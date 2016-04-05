Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 7 июня 2017 года, 15.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/put_v_noosferu_42018"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42018_.jpg" width=206 alt="Путь в ноосферу" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Агент Ноосферы</b></span> <span style="font-size: large;">Путь в ноосферу</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Запущена Федеральная резервная система банков знания</font></em></span></p><p>В рамках Третьего международного профессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации» состоялись специальный семинар «Открытый доступ» и пресс-конференция «Федеральная резервная система банков знания: настоящее и будущее», проведенная Ассоциацией интернет-издателей (АИИ) совместно с НП «НЭКИОН». Ключевыми темами для обсуждения стали открытый доступ к научным исследованиям и планы по развитию <a href=http://nooregistry.ru/>Федеральной резервной системы банков знания</a>, которая была запущена в рамках проекта «Ноосфера. Запуск» весной 2017 года в тестовом режиме. На пресс-конференции был анонсирован ее официальный запуск. <a href="http://www.chaskor.ru/article/put_v_noosferu_42018">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В рамках Третьего международного профессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации» состоялись специальный семинар «Открытый доступ» и пресс-конференция «Федеральная резервная система банков знания: настоящее и будущее», проведенная Ассоциацией интернет-издателей (АИИ) совместно с НП «НЭКИОН». Ключевыми темами для обсуждения стали открытый доступ к научным исследованиям и планы по развитию Федеральной резервной системы банков знания, которая была запущена в рамках проекта «Ноосфера. Запуск» весной 2017 года в тестовом режиме. На пресс-конференции был анонсирован ее официальный запуск.

Семинар открыл доклад координатора проектов АИИ Наталии Трищенко, рассказавшей о развитии открытого доступа в мире и России, а также тех шагах, которые, по мнению Ассоциации интернет-издателей необходимо предпринять для того, чтобы наша страна могла соответствовать международным тенденциям. В настоящее время открытый доступ в России развит гораздо меньше, чем на Западе. Например, в Европе к 2020 году результаты всех исследований, проводимых за счет Евросоюза, должны быть опубликованы в открытом доступе, уже сложилась электронная инфраструктура, которая может обеспечивать эффективность новой модели. В России все обстоит иначе: существует лишь ряд проектов, реализуемых различными общественными организациями, которые ориентированы на открытие доступа к научной информации. Среди них платформа для журналов открытого доступа elpub, электронная научная библиотека «КиберЛенинка», платформа для открытой публикации учебных и научных работ «Научный корреспондент», «Хаб открытых данных» АНО «Инфокультура» и Федеральная резервная система банков знания, объединяющая открытые репозитории с различным контентом. Развитие ФРС и открытого доступа требуют большой просветительской работы и активности университетов и научных издательств, однако, по словам координатора проектов АИИ, очевидно, что смена модели неизбежна, поэтому чем раньше индустрия научного издания это осознает, тем легче будет переходный период.

Специалист по связям с общественностью НП «НЭИКОН» Александра Хлыстова рассказала о том, как сделать доступнее научный контент, способствовать его продвижению в международные базы, в частности, Directory of Open Access Journals (DOAJ). В настоящее время в DOAJ только 187 российских журналов.

Президент АИИ, руководитель проекта «Ноосфера. Запуск» Иван Засурский представил проект Федеральной резервной системы банков знания. В начале доклада Засурский рассказал о результатах исследования АИИ «Информационная сверхпроводимость: авторское право как инструмент развития», в рамках которого было выявлено, что издательская система, по сути, не работает на воспроизводство научного и культурного наследия, не способна передать знания и культурные ценности через время. Причем если в США, например, чётко прослеживается «дыра копирайта» в гистограмме переизданий, судя по репрезентативному исследованию номенклатуры Amazon, то в России не переиздаются даже те произведения, которые перешли в режим общественного достояния. Сложившаяся издательская система не может справиться с задачей медиации доступа к национальному и международному культурному и научному наследию – ситуацию может изменить только другая стратегия, ориентированная на серьёзные изменения.

Рис. 1. Статистика переизданий в США.





Рис. 2. Статистика переизданий в России.





В советское время авторское право было правом получать вознаграждение на протяжении 25 лет – и введение задним числом 70-летнего срока охраны произведений привело к включению в список охраняемых произведений и тех, которые носили сугубо служебный характер и тех, что уже перешли в режим общественного достояния. Авторское право, введённое «задним числом», сделало научные и культурные ценности практически недоступными для граждан, приведя к формированию институтов формальных «назначенных» правообладателей, в роли которых выступили государственные и общественные организации от киностудий, архивов и музеев до специальных аккредитованных авторских обществ, обладающих правом на сбор вознаграждения за право на использование произведений. При этом сам по себе доступ к произведениям редко приносит доход (кроме рекламы на YouTube и некоторых сделок по продаже прав). Однако желание сохранить полный контроль за наследием как за «интеллектуальной собственностью» провоцирует потери совокупные общественные потери, превышающие любые материальные выгоды заинтересованных организаций и лиц, а именно потерю памяти и знаний.

Президент АИИ также указал на проблему сиротских произведений, которые не могут быть использованы для переиздания, потому что обладателя прав на них нельзя найти и, соответственно, с ним не получится заключить лицензионный договор. При этом кого на самом деле охраняет закон в данном случае непонятно – большинство сиротских произведений никогда не будут востребованы правообладателем. При этом до сих пор нет ни списка «разумных и должных мер» по поиску авторов, правообладателей и наследников, ни страховой компании по сиротским произведениям.

Эти и многие другие проблемы призван решить проект ФРС: «Мы решили объединить ресурсы, содержащие открытую информацию, чтобы единожды опубликованные в открытом доступе произведения науки и культуры оставались доступными, – заявил Иван Засурский. – Если не создать эту систему, то у нас не будет важной части инфраструктуры общества знания – той самой, которая отвечает за стабилизацию открытых информационных массивов и даёт возможность авторам вносить правку в документы после публикации». ФРС, по его словам, осуществляет идентификацию, репликацию и версификацию произведений. Идентификатор РАИ (RAI) строится на технологиях DOA и может быть впоследствии конвертирован в DOI.

Как рассказал Иван Засурский, в дальнейшем планируется подключение реестра ФРС к блокчейн-системе, которая будет разработана консорциумом с участием фонда Сколково, Сколтеха и ВШЭ. По задумке создателей, она должна объединить все реестры авторских обществ, причём АИИ удалось добиться признания ФРС ключевыми авторскими обществами, поскольку система решает задачу, которая оказалась не охвачена существующими институтами, т.к. в центре внимания ФРС находится реализация фундаментальных прав автора на атрибуцию и публикацию произведений, которые с точки зрения востребованности для многих людей куда важнее, чем имущественные права.

«Важно, чтобы контент не пропал, а ведь это часто происходит в интернете: электричество – крайне нестабильная среда», – считает руководитель проекта «Ноосфера. Запуск». Именно поэтому основные функции ФРС – создание технологически обеспеченной системы идентификации и репликации произведений, которые обеспечивают упорядочивание массивов открытой информации, а также их сохранность. Основа системы – реестр произведений, который позволяет управлять правовым статусом зарегистрированных в нем объектов. Сайт также содержит различные дополнительные сервисы: например, калькулятор правового статуса произведений, который поможет определить текущее состояние произведения и год его перехода в правовой режим общественного достояния. Например, в этом году в общественное достояние переходят работы Владимира Вернадского, в следующем – Николая Рериха и тысяч других авторов, многие из которых получают шанс стать доступнее для читателей.

Сама ФРС, по словам Ивана Засурского, станет инфраструктурой, облегчающей создание новых банков знания, в частности, для НКО, чтобы обеспечить возможность публикации в открытом доступе результатов интеллектуальной и проектной деятельности по грантам. ФРС разработана в рамках проекта «Ноосфера. Запуск». При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи».

Исполнительный директор НП «НЭИКОН» Александр Кузнецов рассказал о технологической стороне проекта, а также опыте консорциума по открытию доступа к статьям российских ученых. По его словам, мы еще далеки от перехода на модель открытого доступа и одна из причин, по которым этот процесс идет медленно, – позиция признанных ученых, которые не нуждаются в открытом доступе и часто оказываются не готовы «публиковаться в одних журналах со студентами». Кузнецов также рассказал об опыте Бразильского репозитория SciELO, благодаря которому в открытый доступ перевели 43% статей бразильских ученых. По мнению исполнительного директора НП «НЭИКОН» это один из путей, по которым может пойти проект Федеральной резервной системы банков знания для открытия доступа к статьям российских учёных.

Консорциум НЭИКОН был одним из первых участников системы, принимал участие в её разработке и стал её оператором. По словам Кузнецова, ситуация с открытым доступом к науке чем-то напомнила ему историю с развитием сети интернет в 80-х года прошлого века, когда все говорили об этом, у многих были защищённые диссертации на тему организации подключения, но ничего толком не работало.

После выступлений состоялась дискуссия на тему развития открытого доступа в России, ключевыми вопросами, интересующими профессиональное сообщество, являются бизнес-модели журналов открытого доступа, качество публикуемого в них контента и возможные негативные последствия. Участники форума и журналисты поднимали острые вопросы о том, например, насколько учтена позиция глобальных издательских домов, например, Elsevier в исследовании АИИ «Открытый доступ к науке», однако представитель издательского дома поддержал проект ФРС, отметив, что это «прекрасная вещь». Представителей Российской книжной палаты интересовал, каким образом может развиваться сама форма научного журнала и как в условиях новых бизнес-моделей можно будет обеспечить финансирование, необходимое для выполнения ключевой функции научной периодики – рецензирования и отбора лучших научных исследований, контроля их качества, не приведёт ли это к выделению системы рецензирования в отдельную микроиндустрию или медиапродукты.

Судя по накалу дискуссии можно заключить, что начавшийся переход к новой модели обмена знаниями вызывает много вопросов, нуждающихся в прояснении со стороны регулятора. Однако необходимость решения проблемы информационного неравенства в мире считается довольно важной и убедительной, чтобы предпринимать усилия по развитию открытого доступа к науке, культурным ценностям. На пресс-конференции были представлены важнейшие издания, вышедшие в свет в рамках исследовательской программы Ассоциации интернет-издателей: < a href=http://nauchkor.ru/pubs/novaya-model-regulirovaniya-avtorskih-prav-v-internete-obschestvennoe-dostoyanie-i-kontseptsiya-obschego-blaga-57ebed7f5f1be739f2f8dbde>«Новая модель регулирования авторских прав в интернете»,«Общественное достояние», «Инфраструктура Ноосферы», «Электронное книгоиздание в России», «Открытый доступ к науке», «Прозрачная система образования» и др. издания АИИ. Все они опубликованы под открытыми лицензиями и доступны на сайте «Научный Корреспондент».

«Мы хотим создать институт “общественной приёмки”, – подытожил Иван Засурский. – Было бы странно просить у всех публиковаться в открытом доступе, пока негде это делать. Мы создаем такое пространство». – добавил он. По его словам, это единственный способ обеспечить реальную публикацию в открытом доступе, особенно государственных органов и организаций, «не могут же они сами себе всё сдавать – они отчитаются и тут же всё заново закроют», – оптимистично отметил он.





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