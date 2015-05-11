Расслабьтесь и ждите

Стремительный рост курсов криптовалют заставил многих людей задуматься о том, чтобы начать зарабатывать в этой сфере. Криптоинвестор Джон Кризи (Jon Creasy) собрал список самых опасных ошибок, которых стоит избегать новичкам.
Дисклеймер: если немного изменить высказывание Тима Ферриса, то «я НЕ финансовый консультант, поэтому не стоит следовать моим советам, перед этим не пообщавшись с профессионалом. Кроме того, своими результатами я [скорее всего] обязан простому везению и отсутствию навыков». Однако у меня получилось.
Недавно я сидел на новой «Quora для криптовалют» – платформе Cent – и решил спросить единомышленников об их самых страшных ошибках в начале пути. За $10 в ETH-эквиваленте (потому что здесь ответы принято оплачивать) я получил немало интересных примеров.
Лучшие десять из них попали в список ошибок, которых должен изо всех сил избегать любой, кто решил связаться с криптовалютами.
1. Нежелание самостоятельно изучить обстановку
В конце концов, именно вы будете тратить свои кровные на покупку криптовалюты. Если вы не понимаете продукт и его ценность, а только слушаете «экспертов» из Medium, Twitter или Slack, которые говорят всем, когда покупать и продавать валюту, то попадете в большие неприятности и потеряете уйму денег.
Один мой друг с Cent очень метко сказал: «Если ваше решение о покупке валюты зависит от мнения кого-то еще, то вам придется опираться на это мнение и при продаже». Не будьте профаном. Исследуйте рынок, на котором работаете.
2. Начинать майнить, ожидая суперприбыли
Все так, первые майнеры биткоинов и Ethereum, скорее всего, уже стали мультимиллионерами. Наверное, многих влечет идея запустить собственную шахту и начать зарабатывать, но не стоит этого делать (без первоначального анализа).
Проблема в том, что на майнинг нужно очень много электричества – так что оно может того не стоить, если у вас нет доступа к дешевому или бесплатному электричеству. Разве что вы из Сибири, и под боком у вас огромный склад, где можно разместить сотни компьютеров. Но даже при таком раскладе новичкам лучше не заниматься майнингом.
Если вам все-таки хочется этим заняться, задумайтесь о PoS-майнинге или вестировании.
3. Нехватка терпения
Стоит признать, избегать этой ошибки может быть действительно трудно, особенно если вы следите за новостями из мира криптовалют в твиттере. Мы уже вдоволь насмотрелись на сообщения вроде «О ГОСПОДИ КУРС РАСТЕТ ВСЕ ПОКУПАЕМ» или «Так, похоже, биткоину пришел конец, лучше продавать».
Пусть в этих сообщениях и есть доля истины, физически невозможно следить за всем сразу и, в общем-то, выигрывают все равно самые терпеливые. К примеру, мои Decred за два года подорожали на 46 тысяч процентов. Если бы я продал их при цене в $0,20, то потерял бы около $18 тысяч.
Это не значит, что краткосрочная торговля вообще не принесет прибыли. Скорее, наоборот. Но если вы решили играть вкороткую, то разработайте план и придерживайтесь его.
Цитируя моего кумира Уоррена Баффетта, «рынок акций – это механизм передачи денег от нетерпеливых к терпеливым». В этом плане рынки криптовалют и акций очень похожи.
4. Продавать, когда курс «достаточно вырос»
Никогда не знаешь, насколько подорожает тот или иной токен. Я купил Ether по цене около $8, и, нужно признать, желание их продать на отметке $100 было очень сильным. В конечном счете я бы об этом очень пожалел.
Важно составить план по продаже валюты. Нужно наметить себе четкую цель и идти к ней несмотря ни на что. Легко ли мне было смотреть, как портфолио теряет десять тысяч долларов за 36 часов? Конечно, нет. Стал ли я продавать? Отнюдь.
5. Не держать секретные ключи при себе
Это, пожалуй, самая серьезная ошибка из возможных в криптосообществе на сегодня. Сотни миллионов долларов были потеряны из-за того, что люди доверили все свои данные бирже, которая была взломана, или сервису, который перестал работать. Всегда держите свои ключи при себе.
6. Нежелание найти сообщество(-а), у которого можно учиться
Этот пример от ребят с Cent мне особенно понравился. Я сам добился всего благодаря поддержке, вдохновению и знаниям, которыми со мной поделились обитатели потрясающих сообществ. Работать в одиночку – плохая идея. Всем нужны хорошие друзья-криптовалютчики.
Вот некоторые из моих любимых сообществ:
7. Отправить не в тот криптокошелек на бирже
Эту техническую ошибку множество людей допускает очень часто, но исправить это очень легко.
НЕ ТОРОПИТЕСЬ.
Перепроверяйте, что вы отправляете токены в соответствующий кошелек. Не нужно отправлять BTC в кошелек для ETH. Не нужно отправлять OMG в кошелек для CVC.
Может быть, и нормально отправлять разные токены в кошелек MyEtherWallet, если они соответствуют стандарту ERC20, но класть их в обменные кошельки – большая ошибка. Не теряйте свои деньги. Отправляйте их в правильные кошельки.
8. Не держать физической копии важных данных
Давайте я объясню. Я совершенно точно не советую вам держать все пароли в документе Word на компьютере. Это не физическая копия.
Я имею в виду, что нужно записать все свои пароли, секретные ключи и подобное, распечатать и спрятать в безопасное место. Таким образом, если с вашим компьютером что-то случится, вы сможете восстановить все на другом устройстве.
9. Не использовать 2fa и коды восстановления
Я все понимаю – использование биржи может быть необходимым злом. Однако это не помешает вам использовать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно, и хранить код восстановления где-то на бумаге.
Мне повезло, и я испытал это всего лишь на Mailchimp. Я забыл сохранить код восстановления, и после покупки нового телефона пришлось писать в службу поддержки, чтобы мой аккаунт разблокировали.
В мире криптовалют чаще всего никакая служба поддержки вам не поможет, если вы отказались от двухфакторной аутентификации. Так что лучше не делайте этого.
10. Страх пропустить что-то важное (FOMO)
Этот страх преследует всех нас. Мысли вроде «если бы только я поучаствовал в том ICO SchmeckleToken» заставляют нас совершать необдуманные решения в будущем, потому что мы боимся пропустить «что-то важное».
Будьте выше этого. Поймите: новые возможности в мире криптовалют появляются каждый день, так что расслабьтесь и пусть этот страх отступит.
Источник: rb.ru
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