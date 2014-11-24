Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 21 ноября 2016 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ranshe_ya_chuvstvovala_sebya_takoj_svobodnoj_i_uverennoj_v_svoem_tele_no_ono_teper_drugoe_41158"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41158_child-1245893_960_72.jpg" width=206 alt="«Раньше я чувствовала себя такой свободной и уверенной в своем теле. Но оно теперь другое»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://soulpost.ru/pismo-moemu-muzhu-posle-rozhdeniya-nashix-detej/>soulpost.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Раньше я чувствовала себя такой свободной и уверенной в своем теле. Но оно теперь другое»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Письмо моему мужу после рождения наших детей</font></em></span></p><p>Помнишь то время, когда мы ездили в отпуск. На тропический остров. Мы много смеялись и упивались фруктовыми коктейлями. Я носила бикини, и у нас был секс в середине дня. Кажется, это было сто лет назад. До моих растяжек и шрама от кесарева сечения. До того, как я стала постоянно переживать, едят ли наши дети достаточно овощей, и будут ли спать всю ночь. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ranshe_ya_chuvstvovala_sebya_takoj_svobodnoj_i_uverennoj_v_svoem_tele_no_ono_teper_drugoe_41158">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Помнишь то время, когда мы ездили в отпуск. На тропический остров. Мы много смеялись и упивались фруктовыми коктейлями. Я носила бикини, и у нас был секс в середине дня. Кажется, это было сто лет назад. До моих растяжек и шрама от кесарева сечения. До того, как я стала постоянно переживать, едят ли наши дети достаточно овощей, и будут ли спать всю ночь.

Раньше я чувствовала себя такой свободной и уверенной в своем теле. Но оно теперь другое. Почти неузнаваемое. Словно я застряла в чьем-то чужом теле, которое невозможно контролировать. Перепады настроения. Плохая кожа. То холодно, то жарко. Очень, очень жарко. Растяжки. Чье это тело? Почему так много гормонов? Где мой фруктовый коктейль?!

Я не ждала таких перемен. Честно. Я думала, все будет как раньше. Я была молодой! Предполагалось, что я рожу ребенка и через месяц уже буду королевой пляжа. Я не должна была выглядеть так. Или чувствовать себя так. Я должна была выглядеть, словно мне снова 24. Как та девушка, с которой ты встречался до того, как у нас появились дети. Девушка, которой было все равно, что мы забыли выключить свет. Девушка, которая уже не вернется. Она забрала мою уверенность. Она убежала с моим плоским животом. Она забрала все самое хорошее и ушла.

И потому теперь меня иногда коробит, когда ты пытаешься ко мне прикоснуться. Когда ты заходишь в ванную, когда я принимаю душ – я паникую. Не смотри. Не смотри на меня такую. Я теперь чувствую себя совсем по-другому. Такой стеснительной и неуверенной в себе. Я смотрю на всех эти уверенных мамочек, гордящихся своими растяжками, или как они выглядят после родов, но лично мне стыдно. Мне неуютно в том теле, с которым я осталась. После двух беременностей. После пробуждения по три раза за ночи в течение месяцев. И каждый раз по пути в детскую поглощая печенье, потому что так мне становилось легче. Потому что я заслуживала хотя бы почувствовать себя лучше, если не могла спать.

Я осталась с телом, которое не вмещалось ни в одни мои дизайнерские джинсы. Джинсы, которые теперь столпились в углу моего шкафа. Джинсы, которые я не выброшу, потому что еще верю в себя. Я все еще молюсь, что Старая Я вернется. Может быть, я проснусь однажды и увижу ее в зеркале. Без морщин на лбу и с подтянутой грудью.

Так что встречай «послеродовую» меня. Дважды послеродовую. Вот как я себя чувствую. А ты? Ты говоришь мне другое. Изо дня в день ты говоришь мне, какая я красивая. Что ты не видишь мои лишние 7 кг. Ты видишь, как я съедаю всю пачку чипсов и не осуждаешь меня. Ты никогда ни слова не сказал о моих перепадах настроения. Ты все так же меня любишь. Если даже не больше. У тебя есть уверенность во мне, которую я потеряла. И ты заботливо побуждаешь меня становиться лучше. Новой версией себя. И потому мне интересно. Если ты можешь любить ее…то почему не могу я?

И вот, к чему я пришла. Попытаться снова полюбить себя. Попытаться сделать этого нового человека лучше. Попытаться принять разные части меня и ценить свое тело за то, что оно сделало. Это нелегко. Буду честной. Мне тяжело принять эти перемены, но я готова попробовать.

Потому спасибо тебе. За то, что любишь меня. И неважно, как я выгляжу или как я себя чувствую. Спасибо, что всегда думаешь, что я самая красивая. Лучшая. Сексуальная. Даже когда я себя такой не чувствую. Я собираюсь тяжело работать над тем, чтобы полюбить себя так, как ты любишь меня. Потому что ты любишь меня лучше всех на свете.

Источник: soulpost.ru





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