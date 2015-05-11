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Наталья Голицына, svoboda.org   вторник, 31 января 2017 года, 19.00

Распутин придуманный и настоящий
Интервью с автором книги «Распутин» Дугласом Смитом


Григорий Распутин (второй слева) в кругу своих поклонниц, 1907 год
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Император лоскутной Европы


Жизнь за царя




К столетию со дня убийства одного из самых известных персонажей российской истории в Великобритании вышла книга "Распутин". Ее автор, историк Дуглас Смит, пересматривает многие мифы и устоявшиеся представления о жизни и смерти "сибирского старца", оказавшего влияние на судьбы российской монархии и российской империи.

Известно знаменитое пророчество Григория Распутина: "Покуда я жив, будет жить и династия". Пророчество не замедлило исполниться: после убийства Распутина 17 декабря 1916 года по старому стилю (30 декабря по новому) в феврале 1917-го пала монархия, а в июле 1918-го была убита царская семья. Имя Распутина приобрело мировую известность. О нем сняты десятки фильмов, написаны книги и пьесы; его именем названы журналы, рестораны, клубы, водка, пиво, сигареты. За сто лет жизнь и смерть крестьянина из села Покровское Тобольской губернии стала легендой. При жизни Распутин вызывал невероятную ненависть одних и религиозное почитание других. Современники видели в нем воплощение дьявольского зла, шарлатана, аморального сатира, немецкого шпиона, интригана, но одновременно существовало и другое мнение: святой старец, боговдохновенный прорицатель, одаренный даром исцеления, юродивый, "божий человек". Однако внимание прессы и общественности Распутин привлекал прежде всего тесными и доверительными отношениями с царской семьей, особенно с императрицей Александрой Федоровной, которая истово верила, что он способен излечить больного гемофилией наследника престола царевича Алексея. Широко было распространено мнение, что с помощью плохих и предательских советов царю Распутин негативно влияет на российскую политику. Автор новой биографии Распутина, историк Дуглас Смит попытался очистить облик "дворцового советника" от мифических наслоений и легендарных представлений. В своем фундаментальном исследовании, объем которого превышает 800 страниц, он критически рассматривает устоявшиеся представления о личности Распутина, проверяет достоверность существующих версий его убийства, разоблачает фантастические измышления о его предательстве. Автор "Распутина" опирается в своем критическом анализе на новые и неопубликованные материалы, с которыми ему удалось познакомиться в российских, европейских и американских архивах. Собирая материал для книги, он посетил распутинские памятные места в селе Покровском, Тобольске, Петербурге. В интервью – Силы, которые свергли монархию Романовых и разрушили Российскую империю, были многочисленны, сложны и неоднозначны. Мне казалось, что я ясно дал понять в книге, что участие в этом самого Распутина не было намеренным, он вовсе не стремился к свержению монархии, он был ее приверженцем. Однако он невольно стал аргументом при дискредитации самодержавия всеми силами, критически относившимися к императору Николаю и государственному устройству России. Эти силы использовали его, чтобы подорвать авторитет монархии, использовали в качестве инструмента для развала автократической политической системы. Он оказался мощным оружием и для крайне правых, и для крайне левых при разрушении монархии.

– Вы пишете, что даже спустя столетие после его убийства реальный Распутин все еще подменен мифом о нем. Значит ли это, что и мы с вами говорим о мифической фигуре?

– В значительной мере. В процессе работы над книгой моим главным намерением было прежде всего пробиться сквозь мифические наслоения к реальным, даже банальным элементам его жизни – к тому, что он в действительности говорил, делал, думал. Для меня лично одним из важнейших достижений этого исследования стало понимание того, что представление соотечественников о Распутине определялось не реальными фактами его поведения или действия, а прежде всего тем, что, они думали, он делал; что, они думали, он говорил; что они думали о его силе, влиянии и могуществе. В результате он был превращен в легендарную, мифическую фигуру. За всеми разговорами о невероятной власти и могуществе Распутина чаще всего скрывались не реальные факты, а воображаемые представления, измышления и предрассудки, а то и намеренная ложь. О Распутине невозможно писать, не разобравшись в компрометирующих его наветах, не отделив миф от реальности.


– Что можно сказать о якобы свойственной Распутину магической целительной силе? Я имею в виду прежде всего его влияние на больного гемофилией царевича Алексея. Ведь именно это сблизило его с царской семьей.

– На этот счет сохранилось множество противоречивых свидетельств людей, окружавших Распутина. Есть свидетельства царицы, царя и придворных. Из этого огромного вороха информации вырисовывается неординарная фигура человека с явными гипнотическими, магнетическими способностями. Бесспорно, Распутин обладал незаурядной харизмой, которая убеждала мистически настроенную Александру Федоровну в его целительных способностях. Тем более что есть свидетельства, что в его присутствии останавливалось кровотечение больного царевича. Он был явно способен манипулировать сознанием как царицы, так и наследника престола. Обладая незаурядной силой внушения, он тем самым психологически облегчал страдания Алексея. При этом внушение переходило в самовнушение. Для глубоко религиозной царицы, с комплексом вины за рожденного с генетическим дефектом сына Распутин представлялся посланником высших сил. Не хочу называть его шарлатаном – возможно, он искренне верил в свой целительный дар. Но, конечно, он не лечил болезнь, а лишь облегчал страдания. Но и это убеждало в его магическом даре Александру и Алексея.

– Действительно ли Распутин обладал огромным политическим влиянием и властью, которые ему приписывали современники?

– Не думаю, что он обладал огромным влиянием и властью. Другое дело, что люди думали, что он ими обладает, хотя его влияние было очень ограниченным. Он действительно давал советы Николаю и Александре, и это даже участилось в последние годы его жизни. Однако из переписки царя и царицы известно, что Николай в основном их игнорировал. Да, были случаи, когда царь прислушивался к его советам. К примеру, так было при назначении Александра Протопопова на пост министра внутренних дел и ранее Алексея Хвостова на этот же пост. Но в основном император игнорировал и его советы, и его протеже. Правда, был случай, когда Николай мог спасти империю и монархию, прислушайся он к совету Распутина: в 1914 году Распутин советовал ему не начинать войну с Германией и Австрией, не слушать советников, призывавших к войне, и сохранить мир. Последуй Николай его совету, и история пошла бы по другому пути.

– Циркулировало множество слухов о якобы близких и даже интимных отношениях Распутина и царицы. Российская пресса дореволюционной поры всячески подогревала эти зачастую скабрезные слухи. Многие тогда считали, что нет дыма без огня. Были ли какие-либо основания для этих слухов?

– Никаких оснований для этого не существовало, хотя, действительно, многие тогда верили, что у Распутина и Александры Федоровны были любовные отношения. Слухи эти были абсолютно безосновательны и распространялись главным образом левой оппозицией. Александра Федоровна была женщиной, получившей викторианское воспитание, абсолютно преданной семье и мужу, и эти клеветнические слухи распространялись в политических целях. Их целью было скомпрометировать монархию и правящую династию. Надо сказать, что у Распутина было множество любовниц. Он не брезговал приглашать и проституток и был неразборчив в связях. Однако императрица не имела никакого отношения к его интимной жизни. Она была женщиной с мистическими, даже экзальтированными религиозными представлениями и верила, что некоторые люди обладают даром прорицания и святости. К таким людям она причисляла Распутина, не видя и не понимая его подлинной нравственной природы. Но, конечно, главной причиной ее почитания Распутина была надежда на выздоровление сына с помощью его магнетизма. Именно это было основой ее веры в Распутина и дружбы с ним.

– Вы отмечаете, что едва ли не главный источник информации об убийстве Распутина – мемуары князя Юсупова – недостоверны, а местами просто лживы. Что заставляет вас так считать?

– Интересно, что Юсупов, хладнокровно убивая Распутина, пригласил его в гости. В этот момент тот пользовался его гостеприимством. Это было коварное и во всех отношениях вероломное и предательское убийство. Книгу об убийстве Распутина Юсупов написал по двум причинам: во-первых, он хотел заработать, в эмиграции он был стеснен в средствах; во-вторых – тщеславие: хотел предстать в образе благородного спасителя трона. Меня удивляло, что не только простые читатели, но и историки наивно поверили в небылицы, которые Юсупов рассказывал. Взять, к примеру, его утверждение, что он потчевал Распутина пирожными, отравленными цианистым калием и что Распутин при этом не прореагировал на яд и выжил. Хорошо известно из многих источников, что Распутин терпеть не мог сладостей; к тому же любой человек даже при минимальной дозе цианида обречен. Другой пример. В петербургском Государственном музее политической истории России есть фотография из следственного дела об убийстве Распутина, на которой четко видны три следа от выстрелов, причем один в лоб. В Распутина стреляли трижды. После этого невозможно выжить. Юсупов же утверждает, что Распутина еще живого якобы бросили в прорубь. В это невозможно поверить. При внимательном чтении книги Юсупова можно обнаружить немало таких нелепостей. Ее автор превращает Распутина в какого-то дьявола во плоти, в существо не от мира сего. В этих мемуарах Юсупов выставляет себя борцом с силами зла и тьмы, персонажем Книги откровения Иоанна Богослова.

– Ряд британских историков утверждают, что смертельный выстрел в Распутина произвел находившийся в момент убийства в доме Юсупова его близкий друг, агент Британской секретной службы капитан Освальд Райнер и что убийство Распутина было заговором британской "Интеллидженс сервис". Так ли это?

– Это довольно сложная проблема, дающая аргументы как той, так и другой стороне – как сторонникам, так и противникам этой гипотезы. Райнер был давним другом Юсупова еще по Оксфордскому университету. Я не исключаю, что Юсупов мог советоваться с ним по поводу убийства Распутина. Не исключено, что он получал какие-то советы в британском посольстве, в частности, и от сотрудников "Интеллидженс сервис". Однако думаю, что если бы сотрудники британской разведки участвовали в убийстве, то оно было бы лучше и более профессионально организовано, не было бы стольких накладок и неожиданностей. Сторонники британского заговора как на важнейшее свидетельство указывают на изображенные на фотографии раны на теле Распутина, одна из которых, считающаяся смертельной, произведена выстрелом из револьвера "Уэбли-455", который был на вооружении офицеров британской армии. Однако, работая в Москве в Государственном архиве Российской Федерации, я наткнулся на любопытный документ: расписку в выдаче одному из сотрудников российской полиции, охранявших Распутина и следивших за ним, револьвера "Уэбли". В расписке приводился калибр и серийный номер револьвера. Так что главный аргумент сторонников британского участия в убийстве Распутина этим ставится под сомнение. Факт, что револьвер этой системы был на вооружении у агентов российской полиции, дезавуирует теорию британского заговора. Надо сказать, что эта теория хорошо ложится на российский исторический контекст. На протяжении столетий в России широко внедрялась в народное сознание идея английского вмешательства в российские внутренние дела. Формула "англичанка гадит" стала чуть ли не поговоркой. В российской истории были случаи обвинения британских агентов в убийстве политических деятелей и даже царей. Мы знаем, что император Павел I был убит в1801 году в результате придворного заговора без какого-либо английского участия. Однако в то время в ходу была теория, что за убийством стояли английские агенты. Многие были в этом уверены. Как и в том, что британский посол Чарлз Уитворт непосредственно руководил заговором. Этот слух подпитывался политикой Павла, который разорвал соглашение с Британией и заключил союз с Наполеоном, стремясь покончить с британским доминированием на морях. Накануне гибели императора британский флот вошел в Балтийское море, направляясь к Петербургу, и лишь усилия нового императора Александра спасли ситуацию и восстановили российско-британский альянс. Однако многие в Европе, в том числе Наполеон, верили, что смерть Павла – дело рук английских агентов. Мне представляется, что и в деле убийства Распутина, и в истории с вовлечением в него британских агентов сработало такое же предубеждение.

Дуглас Смит


– В чем подлинная причина убийства Распутина?

– Думаю, что подлинной причиной убийства была неспособность российского общества осознать сложность и неоднозначность ситуации, сложившейся в ходе войны, понять причины поражений на фронте и трудностей в тылу. Как обычно, люди хотели получать простые ответы на сложные вопросы. Во всем винили предателей и шпионов. Вспыхнула разнузданная кампания шпиономании, захлестнувшая страну. Повсюду мерещились немецкие агенты, во всем винили предателей. Подозрений и обвинений не избежала даже царица, благо она была немецкого происхождения. Главой этих предателей и шпионов называли Распутина, который якобы находится в заговоре с царицей и дает предательские советы царю. Надо сказать, что Распутин действительно не был сторонником войны. Нужно освободить царя от этого пагубного влияния, считали "патриоты", и тогда все изменится. Такова была мотивация убийц Распутина. Так думали в народе, в придворных кругах, в армии. Эти маниакальные рассуждения и представления, превратившиеся в подлинную паранойю, были абсолютно беспочвенны и строились на домыслах и досужих фантазиях.

– Читая вашу книгу, я впервые узнала, что в момент убийства Распутина в Юсуповском дворце, кроме хозяина, Владимира Пуришкевича, Освальда Райнера и великого князя Дмитрия Павловича, находился также Станислав Лазоверт. Кто этот человек? Вы пишете, что кое-кто считает, что Лазоверт и Райнер – одно лицо.

– Это реальная личность, о которой мало что достоверно известно, хотя существуют документы, подтверждающие его службу в российской армии во время Первой мировой, а затем и в белой армии во время Гражданской войны. Он нем пишет в воспоминаниях Владимир Пуришкевич, под чьим началом доктор Лазоверт служил в отряде Красного Креста. Считается, что это ему было поручено отравить Распутина и что это он начинил предназначавшиеся для "старца" пирожные цианистым калием. В Англии я обнаружил любопытный документ, проливающий свет на его послевоенную жизнь в Западной Европе. Он покинул Россию, жил в Париже, в Америке, посещал Англию, встречался с бывшим британским послом в России во время Первой мировой войны Джорджем Бьюкененом, в чем-то его консультировал. Известно, что у него был орден Почетного легиона. Ходили слухи, что он французский агент и якобы заслан в Россию французской разведкой. Подтверждения этому я не обнаружил. Мне известно о попытках отождествить его с Освальдом Райнером, однако основания для этого выглядят крайне неубедительно.

– Что заставило вас пересмотреть традиционную версию убийства Распутина? Вы отрицаете мелодраматичную версию князя Юсупова и утверждаете, что Распутин был убит без особых проблем и кремирован в Петроградском политехническом институте. На какие новые факты и источники вы опираетесь?

– Я уже говорил о недостоверности рассказа Феликса Юсупова. Я работал в архивах России, Америки, европейских стран, изучил следственное дело об убийстве Распутина, протоколы допросов свидетелей, хранящиеся в западных архивах неизданные мемуары ближайших друзей и соратников Распутина. Многое прояснилось из критики бывшего депутата Думы Василия Маклакова, опубликованных в 1918 году дневников Пуришкевича, где он описывает убийство Распутина. Маклаков камня на камне не оставляет от версии Пуришкевича, называя ее насквозь фальшивой. Еще более свободно обращался с реальными фактами Станислав Лазоверт. Я обнаружил интервью, которое он дал в том же 1918 году газете "Нью-Йорк таймс", в котором утверждал, что Распутин был убит вовсе не во дворце Юсупова, а на улице вблизи дворца великого князя Дмитрия Павловича, когда шел повидать царицу. Все участники убийства выдвигают крайне недостоверные версии. У меня складывается впечатление, что они намеренно что-то или кого-то скрывают. Закрадывается вопрос: они ли убили Распутина? Ведь на Распутина и до этого покушались. В июне 1914 года в Покровском его серьезно ранила кинжалом Хиония Гусева по наущению иеромонаха Илиодора. Распутин чудом выжил. Конечно, и после моих расследований нет стопроцентной уверенности в реальной картине убийства Распутина. Считается, что невозможно с полной достоверностью сказать, как и где он был похоронен или как было уничтожено его тело. Ходили слухи, что его труп был попросту закопан где-то в лесу. Однако первоначально стараниями Анны Вырубовой и других друзей Распутин был похоронен на церковном кладбище в Царском Селе. После Февральской революции Временное правительство решило уничтожить и тело, и могилу Распутина. Состоялась эксгумация, гроб с его телом был перевезен в Петроград, а оттуда на грузовике переправлен в Лесное, где находился Петроградский политехнический институт. Уничтожение тела Распутина глава Временного правительства князь Львов поручил журналисту и инициатору проекта первого российского крематория Филиппу Купчинскому, который опубликовал ложный, не соответствующий действительности отчет о том, что грузовик якобы забуксовал в снегу и тело Распутина пришлось сжечь в лесу под Лесным. Однако есть документ, подписанный шестью студентами Политехнического института, в котором говорится, что Купчинский и его команда доставили тело Распутина в институт, и оно было сожжено в огромной топке его бойлерной. Двое из этих студентов уже в советские времена подтвердили, что были свидетелями сожжения тела Распутина в марте 1917 года. Думаю, что это было наиболее логичным решением проблемы.

– При жизни Распутина было распространено убеждение, что он был членом секты хлыстов. Вы же это отрицаете. На каком основании?

– Большинство современных историков считают, что Распутин не был хлыстом. Однако многие, особенно ранние его биографы утверждали, что он был им. Последний такой пример – Эдвард Радзинский. В книге "Распутин. Жизнь и смерть" он не сомневается в этом. Многие историки делали это из стремления драматизировать свои писания. В 1912 году после пятилетнего расследования Святейший Синод постановил, что Распутин не был хлыстом. Сам он неоднократно допрашивался по этому поводу, как и его многочисленные приверженцы. До расследования его даже высылали из Петербурга как хлыста. Однако общественное мнение мало верило церковному расследованию и упорно причисляло Распутина к этой секте. В прессе его продолжали называть хлыстом, хотя никаких оснований для этого не было. В ходе расследования не было найдено никаких доказательств принадлежности Распутина к секте. Однако прессу не интересовала истина, главным было дискредитировать ненавистного Распутина. Все свидетельские показания отмечали, что Распутин следовал предписаниям и ритуалам ортодоксальной православной церкви. В России 10-х годов кличка "хлыст" была созвучна клейму "коммунист" в Америке 50-х или прозвищу "террорист" в наше время. В те времена этот "ярлык" использовался для разрушения репутаций.

– В дореволюционной российской прессе публиковались многочисленные истории о невероятной сексуальности Григория Распутина. Было ли и это очередным мифом?

– Я бы сказал, что всё это – значительное преувеличение. Конечно, нет сомнения, что он не был верным мужем Прасковье – его жене. Существуют вполне достоверные свидетельства, что у него были многочисленные любовницы. Слухи о невероятных оргиях с его участием, на мой взгляд, – очередное преувеличение. В своих изысканиях я пришел к убеждению, что Распутин был чем-то вроде "сексуальной машины", если угодно. Любопытно, что при изобилии любовниц у Распутина не было незаконнорожденных детей. Ни одна женщина никогда не утверждала, что родила от него. Никто не заявлял, что он или она – сын или дочь Распутина. В досье Распутина, хранящемся в Государственном архиве Российской Федерации, я обнаружил многочисленные доносы полиции о контактах Распутина с проститутками, многих из которых он очень часто "снимал" на Невском проспекте. Не думаю, что доносы писались с целью дискредитации Распутина. Это – реальные факты.

– Одна из глав вашей книги названа "Распутин – шпион?" – с вопросительным знаком. Как вы отвечаете на этот вопрос?

– Это было одним из главных обвинений Распутина в прессе в последние годы его жизни, и, конечно, оно было порождено массовой шпионской истерией, охватившей тогда Россию. Общественность была убеждена, что повсюду предатели и шпионы и что страна запродана немцам. На Распутина указывали как на главу немецкого шпионского гнезда. Даже в наше время мне попадались утверждения в российских публикациях, что Распутин, как и царица, был немецким шпионом. И мне хотелось разобраться в этом. Что меня удивило, так это то, что никто не удосужился отправиться в Берлин и проверить обоснованность этих обвинений. Я отправился в Берлин и обнаружил в архиве протокольного отдела германского министерства иностранных дел досье Распутина. Там оказалось много любопытных документов. Выяснил, что во время войны у немцев было довольно много агентов в нейтральных странах, в частности в Швейцарии и Швеции, и они отправляли их в Россию с целью повлиять на Распутина, склонить его к необходимости сепаратного мира с Германией. Никакого подтверждения, что Распутин был завербован германской разведкой или что он сознательно работал на немцев, в документах не было. Были предложения его подкупить, сыграть на его пацифизме, но никакой непосредственной связи с Распутиным у немецкой разведки не было. Работа в германском архиве однозначно ответила на вопрос, был ли Распутин шпионом, и закрыла проблему.

Григорий Распутин с группой придворных дам


– "Распутин и евреи" – так названа одна из глав вашей книги. Российские монархисты, в частности князь Юсупов, утверждали, что Распутин находился под сильнейшим влиянием еврейских финансовых кругов. Насколько это достоверно?

– Мне было интересно расследовать эти обвинения. Они исходили в основном от так называемой "черной сотни", к которой относили, в частности, епископа Гермогена и иеромонаха Илиодора, – известных антисемитов и яростных врагов Распутина. Использовать Распутина в своих целях пытались не только еврейские, но и русские финансовые круги, да и другие влиятельные группировки, в том числе политические. У Распутина был непосредственный контакт с царем и царицей, было известно, что он давал им советы, писал письма и записки. Через него можно получить какие-то коммерческие или финансовые преференции. Я не обнаружил никакого подтверждения, что Распутин много сделал для еврейских финансистов или что он встречался с действительно крупными еврейскими банкирами и промышленниками. Русских было намного больше. Причина, по которой этим дельцам не удалось склонить его к сотрудничеству, заключалась в том, что Распутина не интересовали деньги. Банкиры и коммерсанты, пытаясь заручиться его благосклонностью, давали ему взятки, которые он тут же раздавал налево и направо – родственникам, бедным, богомольцам, калекам, собственным фанатичным приверженцам. Он никогда не оставлял их себе.

– Если признать, что инициатором убийства Распутина был князь Юсупов и что это убийство было на руку союзникам России в войне, опасавшимся сепаратистских настроений Распутина и его влияния на царя, то невольно начинаешь подозревать, что Юсупов был британским агентом. Зачем в ином случае ему было выгораживать Освальда Райнера и сочинять небылицы об убийстве?

– С достоверностью могу утверждать, что Юсупов не был британским агентом. Он и его подельники мнили себя великими патриотами и искренне действовали из ложно понятых патриотических побуждений. Он, как и его друг, крайний националист Пуришкевич, считал, что спасает монархию и страну. Понятно, что участники убийства заблуждались. Что же касается далеких от правды его воспоминаний, то следует учесть, что писались они в 20-е годы, когда Юсупов находился в эмиграции и когда он потерял практически все, что имел. Он нуждался, ему нужны были деньги, и он решил поправить свои ресурсы, написав книгу, способную стать бестселлером и принести ощутимый доход. Для этого такая книга должна была обладать привлекающим широкую публику невероятным и наводящим ужас содержанием. Юсупов предельно драматизировал убийство и демонизировал Распутина в ущерб правде и фактам. Фантастические измышления ему понадобились исключительно в коммерческих целях. Чтобы его мемуары успешно продавались, они должны были обладать всеми признаками бульварного чтива. Уверен, что и Освальд Райнер, который перевел их на английский, преследовал эти же цели – заставить публику заинтересоваться книгой.

– Завершая книгу, вы пишете, что царская семья взяла с собой в последний путь в Екатеринбург письма Распутина, его иконы и подаренные им 11 драгоценных топазов, которые были зашиты в платья царицы и царевен. Можно ли сказать, что в царской семье существовал культ Распутина?

– Определенно существовал. Александра Федоровна никогда не утрачивала веры в сверхъестественные способности Распутина и в его благотворное влияние на болезнь наследника. Это была удивительная и глубокая вера простодушной и благодарной души. Ее не могли поколебать никакие доходившие до нее наветы на Распутина. Семья разделяла эту веру, считая Распутина избранником небес, святым старцем, своим защитником и покровителем. Это был величайший в истории случай самообмана. Здесь уместна параллель с убеждением Юсупова, что Распутин – предатель и шпион. Он обманывался не меньше. Но царская семья пронесла веру в Распутина до своего трагического конца. Оба эти самообмана привели к ужасным и трагическим последствиям.

– Признаюсь, что была шокирована заключительными страницами вашей книги, на которых вы описываете убийство царской семьи в подвале Ипатьевского дома. Вы пишете, что стены подвала и коридор, через который прошли царь и его семья, были покрыты порнографическими рисунками, изображавшими соитие Распутина и императрицы Александры Федоровны с надписью "Гришка и Шурка". Последнее, что увидели пятеро детей венценосной четы...

– Да, для меня это также было шокирующей подробностью. Известно, что сразу же после взятия Екатеринбурга белыми началось расследование убийства царской семьи. Проводил его следователь Николай Соколов. Собранные им материалы и само следственное дело находятся сейчас в библиотеке Гарвардского университета. Я ознакомился с материалами Соколова, в частности, с описанием Ипатьевского дома и с фотографиями забрызганного кровью подвала и порнографическими рисунками и стишками на его стенах. Кровь стыла в жилах. Невозможно понять звериную жестокость большевистских убийц. Великим княжнам и царевичу пришлось в последние минуты жизни пройти мимо всего этого.

Источник: svoboda.org




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Нобелевская речь Боба Дилана

В Стокгольме вручили Нобелевскую премию по литературе за 2016 год — ее получил Боб Дилан, один из важнейших людей в истории рок-музыки. Сам Дилан на церемонию вручения премии приехать не смог (его песню «A Hard Rainʼs A-Gonna Fall» спела Патти Смит), но прислал письмо со своей нобелевской речью.

14.12.2016 13:00, meduza.io

Все это рок-н-ролл
10 интересных фактов о Нобелевской премии

«Не забывай, что я тебя осчастливил!»

Руководство для желающих жениться от А. П. Чехова

Так как предмет этой статьи составляет мужскую тайну и требует серьёзного умственного напряжения, на которое весьма многие дамы не способны, то прошу отцов, мужей, околоточных надзирателей и проч. наблюдать, чтобы дамы и девицы этой статьи не читали. Это руководство не есть плод единичного ума, но составляет квинтэссенцию из всех существующих оракулов, физиономик, кабалистик и долголетних бесед с опытными мужьями и компетентнейшими содержательницами модных мастерских.

11.12.2016 10:00, izbrannoe.com

Бриллиантовая нога
Маленький аристократ

«Мне горько уезжать из России»

Письмо Бродского Брежневу

«Единственная правота — доброта. От зла, от гнева, от ненависти — пусть именуемых праведными — никто не выигрывает. Мы все приговорены к одному и тому же: к смерти. Умру я, пишущий эти строки, умрете Вы, их читающий. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению. Поэтому никто не должен мешать друг другу делать его дело».

10.12.2016 14:00, Иосиф Бродский

Самойлов и Бродский
Иосиф Бродский: «Всячески избегайте приписывать себе статус жертвы»

«Блины поджаристые, пухлые, как плечо купеческой дочки»

Еда как образ русской литературы

Еда в литературе, в частности, в русской литературе, — это больше, чем просто еда. Она — часть антуража, наравне с меблировкой гостиных героев, их внешностью, костюмом и природой. Что и как ели герои знаменитых литературных произведений русских авторов да чем запивали?

21.11.2016 16:00, diletant.media

Вкусно и дешево
Французы не перекусывают

Эмоциональный интеллект, оптимизм и бессознательность

17 лучших книг великих психологов, которые изменили нашу реальность

Откройте любые газету или журнал, и вы там найдете термины, предложенные Зигмундом Фрейдом. Сублимация, проекция, перенос, защиты, комплексы, неврозы, истерии, стрессы, психологические травмы и кризисы и т.д. – все эти слова прочно вошли в нашу жизнь. И также прочно в нее вошли книги Фрейда и других выдающихся психологов. Предлагаем вам список самых лучших – тех, которые изменили нашу реальность.

31.10.2016 13:00, knigikratko.ru

Аккорды рояля графомана Бунина
Кинематограф расширяет границы

Frankfurt Buchmesse: живая книга, которую интересно читать

Зарисовки с Франкфуртской книжной ярмарки

Крупнейший книжный форум, собирающий десятки тысяч книгоиздателей, писателей, читателей и журналистов все больше превращается в мощное шоу, жанр которого трудно определить. За пять интенсивных дней (29-23 октября) здесь коротко и красочно упомянули обо всем, охват тем широк – затронуты и острые политические ситуации, и морально-этические противоречия, и проблемы книгоиздания, и технологические новшества, потихоньку проникшие во все области человеческой деятельности.

28.10.2016 19:00, Светлана Храмова

Алексей Мизгирёв: «Вы даже не представляете, какой уровень подлости был среди дуэлей того времени»
Non multa sed multum: немного, но многое

Non multa sed multum: немного, но многое

155 лет назад, 28 октября 1861 года умер Иван Никитин – русский, воронежский поэт

За пару прошедших веков мало что изменилось в судьбах творческих людей, писателей, поэтов. Одинаково трудно стать услышанным. Так же обременительно прорваться ввысь, к недостижимым небесам почитания и успеха. Отчего приходится настороженно-сосредоточенно обретаться на острие общественной жизни, в гуще критическо-публицистических наслоений. На высоте современных знаний к тому же. Чтобы ваш художественнический нерв звучал в унисон обывательским надеждам, ощущениям, светлым чаяниям-мечтам. Горькой нелицеприятной правде.

28.10.2016 13:00, Игорь Фунт

Великое заточение
Аккорды рояля графомана Бунина





 

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«Ла-Ла Ленд без Рая»: Киноакадемия объявила номинантов на «Оскар-2017»
Американская киноакадемия 24 января огласила список номинантов на премию «Оскар». 89-я церемония вручения награды состоится в Лос-Анджелесе 26 февраля. Ведущим станет Джимми Киммел.
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Аналитики «Яндекса» совместно с порталом «Кинопоиск» составили обзор мира российского кино в 2001–2015 годах. Соответствующий отчёт опубликован на сайте сервиса.
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XX Ежегодный Фестиваль камерной музыки «Возвращение» пройдёт в Московской консерватории с 9 по 15 января 2017 года.

 

 

Мнения
Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Александр Чанцев

Ходячая медитация

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Александр Феденко

Проклятие Колобка

Александр Феденко об антропологии национального бессилия

Отбушевали страсти над выпотрошенным трупом волка из «Красной Шапочки» - поминки прошли в праздничной и торжественной атмосфере. И я приглашаю вас поучаствовать в еще одном ритуальном вскрытии – на этот раз Колобка. Выходит, у нас будет не просто вскрытие, а настоящая трепанация.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

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«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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