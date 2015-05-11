Работа тогда и сейчас

150 лет назад в России люди работали 14-16 часов в сутки, шесть дней в неделю и без отпуска. 100 лет назад люди в России работали поменьше, 11 часов, а дети и женщины - 10. С одним выходным и без отпуска. Не расстраивайтесь за нашу страну, во всем мире было где-то так же. А затем продолжительность рабочей недели стала снижаться.
В 20-м веке длительность недели в среднем упала с 60 часов до 40. Появились разные ништяки, главным из которых стала оплата переработок. А, и обязательные отпуска. Сейчас, в целом, тренд продолжается. Длительность сокращается, особенно быстро в социалистической Скандинавии. Думаю, что целевое значение - 20 часов. После чего начнет меняться само восприятие работы.
Что я имею в ввиду? Не секрет, что монотонный труд постепенно вытесняется творческим. То есть экономический предел производительности труда человека достигнут, и там, где это произошло, ему на смену приходят роботы. И как раньше массово люди перемещались из деревни в город (читай - с поля на фабрику), так и сейчас массово с производства в сферу услуг, профессионального сервиса.
В случае с сервисом понятие рабочей недели или рабочего дня, как правило, меняется. Я про хороший сервис, разумеется. Ты всегда готов его оказать, и ты всегда немного работаешь. Может, много отдыхаешь, но все-таки немного работаешь. Ты можешь быть дома, на пляже, в автобусе. И везде работаешь, обмениваешься информацией, думаешь, решаешь и тому подобное.
И если посчитать, то получится забавно: да, у тебя формально 40 часовая рабочая неделя. Но реально ты работаешь 10-14 часов в сутки. Ты не приходишь на завод по гудку, это правда. Но ты все время на связи, ты все время сервис. Да, изменился антураж, повысился комфорт. Но с точки зрения длительности - все осталось прежним. Не так ли?
Источник: facebook.com/DAVoloshin
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