Распутин придуманный и настоящий

К столетию со дня убийства одного из самых известных персонажей российской истории в Великобритании вышла книга "Распутин". Ее автор, историк Дуглас Смит, пересматривает многие мифы и устоявшиеся представления о жизни и смерти "сибирского старца", оказавшего влияние на судьбы российской монархии и российской империи.
Известно знаменитое пророчество Григория Распутина: "Покуда я жив, будет жить и династия". Пророчество не замедлило исполниться: после убийства Распутина 17 декабря 1916 года по старому стилю (30 декабря по новому) в феврале 1917-го пала монархия, а в июле 1918-го была убита царская семья. Имя Распутина приобрело мировую известность. О нем сняты десятки фильмов, написаны книги и пьесы; его именем названы журналы, рестораны, клубы, водка, пиво, сигареты. За сто лет жизнь и смерть крестьянина из села Покровское Тобольской губернии стала легендой. При жизни Распутин вызывал невероятную ненависть одних и религиозное почитание других. Современники видели в нем воплощение дьявольского зла, шарлатана, аморального сатира, немецкого шпиона, интригана, но одновременно существовало и другое мнение: святой старец, боговдохновенный прорицатель, одаренный даром исцеления, юродивый, "божий человек". Однако внимание прессы и общественности Распутин привлекал прежде всего тесными и доверительными отношениями с царской семьей, особенно с императрицей Александрой Федоровной, которая истово верила, что он способен излечить больного гемофилией наследника престола царевича Алексея. Широко было распространено мнение, что с помощью плохих и предательских советов царю Распутин негативно влияет на российскую политику. Автор новой биографии Распутина, историк Дуглас Смит попытался очистить облик "дворцового советника" от мифических наслоений и легендарных представлений. В своем фундаментальном исследовании, объем которого превышает 800 страниц, он критически рассматривает устоявшиеся представления о личности Распутина, проверяет достоверность существующих версий его убийства, разоблачает фантастические измышления о его предательстве. Автор "Распутина" опирается в своем критическом анализе на новые и неопубликованные материалы, с которыми ему удалось познакомиться в российских, европейских и американских архивах. Собирая материал для книги, он посетил распутинские памятные места в селе Покровском, Тобольске, Петербурге. В интервью
– Вы пишете, что даже спустя столетие после его убийства реальный Распутин все еще подменен мифом о нем. Значит ли это, что и мы с вами говорим о мифической фигуре?
– В значительной мере. В процессе работы над книгой моим главным намерением было прежде всего пробиться сквозь мифические наслоения к реальным, даже банальным элементам его жизни – к тому, что он в действительности говорил, делал, думал. Для меня лично одним из важнейших достижений этого исследования стало понимание того, что представление соотечественников о Распутине определялось не реальными фактами его поведения или действия, а прежде всего тем, что, они думали, он делал; что, они думали, он говорил; что они думали о его силе, влиянии и могуществе. В результате он был превращен в легендарную, мифическую фигуру. За всеми разговорами о невероятной власти и могуществе Распутина чаще всего скрывались не реальные факты, а воображаемые представления, измышления и предрассудки, а то и намеренная ложь. О Распутине невозможно писать, не разобравшись в компрометирующих его наветах, не отделив миф от реальности.
– Что можно сказать о якобы свойственной Распутину магической целительной силе? Я имею в виду прежде всего его влияние на больного гемофилией царевича Алексея. Ведь именно это сблизило его с царской семьей.
– На этот счет сохранилось множество противоречивых свидетельств людей, окружавших Распутина. Есть свидетельства царицы, царя и придворных. Из этого огромного вороха информации вырисовывается неординарная фигура человека с явными гипнотическими, магнетическими способностями. Бесспорно, Распутин обладал незаурядной харизмой, которая убеждала мистически настроенную Александру Федоровну в его целительных способностях. Тем более что есть свидетельства, что в его присутствии останавливалось кровотечение больного царевича. Он был явно способен манипулировать сознанием как царицы, так и наследника престола. Обладая незаурядной силой внушения, он тем самым психологически облегчал страдания Алексея. При этом внушение переходило в самовнушение. Для глубоко религиозной царицы, с комплексом вины за рожденного с генетическим дефектом сына Распутин представлялся посланником высших сил. Не хочу называть его шарлатаном – возможно, он искренне верил в свой целительный дар. Но, конечно, он не лечил болезнь, а лишь облегчал страдания. Но и это убеждало в его магическом даре Александру и Алексея.
– Действительно ли Распутин обладал огромным политическим влиянием и властью, которые ему приписывали современники?
– Не думаю, что он обладал огромным влиянием и властью. Другое дело, что люди думали, что он ими обладает, хотя его влияние было очень ограниченным. Он действительно давал советы Николаю и Александре, и это даже участилось в последние годы его жизни. Однако из переписки царя и царицы известно, что Николай в основном их игнорировал. Да, были случаи, когда царь прислушивался к его советам. К примеру, так было при назначении Александра Протопопова на пост министра внутренних дел и ранее Алексея Хвостова на этот же пост. Но в основном император игнорировал и его советы, и его протеже. Правда, был случай, когда Николай мог спасти империю и монархию, прислушайся он к совету Распутина: в 1914 году Распутин советовал ему не начинать войну с Германией и Австрией, не слушать советников, призывавших к войне, и сохранить мир. Последуй Николай его совету, и история пошла бы по другому пути.
– Циркулировало множество слухов о якобы близких и даже интимных отношениях Распутина и царицы. Российская пресса дореволюционной поры всячески подогревала эти зачастую скабрезные слухи. Многие тогда считали, что нет дыма без огня. Были ли какие-либо основания для этих слухов?
– Никаких оснований для этого не существовало, хотя, действительно, многие тогда верили, что у Распутина и Александры Федоровны были любовные отношения. Слухи эти были абсолютно безосновательны и распространялись главным образом левой оппозицией. Александра Федоровна была женщиной, получившей викторианское воспитание, абсолютно преданной семье и мужу, и эти клеветнические слухи распространялись в политических целях. Их целью было скомпрометировать монархию и правящую династию. Надо сказать, что у Распутина было множество любовниц. Он не брезговал приглашать и проституток и был неразборчив в связях. Однако императрица не имела никакого отношения к его интимной жизни. Она была женщиной с мистическими, даже экзальтированными религиозными представлениями и верила, что некоторые люди обладают даром прорицания и святости. К таким людям она причисляла Распутина, не видя и не понимая его подлинной нравственной природы. Но, конечно, главной причиной ее почитания Распутина была надежда на выздоровление сына с помощью его магнетизма. Именно это было основой ее веры в Распутина и дружбы с ним.
– Вы отмечаете, что едва ли не главный источник информации об убийстве Распутина – мемуары князя Юсупова – недостоверны, а местами просто лживы. Что заставляет вас так считать?
– Интересно, что Юсупов, хладнокровно убивая Распутина, пригласил его в гости. В этот момент тот пользовался его гостеприимством. Это было коварное и во всех отношениях вероломное и предательское убийство. Книгу об убийстве Распутина Юсупов написал по двум причинам: во-первых, он хотел заработать, в эмиграции он был стеснен в средствах; во-вторых – тщеславие: хотел предстать в образе благородного спасителя трона. Меня удивляло, что не только простые читатели, но и историки наивно поверили в небылицы, которые Юсупов рассказывал. Взять, к примеру, его утверждение, что он потчевал Распутина пирожными, отравленными цианистым калием и что Распутин при этом не прореагировал на яд и выжил. Хорошо известно из многих источников, что Распутин терпеть не мог сладостей; к тому же любой человек даже при минимальной дозе цианида обречен. Другой пример. В петербургском Государственном музее политической истории России есть фотография из следственного дела об убийстве Распутина, на которой четко видны три следа от выстрелов, причем один в лоб. В Распутина стреляли трижды. После этого невозможно выжить. Юсупов же утверждает, что Распутина еще живого якобы бросили в прорубь. В это невозможно поверить. При внимательном чтении книги Юсупова можно обнаружить немало таких нелепостей. Ее автор превращает Распутина в какого-то дьявола во плоти, в существо не от мира сего. В этих мемуарах Юсупов выставляет себя борцом с силами зла и тьмы, персонажем Книги откровения Иоанна Богослова.
– Ряд британских историков утверждают, что смертельный выстрел в Распутина произвел находившийся в момент убийства в доме Юсупова его близкий друг, агент Британской секретной службы капитан Освальд Райнер и что убийство Распутина было заговором британской "Интеллидженс сервис". Так ли это?
– Это довольно сложная проблема, дающая аргументы как той, так и другой стороне – как сторонникам, так и противникам этой гипотезы. Райнер был давним другом Юсупова еще по Оксфордскому университету. Я не исключаю, что Юсупов мог советоваться с ним по поводу убийства Распутина. Не исключено, что он получал какие-то советы в британском посольстве, в частности, и от сотрудников "Интеллидженс сервис". Однако думаю, что если бы сотрудники британской разведки участвовали в убийстве, то оно было бы лучше и более профессионально организовано, не было бы стольких накладок и неожиданностей. Сторонники британского заговора как на важнейшее свидетельство указывают на изображенные на фотографии раны на теле Распутина, одна из которых, считающаяся смертельной, произведена выстрелом из револьвера "Уэбли-455", который был на вооружении офицеров британской армии. Однако, работая в Москве в Государственном архиве Российской Федерации, я наткнулся на любопытный документ: расписку в выдаче одному из сотрудников российской полиции, охранявших Распутина и следивших за ним, револьвера "Уэбли". В расписке приводился калибр и серийный номер револьвера. Так что главный аргумент сторонников британского участия в убийстве Распутина этим ставится под сомнение. Факт, что револьвер этой системы был на вооружении у агентов российской полиции, дезавуирует теорию британского заговора. Надо сказать, что эта теория хорошо ложится на российский исторический контекст. На протяжении столетий в России широко внедрялась в народное сознание идея английского вмешательства в российские внутренние дела. Формула "англичанка гадит" стала чуть ли не поговоркой. В российской истории были случаи обвинения британских агентов в убийстве политических деятелей и даже царей. Мы знаем, что император Павел I был убит в1801 году в результате придворного заговора без какого-либо английского участия. Однако в то время в ходу была теория, что за убийством стояли английские агенты. Многие были в этом уверены. Как и в том, что британский посол Чарлз Уитворт непосредственно руководил заговором. Этот слух подпитывался политикой Павла, который разорвал соглашение с Британией и заключил союз с Наполеоном, стремясь покончить с британским доминированием на морях. Накануне гибели императора британский флот вошел в Балтийское море, направляясь к Петербургу, и лишь усилия нового императора Александра спасли ситуацию и восстановили российско-британский альянс. Однако многие в Европе, в том числе Наполеон, верили, что смерть Павла – дело рук английских агентов. Мне представляется, что и в деле убийства Распутина, и в истории с вовлечением в него британских агентов сработало такое же предубеждение.
– В чем подлинная причина убийства Распутина?
– Думаю, что подлинной причиной убийства была неспособность российского общества осознать сложность и неоднозначность ситуации, сложившейся в ходе войны, понять причины поражений на фронте и трудностей в тылу. Как обычно, люди хотели получать простые ответы на сложные вопросы. Во всем винили предателей и шпионов. Вспыхнула разнузданная кампания шпиономании, захлестнувшая страну. Повсюду мерещились немецкие агенты, во всем винили предателей. Подозрений и обвинений не избежала даже царица, благо она была немецкого происхождения. Главой этих предателей и шпионов называли Распутина, который якобы находится в заговоре с царицей и дает предательские советы царю. Надо сказать, что Распутин действительно не был сторонником войны. Нужно освободить царя от этого пагубного влияния, считали "патриоты", и тогда все изменится. Такова была мотивация убийц Распутина. Так думали в народе, в придворных кругах, в армии. Эти маниакальные рассуждения и представления, превратившиеся в подлинную паранойю, были абсолютно беспочвенны и строились на домыслах и досужих фантазиях.
– Читая вашу книгу, я впервые узнала, что в момент убийства Распутина в Юсуповском дворце, кроме хозяина, Владимира Пуришкевича, Освальда Райнера и великого князя Дмитрия Павловича, находился также Станислав Лазоверт. Кто этот человек? Вы пишете, что кое-кто считает, что Лазоверт и Райнер – одно лицо.
– Это реальная личность, о которой мало что достоверно известно, хотя существуют документы, подтверждающие его службу в российской армии во время Первой мировой, а затем и в белой армии во время Гражданской войны. Он нем пишет в воспоминаниях Владимир Пуришкевич, под чьим началом доктор Лазоверт служил в отряде Красного Креста. Считается, что это ему было поручено отравить Распутина и что это он начинил предназначавшиеся для "старца" пирожные цианистым калием. В Англии я обнаружил любопытный документ, проливающий свет на его послевоенную жизнь в Западной Европе. Он покинул Россию, жил в Париже, в Америке, посещал Англию, встречался с бывшим британским послом в России во время Первой мировой войны Джорджем Бьюкененом, в чем-то его консультировал. Известно, что у него был орден Почетного легиона. Ходили слухи, что он французский агент и якобы заслан в Россию французской разведкой. Подтверждения этому я не обнаружил. Мне известно о попытках отождествить его с Освальдом Райнером, однако основания для этого выглядят крайне неубедительно.
– Что заставило вас пересмотреть традиционную версию убийства Распутина? Вы отрицаете мелодраматичную версию князя Юсупова и утверждаете, что Распутин был убит без особых проблем и кремирован в Петроградском политехническом институте. На какие новые факты и источники вы опираетесь?
– Я уже говорил о недостоверности рассказа Феликса Юсупова. Я работал в архивах России, Америки, европейских стран, изучил следственное дело об убийстве Распутина, протоколы допросов свидетелей, хранящиеся в западных архивах неизданные мемуары ближайших друзей и соратников Распутина. Многое прояснилось из критики бывшего депутата Думы Василия Маклакова, опубликованных в 1918 году дневников Пуришкевича, где он описывает убийство Распутина. Маклаков камня на камне не оставляет от версии Пуришкевича, называя ее насквозь фальшивой. Еще более свободно обращался с реальными фактами Станислав Лазоверт. Я обнаружил интервью, которое он дал в том же 1918 году газете "Нью-Йорк таймс", в котором утверждал, что Распутин был убит вовсе не во дворце Юсупова, а на улице вблизи дворца великого князя Дмитрия Павловича, когда шел повидать царицу. Все участники убийства выдвигают крайне недостоверные версии. У меня складывается впечатление, что они намеренно что-то или кого-то скрывают. Закрадывается вопрос: они ли убили Распутина? Ведь на Распутина и до этого покушались. В июне 1914 года в Покровском его серьезно ранила кинжалом Хиония Гусева по наущению иеромонаха Илиодора. Распутин чудом выжил. Конечно, и после моих расследований нет стопроцентной уверенности в реальной картине убийства Распутина. Считается, что невозможно с полной достоверностью сказать, как и где он был похоронен или как было уничтожено его тело. Ходили слухи, что его труп был попросту закопан где-то в лесу. Однако первоначально стараниями Анны Вырубовой и других друзей Распутин был похоронен на церковном кладбище в Царском Селе. После Февральской революции Временное правительство решило уничтожить и тело, и могилу Распутина. Состоялась эксгумация, гроб с его телом был перевезен в Петроград, а оттуда на грузовике переправлен в Лесное, где находился Петроградский политехнический институт. Уничтожение тела Распутина глава Временного правительства князь Львов поручил журналисту и инициатору проекта первого российского крематория Филиппу Купчинскому, который опубликовал ложный, не соответствующий действительности отчет о том, что грузовик якобы забуксовал в снегу и тело Распутина пришлось сжечь в лесу под Лесным. Однако есть документ, подписанный шестью студентами Политехнического института, в котором говорится, что Купчинский и его команда доставили тело Распутина в институт, и оно было сожжено в огромной топке его бойлерной. Двое из этих студентов уже в советские времена подтвердили, что были свидетелями сожжения тела Распутина в марте 1917 года. Думаю, что это было наиболее логичным решением проблемы.
– При жизни Распутина было распространено убеждение, что он был членом секты хлыстов. Вы же это отрицаете. На каком основании?
– Большинство современных историков считают, что Распутин не был хлыстом. Однако многие, особенно ранние его биографы утверждали, что он был им. Последний такой пример – Эдвард Радзинский. В книге "Распутин. Жизнь и смерть" он не сомневается в этом. Многие историки делали это из стремления драматизировать свои писания. В 1912 году после пятилетнего расследования Святейший Синод постановил, что Распутин не был хлыстом. Сам он неоднократно допрашивался по этому поводу, как и его многочисленные приверженцы. До расследования его даже высылали из Петербурга как хлыста. Однако общественное мнение мало верило церковному расследованию и упорно причисляло Распутина к этой секте. В прессе его продолжали называть хлыстом, хотя никаких оснований для этого не было. В ходе расследования не было найдено никаких доказательств принадлежности Распутина к секте. Однако прессу не интересовала истина, главным было дискредитировать ненавистного Распутина. Все свидетельские показания отмечали, что Распутин следовал предписаниям и ритуалам ортодоксальной православной церкви. В России 10-х годов кличка "хлыст" была созвучна клейму "коммунист" в Америке 50-х или прозвищу "террорист" в наше время. В те времена этот "ярлык" использовался для разрушения репутаций.
– В дореволюционной российской прессе публиковались многочисленные истории о невероятной сексуальности Григория Распутина. Было ли и это очередным мифом?
– Я бы сказал, что всё это – значительное преувеличение. Конечно, нет сомнения, что он не был верным мужем Прасковье – его жене. Существуют вполне достоверные свидетельства, что у него были многочисленные любовницы. Слухи о невероятных оргиях с его участием, на мой взгляд, – очередное преувеличение. В своих изысканиях я пришел к убеждению, что Распутин был чем-то вроде "сексуальной машины", если угодно. Любопытно, что при изобилии любовниц у Распутина не было незаконнорожденных детей. Ни одна женщина никогда не утверждала, что родила от него. Никто не заявлял, что он или она – сын или дочь Распутина. В досье Распутина, хранящемся в Государственном архиве Российской Федерации, я обнаружил многочисленные доносы полиции о контактах Распутина с проститутками, многих из которых он очень часто "снимал" на Невском проспекте. Не думаю, что доносы писались с целью дискредитации Распутина. Это – реальные факты.
– Одна из глав вашей книги названа "Распутин – шпион?" – с вопросительным знаком. Как вы отвечаете на этот вопрос?
– Это было одним из главных обвинений Распутина в прессе в последние годы его жизни, и, конечно, оно было порождено массовой шпионской истерией, охватившей тогда Россию. Общественность была убеждена, что повсюду предатели и шпионы и что страна запродана немцам. На Распутина указывали как на главу немецкого шпионского гнезда. Даже в наше время мне попадались утверждения в российских публикациях, что Распутин, как и царица, был немецким шпионом. И мне хотелось разобраться в этом. Что меня удивило, так это то, что никто не удосужился отправиться в Берлин и проверить обоснованность этих обвинений. Я отправился в Берлин и обнаружил в архиве протокольного отдела германского министерства иностранных дел досье Распутина. Там оказалось много любопытных документов. Выяснил, что во время войны у немцев было довольно много агентов в нейтральных странах, в частности в Швейцарии и Швеции, и они отправляли их в Россию с целью повлиять на Распутина, склонить его к необходимости сепаратного мира с Германией. Никакого подтверждения, что Распутин был завербован германской разведкой или что он сознательно работал на немцев, в документах не было. Были предложения его подкупить, сыграть на его пацифизме, но никакой непосредственной связи с Распутиным у немецкой разведки не было. Работа в германском архиве однозначно ответила на вопрос, был ли Распутин шпионом, и закрыла проблему.
– "Распутин и евреи" – так названа одна из глав вашей книги. Российские монархисты, в частности князь Юсупов, утверждали, что Распутин находился под сильнейшим влиянием еврейских финансовых кругов. Насколько это достоверно?
– Мне было интересно расследовать эти обвинения. Они исходили в основном от так называемой "черной сотни", к которой относили, в частности, епископа Гермогена и иеромонаха Илиодора, – известных антисемитов и яростных врагов Распутина. Использовать Распутина в своих целях пытались не только еврейские, но и русские финансовые круги, да и другие влиятельные группировки, в том числе политические. У Распутина был непосредственный контакт с царем и царицей, было известно, что он давал им советы, писал письма и записки. Через него можно получить какие-то коммерческие или финансовые преференции. Я не обнаружил никакого подтверждения, что Распутин много сделал для еврейских финансистов или что он встречался с действительно крупными еврейскими банкирами и промышленниками. Русских было намного больше. Причина, по которой этим дельцам не удалось склонить его к сотрудничеству, заключалась в том, что Распутина не интересовали деньги. Банкиры и коммерсанты, пытаясь заручиться его благосклонностью, давали ему взятки, которые он тут же раздавал налево и направо – родственникам, бедным, богомольцам, калекам, собственным фанатичным приверженцам. Он никогда не оставлял их себе.
– Если признать, что инициатором убийства Распутина был князь Юсупов и что это убийство было на руку союзникам России в войне, опасавшимся сепаратистских настроений Распутина и его влияния на царя, то невольно начинаешь подозревать, что Юсупов был британским агентом. Зачем в ином случае ему было выгораживать Освальда Райнера и сочинять небылицы об убийстве?
– С достоверностью могу утверждать, что Юсупов не был британским агентом. Он и его подельники мнили себя великими патриотами и искренне действовали из ложно понятых патриотических побуждений. Он, как и его друг, крайний националист Пуришкевич, считал, что спасает монархию и страну. Понятно, что участники убийства заблуждались. Что же касается далеких от правды его воспоминаний, то следует учесть, что писались они в 20-е годы, когда Юсупов находился в эмиграции и когда он потерял практически все, что имел. Он нуждался, ему нужны были деньги, и он решил поправить свои ресурсы, написав книгу, способную стать бестселлером и принести ощутимый доход. Для этого такая книга должна была обладать привлекающим широкую публику невероятным и наводящим ужас содержанием. Юсупов предельно драматизировал убийство и демонизировал Распутина в ущерб правде и фактам. Фантастические измышления ему понадобились исключительно в коммерческих целях. Чтобы его мемуары успешно продавались, они должны были обладать всеми признаками бульварного чтива. Уверен, что и Освальд Райнер, который перевел их на английский, преследовал эти же цели – заставить публику заинтересоваться книгой.
– Завершая книгу, вы пишете, что царская семья взяла с собой в последний путь в Екатеринбург письма Распутина, его иконы и подаренные им 11 драгоценных топазов, которые были зашиты в платья царицы и царевен. Можно ли сказать, что в царской семье существовал культ Распутина?
– Определенно существовал. Александра Федоровна никогда не утрачивала веры в сверхъестественные способности Распутина и в его благотворное влияние на болезнь наследника. Это была удивительная и глубокая вера простодушной и благодарной души. Ее не могли поколебать никакие доходившие до нее наветы на Распутина. Семья разделяла эту веру, считая Распутина избранником небес, святым старцем, своим защитником и покровителем. Это был величайший в истории случай самообмана. Здесь уместна параллель с убеждением Юсупова, что Распутин – предатель и шпион. Он обманывался не меньше. Но царская семья пронесла веру в Распутина до своего трагического конца. Оба эти самообмана привели к ужасным и трагическим последствиям.
– Признаюсь, что была шокирована заключительными страницами вашей книги, на которых вы описываете убийство царской семьи в подвале Ипатьевского дома. Вы пишете, что стены подвала и коридор, через который прошли царь и его семья, были покрыты порнографическими рисунками, изображавшими соитие Распутина и императрицы Александры Федоровны с надписью "Гришка и Шурка". Последнее, что увидели пятеро детей венценосной четы...
– Да, для меня это также было шокирующей подробностью. Известно, что сразу же после взятия Екатеринбурга белыми началось расследование убийства царской семьи. Проводил его следователь Николай Соколов. Собранные им материалы и само следственное дело находятся сейчас в библиотеке Гарвардского университета. Я ознакомился с материалами Соколова, в частности, с описанием Ипатьевского дома и с фотографиями забрызганного кровью подвала и порнографическими рисунками и стишками на его стенах. Кровь стыла в жилах. Невозможно понять звериную жестокость большевистских убийц. Великим княжнам и царевичу пришлось в последние минуты жизни пройти мимо всего этого.
Источник: svoboda.org Статьи по теме:
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– Вы пишете, что даже спустя столетие после его убийства реальный Распутин все еще подменен мифом о нем. Значит ли это, что и мы с вами говорим о мифической фигуре?
– В значительной мере. В процессе работы над книгой моим главным намерением было прежде всего пробиться сквозь мифические наслоения к реальным, даже банальным элементам его жизни – к тому, что он в действительности говорил, делал, думал. Для меня лично одним из важнейших достижений этого исследования стало понимание того, что представление соотечественников о Распутине определялось не реальными фактами его поведения или действия, а прежде всего тем, что, они думали, он делал; что, они думали, он говорил; что они думали о его силе, влиянии и могуществе. В результате он был превращен в легендарную, мифическую фигуру. За всеми разговорами о невероятной власти и могуществе Распутина чаще всего скрывались не реальные факты, а воображаемые представления, измышления и предрассудки, а то и намеренная ложь. О Распутине невозможно писать, не разобравшись в компрометирующих его наветах, не отделив миф от реальности.
– Что можно сказать о якобы свойственной Распутину магической целительной силе? Я имею в виду прежде всего его влияние на больного гемофилией царевича Алексея. Ведь именно это сблизило его с царской семьей.
– На этот счет сохранилось множество противоречивых свидетельств людей, окружавших Распутина. Есть свидетельства царицы, царя и придворных. Из этого огромного вороха информации вырисовывается неординарная фигура человека с явными гипнотическими, магнетическими способностями. Бесспорно, Распутин обладал незаурядной харизмой, которая убеждала мистически настроенную Александру Федоровну в его целительных способностях. Тем более что есть свидетельства, что в его присутствии останавливалось кровотечение больного царевича. Он был явно способен манипулировать сознанием как царицы, так и наследника престола. Обладая незаурядной силой внушения, он тем самым психологически облегчал страдания Алексея. При этом внушение переходило в самовнушение. Для глубоко религиозной царицы, с комплексом вины за рожденного с генетическим дефектом сына Распутин представлялся посланником высших сил. Не хочу называть его шарлатаном – возможно, он искренне верил в свой целительный дар. Но, конечно, он не лечил болезнь, а лишь облегчал страдания. Но и это убеждало в его магическом даре Александру и Алексея.
– Действительно ли Распутин обладал огромным политическим влиянием и властью, которые ему приписывали современники?
– Не думаю, что он обладал огромным влиянием и властью. Другое дело, что люди думали, что он ими обладает, хотя его влияние было очень ограниченным. Он действительно давал советы Николаю и Александре, и это даже участилось в последние годы его жизни. Однако из переписки царя и царицы известно, что Николай в основном их игнорировал. Да, были случаи, когда царь прислушивался к его советам. К примеру, так было при назначении Александра Протопопова на пост министра внутренних дел и ранее Алексея Хвостова на этот же пост. Но в основном император игнорировал и его советы, и его протеже. Правда, был случай, когда Николай мог спасти империю и монархию, прислушайся он к совету Распутина: в 1914 году Распутин советовал ему не начинать войну с Германией и Австрией, не слушать советников, призывавших к войне, и сохранить мир. Последуй Николай его совету, и история пошла бы по другому пути.
– Циркулировало множество слухов о якобы близких и даже интимных отношениях Распутина и царицы. Российская пресса дореволюционной поры всячески подогревала эти зачастую скабрезные слухи. Многие тогда считали, что нет дыма без огня. Были ли какие-либо основания для этих слухов?
– Никаких оснований для этого не существовало, хотя, действительно, многие тогда верили, что у Распутина и Александры Федоровны были любовные отношения. Слухи эти были абсолютно безосновательны и распространялись главным образом левой оппозицией. Александра Федоровна была женщиной, получившей викторианское воспитание, абсолютно преданной семье и мужу, и эти клеветнические слухи распространялись в политических целях. Их целью было скомпрометировать монархию и правящую династию. Надо сказать, что у Распутина было множество любовниц. Он не брезговал приглашать и проституток и был неразборчив в связях. Однако императрица не имела никакого отношения к его интимной жизни. Она была женщиной с мистическими, даже экзальтированными религиозными представлениями и верила, что некоторые люди обладают даром прорицания и святости. К таким людям она причисляла Распутина, не видя и не понимая его подлинной нравственной природы. Но, конечно, главной причиной ее почитания Распутина была надежда на выздоровление сына с помощью его магнетизма. Именно это было основой ее веры в Распутина и дружбы с ним.
– Вы отмечаете, что едва ли не главный источник информации об убийстве Распутина – мемуары князя Юсупова – недостоверны, а местами просто лживы. Что заставляет вас так считать?
– Интересно, что Юсупов, хладнокровно убивая Распутина, пригласил его в гости. В этот момент тот пользовался его гостеприимством. Это было коварное и во всех отношениях вероломное и предательское убийство. Книгу об убийстве Распутина Юсупов написал по двум причинам: во-первых, он хотел заработать, в эмиграции он был стеснен в средствах; во-вторых – тщеславие: хотел предстать в образе благородного спасителя трона. Меня удивляло, что не только простые читатели, но и историки наивно поверили в небылицы, которые Юсупов рассказывал. Взять, к примеру, его утверждение, что он потчевал Распутина пирожными, отравленными цианистым калием и что Распутин при этом не прореагировал на яд и выжил. Хорошо известно из многих источников, что Распутин терпеть не мог сладостей; к тому же любой человек даже при минимальной дозе цианида обречен. Другой пример. В петербургском Государственном музее политической истории России есть фотография из следственного дела об убийстве Распутина, на которой четко видны три следа от выстрелов, причем один в лоб. В Распутина стреляли трижды. После этого невозможно выжить. Юсупов же утверждает, что Распутина еще живого якобы бросили в прорубь. В это невозможно поверить. При внимательном чтении книги Юсупова можно обнаружить немало таких нелепостей. Ее автор превращает Распутина в какого-то дьявола во плоти, в существо не от мира сего. В этих мемуарах Юсупов выставляет себя борцом с силами зла и тьмы, персонажем Книги откровения Иоанна Богослова.
– Ряд британских историков утверждают, что смертельный выстрел в Распутина произвел находившийся в момент убийства в доме Юсупова его близкий друг, агент Британской секретной службы капитан Освальд Райнер и что убийство Распутина было заговором британской "Интеллидженс сервис". Так ли это?
– Это довольно сложная проблема, дающая аргументы как той, так и другой стороне – как сторонникам, так и противникам этой гипотезы. Райнер был давним другом Юсупова еще по Оксфордскому университету. Я не исключаю, что Юсупов мог советоваться с ним по поводу убийства Распутина. Не исключено, что он получал какие-то советы в британском посольстве, в частности, и от сотрудников "Интеллидженс сервис". Однако думаю, что если бы сотрудники британской разведки участвовали в убийстве, то оно было бы лучше и более профессионально организовано, не было бы стольких накладок и неожиданностей. Сторонники британского заговора как на важнейшее свидетельство указывают на изображенные на фотографии раны на теле Распутина, одна из которых, считающаяся смертельной, произведена выстрелом из револьвера "Уэбли-455", который был на вооружении офицеров британской армии. Однако, работая в Москве в Государственном архиве Российской Федерации, я наткнулся на любопытный документ: расписку в выдаче одному из сотрудников российской полиции, охранявших Распутина и следивших за ним, револьвера "Уэбли". В расписке приводился калибр и серийный номер револьвера. Так что главный аргумент сторонников британского участия в убийстве Распутина этим ставится под сомнение. Факт, что револьвер этой системы был на вооружении у агентов российской полиции, дезавуирует теорию британского заговора. Надо сказать, что эта теория хорошо ложится на российский исторический контекст. На протяжении столетий в России широко внедрялась в народное сознание идея английского вмешательства в российские внутренние дела. Формула "англичанка гадит" стала чуть ли не поговоркой. В российской истории были случаи обвинения британских агентов в убийстве политических деятелей и даже царей. Мы знаем, что император Павел I был убит в1801 году в результате придворного заговора без какого-либо английского участия. Однако в то время в ходу была теория, что за убийством стояли английские агенты. Многие были в этом уверены. Как и в том, что британский посол Чарлз Уитворт непосредственно руководил заговором. Этот слух подпитывался политикой Павла, который разорвал соглашение с Британией и заключил союз с Наполеоном, стремясь покончить с британским доминированием на морях. Накануне гибели императора британский флот вошел в Балтийское море, направляясь к Петербургу, и лишь усилия нового императора Александра спасли ситуацию и восстановили российско-британский альянс. Однако многие в Европе, в том числе Наполеон, верили, что смерть Павла – дело рук английских агентов. Мне представляется, что и в деле убийства Распутина, и в истории с вовлечением в него британских агентов сработало такое же предубеждение.
– В чем подлинная причина убийства Распутина?
– Думаю, что подлинной причиной убийства была неспособность российского общества осознать сложность и неоднозначность ситуации, сложившейся в ходе войны, понять причины поражений на фронте и трудностей в тылу. Как обычно, люди хотели получать простые ответы на сложные вопросы. Во всем винили предателей и шпионов. Вспыхнула разнузданная кампания шпиономании, захлестнувшая страну. Повсюду мерещились немецкие агенты, во всем винили предателей. Подозрений и обвинений не избежала даже царица, благо она была немецкого происхождения. Главой этих предателей и шпионов называли Распутина, который якобы находится в заговоре с царицей и дает предательские советы царю. Надо сказать, что Распутин действительно не был сторонником войны. Нужно освободить царя от этого пагубного влияния, считали "патриоты", и тогда все изменится. Такова была мотивация убийц Распутина. Так думали в народе, в придворных кругах, в армии. Эти маниакальные рассуждения и представления, превратившиеся в подлинную паранойю, были абсолютно беспочвенны и строились на домыслах и досужих фантазиях.
– Читая вашу книгу, я впервые узнала, что в момент убийства Распутина в Юсуповском дворце, кроме хозяина, Владимира Пуришкевича, Освальда Райнера и великого князя Дмитрия Павловича, находился также Станислав Лазоверт. Кто этот человек? Вы пишете, что кое-кто считает, что Лазоверт и Райнер – одно лицо.
– Это реальная личность, о которой мало что достоверно известно, хотя существуют документы, подтверждающие его службу в российской армии во время Первой мировой, а затем и в белой армии во время Гражданской войны. Он нем пишет в воспоминаниях Владимир Пуришкевич, под чьим началом доктор Лазоверт служил в отряде Красного Креста. Считается, что это ему было поручено отравить Распутина и что это он начинил предназначавшиеся для "старца" пирожные цианистым калием. В Англии я обнаружил любопытный документ, проливающий свет на его послевоенную жизнь в Западной Европе. Он покинул Россию, жил в Париже, в Америке, посещал Англию, встречался с бывшим британским послом в России во время Первой мировой войны Джорджем Бьюкененом, в чем-то его консультировал. Известно, что у него был орден Почетного легиона. Ходили слухи, что он французский агент и якобы заслан в Россию французской разведкой. Подтверждения этому я не обнаружил. Мне известно о попытках отождествить его с Освальдом Райнером, однако основания для этого выглядят крайне неубедительно.
– Что заставило вас пересмотреть традиционную версию убийства Распутина? Вы отрицаете мелодраматичную версию князя Юсупова и утверждаете, что Распутин был убит без особых проблем и кремирован в Петроградском политехническом институте. На какие новые факты и источники вы опираетесь?
– Я уже говорил о недостоверности рассказа Феликса Юсупова. Я работал в архивах России, Америки, европейских стран, изучил следственное дело об убийстве Распутина, протоколы допросов свидетелей, хранящиеся в западных архивах неизданные мемуары ближайших друзей и соратников Распутина. Многое прояснилось из критики бывшего депутата Думы Василия Маклакова, опубликованных в 1918 году дневников Пуришкевича, где он описывает убийство Распутина. Маклаков камня на камне не оставляет от версии Пуришкевича, называя ее насквозь фальшивой. Еще более свободно обращался с реальными фактами Станислав Лазоверт. Я обнаружил интервью, которое он дал в том же 1918 году газете "Нью-Йорк таймс", в котором утверждал, что Распутин был убит вовсе не во дворце Юсупова, а на улице вблизи дворца великого князя Дмитрия Павловича, когда шел повидать царицу. Все участники убийства выдвигают крайне недостоверные версии. У меня складывается впечатление, что они намеренно что-то или кого-то скрывают. Закрадывается вопрос: они ли убили Распутина? Ведь на Распутина и до этого покушались. В июне 1914 года в Покровском его серьезно ранила кинжалом Хиония Гусева по наущению иеромонаха Илиодора. Распутин чудом выжил. Конечно, и после моих расследований нет стопроцентной уверенности в реальной картине убийства Распутина. Считается, что невозможно с полной достоверностью сказать, как и где он был похоронен или как было уничтожено его тело. Ходили слухи, что его труп был попросту закопан где-то в лесу. Однако первоначально стараниями Анны Вырубовой и других друзей Распутин был похоронен на церковном кладбище в Царском Селе. После Февральской революции Временное правительство решило уничтожить и тело, и могилу Распутина. Состоялась эксгумация, гроб с его телом был перевезен в Петроград, а оттуда на грузовике переправлен в Лесное, где находился Петроградский политехнический институт. Уничтожение тела Распутина глава Временного правительства князь Львов поручил журналисту и инициатору проекта первого российского крематория Филиппу Купчинскому, который опубликовал ложный, не соответствующий действительности отчет о том, что грузовик якобы забуксовал в снегу и тело Распутина пришлось сжечь в лесу под Лесным. Однако есть документ, подписанный шестью студентами Политехнического института, в котором говорится, что Купчинский и его команда доставили тело Распутина в институт, и оно было сожжено в огромной топке его бойлерной. Двое из этих студентов уже в советские времена подтвердили, что были свидетелями сожжения тела Распутина в марте 1917 года. Думаю, что это было наиболее логичным решением проблемы.
– При жизни Распутина было распространено убеждение, что он был членом секты хлыстов. Вы же это отрицаете. На каком основании?
– Большинство современных историков считают, что Распутин не был хлыстом. Однако многие, особенно ранние его биографы утверждали, что он был им. Последний такой пример – Эдвард Радзинский. В книге "Распутин. Жизнь и смерть" он не сомневается в этом. Многие историки делали это из стремления драматизировать свои писания. В 1912 году после пятилетнего расследования Святейший Синод постановил, что Распутин не был хлыстом. Сам он неоднократно допрашивался по этому поводу, как и его многочисленные приверженцы. До расследования его даже высылали из Петербурга как хлыста. Однако общественное мнение мало верило церковному расследованию и упорно причисляло Распутина к этой секте. В прессе его продолжали называть хлыстом, хотя никаких оснований для этого не было. В ходе расследования не было найдено никаких доказательств принадлежности Распутина к секте. Однако прессу не интересовала истина, главным было дискредитировать ненавистного Распутина. Все свидетельские показания отмечали, что Распутин следовал предписаниям и ритуалам ортодоксальной православной церкви. В России 10-х годов кличка "хлыст" была созвучна клейму "коммунист" в Америке 50-х или прозвищу "террорист" в наше время. В те времена этот "ярлык" использовался для разрушения репутаций.
– В дореволюционной российской прессе публиковались многочисленные истории о невероятной сексуальности Григория Распутина. Было ли и это очередным мифом?
– Я бы сказал, что всё это – значительное преувеличение. Конечно, нет сомнения, что он не был верным мужем Прасковье – его жене. Существуют вполне достоверные свидетельства, что у него были многочисленные любовницы. Слухи о невероятных оргиях с его участием, на мой взгляд, – очередное преувеличение. В своих изысканиях я пришел к убеждению, что Распутин был чем-то вроде "сексуальной машины", если угодно. Любопытно, что при изобилии любовниц у Распутина не было незаконнорожденных детей. Ни одна женщина никогда не утверждала, что родила от него. Никто не заявлял, что он или она – сын или дочь Распутина. В досье Распутина, хранящемся в Государственном архиве Российской Федерации, я обнаружил многочисленные доносы полиции о контактах Распутина с проститутками, многих из которых он очень часто "снимал" на Невском проспекте. Не думаю, что доносы писались с целью дискредитации Распутина. Это – реальные факты.
– Одна из глав вашей книги названа "Распутин – шпион?" – с вопросительным знаком. Как вы отвечаете на этот вопрос?
– Это было одним из главных обвинений Распутина в прессе в последние годы его жизни, и, конечно, оно было порождено массовой шпионской истерией, охватившей тогда Россию. Общественность была убеждена, что повсюду предатели и шпионы и что страна запродана немцам. На Распутина указывали как на главу немецкого шпионского гнезда. Даже в наше время мне попадались утверждения в российских публикациях, что Распутин, как и царица, был немецким шпионом. И мне хотелось разобраться в этом. Что меня удивило, так это то, что никто не удосужился отправиться в Берлин и проверить обоснованность этих обвинений. Я отправился в Берлин и обнаружил в архиве протокольного отдела германского министерства иностранных дел досье Распутина. Там оказалось много любопытных документов. Выяснил, что во время войны у немцев было довольно много агентов в нейтральных странах, в частности в Швейцарии и Швеции, и они отправляли их в Россию с целью повлиять на Распутина, склонить его к необходимости сепаратного мира с Германией. Никакого подтверждения, что Распутин был завербован германской разведкой или что он сознательно работал на немцев, в документах не было. Были предложения его подкупить, сыграть на его пацифизме, но никакой непосредственной связи с Распутиным у немецкой разведки не было. Работа в германском архиве однозначно ответила на вопрос, был ли Распутин шпионом, и закрыла проблему.
– "Распутин и евреи" – так названа одна из глав вашей книги. Российские монархисты, в частности князь Юсупов, утверждали, что Распутин находился под сильнейшим влиянием еврейских финансовых кругов. Насколько это достоверно?
– Мне было интересно расследовать эти обвинения. Они исходили в основном от так называемой "черной сотни", к которой относили, в частности, епископа Гермогена и иеромонаха Илиодора, – известных антисемитов и яростных врагов Распутина. Использовать Распутина в своих целях пытались не только еврейские, но и русские финансовые круги, да и другие влиятельные группировки, в том числе политические. У Распутина был непосредственный контакт с царем и царицей, было известно, что он давал им советы, писал письма и записки. Через него можно получить какие-то коммерческие или финансовые преференции. Я не обнаружил никакого подтверждения, что Распутин много сделал для еврейских финансистов или что он встречался с действительно крупными еврейскими банкирами и промышленниками. Русских было намного больше. Причина, по которой этим дельцам не удалось склонить его к сотрудничеству, заключалась в том, что Распутина не интересовали деньги. Банкиры и коммерсанты, пытаясь заручиться его благосклонностью, давали ему взятки, которые он тут же раздавал налево и направо – родственникам, бедным, богомольцам, калекам, собственным фанатичным приверженцам. Он никогда не оставлял их себе.
– Если признать, что инициатором убийства Распутина был князь Юсупов и что это убийство было на руку союзникам России в войне, опасавшимся сепаратистских настроений Распутина и его влияния на царя, то невольно начинаешь подозревать, что Юсупов был британским агентом. Зачем в ином случае ему было выгораживать Освальда Райнера и сочинять небылицы об убийстве?
– С достоверностью могу утверждать, что Юсупов не был британским агентом. Он и его подельники мнили себя великими патриотами и искренне действовали из ложно понятых патриотических побуждений. Он, как и его друг, крайний националист Пуришкевич, считал, что спасает монархию и страну. Понятно, что участники убийства заблуждались. Что же касается далеких от правды его воспоминаний, то следует учесть, что писались они в 20-е годы, когда Юсупов находился в эмиграции и когда он потерял практически все, что имел. Он нуждался, ему нужны были деньги, и он решил поправить свои ресурсы, написав книгу, способную стать бестселлером и принести ощутимый доход. Для этого такая книга должна была обладать привлекающим широкую публику невероятным и наводящим ужас содержанием. Юсупов предельно драматизировал убийство и демонизировал Распутина в ущерб правде и фактам. Фантастические измышления ему понадобились исключительно в коммерческих целях. Чтобы его мемуары успешно продавались, они должны были обладать всеми признаками бульварного чтива. Уверен, что и Освальд Райнер, который перевел их на английский, преследовал эти же цели – заставить публику заинтересоваться книгой.
– Завершая книгу, вы пишете, что царская семья взяла с собой в последний путь в Екатеринбург письма Распутина, его иконы и подаренные им 11 драгоценных топазов, которые были зашиты в платья царицы и царевен. Можно ли сказать, что в царской семье существовал культ Распутина?
– Определенно существовал. Александра Федоровна никогда не утрачивала веры в сверхъестественные способности Распутина и в его благотворное влияние на болезнь наследника. Это была удивительная и глубокая вера простодушной и благодарной души. Ее не могли поколебать никакие доходившие до нее наветы на Распутина. Семья разделяла эту веру, считая Распутина избранником небес, святым старцем, своим защитником и покровителем. Это был величайший в истории случай самообмана. Здесь уместна параллель с убеждением Юсупова, что Распутин – предатель и шпион. Он обманывался не меньше. Но царская семья пронесла веру в Распутина до своего трагического конца. Оба эти самообмана привели к ужасным и трагическим последствиям.
– Признаюсь, что была шокирована заключительными страницами вашей книги, на которых вы описываете убийство царской семьи в подвале Ипатьевского дома. Вы пишете, что стены подвала и коридор, через который прошли царь и его семья, были покрыты порнографическими рисунками, изображавшими соитие Распутина и императрицы Александры Федоровны с надписью "Гришка и Шурка". Последнее, что увидели пятеро детей венценосной четы...
– Да, для меня это также было шокирующей подробностью. Известно, что сразу же после взятия Екатеринбурга белыми началось расследование убийства царской семьи. Проводил его следователь Николай Соколов. Собранные им материалы и само следственное дело находятся сейчас в библиотеке Гарвардского университета. Я ознакомился с материалами Соколова, в частности, с описанием Ипатьевского дома и с фотографиями забрызганного кровью подвала и порнографическими рисунками и стишками на его стенах. Кровь стыла в жилах. Невозможно понять звериную жестокость большевистских убийц. Великим княжнам и царевичу пришлось в последние минуты жизни пройти мимо всего этого.
Источник: svoboda.org
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