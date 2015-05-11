Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 30 августа 2017 года, 19:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/razvod_po-chechenski_42372"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42372_divorce-2321087_960_72.jpg" width=206 alt="Развод по-чеченски" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Евгения Волункова, <a href=https://takiedela.ru/2017/08/razvod-po-chechenski/>takiedela.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Развод по-чеченски</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">«У нас культуры развода пока еще нет в принципе. И отсюда многие беды»</font></em></span></p><p>Как три женщины в Чечне пытаются объяснить другим, что насилие в семье нельзя считать нормой. <a href="http://www.chaskor.ru/article/razvod_po-chechenski_42372">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Как три женщины в Чечне пытаются объяснить другим, что насилие в семье нельзя считать нормой.

С утра Либкан Базаева выглядит уставшей. «Не выспалась, до трех ночи в фейсбуке спорила, отвечала на комментарии. Мы сделали безобидные видеоролики о том, что детей нельзя разлучать с матерью. И такие комментарии пошли! Что женщина должна держать язык за зубами, терпеть ради детей что угодно — и тогда никто не отнимет у нее ребенка. А знаете, что им порой приходится терпеть?»

Либкан 68. Она руководит в Грозном некоммерческой организацией «Женщины за развитие». Вместе с психологом Марет и менеджером Бэлой они защищают права женщин, переживших насилие в семье.

Бороться за права самостоятельно женщинам в Чечне непросто. На Северном Кавказе традиции едва ли не важнее законов. Если в Москве или Нижнем Новгороде муж избивает жену, она может развестись. В Чечне развод для всех членов семьи — позор и скандал. Часто родные, вместо того чтобы поддержать, говорят женщине, что она сама виновата в том, что муж ее унижает или бьет. «Не закрыла вовремя рот, не слушаешь, что говорит муж, отказываешься ему подчиняться». Идти ей некуда. А если она все-таки уйдет, может больше никогда не увидеть своих детей.

История Лайлы. Надо быть послушной

Лайла вышла замуж за Амира, парня из хорошей семьи. Через неделю после свадьбы они ехали на машине, Лайла сидела сзади. Муж резко затормозил, и она, ударившись о переднее кресло, разбила нос и губы. Амир засмеялся. С этого дня жизнь Лайлы изменилась: муж оскорблял ее и избивал, изобретая для этого любые предлоги. «Ты уродлива, ты никому такая не нужна!» — каждый день слышала Лайла от мужа. На последнем месяце беременности он ударил ее в живот прикроватным столиком. Ребенок родился с серьезной гематомой на голове и едва выжил в реанимации. Родные Лайлу не поддерживали, попытки рассказать о том, как над ней издевается муж, пресекали. «Сама виновата. Надо быть послушной», — сказала ей мать. Лайла позвонила «Женщинам за развитие» и долго общалась с психологом Марет по телефону. Ей помогли понять, что происходит. Что ее муж тиран, что она ни в чем не виновата и единственный выход — найти контакт с родными и уговорить их принять ее обратно.

Лайла рассказала все брату. Он приехал к ней домой и спросил мужа прямо, говорил ли тот, что хочет расстаться с Лайлой. Тот подтвердил, и брат увез сестру с собой. Детей Лайлы муж оставил у себя. Сказал, что не отдаст их ни при каких условиях. Лайла сначала просила, потом умоляла, потом подала в суд. Суд вынес решение в пользу матери. Но детей Амир все равно не отдал. Эта история не закончилась до сих пор. Либкан и Марет по-прежнему оказывают Лайле юридическую и психологическую помощь. Несмотря на то что Лайла живет с родными, они считают, что разводом она опозорила семью. Пока она пытается накопить денег, чтобы снять квартиру и съехать от матери, ищет возможности забрать детей.

«В России чаще всего ребенка оставляют с матерью. А у нас наоборот, — объясняет Либкан. — Ребенок вырастет, ему нужны будут связи по отцовской линии. Близость отца важнее, чем близость матери. Для парня и девушки позор не знать и не почитать свою родню по отцу. И если у мужчины нет детей, это тоже позорно. Бросил детей, оставил их с женщиной? Позор, не мужик! А заканчиваются все эти рассуждения разлукой детей с матерью и длительными нервными и психологическими проблемами».

«В России люди умеют разводиться по-человечески, — рассказывает Марет. — Расходятся мирно, договариваются, с кем будут жить дети. Конечно, тоже бывает всякое. Но все-таки разведенных пар, в которых обе стороны имеют возможность видеться с детьми и заботиться о них, у вас больше, чем в Чечне. У нас культуры развода пока еще нет в принципе. И отсюда многие беды».

В Чечне разводятся по шариату (мусульманским законам) и штамп о разводе в паспорте вовсе не обязателен.

«У нас очень пышные свадьбы. Собирается вся родня, все красиво и торжественно, — рассказывает Либкан. — Брак заключает мулла. Потом молодые идут в загс. А если доходит до развода, начинается хаос. Разводы никто не контролирует. Чтобы развестись, мужчине достаточно сказать женщине три слова при свидетеле: “Я тебя оставил”. И все, она разведена. И не важно, что у нее нет штампа о разводе».

«Люди в Чечне могут жить в разводе, но со штампом о браке хоть всю жизнь и жениться с ним снова и снова, — говорит Марет. — По исламу разведены, и все. Такой развод всегда не в пользу женщины. Мужчина просто выставляет ее из дома: все, я тебя выгнал, уходи. Но в таком случае родные ее хотя бы принимают. А если мужчина не выгнал “официально”, уйти сложнее. Потому что если просто ушла, значит, можно повесить ярлыки “гулящая”, “неверная”. Семья не примет, будет отправлять женщину обратно к мужу».

На Северном Кавказе первым делом женщина, с которой развелся мужчина, идет в муфтият. Это единственная структура, которая пытается защитить женщин от насилия и несправедливости. Иногда муж и жена приходят вместе. Муфтий выслушивает обе стороны и пытается убедить сохранить семью. Или развести людей миром, чтобы дети были защищены, имели право общаться с отцом и матерью одинаково.

«В муфтияте мужчины могут идти на ухищрения. Охаивают женщину, клевещут на нее, обвиняют в распутстве. Делают все, чтобы убедить представителей муфтията в том, что дети не должны быть с матерью. Но даже если муфтий оправдывает женщину, мужчина может сказать: “Я не подчиняюсь вашему решению”. И они ничего не могут сделать, потому что инструментов исполнения развода у муфтия нет. Все, что там говорится, носит рекомендательный характер. Выход один — суд. А суд — это скандал, позор для всей семьи. Судов стараются избегать. Но даже если суд встает на сторону матери, его решение тоже можно не исполнять. Максимум, что грозит мужчине за неисполнение, — штраф. Так что получается, что суд тоже женщине помочь не может».

В ситуации, когда женщина сама уходит от мужа, он, как правило, оставляет детей в «заложниках». Хочешь их видеть и воспитывать, оставайся и терпи издевательства. Кто-то остается и терпит. Кто-то пытается бороться за свои права и идет в общественные организации, такие как «Женщины за развитие».

«Женщины борются как могут, но без поддержки им никак, — говорит Либкан. — У многих нет денег на адвоката, они не знают своих прав, их не поддерживают родственники. Развод у нас — настоящая война. И женщина чаще всего обречена ее проиграть».

История Либкан. Свекровь имеет право на все

Либкан вышла замуж, когда училась в университете. Муж привел молодую жену в дом к своей матери. Семья была классическая, с архаическими традициями. Мать — безоговорочный авторитет и главный судья в семье.

Без разрешения свекрови Либкан не могла достать посуду из шкафа, чтобы накрыть на стол. Не могла испечь пироги и сама решить, сколько нужно взять муки. Если не спросишь, сколько нужно просеять, будет скандал. Выходить на улицу с мужем было запрещено, как и гулять без него. Единственной радостью была учеба в университете, которую Либкан разрешили не бросать. Правда, с условием, что это не будет мешать домашним делам.

Свекровь болела, большую часть времени проводила в постели. Утром, перед учебой, Либкан готовила завтрак и относила ей в комнату. Готовила и обед на всю семью. Делала уборку. Вечером — снова готовка и уборка. Муж жалел мать и не мог сказать слова поперек. «Хоть на мне дрова будут рубить, муж никогда не вступится. Ничего не скажет против матери. Свекровь имела право на все».

Либкан спасало понимание, почему свекровь так себя ведет. В молодости жизнь ее свекрови, Мадины, была куда хуже.

Муж Мадины, Магомед, прошел Отечественную войну. Домой вернулся контуженый. У них было двое детей. Магомед был двухметровый, видный парень. Пожив немного с женой, он привел в дом другую женщину. А потом еще одну. Мадина терпела двух новых жен. Они ссорились, ревновали, плели интриги. Муж мог побить всех трех в один день до крови, не разбираясь, кто виноват в очередном скандале. Во время одной из таких перепалок он выгнал из дома двух последних жен.

«Свекровь подумала, что наконец-то освободилась. Родила ему третью девочку. А он взял четвертую жену. И этого она ему простить уже не смогла. Отношения совсем разладились, Мадина не выдержала насилия и ушла. Дети остались с мачехой — забрать их муж не дал. Она очень переживала за детей. Мужу они были не нужны, ходили голодные, неухоженные. Родные Магомеда его за это упрекали. Говорили, что у детей должна быть мать. И кто-то из них поехал за Мадиной и привез ее обратно. Муж дал ей какой-то угол, она там жила, как изгой, ради своих детей. Он ее бил. Брал, когда хотел. Когда дети выросли, стали ее защищать. И она смогла от него уйти уже навсегда».

Эту историю больная и озлобленная свекровь рассказывала Либкан постоянно. И Либкан ее жалела.

«В 50 лет почти не вставала с кровати, у нее все болело. Голова, ноги, руки, были судорожные приступы… Сын (мой муж) ее очень жалел за то, что она перенесла весь этот ужас. И он не мог ее обидеть. Я его понимала. Часто мне хотелось бросить все и уйти, потому что некоторые ситуации терпеть было невозможно. Муж уговаривал. Утешал. Убеждал, что ради семьи, ради детей стоит потерпеть».

Либкан сдавалась и терпела. И сохранила брак. Сегодня ее муж — главный помощник во всех делах и с уважением относится к тому, что жизнь Либкан заключается в помощи другим.

«Сейчас я задаю мужу вопрос: “Почему ты меня обрек на эти издевательства?” Он говорит: “Я думал, так и надо. Я в этом вырос”. Но то, что я тогда перенесла, — это мелочь в сравнении с тем, что терпят люди, которые к нам обращаются сейчас».

Мало на всех

С конца 1999 года Либкан работала в «Мемориале». К ней обращалось много женщин, в том числе и с личными проблемами. Либкан поняла, что нужна организация, которая будет защищать их права. И в 2002 году вместе с коллегами создала организацию «Женское достоинство», которую позже переименовала в «Женщины за развитие».

Офис «Женщин» находится на окраине Грозного. Небольшой дом, несколько кабинетов. В одном ведется административная работа, в другом консультирует психолог. В самой большой комнате принимают гостей и новых клиентов. Женщины приезжают сами, иногда их привозят родные. Чаще — матери, но бывает, и мужья. Когда муж, как в случае Либкан, не может защитить жену от грубости и придирок своей матери, он пытается сделать хоть что-то — отвезти жену к психологу.

Если бы не практически круглосуточная работа, страшно подумать, что бы сейчас было со многими женщинами, для которых дверь в этот офис — единственно возможный выход.

Благодаря работе «Женщин» в Чечне приняли закон, запрещающий ранние браки и воровство невест. В последние месяцы организация «Женщины за развитие» усиленно продвигает тему повышения культуры развода и соблюдения интересов детей. Сегодня Либкан и Марет добились того, чтобы их проект о повышении культуры развода был одобрен в правительстве ЧР РФ.

Женщин много, Либкан, Марет и Бэлы на всех не хватает. Помочь составить заявление в суд, оформить документы, провести тренинги, просто выслушать — в сутках слишком мало часов, чтобы все успеть. Поэтому Либкан работает круглосуточно. Когда мы расстаемся после очередного трудного дня, она говорит, что я могу позвонить ей даже ночью, она будет доступна.

«Нагрузка очень большая. Слава Богу, нас понимают многие ответственные государственные работники, особенно когда речь идет о защите прав и интересов женщин и детей, — говорит Либкан. — Например, мы часто обращаемся за поддержкой к уполномоченному по правам ребенка, в руках которого есть жесткие инструменты влияния и исполнения законных решений в спорных ситуациях».

Либкан хочет, чтобы люди поняли: насилие — это не норма. Чтобы все женщины в Чечне поняли, что насилие терпеть нельзя. Чтобы они не винили себя в том, что мужья обходятся с ними жестоко. И чтобы родные это тоже понимали.

«Мы хотим, чтобы у нас была высокая культура развода и культура взаимоотношений. Однажды я не смогла спасти девочку, которую убил родной отец. Ее родители развелись, муж выгнал жену, а потом ушел из дома сам, оставив дочь с бабушкой. Бабушка была слепая и глухая, девочка жила сама по себе — отец приезжал в село редко. Девочка начала встречаться с местным мальчиком, кто-то про это прознал и донес отцу. Мальчика сильно избили, но оставили в живых. А девочка погибла… Мы работаем для того, чтобы таких историй не было. Нельзя сохранять семьи и развивать семейные ценности, если не исключить насилие в семье. Мы хотим, чтобы семья была построена на любви, уважении и доброте. Чтобы развод был культурным и цивилизованным, со строгой защитой интересов и прав ребенка».

Организация «Женщины за развитие» существует благодаря проектам, на которые иногда удается получить частные пожертвования. И на редкие гранты. Объемы работы огромные, и деньги нужны немалые. Ваши сто рублей могут помочь матерям быть рядом с детьми и защитить свои права. Подпишитесь на регулярное пожертвование, помогите «Женщинам за развитие».

Источник: takiedela.ru





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