Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 14 мая 2017 года, 18.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/raznye_roli_41922"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41922_tax-468440_960_72.jpg" width=206 alt="Разные роли" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Дмитрий Волошин</b></span> <span style="font-size: large;">Разные роли</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему следует попробовать себя в разных типах работы и найти свой</font></em></span></p><p>Интересно попробовать себя в разных ролях. Побыть в найме в разных компаниях, делать свой бизнес, заниматься фрилансом. Составить представление о том, что тебе нравится, и потом его поменять. Не бояться перемен и связанных с ним неудобств, даже проблем. Мне очень повезло, я могу посмотреть на все роли достаточно объективно, потому что в смысле предложенной классификации я был уже везде. И могу сделать какие-то обобщения и передать свои чувства. <a href="http://www.chaskor.ru/article/raznye_roli_41922">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Интересно попробовать себя в разных ролях. Побыть в найме в разных компаниях, делать свой бизнес, заниматься фрилансом. Составить представление о том, что тебе нравится, и потом его поменять. Не бояться перемен и связанных с ним неудобств, даже проблем. Мне очень повезло, я могу посмотреть на все роли достаточно объективно, потому что в смысле предложенной классификации я был уже везде. И могу сделать какие-то обобщения и передать свои чувства.

Бизнес

Им я занимался (и занимаюсь) пока что меньше всего, опыта не много. Ощущения самые положительные, очень драйвит то, что я делаю, что хочу. Правда, чем дальше, тем больше понимаешь, что это не совсем так. Если бизнес идет хорошо, то вокруг начинает увеличиваться команда, возникают партнеры и сотрудники. Так как ответственность перед ними выше, чем в найме, то и решения начинают приниматься немного по-другому. Приходится себя сдерживать, играть в "политику". И начальное ощущение того, что бизнес — это свобода, оказывается в корне неверным. Это свобода от чужих установок на старте, это свобода начать делать то, что тебе нравится. Однако дальше это, на мой взгляд, большая несвобода, чем в других вариантах.

Фриланс

Тут у меня опыта побольше, уже года два я консультирую крупные и не очень компании в области развития человеческого капитала и смежных историй. Самое прекрасное во фрилансе то, что ты можешь выбирать клиента. Самое сложное — это работать на клиента, а не по своему усмотрению. Хочется ведь как? Сделать его счастливым, а с моим темпераментом — возглавить его деятельность и сделать все по -своему. Это тяжелейшая ошибка, во фрилансе надо не как хочется, а как надо. Конечно, через год консультирования возникает возможность помогать клиенту принимать стратегические решения. Но до этого еще надо "дожить", и, как правило, с таким горизонтом никто не работает. Обычные проекты — три-шесть месяцев.

Найм

Я бы его делил на типы в зависимости от размера компаний. В крупных автократичных работается иначе, чем в небольших демократиях. Но, в общем, все примерно одно и то же. Чем больше компания, тем больше бюрократия и/или сложность процедур. Чем больше бюрократия, тем больше случайных людей или прилипал. Чем больше случайных людей, тем выше ежедневный уровень раздражения от посещения работы. Еще многое зависит от изолированности твоего участка. Если есть возможность отгородиться и, еще лучше, напрямую работать с первым лицом — бинго, дело, скорее всего, пойдет. Если ты винтик в иерархии, и твоя задача не умничать, а делать что велено — то все как обычно. Через некоторое время становится грустно за потраченное на раскачку лодки время.

***

А вообще все зависит от отношения. Может и не стоит относится к работе как к жизни? Ну что, правда, мы продаем свое время за деньги. Эмоции тут — дело лишнее. Нашли спрос на свое время, так и чудесно. Не нашли, снизили прайс, сбалансировали спрос с предложением. А все эти достижения, подвиги все эти, так это, может быть, от лукавого? Ведь главное — это связи и везение? Или нет? Или не так? Или есть какая-то ответственность перед самим собой за результаты своей же рабочей деятельности? Ведь иногда хочется обернуться, увидеть свои следы, и понять, что ими можно если не гордиться, то по крайней мере не стыдиться. Как-то вот немного улучшил мир вокруг. Молодец.

Источник: facebook.com





ОТПРАВИТЬ:

Статьи по теме: