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Развитие коллективного управления правами в условиях цифровой глобализации
Доклад генерального директора ВОИС и РСП Андрея Кричевского на Санкт-Петербургском культурном форуме


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Информационная сверхпроводимость и суперкомпетенции


Здесь вечной зиме не смениться весной




«Я убежден, что, перестав держаться за институты старых формаций, с помощью новых технологий мы можем построить более честный и справедливый для всех мир интеллектуальной собственности, сегодня это даже не убеждение — это практически моральный императив».

1.​ Уважаемые коллеги, добрый день! В качестве эпиграфа к своему докладу я бы хотел предложить фразу Филатова из известной сказки «Я полезных перспектив никогда не супротив! Я готов хоть к пчелам в улей, лишь бы только в колефтив!».

2.​ Тема коллективного управления правами в последнее время стала не просто актуальной – она стала «перегретой». Самые радикальные инициативы государственных органов, громкие скандалы, категоричность организаций по коллуправлению в отстаивании их «первородства» и приоритета, провалы и успехи в автоматизации деятельности таких организаций. Плотность дискуссии столь велика, что наводит на мысль о системном кризисе сферы управления интеллектуальными правами.

3.​ В чем суть и причины кризиса – среди множества аргументов и эмоций в этом не разобраться, если не вернуться к истокам этой сферы и посмотреть на них в контексте новой реальности, в которой мы оказались в силу ускорения глобализации и стремительного роста новых технологий.


4.​ Истоки коллективного представительства интересов авторов берут свое начало в революционной Франции. Именно там возникли первые авторские общества, в первую очередь из-за невозможности отслеживания отдельными авторами использования их многочисленных произведений. Первое зарегистрированное авторское общество было создано под руководством Бомарше в 1777 году в отношении прав на драматические произведения, в то время как литературные авторы иных жанров сформировали свое общество в 1838 году под эгидой Бальзака, Дюма, Гюго и других авторов.

5.​ И хотя мы называем эти общества прототипами коллективного управления, на самом деле они были скорее профессиональной лоббистской организацией авторов, и совершенно в небольшой степени выполняли функции коллективного управления правами.

6.​ Принято считать, что полностью функциональная организация по коллективному управлению была создана вследствие инцидента в 1847 году в музыкальном кафе «Les Ambassadeurs» на Елисейских полях в Париже. Прослушав свои произведения в исполнении оркестра кафе и не получив за их использование какой-либо оплаты, три автора предложили вернуться к натуральной форме расчетов, отказавшись платить за еду. В результате судебных разбирательств между авторами и кафе, было создана SACEM - первая организация по коллективному управлению авторскими правами в сфере музыки, которая занималась сбором авторского вознаграждения.


7.​ Итак, вывод первый - организации по коллективному управлению правами изначально создавались исключительно в целях защиты интересов правообладателей.

8.​ В дальнейшем, по мере развития каналов распространения и способов использования произведений, было провозглашено, что коллективное управление существует в интересах и авторов, и пользователей, которые были вынуждены вести все более длительные и дорогостоящие поиски способов законного использования произведений. Очевидно, что пользователь будет нести меньше операционных издержек в получении лицензий, имея дело с одной управляющей организацией, нежели чем с многочисленными правообладателями.

9.​ По мере развития печатной и звуковой техники, радио и телевидения, медиа в целом, организации по коллективному управлению постепенно стали одним из ключевых экономических участников творческой индустрии. При этом с каждым новым витком технологического прогресса они лишь расширяли сферы своей деятельности.

10.​ В итоге концепция коллективного управления, сформированная практически 400 лет назад, успешно развивалась и «дожила» до настоящего момента, эволюционируя организационно и технически, но не меняясь концептуально.

11.​ При этом со стороны общества сохранялось приятие и лояльность к системе. Сила коллективизма сейчас даже усиливается текущей тенденцией формирования зонтичных организаций по коллуправлению в конкретных областях.


12.​ На мой взгляд, во многом это было обусловлено публичной риторикой обществ, эксплуатацией образа «романтического автора», сформированного в конце XIX века. Образ автора как одинокого, недоплачиваемого и уязвимого творца (в противовес жадным, недобросовестным пользователям) по-прежнему является предпочтительным проецируемым изображением авторско-правовой индустрии.

13.​ Таков ли этот романтический идеал в реальности XXI века? Вы можете сами легко ответить на этот вопрос. Многие авторы стали де-факто мощными производителями контента. Немало примеров, когда они доминируют и над посредниками и пользователями.

14.​ Что изменилось сейчас? Почему отношения стали столь сложными и неприемлемыми для всех сторон? Думаю, ответ нужно искать не внутри, а вовне творческой индустрии.

15.​ Технологии – цифровые сети и цифровые устройства изменили жизнь пользователей, а новые цифровые инструменты дали возможность правообладателям весьма продуктивно управлять своими правами индивидуально.

16.​ Но самое важное, что происходит сейчас - инструментарий цифровой среды уверенно опровергает основной аргумент, благодаря которому организации по коллективному управлению столь долго сохраняли за собой статус монополии. Цифровой «мостик» между пользователями и авторами стремительно превращается в скоростную многополосную магистраль, в тысячи раз увеличивающую скорость транзита произведений при не меньших порядках минимизации операционных издержек.

17.​ Но наверно нужно сказать больше - электронные коммуникации - это не просто эффективное взаимодействие между участниками экономических отношений напрямую, без посредников. Похоже, сетевые информационные структуры уже составляют новую социальную морфологию нашего общества. Трансформация выходит за пределы социальных и технических производственных отношений - она глубоко вторгается в сферы культуры и даже власти.

18.​ Возрастание степени организации и самоорганизации общественных процессов приводит к увеличению возможностей, появлению новых дополнительных путей, форм и технологий развития, а это влечет за собой нарастание пассионарности общественных сил, а с нею – и темпов прогресса.


19.​ Деятельность человека структурирована в пространстве и времени, она является творением формаций – стадий общественной эволюции, характеризующихся уровнем развития производственных сил общества и типом экономических отношений.

20.​ Формации создают отношения и институты, которые благоприятны в конкретный период времени для творцов материальных, социальных и духовных благ. И они же являются воплощением моделей и ценностей культуры, запечатлевают, хранят и до определенного момента совершенствуют заданные культурой импульсы.

21.​ Рискну утверждать, что скелет сегодняшнего института коллективного управления интеллектуальными правами предопределили две цивилизационные формации – формация индустриализации и производная от нее формация посредничества.

22.​ Однако сегодняшняя ситуация противостояний и конфликтов ярко иллюстрирует, что результаты деятельности этих формаций уже стали стереотипами, шаблонами, имитацией, а не новацией, и более того – они ведут к утрате смысла, лишь формируя иллюзию ценности и самодостаточности.

23.​ Примеры, иллюстрирующие эту мысль каждый из вас найдет легко: в сфере коллективного управления это проявляется в неприятии института главными его бенефициарами – правобладателями. Не только в России, но и во всем мире публичное пространство заполнили упреки в непрозрачности, требования обеспечить наконец подконтрольность деятельности организаций по коллуправлению. Правообладатели представляют деятельность организаций как описанный Дидро синдром «сумасшедшего фортепиано», которое мнит себя творцом музыки.

24.​ Я это вижу, поскольку был участником создания и являюсь руководителем двух из четырех аккредитованных государством организаций по коллуправлению. Бессмысленно описывать уже устраненные или еще не поддавшиеся коррекции недостатки выстроенных нами систем. Но что совершенно точно могу сказать – эти недостатки не неизбежны, а системы не неизменны. Бенджамин Дизраэли в романе «Вивиан Грей» сформулировал отличную мысль - «Не обстоятельства делают человека, а человек - обстоятельства. Человек - существо самостоятельное и имеет власть над материей».

25.​ Но вернемся к поставленному в самом начале вопросу – в чем же причина системного кризиса сферы коллективного управления? Похоже, что дело в возникновении новой культуры – культуры цифрового мира. Эта культура преодолевает формации индустриализации и посредничества и конструирует новую формацию - «общество знаний». Фундаментом новой формации стали информационная революция и цифровая глобализация.

26.​ Информационная революция, в том числе, означает революцию в способе труда – переход от индустриального труда к труду «регулировщика» - мы не только и не столько совершаем рутинные операции, сколько контролируем и поддерживаем работу автоматизированного и компьютеризированного производства.

27.​ Сфера управления интеллектуальными правами при смене формаций не может сохраниться неизменной – взамен демонтируемым элементам должен быть создан новый базовый инструментарий и новые институты.

28.​ Интересен тот факт, что изменение может носить как характер восходящего развития – прогресса, так и характер регресса. И то, и то другое имеет направление и динамику, однако их отличие заключается в оптимальности во времени и пространстве применяемых инструментов или средств.


29.​ Мы находимся сейчас в точке бифуркации, возможно поэтому споры и дискуссии разворачиваются в двух, практически противоположных направлениях – институт открытых платформ для индивидуального управления правами или институт государственной обязательной системы, от участия в которой владельцы прав не могут отказаться.

30.​ Ключевым инструментом первого института является приходящий на смену посредникам «рыночный сервис – услуга». Инструмент второго - применение фискальных или парафискальных платежей.

31.​ Как известно, мост из «отсталости» в «современность» лежит через модернизацию, основными характеристиками которой являются комплексность, системность, революционность и своевременность. Объективным критерием модернизации является увеличение разнообразия действий, мыслей, возможностей человека и общества в целом.

32.​ Совершенно очевидно, что основанное на цифровых технологиях индивидуальное управление в большей степени отвечает характеристикам модернизации и запросам общества, чем огосударствление организаций по коллуправлению и трансформация выплат пользователей в налоги или неналоговые платежи.

33.​ Однако смена формаций, институтов и инструментария – далеко не все, что нас ждет. Цифровые технологии становятся источником возникновения нового рынка – рынка результатов интеллектуальной деятельности, оборачиваемых в цифровой форме.

34.​ Более того, цифровые объекты являются не только самостоятельным, конечным продуктом для потребления. Они являются сырьем, которое может и должно использоваться для развития продуктивной экономики – для создания новых продуктов и услуг. Это «интеллектуальное сырье» - основа рынка, до создания которого нужно сделать еще один шаг.

35.​ Полагаю, что этот шаг – создание цифровой платформы-конструктора интеллектуальной собственности. Платформы, которая, с помощью современных технологий позволит объединить оборот цифровых объектов и прав на них, сделав распоряжение правом, получение доходов простым, необременительным и доступным на всей территории России и мира.

36.​ Такая платформа должна позволять в индивидуальном порядке управлять интеллектуальными правами, формировать сложные условия сделок минимальным количеством «кликов», без каких-либо специальных юридических знаний структурировать сложные цепочки сделок, отслеживать использование объектов прав и своевременность исполнения обязательств по платежам.

37.​ В основу подобных платформ должен быть положен функционал организатора рынка – своего рода биржи, но никак не market-maker-а – в отличие от организаций по коллективному управлению правами или любых иных агентов. То есть с их помощью участники индустрии смогут самостоятельно, посредством понятных рыночных механизмов формировать действительную стоимость объектов интеллектуальных прав.

38.​ Я убежден, что, перестав держаться за институты старых формаций, с помощью новых технологий мы можем построить более честный и справедливый для всех мир интеллектуальной собственности, сегодня это даже не убеждение - это практически моральный императив.

39.​ Остается только несколько слов сказать о форме этого перехода. Возникновение всякой новой технологии, обладающей значительной силой и практическим потенциалом, всегда сопровождается волной визионерского энтузиазма, предвещающего возникновение некого нового, чаще всего утопического общественного порядка. Поэтому трансформация общественных институтов посредством их технологизации и автоматизации должна происходить исключительно эволюционным путем, на основе общественного договора, выраженного, например, во влиянии «невидимой руки рынка».




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Информационная сверхпроводимость и суперкомпетенции
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