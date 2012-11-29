Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/radi_obshchestvennogo_blaga_slavy_i_deneg_42751"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42751_prizes-1336503_960_72.jpg" width=206 alt="Ради общественного блага, славы и денег" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ольга Кареева</b></span> <span style="font-size: large;">Ради общественного блага, славы и денег</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Конкурсы ВКР и диссертаций в России</font></em></span></p><p>Научную деятельность в России стимулируют как могут: кнутом, пряником, законопроектами и солидными грантами. Один из инструментов мотивации – конкурсы ВКР и диссертаций. Дипломы идут в профессиональное портфолио, у студентов и молодых ученых появляется возможность предстать перед экспертами и получить денежный приз на реализацию собственного проекта. <a href="http://www.chaskor.ru/article/radi_obshchestvennogo_blaga_slavy_i_deneg_42751">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Научную деятельность в России стимулируют как могут: кнутом, пряником, законопроектами и солидными грантами. Один из инструментов мотивации – конкурсы ВКР и диссертаций. Дипломы идут в профессиональное портфолио, у студентов и молодых ученых появляется возможность предстать перед экспертами и получить денежный приз на реализацию собственного проекта.

Конкурсов ВКР и диссертаций в России немного, финансирование достаточно концентрировано, а потому победители и призеры соревнований получают солидные денежные награды. В некоторых конкурсах размер приза лауреата первой степени достигает 100 тысяч рублей, что является хорошей мотивацией для студентов создавать качественные, уникальные работы.

Помимо финансовых призов существует и другая, в каком-то плане даже более перспективная награда. Оценивать работы и принимать решение о присуждении мест приглашаются ведущие специалисты в своих областях, которые не только выносят вердикт, но и делают предложения о сотрудничестве понравившимся кандидатам. Получается, участники не только отправляют на конкурс свои учебные работы, но и посылают своего рода резюме потенциальным работодателям.

Участие в конкурсах является хорошей мотивацией для студентов, которые хотят продолжить исследовательскую деятельность. Интересные материалы могут стать базой для дальнейших работ как в стенах вуза, так и за границами университета.

Как правило, все конкурсы ВКР и диссертаций проводятся в несколько этапов, последний из которых – очный. Так конкурсант приобретает опыт в публичных выступлениях (уже не перед преподавателями факультета, а перед потенциальными работодателями), что может помочь ему в дальнейшем.

«Золотой резерв России»

Ежегодный всероссийский конкурс на лучшую квалификационную работу по финансово-экономической тематике «Золотой резерв России» проводится уже 9 лет. Работы могут быть представлены по 16 направлениям, среди которых рынок страховых услуг, рынок аудиторских и бухгалтерских услуг, банковский сектор, рынок ценных бумаг, рынок микрофинансирования, маркетинг финансовых продуктов, биржевые товарные рынки, антикризисное управление, повышение финансовой грамотности населения. Участие в конкурсе является бесплатным, организатором выступает Молодежный центр изучения финансовых операций. Заявки подаются в середине лета (июль-август).

Работа оценивается по шести критериям: полнота и качество описания и обоснования проблематики работы, практическая применимость предложений, актуальность использования статистического и эмпирического материала, глубина проведенного анализа, аналитический инструментарий работы, содержательность и обоснованность выводов. По итогам конкурса определяются 3 победителя, каждый из которых награждается дипломом – так же, как и его научный руководитель и выпускающая кафедра. Лауреаты могут быть отмечены спонсорскими призами.

Конкурс на лучшую выпускную квалификационную работу по экономике от института экономической политики имени Е. Т. Гайдара

В конкурсе могут принять участие выпускники экономических факультетов и вузов России, которые завершили обучение и защитили выпускные квалификационные работы на экономические темы в год проведения конкурса. К участию в конкурсе также допускаются диссертации выпускников.

Участников конкурса ждут большие денежные призы: победитель получает 100 тысяч рублей, два конкурсанта, занявших второе место, – по 50 тысяч рублей, три бронзовых призера – по 25 тысяч рублей. Соревнование проводится ежегодно с 1 апреля.

Be first!

Конкурс на лучшую выпускную квалификационную работу Be first! второй год проводит в России издательство «Директ-Медиа» совместно с журналом «Университетская книга» и компанией «Антиплагиат». К участию допускаются работы выпускников специалитета, бакалавриата и магистратуры, независимо от года защиты. Участники могут предоставлять ВКР по 11 направлениям: филология, история, политология, экономика, право, математика и механика, компьютерные и информационные технологии, физика и астрономия, химия, науки о Земле и биологические науки. В каждой из дисциплин определяется 3 победителя.

Работы оцениваются по пяти критериям: актуальность темы и ее обоснование, последовательность изложения, проработка отечественной и зарубежной литературы по теме, научная ценность содержания работы, соблюдение общих требований к содержанию, структуре и правилам оформления ВКР. В качестве жюри конкурса Be first! выступают российские ученые, преподаватели ведущих вузов страны и эксперты в заявленных в конкурсе направлениях.

Финалисты получают возможность напечатать свою работу в издательстве «Директ-Медиа», победители (1-3 место) – электронные подарки, гран-при конкурса получает путевку на море.

Конкурс на лучшую выпускную квалификационную работу по рекламе и связям с общественностью

Ассоциация «Международная академия коммуникологии» совместно с Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) проводит ежегодный конкурс ВКР по рекламе и связям с общественностью. К участию допускаются авторы научно-исследовательских работ, защищенных на оценку «отлично». Подать заявку могут выпускники специалитета, бакалавриата, магистратуры, которые закончили высшие учебные заведения за последние три года, предшествующие проведению конкурса. Участвовать разрешается и студентам зарубежных стран, однако ВКР должна быть представлена на русском языке.

Критерии оценки работы: актуальность темы, масштабность решаемой в проекте задачи, новизна тематики, оригинальность решений, глубина раскрытия темы, обоснованность использования применяемых технологий и методов, практическая значимость, логичность изложения, соблюдение стандартов ВКР.

Экспертный совет определяет победителей и призеров и награждает их денежными призами и другими ценными подарками. Конкурсанты, занявшие первое место, получают специальные призы от известных общественных деятелей.

Конкурс выпускных квалификационных работ по электроэнергетической и электротехнической тематике, фонд «Надежная смена»

Всероссийский конкурс ВКР бакалавров и магистров технических вузов проводится с 2013 года. Он проходит в три этапа: внутривузовский отбор (отбираются 3 работы бакалавра и 3 магистра от каждого вуза), независимая экспертиза (отбираются 10 работ бакалавров и 10 работ магистров, которые становятся финалистами), очное представление работ. К участию допускаются ВКР, написанные в год проведения конкурса. Победители награждаются дипломами и ценными призами от оргкомитета.

«Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ по всем специальностям

Основная цель конкурса на лучшую ВКР от Ассоциации интернет-издателей – стимулировать студентов размещать свои выпускные квалификационные работы в открытом доступе. Конкурс проводится по двум номинациям: «Самый высокий рейтинг на сайте» и «Самая просматриваемая работа на сайте». Работы, опубликованные вместе с двумя положительными рецензиями, получат бесплатный идентификатор DOI.

К участию допускаются работы по всем направлениям, единственное условие – она должна быть написана в течение последних 5 лет в одном из российских вузов. Победители получат денежный приз в размере 25 тысяч рублей.

Российский конкурс выпускных квалификационных работ в области государственного и муниципального управления

Конкурс на лучшую ВКР России по государственному и муниципальному управлению ежегодно проводит Академия социального управления, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Всероссийский Совет местного самоуправления, Вольное экономическое общество России и Фонд «Устойчивое развитие». Принять участие могут выпускники бакалавриата и магистратуры, закончившие обучение в год проведения конкурса.

Критерии оценки работ: теоретическое обоснование, программа исследования, библиография, практическая значимость, авторский вклад, аргументация, грамотность изложения. Денежный приз за победу в соревновании не предусмотрен, но участники получают дипломы, а их работы рекомендуются организаторами и экспертной комиссией к изданию.

Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ по мировой экономике

Во всероссийском конкурсе на лучшую ВКР по мировой экономике Дальневосточного федерального университета могут принять участие бакалавры и магистры, закончившие обучение в 2017 году. Помимо исследования выпускник должен предоставить выписку из протокола заседания кафедры о решении выдвинуть работу на конкурс. Каждый вуз может представить не более двух работ.

Работа оценивается по четырем критериям: актуальность темы, элементы научной новизны, глубина проработки и оригинальность идей автора.

Международный смотр-конкурс лучших выпускных квалификационных работ по архитектуре, дизайну и искусству»

Смотр-конкурс ежегодно проводится в разных городах России и СНГ, в 2017-м году базой конкурса стал Уральский государственный архитектурно-художественный университет в Екатеринбурге. Соревнование на лучшую ВКР является частью недельного мероприятия – Международного смотра-конкурса. Это большое событие с обширной программой, в которой могут принять участие не только выпускники вузов, но и преподаватели (для них проводится конкурс научной и учебно-методической литературы).

Смотр не является бесплатным, каждый вуз делает взнос за определенное число конкурсантов, например, для архитектурных вузов – членов МООСАО – размер взноса составляет 20 тысяч рублей. На мероприятие допускаются члены общественной референтуры, но также в ограниченном количестве. За каждого участника, превышающего квоту, необходимо внести по 3000 рублей.

Конкурсы грантов Президента РФ для поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук и докторов наук

Ежегодные всероссийские конкурсы для молодых ученых проводит Министерство образования и науки Российской Федерации совместно с Советом по грантам Президента Российской Федерации. В конкурсе могут принять участие не только российские ученые, но и образовательные организации или учреждения, производящие научно-техническую продукцию.

В рамках программы в 2018 году будут проведены два конкурса. Первый – для государственной поддержки научных исследований, проводимых молодыми российскими учеными, кандидатами наук, возраст которых на момент окончания гранта не превышает 35 лет. Здесь конкурсанты могут развить темы кандидатских диссертаций, и, если в работе будут продемонстрированы новые научные идеи, проекты, решения, она будет оценена положительно.

Второй – для государственной поддержки научных исследований, проводимых молодыми учеными, докторами наук, возраст которых на момент окончания гранта не превышает 40 лет. В данном направлении конкурсанты представляют работы, которые развивают идеи их докторских диссертаций.

Участвовать в конкурсе не могут победители прошлого года, а также получатели стипендии Президента РФ.





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