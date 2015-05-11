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Алексей Зеньков, rb.ru   пятница, 10 марта 2017 года, 03.00

Путь к совершенству
Как за 60 дней стать счастливее, здоровее и успешнее


Фото: Unsplash
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Здесь и сейчас


5 главных советов от мудрецов, проживших жизнь




Для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, необязательно идти на резкие и изнурительные перемены. Можно полностью повернуть свою жизнь в нужное русло всего за 60 дней – нужно лишь понемногу менять свой взгляд и отношение к окружающему миру. Так считает писатель и предприниматель Джон Вестенберг (Jon Westenberg). Более того, в своем блоге на платформе Medium он делится проверенной на себе системой этих постепенных перемен.

Я написал 60 действий, по одному на каждый день, которые помогут добиться удивительных перемен. Эти шаги позволят вам всего через два месяца стать абсолютно другим человеком.

Перейдем к делу.

День 1: Поверьте в собственную важность

С этого нужно начинать. Вы должны осознать свою ценность. Вы ценная часть этого мира. Недавно я разговаривал с одной студенткой – я периодически даю бесплатные консультации по телефону – и она спросила меня, считаю ли я себя важным человеком. Я сказал, что считаю, потому что каждый должен понимать собственную ценность. Ценность людей, которые способны на многое и могли бы помогать и вдохновлять других.

День 2: Учитесь падать и вставать снова

Величайшие люди в истории вставали, падали, а затем снова вставали. Лучший способ упростить свой путь – посмотреть на чужую жизнь, чужие ошибки, подвиги и грехи. Одной из самых полезных для меня книг стала «История упадка и разрушения Римской империи» в шести томах. На чтение ушло полгода, но я научился всему, что можно было узнать о высокомерии и губительной тяге к славе. Необязательно читать те же шесть томов, но по крайней мере нужно начать хотя бы одну биографию кого-то из известных людей. И попутно делать заметки.

День 3: Осознайте свои слабости

Что мешает вам двигаться вперед? Что заставляет вас разочаровывать себя и окружающих? Я знаю свои слабости и учусь у них. Я легко могу привязаться и даже впасть в зависимость от чего-либо. С этим можно было жить, когда меня интересовала работа, но когда главными моими целями стали секс, деньги и алкоголь, это могло плохо кончиться. Осознайте свои слабости и вкратце напишите, как вы будете с ними бороться.

День 4: Попросите помощи

Всем нам стоит чаще просить помощи у других. Иногда достаточно всего лишь поднять руки и сказать «эй, у меня проблемы». Если вы всерьез хотите так быстро изменить себя к лучшему, вам не обойтись без посторонней помощи. Пусть другие люди помогут вам побороть свои слабые стороны и развить сильные.

День 5: Начните учиться чему-то новому

Жизненно важно бросать себе новые вызовы, заставлять себя развиваться на эмоциональном, умственном и физическом уровне. Используйте возможность, чтобы начать что-то новое с нуля. Не так уж важно, что именно это будет. Недавно я решил научиться готовить профитроли. Результат оказался вне всяких похвал.

День 6: Найдите подработку

Подработка – это простой способ создать источник дополнительного дохода. Этот доход может быть не так велик, пусть даже это будут просто деньги на кофе. Но стоит вам почувствовать, каково это – зарабатывать где-то помимо основной работы, и вы станете все больше задумываться о личной свободе и занятии предпринимательством.

День 7: Начните избавляться от долгов

Кредиты сдерживают ваше движение вперед. Они висят на шее и заставляют просыпаться по ночам в холодном поту. Долг – это серьезная преграда, и план по выплатам может очень помочь.

День 8: Осознайте свои ошибки

Жизнь не заканчивается, стоит вам допустить одну ошибку. Возможно, вы до сих пор живете с чувством вины, стыда, страха и боли за свои прошлые ошибки, но это неправильно. Вы подвергаете себя колоссальному давлению и можете его не выдержать. Примите тот факт, что все уже свершилось, и если бы все произошло иначе, сейчас вы были бы совсем другим человеком.

День 9: Настройте себя на успех

Вы боитесь успеха?

Возможно, этот вопрос звучит глупо, но вы удивитесь, как много людей подсознательно боятся стать успешными. Они мешают себе добиваться результата и всячески избегают его, потому что не готовы к тому, чтобы достигать целей – только к ним стремиться.

Если вы хотите стать успешными, настройте себя на это. Будьте готовы всего добиться.

День 10: Научитесь вставать на час раньше

Это важно. Сдвиг всего на один час может сильно повлиять на вашу продуктивность и уровень счастья. В период самой тяжелой депрессии я вставал в 10-11 часов утра.

Понемногу я избавлялся от этой привычки и сдвигал свой режим на час раньше в течение двух-трех месяцев. Когда темная полоса жизни закончилась, я вставал в семь часов и чувствовал себя лучше, чем когда-либо.

День 11: Создайте «Фонд бунтаря»

Что такое «Фонд бунтаря»? Это сбережения, благодаря которым вы сможете снова стать свободным и сказать людям, которые превращают вашу жизнь в ад, что они вам больше не нужны. Моя формула для вычисления нужной суммы выглядит так:

(Ваша месячная зарплата) * 3 + Сумма, которой хватит на одну громкую вечеринку

Эту формула пришла мне на ум, когда я уволился из одного стартапа и остался без работы. У меня почти не было денег, но я взял все свои накопления и прогулял их. Это было глупо, но тогда иначе было никак.

Тогда я подумал: а что если бы у меня было достаточно денег, чтобы спокойно три месяца плюс столько, сколько вам нужно на одну достойную вечеринку с друзьями.

День 12: Начните знакомиться с новыми людьми

Знаю, никто не любит заводить новые знакомства. Я сам написал об этом не одну статью в блог. Но есть разница между расширением сети контактов и простыми знакомствами с близкими вам по духу людьми за бокалом пива на каком-нибудь второсортном мероприятии или за кофе по скайпу. Чем больше людей вы повстречаете в жизни, тем больше вы будете знать о людях и тем лучшим человеком станете сами.

День 13: Прислушайтесь к своему сердцу

Наше сердце всегда пытается нам что-то сказать. Оно говорит нам, счастливы мы или нет, но мы не слушаем, потому что гораздо легче притвориться глухим, чем столкнуться с горькой правдой жизни. Не надо так делать. Научитесь слушать и слышать. Поймите, чего хочет ваше сердце.

День 14: Ищите новые возможности

Часто достаточно просто спросить, правда.

Спросите своего босса. Коллег. Соседа по университетской общаге. Спросите друзей, начальников, у своего бухгалтера. Узнайте, существуют ли возможности для вас и ваших навыков оказаться полезными. Просто спросите, и получите ответ.

День 15: Потратьте деньги на развитие

Пусть это будет всего пара тысяч рублей. Даже этого хватит, чтобы оплатить что-нибудь из суперполезных курсов на Udemy или Coursera.

Траты на развитие ваших навыков и знаний никогда не бывают пустыми. Никогда.

День 16: Возьмите выходной

Валяйтесь на диване. Играйте в приставку. Пообедайте фастфудом, если хотите. Позвольте разуму расслабиться. Делайте то, чем хочется заниматься всегда. Не сдерживайте себя. Зачем? Затем, что нужно дать себе возможность быть несовершенным. Нужно позволять себе жить ради удовольствия. Это естественно.

День 17: Напишите запасной план

Чего вы боитесь больше всего? Я боюсь получить такую травму, при которой больше не смогу работать. Чтобы пересилить этот страх, я проработал план и продумал, что может случиться в таком случае. Эти планы я держу на своем компьютере, и получить доступ к ним смогут несколько самых близких мне людей.

Кажется, это было слишком?

Зато теперь я чувствую себя в безопасности и готов брать на себя риск. Любой риск, какой захочу.

День 18: Примите тот факт, что люди, которые вас не любят, не стоят вашего времени/

Знаете, некоторые люди всегда будут о вас невысокого мнения. Жизнь такова, и ничего с этим сделать нельзя.

Неважно, что вы делаете

Неважно, как вы это делаете

Кто-то всегда будет вас ненавидеть

Люди находят причины (и свободное время), чтобы ненавидеть Мать Терезу.

Не стоит думать, что с вами все будет по-другому.

Поэтому нужно признать, что эти люди не достойны вашего внимания. Кому вообще есть до них дело? Уж точно не вам.

День 19: Исключите из рациона вредную пищу (но не до конца)

Одно из лучших решений, которые я когда-либо принимал: снизить количество вредной еды, которую я ел ежедневно. Когда-то я жил рядом с рестораном «Макдоналдс» и питался там каждый день. Не терял ни одной возможности взять там что-нибудь, как будто был их акционером и хотел перестраховаться.

И это не проходило бесследно. Изменилось мое настроение, мой вес, я перестал нормально спать. Развилась настолько сильная депрессия, что я перестал быть продуктивным.

НО: одним из худших моих решений был полный отказ от фастфуда. Мой организм требовал вредной еды. Каждый раз я себе отказывал, пока наконец не сдался и не съел так много, что стал чувствовать себя отвратительно. Не стоит впадать в крайности. Позвольте себе немного несовершенства. Наверное, это мой девиз по жизни, так часто я повторяю эту фразу.

День 20: Измените свое окружение

Помещения, в которых вы живете и работаете, очень сильно влияют на ваше настроение, самочувствие и продуктивность. Очень сильно. Мой бизнес едва не прогорел, пока я работал в беспорядке, среди завалов мусора и старых коробок от молока. Но дела пошли намного лучше, когда я купил удобный стол, кресло и повесил на стену плакат с Бэтменом.

Задумайтесь о том, как ваше окружение влияет на вашу жизнь и на ваш характер, и если заметите что-то лишнее – меняйте постепенно. Смените картинку на рабочем столе. Зажгите свечу. Что угодно, лишь бы это было что-то новое.

Следующие 40 дней

День 21: Займитесь волонтерством.

День 22: Пересмотрите свой круг поддержки.

День 23: Соберите мозговой центр (Приглашайте единомышленников на ужин и устраивайте брейншторм).

День 24: Почините сломанную вещь. Найдите у себя дома что-нибудь сломанное и отремонтируйте. Если не знаете как – научитесь.

День 25: Начните искать работу в интересующем вас секторе. Не откликайтесь на вакансии. Сначала поймите, каких навыков вам не хватает. Займитесь развитием этих навыков.

День 26: Начните ходить пешком каждый день. Сначала 5 минут. Затем 10, 20 и так далее. Выйдите на новый уровень физической активности.

День 27: Вспомните, как жили наши предки. Нет, не нужно переезжать в пещеру. Проведите время на природе. Отправьтесь куда-нибудь, поставьте палатку, устройте пикник.

День 28: Начните планировать новый день вечером накануне. Используйте приложения с календарем. Выделяйте временные отрезки на конкретные дела.

День 29: Приведите дом в порядок. Соберите свою силу воли. Разберитесь со счетами.

День 30: Вспомните, каково это – проводить время наедине с собой.

День 31: Начните вести дневник. Даже если вы не будете делать это каждый день, делайте по возможности.

День 32: Признайте, что вы можете и будете контролировать свои чувства, реакции и судьбу.

День 33: Признайте, что ваше тело не имеет над вами власти, как и ваш разум. Вместо этого они должны работать сообща.

День 34: Съешьте что-нибудь, выходящее за рамки привычной диеты. Удивите свой желудок.

День 35: Перестаньте бояться будущего. Страх того, что может произойти, никак не помешает этому произойти.

День 36: Вспомните, что самолюбие – не самый страшный грех на Земле. Иногда это необходимо для успеха.

День 37: Научитесь ругаться на чужом языке. (Так вы захотите выучить этот язык.)

День 38: Начните требовать от себя большего. Постепенно, всего на 10%. Ужесточайте требования к работе, диете и образу жизни.

День 39: Разберитесь с тем, сколько сахара потребляете. Если нужно что-то изменить, измените. Сахар вам не враг, излишнее его потребление – враг.

День 40: Откажитесь от одной из регулярных трат. Покупаете себе кофе каждый четверг? Попробуйте прожить один четверг без этого кофе.

День 41: Задумайтесь, что в своем быту и работе вы можете автоматизировать. Сделайте это с помощью IFTTT. Научитесь экономить таким образом по десять минут каждый день. Затем постепенно стремитесь к большему.

День 42: Начните больше спать. Ваша цель – восемь часов. Мой результат сейчас – пять, но я работаю над этим. #янеидеален

День 43: Ешьте больше фруктов и овощей. Понемногу, начните хотя бы с морковки.

День 44: Узнайте больше об увлечениях своих друзей или партнера. Попробуйте что-нибудь новое.

День 45: Узнайте о своем прошлом. Пусть родители расскажут, как познакомились. Почему они живут именно там, где живут? Вспомните имя первой учительницы, если забыли.

День 46: Тратьте меньше и больше откладывайте, пусть ваши сбережения растут.

День 47: Всегда помогайте другим, но не ждите за это награды.

День 48: Контролируйте все свои расходы до копейки, чтобы избежать неожиданных сюрпризов.

День 49: Всегда признавайте чужие заслуги.

День 50: Проводите больше времени с семьей. Если у вас поблизости нет кровных родственников, уделите время той семье, которую составляют ваши близкие друзья.

День 51: Продумайте запасной план для вашей карьеры.

День 52: Приберитесь на улице возле дома. Так вы сделаете свое окружение лучше, познакомитесь с соседями и вообще станете чувствовать себя лучше.

День 53: Займитесь тем, что вы раньше ненавидели.

День 54: Выделите одно место, где будут храниться ваши ключи, кошелек, очки и другие вещи.

День 55: Вспомните, когда нужно будет покупать замену тем или иным вещам и учтите это в своем бюджете.

День 56: Купите игру. Любую. Играйте в нее, даже если у вас ничего не получается.

День 57: Попробуйте новый вид спорта. Серфинг, бег, шахматы – без разницы. Просто попробуйте.

День 58: Найдите литературный клуб. В сети или в офлайне. Начните больше читать и обсуждайте прочитанное.

День 59: Будьте самым уверенным в себе человеком в комнате.

День 60: Ищите способы проводить каждое утро эффективнее.

Где гарантии?

А это я. Фото: Джон Вестенберг

Будет попросту невозможно, если вы пройдете эти 60 дней и не станете лучше. Невозможно. Поэтому я гарантирую, что если вы будете следовать этим советам – даже если не сможете делать все каждый день – то станете счастливее и успешнее.

А теперь самое главное. Даже попытка следовать советам сделает вас лучше, потому что вы докажете себе, что внутри себя желаете развиваться. Уже само по себе это многого стоит.

Я все прочитал, но с чего вдруг я должен тебя слушать?

С того, что я сам следовал этому списку. День за днем я составлял его в худший период своей жизни. Я страдал от жестокой депрессии, сидел на таблетках, а временами не мог подняться с кровати. Я очень много пил. Сидел без денег. Ненавидел себя.

Сейчас я совсем другой, и на то, чтобы пройти этот путь, ушло много сил. В процессе я полностью изменился. И если вы последуете советам, чем вы рискуете? Я не прошу с вас денег. Это лишь мое видение того, как можно сделать себя лучше.

PS. Я не наставник миллиардеров. Я не разъезжаю на Ferrari и не стремлюсь достичь полного просветления. Я простой парень из Австралии, который занимается бизнесом, пишет, мечтает, творит и не жалеет на все это сил.

Источник: rb.ru




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«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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