Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 1 июня 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/raznitsa_-_v_korobkah_41998"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_41998_slozhn.jpg" width=206 alt="Разница — в «коробках»" border="0" /></a><span style="font-size: large;">Разница — в «коробках»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему мужчины и женщины мыслят по-разному</font></em></span></p><p>Женщины устроены гораздо сложнее, чем мужчины. У мужчин все просто, у женщин — сложно. Знаете, почему? Потому что у нас совершенно разное биологическое устройство мозга. <a href="http://www.chaskor.ru/article/raznitsa_-_v_korobkah_41998">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Женщины устроены гораздо сложнее, чем мужчины. У мужчин все просто, у женщин — сложно. Знаете, почему? Потому что у нас совершенно разное биологическое устройство мозга.

Я начну с мужчин.

Мужские мозги — это устройство, в котором царит идеальный порядок. У нас все разложено по отдельным коробкам.

Секс — в одной «коробке», спорт — в другой, работа — в третьей. У нас есть много ящиков буквально для всего. У нас есть «ящик» для автомобиля, есть «ящик» для денег, есть «коробка», где хранятся мысли о работе. Есть коробка, где хранятся соображения насчет вас, женщин. Есть отдельный ящик для детей. Отдельная коробка — это мысли о матери. Она где-то там, в подвале.

Мы все и всегда складываем по этим коробкам. И есть одно правило: пока разгребаешь один ящик, другие трогать нельзя. Если мы обсуждаем какой-то один конкретный вопрос, то просто тянемся к коробке, где у нас все «документы» по нему. Вт почему мы обсуждаем только конкретные вопросы: мы очень осторожно относимся к содержимому тех ящиков, о которых в данный момент речь не идет.

С женскими мозгами все по-другому. Женский мозг — это большой шар, весь обмотанный мыслительной «проволокой».

И в нем все связано со всем. Деньги связаны с машиной, машира — с работой, дети — с матерью, мать — с бабушкой, бабушка тоже обязательно к чему-то «подключена». В результате мыслительный процесс у женщин — это как широкополосная магистраль, на которой все управляется одной формой энергии — эмоциями.

Вот почему женщины, как правило, помнят все. Потому что если вы берете любое событие из своей жизни и подключаете его к эмоциям, оно останется в вашей памяти навечно.

Почему у мужчин все не так? Потому что, во-первых, мы часто забываем пересматривать свои коробки. Во-вторых, мы существа почти безэмоциональные. Откровенно говоря, нас вообще мало что заботит по-настоящему. А женщины, как правило, заботятся обо всем и сразу. Они просто любят этот процесс.

А еще у мужчин в мозгу есть одна «коробка», о которой большинство женщин не подозревает. Это пустая коробка.

Это наша любимая коробка. Если у мужчины есть шанс это сделать, он всегда достает из подсознания именно ее. Что может быть лучше, чем абсолютно пустой мозг в течение нескольких часов? Вот почему мы так любим рыбалку.

И на самом деле то, о чем я тут рассказываю, подтверждено научно. Несколько лет назад Университет Пенсильвании провел исследование и обнаружил, что мужчины действительно могут отключаться, не думать ни о чем, и при этом дышать. В отличие от женщин. У них такого навыка нет.

Женский ум никогда не останавливается. Они не могут просто достать коробку «ничего». Это, конечно, сводит их с ума. И заставляет чувствовать себя особенно раздраженной в моменты, когда они видят мужчину, который не делает ничего.

Источник: cluber.com.ua





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