас протестует: может быть, он устал, может, его кто-то расстроил, а может, он о чём-то другом переживает ― нужно его услышать. И, конечно же, важно подкреплять мотивацию поощрением, но не материальным ― это губительный путь. У любого ребёнка всегда есть некоторое количество интересов, которые он не может реализовывать каждый день, вот их реализация ― хорошая мотивация для дисциплинированного труда каждый день. Интересная прогулка, поездка, поход всегда могут стать справедливой наградой для маленького труженика.

Часто случается так, что дети болезненно относятся к поражению, или, наоборот, ведут себя заносчиво в случае победы. Можно воспитать в ребёнке верное отношение к исходу соревнования?

― Дети более открыты, нежели взрослые, и скрывать свои эмоции они еще не умеют. Вы говорите о вполне естественных для детей проявлениях. В наше время стала особенно заметна боязнь детей проиграть. А это как раз результат родительских наставлений в том, что «ты должен быть лучшим, ты не можешь проиграть!» . Дети не умеют фильтровать информацию, они воспринимают всё ровно так, как подаётся. В итоге в голове складывается довольно понятная ребёнку цепь эмоциональных заключений: я проиграл, значит я плохой, и мама с папой меня любить не будут. А ребёнок должен знать, что его любят всегда, что бы ни случилось. «Попробуй, поучаствуй ― это очень интересно» ― вот правильное наставление. «Я так рада видеть тебя на сцене» ― вот хорошая мотивация. Ещё у нас сейчас глобальная мода на успешность, установка нашего времени ― каждый должен быть успешен. И в ней очень трудно жить, потому что если ты не успешен, то ты, вроде бы, и не полноценен, что совершенно несправедливо. Очень важно, чтобы у ребёнка была мотивация на победу, но она ни в коем случае не должна затмевать остальные аспекты участия в соревновании.

Первая реакция родителя на проигрыш своего ребёнка ― объятия, понимание и сочувствие. Никаких оценок, никакой журбы ― только теплота. А вот заносчивое отношение к проигравшему у ребёнка ― это на сто процентов воспитательный момент. Мы в школе стараемся очень тщательно проводить финалы. Обязательно радуемся за победителей, но учим их выражать благодарность за участие соперникам. Это очень важно. Мы стараемся пресекать ситуации, когда ребёнок говорит проигравшему: "Я победитель!". Во-первых, победа часто зависит не только от конкретного участника, но ещё и от его соперника, а во-вторых, в следующий раз сегодняшний победитель легко может оказаться в проигрыше, и к этому нужно быть готовым. Эмпатия ― необходимая составляющая эмоционального интеллекта, и если её не заложить в детстве, во взрослой жизни человеку будет очень и очень нелегко.

В детях можно воспитать трезвое отношение к себе?

― Можно попробовать. Родители часто мне жалуются, что ребёнок хвастается ― например, приходит в садик с новой игрушкой и давай её всем показывать. Но им не часто приходит в голову, что это не столько хвастовство, сколько желание поделиться своей радостью. А у нас есть такая игра ― мы с детьми хвастаемся, кто в чём самый лучший. Вот она-то и заставляет каждого отдельного «хвастуна», прежде чем говорить о себе хорошо, подумать, так ли хорош он в том, о чем собирается заявить.





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