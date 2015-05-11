Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/rasslabtes_i_zhdite_42431"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201709/392_300_42431_trade_l2_sub-pillar_trading_graphs_o_tcm5044-955.jpg" width=206 alt="Расслабьтесь и ждите" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Алексей Зеньков</b></span> <span style="font-size: large;">Расслабьтесь и ждите</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">10 ошибок, которые допускают новички в криптовалютах</font></em></span></p><p>Стремительный рост курсов криптовалют заставил многих людей задуматься о том, чтобы начать зарабатывать в этой сфере. Криптоинвестор Джон Кризи (Jon Creasy) <a href=https://medium.com/blockchannel/the-top-10-mistakes-crypto-newcomers-make-d3b75203dd6f>собрал</a> список самых опасных ошибок, которых стоит избегать новичкам. <a href="http://www.chaskor.ru/article/rasslabtes_i_zhdite_42431">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Стремительный рост курсов криптовалют заставил многих людей задуматься о том, чтобы начать зарабатывать в этой сфере. Криптоинвестор Джон Кризи (Jon Creasy) собрал список самых опасных ошибок, которых стоит избегать новичкам.

Дисклеймер: если немного изменить высказывание Тима Ферриса, то «я НЕ финансовый консультант, поэтому не стоит следовать моим советам, перед этим не пообщавшись с профессионалом. Кроме того, своими результатами я [скорее всего] обязан простому везению и отсутствию навыков». Однако у меня получилось.

Недавно я сидел на новой «Quora для криптовалют» – платформе Cent – и решил спросить единомышленников об их самых страшных ошибках в начале пути. За $10 в ETH-эквиваленте (потому что здесь ответы принято оплачивать) я получил немало интересных примеров.

Лучшие десять из них попали в список ошибок, которых должен изо всех сил избегать любой, кто решил связаться с криптовалютами.

1. Нежелание самостоятельно изучить обстановку

В конце концов, именно вы будете тратить свои кровные на покупку криптовалюты. Если вы не понимаете продукт и его ценность, а только слушаете «экспертов» из Medium, Twitter или Slack, которые говорят всем, когда покупать и продавать валюту, то попадете в большие неприятности и потеряете уйму денег.

Один мой друг с Cent очень метко сказал: «Если ваше решение о покупке валюты зависит от мнения кого-то еще, то вам придется опираться на это мнение и при продаже». Не будьте профаном. Исследуйте рынок, на котором работаете.

2. Начинать майнить, ожидая суперприбыли

Все так, первые майнеры биткоинов и Ethereum, скорее всего, уже стали мультимиллионерами. Наверное, многих влечет идея запустить собственную шахту и начать зарабатывать, но не стоит этого делать (без первоначального анализа).

Проблема в том, что на майнинг нужно очень много электричества – так что оно может того не стоить, если у вас нет доступа к дешевому или бесплатному электричеству. Разве что вы из Сибири, и под боком у вас огромный склад, где можно разместить сотни компьютеров. Но даже при таком раскладе новичкам лучше не заниматься майнингом.

Если вам все-таки хочется этим заняться, задумайтесь о PoS-майнинге или вестировании.

3. Нехватка терпения

Стоит признать, избегать этой ошибки может быть действительно трудно, особенно если вы следите за новостями из мира криптовалют в твиттере. Мы уже вдоволь насмотрелись на сообщения вроде «О ГОСПОДИ КУРС РАСТЕТ ВСЕ ПОКУПАЕМ» или «Так, похоже, биткоину пришел конец, лучше продавать».

Пусть в этих сообщениях и есть доля истины, физически невозможно следить за всем сразу и, в общем-то, выигрывают все равно самые терпеливые. К примеру, мои Decred за два года подорожали на 46 тысяч процентов. Если бы я продал их при цене в $0,20, то потерял бы около $18 тысяч.

Это не значит, что краткосрочная торговля вообще не принесет прибыли. Скорее, наоборот. Но если вы решили играть вкороткую, то разработайте план и придерживайтесь его.

Цитируя моего кумира Уоррена Баффетта, «рынок акций – это механизм передачи денег от нетерпеливых к терпеливым». В этом плане рынки криптовалют и акций очень похожи.

4. Продавать, когда курс «достаточно вырос»

Никогда не знаешь, насколько подорожает тот или иной токен. Я купил Ether по цене около $8, и, нужно признать, желание их продать на отметке $100 было очень сильным. В конечном счете я бы об этом очень пожалел.

Важно составить план по продаже валюты. Нужно наметить себе четкую цель и идти к ней несмотря ни на что. Легко ли мне было смотреть, как портфолио теряет десять тысяч долларов за 36 часов? Конечно, нет. Стал ли я продавать? Отнюдь.

5. Не держать секретные ключи при себе

Это, пожалуй, самая серьезная ошибка из возможных в криптосообществе на сегодня. Сотни миллионов долларов были потеряны из-за того, что люди доверили все свои данные бирже, которая была взломана, или сервису, который перестал работать. Всегда держите свои ключи при себе.

6. Нежелание найти сообщество(-а), у которого можно учиться

Этот пример от ребят с Cent мне особенно понравился. Я сам добился всего благодаря поддержке, вдохновению и знаниям, которыми со мной поделились обитатели потрясающих сообществ. Работать в одиночку – плохая идея. Всем нужны хорошие друзья-криптовалютчики.

Вот некоторые из моих любимых сообществ:

Decred Slack

SingularDTV Slack

Crypto Twitter

r/ethtrader

7. Отправить не в тот криптокошелек на бирже

Эту техническую ошибку множество людей допускает очень часто, но исправить это очень легко.

НЕ ТОРОПИТЕСЬ.

Перепроверяйте, что вы отправляете токены в соответствующий кошелек. Не нужно отправлять BTC в кошелек для ETH. Не нужно отправлять OMG в кошелек для CVC.

Может быть, и нормально отправлять разные токены в кошелек MyEtherWallet, если они соответствуют стандарту ERC20, но класть их в обменные кошельки – большая ошибка. Не теряйте свои деньги. Отправляйте их в правильные кошельки.

8. Не держать физической копии важных данных

Давайте я объясню. Я совершенно точно не советую вам держать все пароли в документе Word на компьютере. Это не физическая копия.

Я имею в виду, что нужно записать все свои пароли, секретные ключи и подобное, распечатать и спрятать в безопасное место. Таким образом, если с вашим компьютером что-то случится, вы сможете восстановить все на другом устройстве.

9. Не использовать 2fa и коды восстановления

Я все понимаю – использование биржи может быть необходимым злом. Однако это не помешает вам использовать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно, и хранить код восстановления где-то на бумаге.

Мне повезло, и я испытал это всего лишь на Mailchimp. Я забыл сохранить код восстановления, и после покупки нового телефона пришлось писать в службу поддержки, чтобы мой аккаунт разблокировали.

В мире криптовалют чаще всего никакая служба поддержки вам не поможет, если вы отказались от двухфакторной аутентификации. Так что лучше не делайте этого.

10. Страх пропустить что-то важное (FOMO)

Этот страх преследует всех нас. Мысли вроде «если бы только я поучаствовал в том ICO SchmeckleToken» заставляют нас совершать необдуманные решения в будущем, потому что мы боимся пропустить «что-то важное».

Будьте выше этого. Поймите: новые возможности в мире криптовалют появляются каждый день, так что расслабьтесь и пусть этот страх отступит.

Источник: rb.ru





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