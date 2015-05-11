Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/rasslabtes_42279"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42279_23988350.jpg" width=206 alt="Расслабьтесь!" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Пинья Пяйвянен (Pinja Päivänen)</b></span> <span style="font-size: large;">Расслабьтесь!</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Симптомы депрессии могут указывать на синдром хронической усталости</font></em></span></p><p>Люди, страдающие синдромом хронической усталости — умные, склонные к перфекционизму и логически мыслящие люди. До начала заболевания они могли быть спортсменами, творческими личностями или неутомимыми трудоголиками, которые все время должны были что-то делать. Первопричина синдрома хронической усталости неизвестна, но международные исследования находятся на пороге открытия. <a href="http://www.chaskor.ru/article/rasslabtes_42279">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Люди, страдающие синдромом хронической усталости — умные, склонные к перфекционизму и логически мыслящие люди. До начала заболевания они могли быть спортсменами, творческими личностями или неутомимыми трудоголиками, которые все время должны были что-то делать. Первопричина синдрома хронической усталости неизвестна, но международные исследования находятся на пороге открытия.

В соответствии с результатами недавнего исследования, заказанного Управлением социального обеспечения Финляндии (KELA), для лечения синдрома хронической усталости финским врачам необходимо составить единый стандарт рекомендаций. На данный момент диагностирование и способы лечения синдрома в Финляндии очень разнообразны.

Исследование для KELA было сделано некомммерческой общественной организацией Summaryx Oy, которая проводит анализ методов лечения, применяемых в сфере здравоохранения.

«В настоящее время способы лечения очень разнообразны. Ситуация, когда часть пациентов жалуется, что диагноз синдром хронической усталости не ставят, потому что медики не знают, как его лечить, неприемлема», — говорит исполнительный директор и лиценциат медицинских наук Ирис Пастернак (Iris Pasternack). (Лиценциат — ученая степень в Финляндии, занимающая положение между магистрской и докторской степенью, — прим. пер.)

Синдром хронической усталости является продолжительным состоянием, которое в первую очередь проявляется в плохом самочувствии, вызванном физическим переутомлением, и длительным периодом восстановления. Он выражается также в когнитивных нарушениях — например, в расстройстве сна, скачках кровяного давления и болях.

Симптомы могут вызывать значительное снижение работоспособности и серьезно ухудшают качество жизни пациента. Синдром хронической усталости часто поражает после перенесенной инфекции или сильного стресса.

Причины возникновения синдрома хронической усталости не установлены, и результатов исследований способов его лечения в настоящее время нет.

Исследование KELA представляет собой систематические обзоры литературы, посвященной изучению синдрома хронической усталости, а также выборочные опросы пациентов и врачей.

Результаты опросов свидетельствуют о том, что в Финляндии применяются способы лечения, которые не имеют научного обоснования. Такими являются, например, лечение ультразвуком, краниосакральная терапия, а также занятия с логопедом.

Олли Поло (Olli Polo), доцент физиологии, специализирующийся на исследованиях сна, в течение десяти лет изучает и лечит пациентов, страдающих синдромом хронической усталости. По его мнению, самой большой проблемой является именно то, что критерии диагностирования заболевания на данный момент не определены, и по сложившейся практике заболевание определяют как депрессию.

Страдающие от усталости пациенты получают большое количество баллов в опросах, предназначенных для диагностики депрессии, что только способствует постановке неправильного диагноза.

Синдром хронической усталости действительно может начинаться как депрессия, но с течением времени инициативность пациента, страдающего синдромом хронической усталости, оптимизм и способность испытывать удовольствие все же возвращаются.

Пациенты, страдающие депрессией, в состоянии утром встать с постели, но не хотят этого. Пациент, страдающий синдромом хронической усталости, хотел бы встать, но не может этого сделать.

«Синдром хронической усталости сопровождают физические проявления. Например, нарушение сердцебиения, слабость в ногах, головокружения и длительное утомление после нагрузок. Пациент испытывает когнитивные нарушения, рассеян, не может сосредоточиться и подобрать слова», — рассказывает Поло.

По словам Поло, на практике симптомы, причину возникновения которых определить невозможно, классифицируют как психические. В этом случае врачу больше не требуется искать им объяснение.

Раньше эпилепсию и синдром беспокойных ног считали психическими заболеваниями — до тех пор, пока не доказали, что эпилепсию вызывает нарушение биоэлектрической активности мозга, а синдром беспокойных ног связан с ночным кислородным голоданием.

Синдром хронической усталости, по мнению Поло, является еще одним серьезным «психическим» заболеванием, физическую природу возникновения которого еще предстоит понять.

По мнению Ирис Пастернак, проблемы с диагностикой возникают из-за того, что в настольных книгах врачей нет рекомендаций по лечению синдрома хронической усталости.

«Рекомендациями медицинского общества Duodecim финские врачи пользуются в своей каждодневной практике. Опираясь на них, врачи могут наметить и унифицировать методы лечения. Можно было бы собрать рабочую группу врачей, специалистов и пациентов, чтобы они вместе составили рекомендации для лечения синдрома хронической усталости», — говорит Пастернак.

По словам Олли Поло, группа, отвечающая за написание общедоступных рекомендаций, считает, что составление рекомендаций будет преждевременным, потому что достоверных результатов, доказывающих эффективность и безопасность способов лечения, пока нет.

По мнению Поло, уже на этом этапе рекомендации были очень своевременны. Они бы подтвердили существование этого заболевания, и довели критерии для его диагностики до сведения всех врачей. Это дало бы возможность собрать также статистические данные о его распространенности.

Часть врачей продолжает отрицать существование синдрома хронической усталости, и не считает многообразные симптомы пациентов убедительными и связанными между собой.

На убедительность в особенности оказывает влияние тот факт, что врач редко встречается с пациентом, находящимся в тяжелом состоянии.

«Пациенту трудно поверить, когда он четко объясняет, что порой не может подобрать нужные слова. Во время приема пациент сосредоточен на том, чтобы суметь рассказать врачу о симптомах. Но когда он идет домой и напряжение спало, симптомы снова возвращаются. Многие рассказывают, что после посещения врача приходится восстанавливаться несколько дней», — рассказывает Поло.

Пациент может прочесть много информации о своем недуге в интернете, из-за чего может возникнуть впечатление, что он знает о своем заболевании больше врача. Отношения врача с пациентом становятся в таком случае сложными. По словам Поло, некоторые врачи реагируют на это негативно, хотя часто пациенты оказываются правы в постановке своего диагноза.

Пациенты, страдающие синдромом хронической усталости, по словам Поло — умные, склонные к перфекционизму и логически мыслящие люди. До начала заболевания они могли быть спортсменами, творческими личностями или неутомимыми трудоголиками, которые все время должны были что-то делать.

«Их не устраивает диагноз депрессии, потому что они считают, что, задав пару вопросов, врач не может разобраться в их многочисленных симптомах».

С точки зрения диагностики самая большая проблема действительно состоит в культуре оказания помощи, при которой лечат только один орган, не рассматривая заболевание в комплексе.

Первопричина синдрома хронической усталости неизвестна, но, по словам Олли Поло, международные исследования находятся на пороге открытия. Похоже, что причиной возникновения симптомов является недостаточное получение клетками кислорода и недостаточная выработка энергии, на фоне чего происходит сбой в регуляции автономной нервной системы и иммунных механизмов.

Симпатическая нервная система регулирует работу кровообращения, дыхания, пищеварения и водного баланса. Она отвечает за то, чтобы клетки получали энергию и кислород, то есть обеспечивает главные условия для жизни.

При синдроме хронической усталости деятельность симпатической нервной системы нарушается, поэтому клетки страдают от недостатка энергии.

До начала заболевания люди, подверженные синдрому хронической усталости, пытаются возместить свою усталость активностью. С помощью адреналина они пытаются компенсировать недостаточную деятельность симпатической нервной системы.

«Успехи в работе, спорте или увлечениях являются попыткой пациентов решить свою проблему. Часто их обвиняют в том, что они изнуряют себя чрезмерной деятельностью. Но им было бы еще хуже, потому что отдых начал бы причинять им мучения», — заключает Поло.

По мнению Поло, сверхактивный образ жизни и невозможность остановиться являются уже сами по себе симптомами, которые надо уметь распознавать.

У таких людей инфекция или сильный стресс могут запустить синдром хронической усталости, поскольку они могут стать последней каплей для перегруженной симпатической нервной системы организма.

По словам Поло, примерно 10-15% финнов подвержены синдрому хронической усталости.

«Многие из них являются, например, смелыми мыслителями, которые защищают справедливость и призывают к переменам в обществе. Медицине надо признать существование этой особенной группы людей, потому что она может быть подвержена осложнениям после прививок и заболеваниям, вызванным плесенью. Речь идет о пациентах, которые обходятся здравоохранению дороже остальных и количество которых постоянно растет».

Источник: inosmi.ru





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