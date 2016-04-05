Подписаться на обновления
7 июняСреда

usd цб 56.6747

eur цб 63.7817

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденцияНоосфера. Запуск
Агент Ноосферы   среда, 7 июня 2017 года, 15.00

Путь в ноосферу
Запущена Федеральная резервная система банков знания


   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Быть в курсе событий


Новые научные медиа




В рамках Третьего международного профессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации» состоялись специальный семинар «Открытый доступ» и пресс-конференция «Федеральная резервная система банков знания: настоящее и будущее», проведенная Ассоциацией интернет-издателей (АИИ) совместно с НП «НЭКИОН». Ключевыми темами для обсуждения стали открытый доступ к научным исследованиям и планы по развитию Федеральной резервной системы банков знания, которая была запущена в рамках проекта «Ноосфера. Запуск» весной 2017 года в тестовом режиме. На пресс-конференции был анонсирован ее официальный запуск.

Семинар открыл доклад координатора проектов АИИ Наталии Трищенко, рассказавшей о развитии открытого доступа в мире и России, а также тех шагах, которые, по мнению Ассоциации интернет-издателей необходимо предпринять для того, чтобы наша страна могла соответствовать международным тенденциям. В настоящее время открытый доступ в России развит гораздо меньше, чем на Западе. Например, в Европе к 2020 году результаты всех исследований, проводимых за счет Евросоюза, должны быть опубликованы в открытом доступе, уже сложилась электронная инфраструктура, которая может обеспечивать эффективность новой модели. В России все обстоит иначе: существует лишь ряд проектов, реализуемых различными общественными организациями, которые ориентированы на открытие доступа к научной информации. Среди них платформа для журналов открытого доступа elpub, электронная научная библиотека «КиберЛенинка», платформа для открытой публикации учебных и научных работ «Научный корреспондент», «Хаб открытых данных» АНО «Инфокультура» и Федеральная резервная система банков знания, объединяющая открытые репозитории с различным контентом. Развитие ФРС и открытого доступа требуют большой просветительской работы и активности университетов и научных издательств, однако, по словам координатора проектов АИИ, очевидно, что смена модели неизбежна, поэтому чем раньше индустрия научного издания это осознает, тем легче будет переходный период.

Специалист по связям с общественностью НП «НЭИКОН» Александра Хлыстова рассказала о том, как сделать доступнее научный контент, способствовать его продвижению в международные базы, в частности, Directory of Open Access Journals (DOAJ). В настоящее время в DOAJ только 187 российских журналов.

Президент АИИ, руководитель проекта «Ноосфера. Запуск» Иван Засурский представил проект Федеральной резервной системы банков знания. В начале доклада Засурский рассказал о результатах исследования АИИ «Информационная сверхпроводимость: авторское право как инструмент развития», в рамках которого было выявлено, что издательская система, по сути, не работает на воспроизводство научного и культурного наследия, не способна передать знания и культурные ценности через время. Причем если в США, например, чётко прослеживается «дыра копирайта» в гистограмме переизданий, судя по репрезентативному исследованию номенклатуры Amazon, то в России не переиздаются даже те произведения, которые перешли в режим общественного достояния. Сложившаяся издательская система не может справиться с задачей медиации доступа к национальному и международному культурному и научному наследию – ситуацию может изменить только другая стратегия, ориентированная на серьёзные изменения.

Рис. 1. Статистика переизданий в США.


Рис. 2. Статистика переизданий в России.


В советское время авторское право было правом получать вознаграждение на протяжении 25 лет – и введение задним числом 70-летнего срока охраны произведений привело к включению в список охраняемых произведений и тех, которые носили сугубо служебный характер и тех, что уже перешли в режим общественного достояния. Авторское право, введённое «задним числом», сделало научные и культурные ценности практически недоступными для граждан, приведя к формированию институтов формальных «назначенных» правообладателей, в роли которых выступили государственные и общественные организации от киностудий, архивов и музеев до специальных аккредитованных авторских обществ, обладающих правом на сбор вознаграждения за право на использование произведений. При этом сам по себе доступ к произведениям редко приносит доход (кроме рекламы на YouTube и некоторых сделок по продаже прав). Однако желание сохранить полный контроль за наследием как за «интеллектуальной собственностью» провоцирует потери совокупные общественные потери, превышающие любые материальные выгоды заинтересованных организаций и лиц, а именно потерю памяти и знаний.

Президент АИИ также указал на проблему сиротских произведений, которые не могут быть использованы для переиздания, потому что обладателя прав на них нельзя найти и, соответственно, с ним не получится заключить лицензионный договор. При этом кого на самом деле охраняет закон в данном случае непонятно – большинство сиротских произведений никогда не будут востребованы правообладателем. При этом до сих пор нет ни списка «разумных и должных мер» по поиску авторов, правообладателей и наследников, ни страховой компании по сиротским произведениям.

Эти и многие другие проблемы призван решить проект ФРС: «Мы решили объединить ресурсы, содержащие открытую информацию, чтобы единожды опубликованные в открытом доступе произведения науки и культуры оставались доступными, – заявил Иван Засурский. – Если не создать эту систему, то у нас не будет важной части инфраструктуры общества знания – той самой, которая отвечает за стабилизацию открытых информационных массивов и даёт возможность авторам вносить правку в документы после публикации». ФРС, по его словам, осуществляет идентификацию, репликацию и версификацию произведений. Идентификатор РАИ (RAI) строится на технологиях DOA и может быть впоследствии конвертирован в DOI.

Как рассказал Иван Засурский, в дальнейшем планируется подключение реестра ФРС к блокчейн-системе, которая будет разработана консорциумом с участием фонда Сколково, Сколтеха и ВШЭ. По задумке создателей, она должна объединить все реестры авторских обществ, причём АИИ удалось добиться признания ФРС ключевыми авторскими обществами, поскольку система решает задачу, которая оказалась не охвачена существующими институтами, т.к. в центре внимания ФРС находится реализация фундаментальных прав автора на атрибуцию и публикацию произведений, которые с точки зрения востребованности для многих людей куда важнее, чем имущественные права.

«Важно, чтобы контент не пропал, а ведь это часто происходит в интернете: электричество – крайне нестабильная среда», – считает руководитель проекта «Ноосфера. Запуск». Именно поэтому основные функции ФРС – создание технологически обеспеченной системы идентификации и репликации произведений, которые обеспечивают упорядочивание массивов открытой информации, а также их сохранность. Основа системы – реестр произведений, который позволяет управлять правовым статусом зарегистрированных в нем объектов. Сайт также содержит различные дополнительные сервисы: например, калькулятор правового статуса произведений, который поможет определить текущее состояние произведения и год его перехода в правовой режим общественного достояния. Например, в этом году в общественное достояние переходят работы Владимира Вернадского, в следующем – Николая Рериха и тысяч других авторов, многие из которых получают шанс стать доступнее для читателей.

Сама ФРС, по словам Ивана Засурского, станет инфраструктурой, облегчающей создание новых банков знания, в частности, для НКО, чтобы обеспечить возможность публикации в открытом доступе результатов интеллектуальной и проектной деятельности по грантам. ФРС разработана в рамках проекта «Ноосфера. Запуск». При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи».

Исполнительный директор НП «НЭИКОН» Александр Кузнецов рассказал о технологической стороне проекта, а также опыте консорциума по открытию доступа к статьям российских ученых. По его словам, мы еще далеки от перехода на модель открытого доступа и одна из причин, по которым этот процесс идет медленно, – позиция признанных ученых, которые не нуждаются в открытом доступе и часто оказываются не готовы «публиковаться в одних журналах со студентами». Кузнецов также рассказал об опыте Бразильского репозитория SciELO, благодаря которому в открытый доступ перевели 43% статей бразильских ученых. По мнению исполнительного директора НП «НЭИКОН» это один из путей, по которым может пойти проект Федеральной резервной системы банков знания для открытия доступа к статьям российских учёных.

Консорциум НЭИКОН был одним из первых участников системы, принимал участие в её разработке и стал её оператором. По словам Кузнецова, ситуация с открытым доступом к науке чем-то напомнила ему историю с развитием сети интернет в 80-х года прошлого века, когда все говорили об этом, у многих были защищённые диссертации на тему организации подключения, но ничего толком не работало.

После выступлений состоялась дискуссия на тему развития открытого доступа в России, ключевыми вопросами, интересующими профессиональное сообщество, являются бизнес-модели журналов открытого доступа, качество публикуемого в них контента и возможные негативные последствия. Участники форума и журналисты поднимали острые вопросы о том, например, насколько учтена позиция глобальных издательских домов, например, Elsevier в исследовании АИИ «Открытый доступ к науке», однако представитель издательского дома поддержал проект ФРС, отметив, что это «прекрасная вещь». Представителей Российской книжной палаты интересовал, каким образом может развиваться сама форма научного журнала и как в условиях новых бизнес-моделей можно будет обеспечить финансирование, необходимое для выполнения ключевой функции научной периодики – рецензирования и отбора лучших научных исследований, контроля их качества, не приведёт ли это к выделению системы рецензирования в отдельную микроиндустрию или медиапродукты.

Судя по накалу дискуссии можно заключить, что начавшийся переход к новой модели обмена знаниями вызывает много вопросов, нуждающихся в прояснении со стороны регулятора. Однако необходимость решения проблемы информационного неравенства в мире считается довольно важной и убедительной, чтобы предпринимать усилия по развитию открытого доступа к науке, культурным ценностям. На пресс-конференции были представлены важнейшие издания, вышедшие в свет в рамках исследовательской программы Ассоциации интернет-издателей: < a href=http://nauchkor.ru/pubs/novaya-model-regulirovaniya-avtorskih-prav-v-internete-obschestvennoe-dostoyanie-i-kontseptsiya-obschego-blaga-57ebed7f5f1be739f2f8dbde>«Новая модель регулирования авторских прав в интернете»,«Общественное достояние», «Инфраструктура Ноосферы», «Электронное книгоиздание в России», «Открытый доступ к науке», «Прозрачная система образования» и др. издания АИИ. Все они опубликованы под открытыми лицензиями и доступны на сайте «Научный Корреспондент».

«Мы хотим создать институт “общественной приёмки”, – подытожил Иван Засурский. – Было бы странно просить у всех публиковаться в открытом доступе, пока негде это делать. Мы создаем такое пространство». – добавил он. По его словам, это единственный способ обеспечить реальную публикацию в открытом доступе, особенно государственных органов и организаций, «не могут же они сами себе всё сдавать – они отчитаются и тут же всё заново закроют», – оптимистично отметил он.




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



Пять вопросов об открытой науке и ответы на них

Кратко о главном: что такое открытая наука, почему это важно для исследователей и почему – для всех остальных

Под термином «открытая наука» понимается практика, когда научные исследования и их результаты становятся открытыми и доступными для людей за пределами узкого круга исследователей. Среди прочего, открытая наука подразумевает доступность исследовательских материалов, данных и лабораторных протоколов для всех желающих. Многие ученные также поддерживают открытый доступ – параллельное движение, сторонники которого считают, что научные статьи должны быть бесплатно доступны для чтения без необходимости платить за подписку или разовый доступ.

02.06.2017 14:00, Elizabeth Gilbert, Katie Corker, The Conversation

Гранит науки для народа
«Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами»

«Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами»

О Sci-Hub, научном издательстве и барьерах на пути к знаниям

Стремление к знаниям – сложная задача. Для этого нужны усилия, ресурсы, а сегодня еще и деньги. В настоящий момент доступ к научной литературе серьезно ограничен, поскольку большинство академических издателей требуют непомерной платы за чтение статей ученых. Это требование не только мешает общественности искать доступную информацию, но и не позволяет другим ученым полагаться на эту информацию в собственных исследованиях.

24.05.2017 19:00, Joel Rindelaub, исследователь и кандидат химических наук, Миннесота

Гранит науки для народа
«В мире полно вещей, которые нужно изменить»

«В мире полно вещей, которые нужно изменить»

26 лет борьбы за свободу информации

Он познакомился с компьютером, когда ему было 3 года, в 13 лет начал работать с Тимом Бернерсом-Ли, а в 26 лет покончил с собой. Аарон Шварц имел возможность пользоваться практически всей информацией на планете, но хотел делиться ею с другими. Его называют ботаником, выскочкой, хакером. Мы будем называть его гением.

21.05.2017 14:00, Ольга Кареева

«Мы предвестники апокалипсиса для коммерческих издателей научных статей»
Гранит науки для народа

Бои за информацию

Elsevier потребовал от Sci-Hub и Libgen 15 миллионов долларов

Издатель академической литературы Elsevier подал иск к «пиратским» ресурсам Sci-Hub и Libgen, которые, по утверждению истца, своим «поистине вопиющим поведением» и «ошеломляющим» нарушением причинили ему ущерб в 15 миллионов долларов.

20.05.2017 19:11

Фонд Билла и Мелинды Гейтс
Гранит науки для народа

Гранит науки для народа

Как получить доступ к научным статьям

Публикация научной статьи — одно из главных событий в научном процессе. С публикацией открытие выходит в мир — его обсуждают и критикуют коллеги, пиарщики пишут пресс-релизы, а СМИ — новости: ученые, мол, доказали. Так открытие в конце концов доходит до широкой публики. К сожалению, исходная публикация для этой самой публики обычно не предназначена: если вы не сидите в институте, у которого есть подписка на журнал, или в крупной библиотеке типа Ленинки, доступ к статье часто будет платным.

19.05.2017 14:00, Екатерина Боровикова

Открытое образование: вопросы, ответы и проблемы
«Я представлял себе сеть как открытую платформу, которая позволит каждому и повсюду делиться информацией»

«Мы предвестники апокалипсиса для коммерческих издателей научных статей»

Как браузерные расширения помогают развитию открытого доступа

Сторонники открытого доступа праздновали несколько значительных побед в последнее время. Сначала Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил о запуске собственной издательской платформы открытого доступа, а Европейская комиссия сообщила, что собирается последовать его примеру. Потом стало известно, что Open Access Button – ресурс, который помогает исследователям получить доступ к бесплатным копиям научных статей – будет интегрирован в существующие соглашения межбиблиотечных займов. Наконец, в начале апреля было запущено расширение Unpaywall, которое, по мнению его создателей, вполне может изменить статус кво академического издательства.

17.05.2017 16:00, Lindsay McKenzie

«Научный мир движется в сторону открытого доступа»
Фонд Билла и Мелинды Гейтс

Фонд Билла и Мелинды Гейтс

Новый лидер в борьбе за открытый доступ и открытые данные

Борьба за открытый доступ к научным исследованиям продолжается уже много лет. Несмотря на явные преимущества свободного обмена информацией, ведущие академические издатели продолжают сопротивляться этой бизнес-модели, что наверняка тесно связано с 35% прибыли, которую они получают от традиционной подписки. Было предпринято немало попыток изменить такое положение дел, но все они пока были неэффективны. Спонсорские организации внесли значительный вклад в эту борьбу, объявив, что все исследования, которые они финансируют, должны быть опубликованы в открытом доступе – но часто и их требования недостаточно категоричны. Фонд Билла и Мелинды Гейст пошел по иному пути.

14.05.2017 14:00, Glyn Moody

Открытое образование: вопросы, ответы и проблемы
«Я представлял себе сеть как открытую платформу, которая позволит каждому и повсюду делиться информацией»

«Я представлял себе сеть как открытую платформу, которая позволит каждому и повсюду делиться информацией»

Основатель интернета считает, что глобальная сеть в опасности

Сэр Тим Бернерс-Ли, человек, придумавший интернет, рассказал о своих опасениях относительно будущего интернета – после того, как WikiLeaks сообщили, что ЦРУ может вскрывать Whatsapp и Smart TVs.

13.05.2017 14:00

«Если хочешь быть забытым писателем, поезжай в Европу»
Малевич, Кандинский и Татлин в открытом доступе

Малевич, Кандинский и Татлин в открытом доступе

Запущена онлайн-энциклопедия русского авангарда

Сотни статей о русском авангарде стали доступны в сети. Ресурс, созданный на базе трехтомной «Энциклопедии русского авангарда», содержит свыше 1 200 статей, в подготовке которых приняло участие более 200 отечественных и зарубежных специалистов по авангарду.

12.05.2017 16:00

Доступ к базе знаний
Открытое образование: вопросы, ответы и проблемы

Открытое образование: вопросы, ответы и проблемы

Небольшой ликбез для тех, кто ничего не знает об открытых образовательных ресурсах — с обилием ссылок и кратким экскурсом в историю.

11.05.2017 13:00, Люся Ширшова

Данные или жизнь
Доступ к базе знаний





 

Самое читаемое


 

 

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Creative Commons Attribution 4.0 International License

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 