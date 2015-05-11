Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 14:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/realnost_-_eto_lish_gallyutsinatsiya_42447"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201709/392_300_42447_34433387c4a423d59c14bb10ea05507d_.jpg" width=206 alt="Реальность – это лишь галлюцинация" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://cameralabs.org/11692-realnost-eto-lish-gallyutsinatsiya-gallyutsinogennaya-lektsiya-anila-seta-o-prirode-soznaniya>cameralabs.org</a></b></span> <span style="font-size: large;">Реальность – это лишь галлюцинация</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Лекция Анила Сета о природе сознания</font></em></span></p><p>Вам никогда не говорили, что вы живёте в каком-то «собственном мире»? Профессор когнитивной и вычислительной нейробиологии Анил Сет (Anil Seth) утверждает, что на самом деле сознательная реальность каждого человека – не более чем галлюцинация, созданная мозгом. И все мы постоянно галлюцинируем, а когда согласовываем наши галлюцинации, то называем их «реальностью». <a href="http://www.chaskor.ru/article/realnost_-_eto_lish_gallyutsinatsiya_42447">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Вам никогда не говорили, что вы живёте в каком-то «собственном мире»? Профессор когнитивной и вычислительной нейробиологии Анил Сет (Anil Seth) утверждает, что на самом деле сознательная реальность каждого человека – не более чем галлюцинация, созданная мозгом. И все мы постоянно галлюцинируем, а когда согласовываем наши галлюцинации, то называем их «реальностью».

Лекция на английском языке, ниже перевод:





Предлагаем ознакомиться с основными моментами лекции Анила Сета, с которой он выступил на конференции TED, объясняя «внутреннюю вселенную» человека, его сознание и самосознание с точки зрения физики и биологии:

«Чуть больше года назад в третий раз за свою жизнь я перестал существовать. Во время небольшой операции мой мозг перенес анестезию. Помню ощущение отделения, распада на части и холод. А потом я вернулся, сонный и дезориентированный, но определённо в себя.

Пробуждаясь от глубокого сна, вы можете испытать потерю чувства времени, забеспокоиться, что вдруг проспали, но при этом всегда сохраняется основное ощущение того, сколько прошло времени между «тогда» и «сейчас». Приход в себя после наркоза значительно отличается. Я мог предположить, что прошло пять минут, пять часов, пять или даже 50 лет. Меня просто не было. Это было полное забвение. Анестезия – это современный вид магии. Она превращает людей в объекты, а затем, мы надеемся, что снова в людей. И в этом процессе кроется одна из величайших загадок для науки и для философии.

Откуда берётся сознание? В мозге каждого из нас происходит совокупная активность многих миллиардов нейронов, каждый из которых – крошечная биологическая машина, что создаёт сознательный опыт. Это ваш сознательный опыт прямо здесь и прямо сейчас. Как же это происходит?

Ответ на этот вопрос очень важен. Сознание для каждого из нас – это всё. Без него нет мира, нет собственного «я», вообще ничего нет. И когда мы страдаем, мы страдаем сознательно, будь то психическая или физическая боль. Но если мы можем испытывать радость и страдания, способны ли на это другие животные? Есть ли у них сознание тоже? Есть ли у них чувство собственного «я»? А поскольку компьютеры становятся всё быстрее и умнее, может быть, наступит момент, – возможно, в недалёком будущем, – когда и у моего iPhone появится осознание собственного бытия.

На самом деле полагаю, что перспективы появления сознания у искусственного интеллекта довольно отдалённы. Я так думаю, потому что из своих исследований узнал, что у сознания меньше общего с чистым интеллектом и гораздо больше связь с нашей природой, с тем, что мы – живые, дышащие организмы. Сознание и интеллект – совершенно разные вещи. Вам не нужно быть умным, чтобы страдать, но, очевидно, вы должны быть живы.

Я собираюсь вам рассказать, что наше сознательное восприятие окружающего мира и самих себя в нём – это виды контролируемых галлюцинаций, которые происходят с участием нашего живого тела, через него и по причине того, что оно у нас есть.

Наверняка вы слышали, что нам ничего не известно о том, как мозг и тело рождают сознание. Некоторые люди даже утверждают, что это вообще лежит за пределами досягаемости науки. Но в последние 25 лет в этой области наблюдается бурный рост научных работ. Если вы придёте ко мне в лабораторию в Университете Сассекса, то встретите там учёных из разных дисциплин, иногда даже философов. Мы сообща пытаемся понять, как появляется сознание и что происходит, когда всё идёт наперекосяк. А стратегия очень проста. Я хочу, чтобы вы подумали о сознании так же, как мы думали о жизни. Когда-то люди полагали, что свойство быть живым нельзя объяснить физикой и химией, что жизнь – должна быть чем-то большим и более сложным. Но люди перестали так думать. Поскольку биологи поработали над объяснением свойств живых систем с точки зрения физики и химии – обмен веществ, размножение, гомеостаз – изначальная таинственность начала развеиваться и люди перестали думать о наличии каких-то магических объяснений, «жизненной силы» или «жизненного импульса». Как с жизнью, так и с сознанием. Как только мы начнём объяснять его свойства на основе того, что происходит внутри мозга и тела, неразрешимая загадка, связанная с сознанием, должна будет развеяться. По крайней мере, таков план.

Давайте начнём. Каковы свойства сознания? Что должна попытаться объяснить наука о сознании? Сегодня мне хотелось бы поразмышлять о сознании двумя способами. Есть восприятие окружающего нас мира, полного зрелищ, звуков и запахов, есть мультисенсорное, панорамное, 3D, захватывающее внутреннее кино. И есть осознание самого себя. Конкретное ощущение быть вами или быть мной. Давайте начнём с восприятия окружающего мира и с важной мысли о мозге как о средстве прогнозирования.

Представьте, что вы – мозг. Вы заперты внутри костного каркаса головы, пытаетесь понять, что там снаружи. В черепе нет света. Звуков тоже нет. Всё, что есть – потоки электрических импульсов, которые имеют лишь косвенное отношение к вещам в мире, какими бы они ни были. Так что восприятие – выяснение – представляется процессом построения догадок на основе имеющейся информации, при этом мозг объединяет сенсорные сигналы с предшествующими им ожиданиями или представлениями о мире, чтобы сформировать своё предположение о том, что вызвало эти сигналы. Мозг не слышит звуков и не видит света. Наше восприятие – это его лучшая догадка о том, что снаружи.

Позвольте привести пример. Вы могли видеть эту иллюзию раньше, но я хочу, чтобы вы взглянули на неё ещё раз:





Если посмотреть на участки А и B, то кажется, что они совершенно разных оттенков серого, верно? Но на самом деле они одинаковые. И я могу это проиллюстрировать. Если я поставлю сюда вторую версию изображения с полосками серого цвета, соединяющими обе клетки, то вы убедитесь, что между ними нет никакой разницы. Они одного и того же оттенка.





А если вы всё ещё не верите, я добавлю полоску к первому изображению.





Они одного цвета, вообще нет никакой разницы. И нет никакого волшебства. Но стоит убрать полосы, и клетки снова выглядят по-разному. Объясняется это тем, что мозг использует предварительные ожидания, встроенные глубоко в цепи зрительной коры, и тень, отброшенную стоящим на доске цилиндром, поэтому участок В нам кажется светлее, чем он есть на самом деле.

Наше восприятие зависит не только от сигналов, поступающих в мозг из внешнего мира, но и в той же степени, – если не в большей, – от прогнозов, проистекающих в противоположном направлении. Мы не пассивно воспринимаем мир, а активно его формируем.

Теперь задумайтесь на минуту вот о чём. Если галлюцинация – это своего рода неконтролируемое восприятие, то восприятие здесь и сейчас – это тоже своего рода галлюцинация, но контролируемая галлюцинация, в которой предсказания мозга в настоящее время управляются сенсорной информацией из мира. На самом деле, мы все постоянно галлюцинируем, в том числе прямо сейчас. Просто когда мы согласовываем наши галлюцинации, мы называем их реальностью.

Теперь я хочу сказать, что ваш опыт быть самим собой это тоже контролируемая галлюцинация, порождённая мозгом. Мысль кажется странной, правда? Ладно, зрительные иллюзии могут обмануть мои глаза, но как я могу обмануться в том, что значит быть мной? Для большинства из нас опыт быть человеком настолько привычен, унифицирован и постоянен, что трудно не принимать его как нечто само собой разумеющееся. Но ведь существует много разных способов получать опыт быть собой. Можно иметь тело и быть телом. Можно воспринимать мир с точки зрения первого лица. Можно стремиться что-то сделать и быть причиной происходящего в мире. И можно воспринимать себя как особенную личность с богатым набором воспоминаний и социальных взаимодействий.

Многочисленные эксперименты показывают, а психиатры и неврологи очень хорошо знают, что наши различные способы восприятия самих себя могут рушиться. А это означает, что базовое представление о себе – хрупкая конструкция, созданная мозгом. Ещё одно впечатление/ощущение, которое, как и все другие, требует объяснения.

Итак, то, что мы сознательно видим, зависит от того, насколько головной мозг угадает, что там, снаружи. Наше восприятие окружающего мира и себя в нём... это разные контролируемые галлюцинации, которые сформировались за миллионы лет эволюции, чтобы мы могли выжить в мире, полном опасностей и возможностей.

Что из этого следует:

Во-первых: мы можем неправильно воспринимать мир и точно так же неправильно воспринимать себя, когда механизмы прогнозирования ошибаются. Понимание этого открывает множество новых возможностей в области психиатрии и неврологии, потому что мы можем, наконец, понять механизмы, а не просто рассматривать симптомы при таких состояниях, как депрессия и шизофрения.

Во-вторых: то, что означает осознавать себя, нельзя свести к программному обеспечению и загрузить в робота, даже если он умный и сложный. Мы – биологические существа из плоти и крови, чьи сознательные переживания формируются на всех уровнях биологических механизмов, которые удерживают нас в живых. Если сделать компьютеры умнее, они не станут разумными.

Наконец, наша собственная внутренняя Вселенная, наш способ пребывать в сознании – это лишь один из возможных способов быть в сознании. И даже человеческое сознание в целом – это всего лишь крошечная область в огромном пространстве возможных сознаний. Наша собственная личность и мир уникальны для каждого из нас, но все они обоснованы биологическими механизмами, которые мы разделяем со многими другими живыми существами».

Источник: cameralabs.org





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