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Elizabeth Gilbert, Katie Corker, The Conversation   пятница, 2 июня 2017 года, 14.00

Пять вопросов об открытой науке и ответы на них
Кратко о главном: что такое открытая наука, почему это важно для исследователей и почему – для всех остальных


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Гранит науки для народа


«Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами»




Под термином «открытая наука» понимается практика, когда научные исследования и их результаты становятся открытыми и доступными для людей за пределами узкого круга исследователей. Среди прочего, открытая наука подразумевает доступность исследовательских материалов, данных и лабораторных протоколов для всех желающих. Многие ученные также поддерживают открытый доступ – параллельное движение, сторонники которого считают, что научные статьи должны быть бесплатно доступны для чтения без необходимости платить за подписку или разовый доступ.

Почему исследователи заинтересованы в открытой науке?

Недавнее исследование показало, что результаты научных экспериментов часто являются ненадежными. К примеру, исследователи сообщали, что им удалось повторно воспроизвести только 40% результатов исследований по биологии онкологических заболеваний, а крупномасштабная попытка повторить 100 недавних исследований по психологии завершилась тем, что второй раз те же результаты были достигнуты меньше чем в 50% случаев.

В научном мире это называется “кризис воспроизводимости”. Это явление побудило многих ученых задуматься о том, как улучшить исследовательскую практику и повысить надежность научных исследований. Открытая наука – возможность достичь большей достоверности в результатах исследований. Когда ученые делятся материалами и данными, которые лежали в основе их исследований, их коллеги могут легко оценить их выводы и попробовать повторно получить те же результаты.

Помимо этого, открытая наука увеличивает скорость научных открытий. Когда ученые делятся своими материалами, их коллеги могут проанализировать эти исходные данные иначе, что потенциально ведет к новым открытиям. Сегодня существуют специальные научные журналы, которые специализируются на публикации баз данных для повторного использования – к примеру, Scientific Data илиJournal of Open Psychology Data.

Научная статья в одном из этих журналов была процитирована 17 раз за три года – и почти в каждом случае речь шла о новых открытиях, часто не связанных с первоначальным исследованием.

Все это похоже на то, чему меня учили в школе. Что здесь нового?

До недавнего времени научные открытия распространялись одним единственным способом: исследователи публиковали научные статьи, в которых сжато рассказывали о своих экспериментах и их результатах. Ключевое слово здесь «сжато»: для того, чтобы написать ясную и лаконичную научную статью, детали необходимо опустить. Статьи принимаются в научные журналы после процедуры рецензирования, когда редактор и несколько экспертов проверяют их качество перед публикацией. Но – не удивляйтесь – лежащие в основе исследования данные и материалы почти никто и никогда не проверял.

Раньше все это имело смысл, поскольку научные журналы имели ограниченное количество страниц, и опубликовать все данные и материалы было сложно. Но с развитием интернета стало возможным открыть науку. Сегодня огромное количество информации можно хранить на собственном компьютере, и все более популярными становятся онлайн-репозитарии для обмена данными. В последнее время некоторые научные журналы даже стали требовать от авторов выкладывать онлайн тот материал, на основе которого они сделали свои выводы.

Несмотря на это, все еще существует целый ряд трудностей, когда речь идет о чрезвычайно объемных базах данных или о физических материалах (к примеру, специальное вещество, которое мог использовать химик в своих опытах, довольно трудно разместить в интернете). У некоторых ученых могут быть причины держать информацию в секрете – например, если это нужно для сохранения коммерческой тайны или личных данных участников исследования. Но со временем, все больше ученых с большой вероятностью поддержат идеи открытой науки, что неминуемо скажется на научном прогрессе.

Некоторые считают, что открытая наука – это возврат к ключевым ценностям науки в принципе. Большинство исследователей расценивают прозрачность как главное средство для проверки достоверности того или иного заявления. При помощи технологий, делиться всем стало гораздо проще.

Почему открытая наука – не стандарт по умолчанию? Что этому мешает?

Есть две основные причины, которые мешают принять принципы открытой науки: привычка и система вознаграждения. Во-первых, большинство профессиональных исследователей занимаются закрытой наукой годами, а то и десятилетиями, а смена старых привычек требует времени и усилий. Технологии помогают ускорить развитие открытой науки, но перемена поведенческих установок может быть очень сложной задачей.

Во-вторых, ученые, как и все люди, склоняются к тому, чтобы повторять те действия, которые награждаются, и избегать тех, за которые наказывают. Редакторы журналов любят научные статьи, в которых излагается логичная история с идеально ясными результатами. Это привело к тому, что исследователи часто шлифуют свои статьи, избегая изъянов, опуская “неудачные” исследования, которые не подтверждают их теории на сто процентов. Но реальные данные часто беспорядочны, так что полная прозрачность открывает исследования для критики коллег.

К тому же, некоторые исследователи беспокоятся о своих авторских правах – они волнуются, что кто-то украдет их идею и опубликует работу первым. Иногда они боятся, что их коллеги получат несправедливое преимущество, используя выложенные материалы и базы данных и не вкладывая столько усилий, сколько вложили они. Иными словами, некоторые ученые боятся, что будут наказаны за свою открытость и не видят смысла в дополнительных усилиях, необходимых для перехода на открытую науку.

Я не занимаюсь исследованиями. Почему все это должно меня касаться?

От прогресса науки выигрывают все. Если вы читаете эту статью на компьютере, или когда-нибудь лечились антибиотиками, или справились с плохой привычкой, используя рекомендации психологов, то вы тоже потребитель науки. Открытая наука (и её двоюродный брат, открытый доступ) означает, что кто угодно – учителя, законодатели, журналисты, общественность в целом – может получить доступ, прочитать и самостоятельно оценить научную информацию. Доступ к высококачественным научным исследованиям важен, чем бы вы ни занимались.

Наконец, открытая наука делает возможным повторное использование научных материалов и данных, повышая эффективность инвестиций. От улучшения достоверности научных исследований и ускорения прогресса в конечном итоге выиграем мы все.

Перевод: Дарья Новаторова




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