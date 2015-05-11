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Евгения Волункова, takiedela.ru   среда, 30 августа 2017 года, 19:00

Развод по-чеченски
«У нас культуры развода пока еще нет в принципе. И отсюда многие беды»


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Трудности развода


«Развод» по-адвокатски




Как три женщины в Чечне пытаются объяснить другим, что насилие в семье нельзя считать нормой.

С утра Либкан Базаева выглядит уставшей. «Не выспалась, до трех ночи в фейсбуке спорила, отвечала на комментарии. Мы сделали безобидные видеоролики о том, что детей нельзя разлучать с матерью. И такие комментарии пошли! Что женщина должна держать язык за зубами, терпеть ради детей что угодно — и тогда никто не отнимет у нее ребенка. А знаете, что им порой приходится терпеть?»

Либкан 68. Она руководит в Грозном некоммерческой организацией «Женщины за развитие». Вместе с психологом Марет и менеджером Бэлой они защищают права женщин, переживших насилие в семье.

Бороться за права самостоятельно женщинам в Чечне непросто. На Северном Кавказе традиции едва ли не важнее законов. Если в Москве или Нижнем Новгороде муж избивает жену, она может развестись. В Чечне развод для всех членов семьи — позор и скандал. Часто родные, вместо того чтобы поддержать, говорят женщине, что она сама виновата в том, что муж ее унижает или бьет. «Не закрыла вовремя рот, не слушаешь, что говорит муж, отказываешься ему подчиняться». Идти ей некуда. А если она все-таки уйдет, может больше никогда не увидеть своих детей.

История Лайлы. Надо быть послушной

Лайла вышла замуж за Амира, парня из хорошей семьи. Через неделю после свадьбы они ехали на машине, Лайла сидела сзади. Муж резко затормозил, и она, ударившись о переднее кресло, разбила нос и губы. Амир засмеялся. С этого дня жизнь Лайлы изменилась: муж оскорблял ее и избивал, изобретая для этого любые предлоги. «Ты уродлива, ты никому такая не нужна!» — каждый день слышала Лайла от мужа. На последнем месяце беременности он ударил ее в живот прикроватным столиком. Ребенок родился с серьезной гематомой на голове и едва выжил в реанимации. Родные Лайлу не поддерживали, попытки рассказать о том, как над ней издевается муж, пресекали. «Сама виновата. Надо быть послушной», — сказала ей мать. Лайла позвонила «Женщинам за развитие» и долго общалась с психологом Марет по телефону. Ей помогли понять, что происходит. Что ее муж тиран, что она ни в чем не виновата и единственный выход — найти контакт с родными и уговорить их принять ее обратно.

Лайла рассказала все брату. Он приехал к ней домой и спросил мужа прямо, говорил ли тот, что хочет расстаться с Лайлой. Тот подтвердил, и брат увез сестру с собой. Детей Лайлы муж оставил у себя. Сказал, что не отдаст их ни при каких условиях. Лайла сначала просила, потом умоляла, потом подала в суд. Суд вынес решение в пользу матери. Но детей Амир все равно не отдал. Эта история не закончилась до сих пор. Либкан и Марет по-прежнему оказывают Лайле юридическую и психологическую помощь. Несмотря на то что Лайла живет с родными, они считают, что разводом она опозорила семью. Пока она пытается накопить денег, чтобы снять квартиру и съехать от матери, ищет возможности забрать детей.

«В России чаще всего ребенка оставляют с матерью. А у нас наоборот, — объясняет Либкан. — Ребенок вырастет, ему нужны будут связи по отцовской линии. Близость отца важнее, чем близость матери. Для парня и девушки позор не знать и не почитать свою родню по отцу. И если у мужчины нет детей, это тоже позорно. Бросил детей, оставил их с женщиной? Позор, не мужик! А заканчиваются все эти рассуждения разлукой детей с матерью и длительными нервными и психологическими проблемами».

«В России люди умеют разводиться по-человечески, — рассказывает Марет. — Расходятся мирно, договариваются, с кем будут жить дети. Конечно, тоже бывает всякое. Но все-таки разведенных пар, в которых обе стороны имеют возможность видеться с детьми и заботиться о них, у вас больше, чем в Чечне. У нас культуры развода пока еще нет в принципе. И отсюда многие беды».

В Чечне разводятся по шариату (мусульманским законам) и штамп о разводе в паспорте вовсе не обязателен.

«У нас очень пышные свадьбы. Собирается вся родня, все красиво и торжественно, — рассказывает Либкан. — Брак заключает мулла. Потом молодые идут в загс. А если доходит до развода, начинается хаос. Разводы никто не контролирует. Чтобы развестись, мужчине достаточно сказать женщине три слова при свидетеле: “Я тебя оставил”. И все, она разведена. И не важно, что у нее нет штампа о разводе».

«Люди в Чечне могут жить в разводе, но со штампом о браке хоть всю жизнь и жениться с ним снова и снова, — говорит Марет. — По исламу разведены, и все. Такой развод всегда не в пользу женщины. Мужчина просто выставляет ее из дома: все, я тебя выгнал, уходи. Но в таком случае родные ее хотя бы принимают. А если мужчина не выгнал “официально”, уйти сложнее. Потому что если просто ушла, значит, можно повесить ярлыки “гулящая”, “неверная”. Семья не примет, будет отправлять женщину обратно к мужу».

На Северном Кавказе первым делом женщина, с которой развелся мужчина, идет в муфтият. Это единственная структура, которая пытается защитить женщин от насилия и несправедливости. Иногда муж и жена приходят вместе. Муфтий выслушивает обе стороны и пытается убедить сохранить семью. Или развести людей миром, чтобы дети были защищены, имели право общаться с отцом и матерью одинаково.

«В муфтияте мужчины могут идти на ухищрения. Охаивают женщину, клевещут на нее, обвиняют в распутстве. Делают все, чтобы убедить представителей муфтията в том, что дети не должны быть с матерью. Но даже если муфтий оправдывает женщину, мужчина может сказать: “Я не подчиняюсь вашему решению”. И они ничего не могут сделать, потому что инструментов исполнения развода у муфтия нет. Все, что там говорится, носит рекомендательный характер. Выход один — суд. А суд — это скандал, позор для всей семьи. Судов стараются избегать. Но даже если суд встает на сторону матери, его решение тоже можно не исполнять. Максимум, что грозит мужчине за неисполнение, — штраф. Так что получается, что суд тоже женщине помочь не может».

В ситуации, когда женщина сама уходит от мужа, он, как правило, оставляет детей в «заложниках». Хочешь их видеть и воспитывать, оставайся и терпи издевательства. Кто-то остается и терпит. Кто-то пытается бороться за свои права и идет в общественные организации, такие как «Женщины за развитие».

«Женщины борются как могут, но без поддержки им никак, — говорит Либкан. — У многих нет денег на адвоката, они не знают своих прав, их не поддерживают родственники. Развод у нас — настоящая война. И женщина чаще всего обречена ее проиграть».

История Либкан. Свекровь имеет право на все

Либкан вышла замуж, когда училась в университете. Муж привел молодую жену в дом к своей матери. Семья была классическая, с архаическими традициями. Мать — безоговорочный авторитет и главный судья в семье.

Без разрешения свекрови Либкан не могла достать посуду из шкафа, чтобы накрыть на стол. Не могла испечь пироги и сама решить, сколько нужно взять муки. Если не спросишь, сколько нужно просеять, будет скандал. Выходить на улицу с мужем было запрещено, как и гулять без него. Единственной радостью была учеба в университете, которую Либкан разрешили не бросать. Правда, с условием, что это не будет мешать домашним делам.

Свекровь болела, большую часть времени проводила в постели. Утром, перед учебой, Либкан готовила завтрак и относила ей в комнату. Готовила и обед на всю семью. Делала уборку. Вечером — снова готовка и уборка. Муж жалел мать и не мог сказать слова поперек. «Хоть на мне дрова будут рубить, муж никогда не вступится. Ничего не скажет против матери. Свекровь имела право на все».

Либкан спасало понимание, почему свекровь так себя ведет. В молодости жизнь ее свекрови, Мадины, была куда хуже.

Муж Мадины, Магомед, прошел Отечественную войну. Домой вернулся контуженый. У них было двое детей. Магомед был двухметровый, видный парень. Пожив немного с женой, он привел в дом другую женщину. А потом еще одну. Мадина терпела двух новых жен. Они ссорились, ревновали, плели интриги. Муж мог побить всех трех в один день до крови, не разбираясь, кто виноват в очередном скандале. Во время одной из таких перепалок он выгнал из дома двух последних жен.

«Свекровь подумала, что наконец-то освободилась. Родила ему третью девочку. А он взял четвертую жену. И этого она ему простить уже не смогла. Отношения совсем разладились, Мадина не выдержала насилия и ушла. Дети остались с мачехой — забрать их муж не дал. Она очень переживала за детей. Мужу они были не нужны, ходили голодные, неухоженные. Родные Магомеда его за это упрекали. Говорили, что у детей должна быть мать. И кто-то из них поехал за Мадиной и привез ее обратно. Муж дал ей какой-то угол, она там жила, как изгой, ради своих детей. Он ее бил. Брал, когда хотел. Когда дети выросли, стали ее защищать. И она смогла от него уйти уже навсегда».

Эту историю больная и озлобленная свекровь рассказывала Либкан постоянно. И Либкан ее жалела.

«В 50 лет почти не вставала с кровати, у нее все болело. Голова, ноги, руки, были судорожные приступы… Сын (мой муж) ее очень жалел за то, что она перенесла весь этот ужас. И он не мог ее обидеть. Я его понимала. Часто мне хотелось бросить все и уйти, потому что некоторые ситуации терпеть было невозможно. Муж уговаривал. Утешал. Убеждал, что ради семьи, ради детей стоит потерпеть».

Либкан сдавалась и терпела. И сохранила брак. Сегодня ее муж — главный помощник во всех делах и с уважением относится к тому, что жизнь Либкан заключается в помощи другим.

«Сейчас я задаю мужу вопрос: “Почему ты меня обрек на эти издевательства?” Он говорит: “Я думал, так и надо. Я в этом вырос”. Но то, что я тогда перенесла, — это мелочь в сравнении с тем, что терпят люди, которые к нам обращаются сейчас».

Мало на всех

С конца 1999 года Либкан работала в «Мемориале». К ней обращалось много женщин, в том числе и с личными проблемами. Либкан поняла, что нужна организация, которая будет защищать их права. И в 2002 году вместе с коллегами создала организацию «Женское достоинство», которую позже переименовала в «Женщины за развитие».

Офис «Женщин» находится на окраине Грозного. Небольшой дом, несколько кабинетов. В одном ведется административная работа, в другом консультирует психолог. В самой большой комнате принимают гостей и новых клиентов. Женщины приезжают сами, иногда их привозят родные. Чаще — матери, но бывает, и мужья. Когда муж, как в случае Либкан, не может защитить жену от грубости и придирок своей матери, он пытается сделать хоть что-то — отвезти жену к психологу.

Если бы не практически круглосуточная работа, страшно подумать, что бы сейчас было со многими женщинами, для которых дверь в этот офис — единственно возможный выход.

Благодаря работе «Женщин» в Чечне приняли закон, запрещающий ранние браки и воровство невест. В последние месяцы организация «Женщины за развитие» усиленно продвигает тему повышения культуры развода и соблюдения интересов детей. Сегодня Либкан и Марет добились того, чтобы их проект о повышении культуры развода был одобрен в правительстве ЧР РФ.

Женщин много, Либкан, Марет и Бэлы на всех не хватает. Помочь составить заявление в суд, оформить документы, провести тренинги, просто выслушать — в сутках слишком мало часов, чтобы все успеть. Поэтому Либкан работает круглосуточно. Когда мы расстаемся после очередного трудного дня, она говорит, что я могу позвонить ей даже ночью, она будет доступна.

«Нагрузка очень большая. Слава Богу, нас понимают многие ответственные государственные работники, особенно когда речь идет о защите прав и интересов женщин и детей, — говорит Либкан. — Например, мы часто обращаемся за поддержкой к уполномоченному по правам ребенка, в руках которого есть жесткие инструменты влияния и исполнения законных решений в спорных ситуациях».

Либкан хочет, чтобы люди поняли: насилие — это не норма. Чтобы все женщины в Чечне поняли, что насилие терпеть нельзя. Чтобы они не винили себя в том, что мужья обходятся с ними жестоко. И чтобы родные это тоже понимали.

«Мы хотим, чтобы у нас была высокая культура развода и культура взаимоотношений. Однажды я не смогла спасти девочку, которую убил родной отец. Ее родители развелись, муж выгнал жену, а потом ушел из дома сам, оставив дочь с бабушкой. Бабушка была слепая и глухая, девочка жила сама по себе — отец приезжал в село редко. Девочка начала встречаться с местным мальчиком, кто-то про это прознал и донес отцу. Мальчика сильно избили, но оставили в живых. А девочка погибла… Мы работаем для того, чтобы таких историй не было. Нельзя сохранять семьи и развивать семейные ценности, если не исключить насилие в семье. Мы хотим, чтобы семья была построена на любви, уважении и доброте. Чтобы развод был культурным и цивилизованным, со строгой защитой интересов и прав ребенка».

Организация «Женщины за развитие» существует благодаря проектам, на которые иногда удается получить частные пожертвования. И на редкие гранты. Объемы работы огромные, и деньги нужны немалые. Ваши сто рублей могут помочь матерям быть рядом с детьми и защитить свои права. Подпишитесь на регулярное пожертвование, помогите «Женщинам за развитие».

Источник: takiedela.ru




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Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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