Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 19:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/razdelite_vashi_dengi_na_sem_pochti_ravnyh_kuch_42272"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42272_181ccbbda8b862088bca1bd467a0e8b.jpg" width=206 alt="«Разделите ваши деньги на семь почти равных куч»..." border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://izbrannoe.com/news/mysli/razdelite-vashi-dengi-na-sem-pochti-ravnykh-kuch-/>izbrannoe.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Разделите ваши деньги на семь почти равных куч»...</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Отрывок из сборника «Выбранные места из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя</font></em></span></p><p>Сборник «Выбранные места из переписки с друзьями» был опубликован в 1847 году и привёл в ярость литературного критика Виссариона Белинского. Он осудил писателя, ставшего, по его мнению, «проповедником кнута, апостолом невежества, поборником мракобесия и обскурантизма». Мы публикуем отрывок из книги, на которую обрушил свою ярость «неистовый Виссарион». В нём Николай Васильевич даёт жёнам ценные советы по ведению хозяйства. С небольшими корректировками (например, замена расходов на овёс расходами на бензин), этими рекомендациями можно пользоваться и сейчас – они не слишком отличаются от видеокурсов по эффективному управлению личными финансами. <a href="http://www.chaskor.ru/article/razdelite_vashi_dengi_na_sem_pochti_ravnyh_kuch_42272">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Сборник «Выбранные места из переписки с друзьями» был опубликован в 1847 году и привёл в ярость литературного критика Виссариона Белинского. Он осудил писателя, ставшего, по его мнению, «проповедником кнута, апостолом невежества, поборником мракобесия и обскурантизма». Мы публикуем отрывок из книги, на которую обрушил свою ярость «неистовый Виссарион». В нём Николай Васильевич даёт жёнам ценные советы по ведению хозяйства. С небольшими корректировками (например, замена расходов на овёс расходами на бензин), этими рекомендациями можно пользоваться и сейчас – они не слишком отличаются от видеокурсов по эффективному управлению личными финансами.

Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядка в России

Долго думал я, на кого из вас напасть: на вас или на вашего мужа? Наконец решаюсь напасть на вас: женщина скорей способна очнуться и двинуться.

<...>Всю хозяйственную часть дома возьмите на себя; приход и расход чтобы был в ваших руках. Не ведите общей расходной книги, но с самого начала года сделайте смету всему вперед, обнимите все нужды ваши, сообразите вперед, сколько можете и сколько вы должны издержать в год, сообразно вашему достатку, и все приведите в круглые суммы.

Разделите ваши деньги на семь почти равных куч.

В первой куче будут деньги на квартиру, с отопкою, водой, дровами и всем, что ни относится до стен дома и чистоты двора.

Во второй куче -- деньги на стол и на все съестное с жалованьем повару и продовольствием всего, что ни живет в вашем доме.

В третьей куче -- экипаж: карета, кучер, лошади, сено, овес, словом -- все, что относится к этой части.

В четвертой куче -- деньги на гардероб, то есть все, что нужно для вас обоих затем, чтобы показаться в свет или сидеть дома.

В пятой куче будут ваши карманные деньги.

В шестой куче -- деньги на чрезвычайные издержки, какие могут встретиться: перемена мебели, покупка нового экипажа и даже вспомоществование кому-нибудь из ваших родственников, если бы он возымел внезапную надобность.

Седьмая куча -- Богу, то есть деньги на церковь и на бедных.

Сделайте так, чтобы эти семь куч пребывали у вас несмешанными, как бы семь отдельных министерств. Ведите расход каждой особо, и ни под каким предлогом не занимайте из одной кучи в другую. Какие ни представлялись бы вам в это время выгодные покупки и как бы ни соблазняли они вас своею дешевизною, не покупайте. На это можете отважиться потом, когда побольше укрепитесь. А теперь не позабывайте ни на миг, что все это вами делается для покупки твердого характера, а эта покупка покамест для вас нужнее всякой другой покупки, и потому будьте в этом упрямы.

Просите Бога об упрямстве. Даже и тогда, если бы оказалась надобность помочь бедному, вы не можете употребить на это больше того, сколько находится в определенной на то куче. Если бы даже вы были свидетелем картины несчастия, раздирающего сердце, и видели бы сами, что денежная помощь может помочь, не смейте и тогда дотрогиваться до других куч, но поезжайте по всему городу, по всем вашим знакомым и старайтесь преклонить их на жалость: просите, молите, будьте готовы даже на униженье себя, чтобы это осталось вам в урок, чтобы вы помнили вечно, как вы были доведены до жестокой необходимости отказать несчастному, как вы должны были из-за этого подвергнуться унижению и даже осмеянью публичному; чтобы это не выходило у вас из ума, чтобы вы через это приучались обрезывать себя в расходах по каждой куче и заранее помышлять о том, чтобы к концу года оставался от каждой остаток для бедных, а не сходились бы только концы с концами.

Если вы будете держать это в голове своей беспрестанно, то вы никогда не заедете без надобности сильной в магазин и не купите себе неожиданно для себя самой какое-нибудь украшенье для камина или стола, на что так падки у нас как дамы, так и мужчины (последние еще больше и суть не женщины, а бабы).

Ваши прихоти будут невольно и нечувствительно сжиматься, и дойдет наконец до того, что вы почувствуете сами, что вам не нужно иметь больше одной кареты и пары лошадей, больше четырех блюд за столом, что званый обед может также насытить людей и на простом сервизе, с прибавкой одного лишнего блюда да бутылки вина, разнесенного без всяких тонкостей в простых рюмках. Вы даже не только не сгорите от стыда, если пойдет по городу слух, что у вас не comme il faut (как надо, как следует (фр.)), но еще посмеетесь тому сами, уверившись истинно, что настоящее comme il faut есть то, которое требует от человека Тот Самый, Который создал его, а не тот, который приводит в систему обеды, даже и не тот, который сочиняет всякий день меняющиеся этикеты, даже и не сама мадам Сихлер.

Заведите для всякой денежной кучи особенную книгу, подводите итог всякой куче каждый месяц и перечитывайте в последний день месяца все вместе, сравнивая всякую вещь одну с другою, чтобы уметь узнавать, во сколько раз одна нужнее другой, чтобы видеть ясно, от какой прежде нужно отказаться в случае необходимости, чтобы научиться мудрости постигать, что из нужного есть самое нужнейшее.

Держитесь этого строго в продолжение целого года. Крепитесь и будьте упрямы, и во все это время молитесь Богу, чтобы укрепил вас. И вы окрепнете непременно. Важно то, чтобы в человеке хотя что-нибудь окрепнуло и стало непреложным; от этого невольно установится порядок и во всем прочем.

Укрепясь в деле вещественного порядка, вы укрепитесь нечувствительно в деле душевного порядка.

Распределите ваше время; положите всему непременные часы. Не оставайтесь поутру с вашим мужем; гоните его на должность в его департамент, ежеминутно напоминая ему о том, что он весь должен принадлежать общему делу и хозяйству всего государства (а его собственное хозяйство не его забота: оно должно лежать на вас, а не на нем), что он женился именно затем, чтобы, освободя себя от мелких забот, всего отдать отчизне, и жена дана ему не на помеху службе, но в укрепленье его на службе. Чтобы все утро вы работали порознь, каждый на своем поприще, и через то встретились бы весело перед обедом и обрадовались бы так друг другу, как бы несколько лет не видались, чтобы вам было что пересказать друг другу и не попотчевал бы один другого зевотой.

Расскажите ему все, что вы делали в вашем доме и домашнем хозяйстве, и пусть он расскажет вам все, что производил в департаменте своем для общего хозяйства. Вы должны знать непременно существо его должности, и в чем состоит его часть, и какие дела случилось ему вершить в тот день, и в чем именно они состояли. Не пренебрегайте этим и помните, что жена должна быть помощницей мужа. Если только в течение одного года вы будете внимательно выслушивать от него все, то на другой год будете в силах подать ему даже совет, будете знать, как ободрить его при встрече с какою-нибудь неприятностью по службе, будете знать, как заставить его перенести и вытерпеть то, на что у него не достало бы духа, будете его истинный возбудитель на все прекрасное.

Начните же с этого дня исполнять все, что я вам теперь сказал. Крепитесь, молитесь и просите Бога беспрерывно, да поможет вам собрать всю себя в себе и держать себя.

Все у нас теперь расплылось и расшнуровалось. Дрянь и тряпка стал всяк человек; обратил сам себя в подлое подножье всего и в раба самых пустейших и мелких обстоятельств, и нет теперь нигде свободы в её истинном смысле.

Эту свободу один мой приятель, который вами лично не знаем, но которого, однако же, знает вся Россия, определяет так: «Свобода не в том, чтобы говорить произволу своих желаний: да, но в том, чтобы уметь сказать им: нет». Он прав, как сама правда. Никто теперь в России не умеет сказать самому себе этого твердого «нет». Нигде я не вижу мужа. Пусть же бессильная женщина ему о том напомнит!

Стало так теперь все чудно, что жена же должна повелеть мужу, дабы он был её глава и повелитель.

1846

Источник: izbrannoe.com





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