Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 10 марта 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/put_k_sovershenstvu_41646"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41646_1-zb-c96fe2rjxlkhnvfcyja.jpg" width=206 alt="Путь к совершенству" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Алексей Зеньков, <a href=http://rb.ru/story/60-days-to-grow/>rb.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Путь к совершенству</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как за 60 дней стать счастливее, здоровее и успешнее</font></em></span></p><p>Для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, необязательно идти на резкие и изнурительные перемены. Можно полностью повернуть свою жизнь в нужное русло всего за 60 дней – нужно лишь понемногу менять свой взгляд и отношение к окружающему миру. Так считает писатель и предприниматель Джон Вестенберг (Jon Westenberg). Более того, в своем блоге на платформе Medium он делится проверенной на себе системой этих постепенных перемен. <a href="http://www.chaskor.ru/article/put_k_sovershenstvu_41646">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, необязательно идти на резкие и изнурительные перемены. Можно полностью повернуть свою жизнь в нужное русло всего за 60 дней – нужно лишь понемногу менять свой взгляд и отношение к окружающему миру. Так считает писатель и предприниматель Джон Вестенберг (Jon Westenberg). Более того, в своем блоге на платформе Medium он делится проверенной на себе системой этих постепенных перемен.

Я написал 60 действий, по одному на каждый день, которые помогут добиться удивительных перемен. Эти шаги позволят вам всего через два месяца стать абсолютно другим человеком.

Перейдем к делу.

День 1: Поверьте в собственную важность

С этого нужно начинать. Вы должны осознать свою ценность. Вы ценная часть этого мира. Недавно я разговаривал с одной студенткой – я периодически даю бесплатные консультации по телефону – и она спросила меня, считаю ли я себя важным человеком. Я сказал, что считаю, потому что каждый должен понимать собственную ценность. Ценность людей, которые способны на многое и могли бы помогать и вдохновлять других.

День 2: Учитесь падать и вставать снова

Величайшие люди в истории вставали, падали, а затем снова вставали. Лучший способ упростить свой путь – посмотреть на чужую жизнь, чужие ошибки, подвиги и грехи. Одной из самых полезных для меня книг стала «История упадка и разрушения Римской империи» в шести томах. На чтение ушло полгода, но я научился всему, что можно было узнать о высокомерии и губительной тяге к славе. Необязательно читать те же шесть томов, но по крайней мере нужно начать хотя бы одну биографию кого-то из известных людей. И попутно делать заметки.

День 3: Осознайте свои слабости

Что мешает вам двигаться вперед? Что заставляет вас разочаровывать себя и окружающих? Я знаю свои слабости и учусь у них. Я легко могу привязаться и даже впасть в зависимость от чего-либо. С этим можно было жить, когда меня интересовала работа, но когда главными моими целями стали секс, деньги и алкоголь, это могло плохо кончиться. Осознайте свои слабости и вкратце напишите, как вы будете с ними бороться.

День 4: Попросите помощи

Всем нам стоит чаще просить помощи у других. Иногда достаточно всего лишь поднять руки и сказать «эй, у меня проблемы». Если вы всерьез хотите так быстро изменить себя к лучшему, вам не обойтись без посторонней помощи. Пусть другие люди помогут вам побороть свои слабые стороны и развить сильные.

День 5: Начните учиться чему-то новому

Жизненно важно бросать себе новые вызовы, заставлять себя развиваться на эмоциональном, умственном и физическом уровне. Используйте возможность, чтобы начать что-то новое с нуля. Не так уж важно, что именно это будет. Недавно я решил научиться готовить профитроли. Результат оказался вне всяких похвал.

День 6: Найдите подработку

Подработка – это простой способ создать источник дополнительного дохода. Этот доход может быть не так велик, пусть даже это будут просто деньги на кофе. Но стоит вам почувствовать, каково это – зарабатывать где-то помимо основной работы, и вы станете все больше задумываться о личной свободе и занятии предпринимательством.

День 7: Начните избавляться от долгов

Кредиты сдерживают ваше движение вперед. Они висят на шее и заставляют просыпаться по ночам в холодном поту. Долг – это серьезная преграда, и план по выплатам может очень помочь.

День 8: Осознайте свои ошибки

Жизнь не заканчивается, стоит вам допустить одну ошибку. Возможно, вы до сих пор живете с чувством вины, стыда, страха и боли за свои прошлые ошибки, но это неправильно. Вы подвергаете себя колоссальному давлению и можете его не выдержать. Примите тот факт, что все уже свершилось, и если бы все произошло иначе, сейчас вы были бы совсем другим человеком.

День 9: Настройте себя на успех

Вы боитесь успеха?

Возможно, этот вопрос звучит глупо, но вы удивитесь, как много людей подсознательно боятся стать успешными. Они мешают себе добиваться результата и всячески избегают его, потому что не готовы к тому, чтобы достигать целей – только к ним стремиться.

Если вы хотите стать успешными, настройте себя на это. Будьте готовы всего добиться.

День 10: Научитесь вставать на час раньше

Это важно. Сдвиг всего на один час может сильно повлиять на вашу продуктивность и уровень счастья. В период самой тяжелой депрессии я вставал в 10-11 часов утра.

Понемногу я избавлялся от этой привычки и сдвигал свой режим на час раньше в течение двух-трех месяцев. Когда темная полоса жизни закончилась, я вставал в семь часов и чувствовал себя лучше, чем когда-либо.

День 11: Создайте «Фонд бунтаря»

Что такое «Фонд бунтаря»? Это сбережения, благодаря которым вы сможете снова стать свободным и сказать людям, которые превращают вашу жизнь в ад, что они вам больше не нужны. Моя формула для вычисления нужной суммы выглядит так:

(Ваша месячная зарплата) * 3 + Сумма, которой хватит на одну громкую вечеринку

Эту формула пришла мне на ум, когда я уволился из одного стартапа и остался без работы. У меня почти не было денег, но я взял все свои накопления и прогулял их. Это было глупо, но тогда иначе было никак.

Тогда я подумал: а что если бы у меня было достаточно денег, чтобы спокойно три месяца плюс столько, сколько вам нужно на одну достойную вечеринку с друзьями.

День 12: Начните знакомиться с новыми людьми

Знаю, никто не любит заводить новые знакомства. Я сам написал об этом не одну статью в блог. Но есть разница между расширением сети контактов и простыми знакомствами с близкими вам по духу людьми за бокалом пива на каком-нибудь второсортном мероприятии или за кофе по скайпу. Чем больше людей вы повстречаете в жизни, тем больше вы будете знать о людях и тем лучшим человеком станете сами.

День 13: Прислушайтесь к своему сердцу

Наше сердце всегда пытается нам что-то сказать. Оно говорит нам, счастливы мы или нет, но мы не слушаем, потому что гораздо легче притвориться глухим, чем столкнуться с горькой правдой жизни. Не надо так делать. Научитесь слушать и слышать. Поймите, чего хочет ваше сердце.

День 14: Ищите новые возможности

Часто достаточно просто спросить, правда.

Спросите своего босса. Коллег. Соседа по университетской общаге. Спросите друзей, начальников, у своего бухгалтера. Узнайте, существуют ли возможности для вас и ваших навыков оказаться полезными. Просто спросите, и получите ответ.

День 15: Потратьте деньги на развитие

Пусть это будет всего пара тысяч рублей. Даже этого хватит, чтобы оплатить что-нибудь из суперполезных курсов на Udemy или Coursera.

Траты на развитие ваших навыков и знаний никогда не бывают пустыми. Никогда.

День 16: Возьмите выходной

Валяйтесь на диване. Играйте в приставку. Пообедайте фастфудом, если хотите. Позвольте разуму расслабиться. Делайте то, чем хочется заниматься всегда. Не сдерживайте себя. Зачем? Затем, что нужно дать себе возможность быть несовершенным. Нужно позволять себе жить ради удовольствия. Это естественно.

День 17: Напишите запасной план

Чего вы боитесь больше всего? Я боюсь получить такую травму, при которой больше не смогу работать. Чтобы пересилить этот страх, я проработал план и продумал, что может случиться в таком случае. Эти планы я держу на своем компьютере, и получить доступ к ним смогут несколько самых близких мне людей.

Кажется, это было слишком?

Зато теперь я чувствую себя в безопасности и готов брать на себя риск. Любой риск, какой захочу.

День 18: Примите тот факт, что люди, которые вас не любят, не стоят вашего времени/

Знаете, некоторые люди всегда будут о вас невысокого мнения. Жизнь такова, и ничего с этим сделать нельзя.

Неважно, что вы делаете

Неважно, как вы это делаете

Кто-то всегда будет вас ненавидеть

Люди находят причины (и свободное время), чтобы ненавидеть Мать Терезу.

Не стоит думать, что с вами все будет по-другому.

Поэтому нужно признать, что эти люди не достойны вашего внимания. Кому вообще есть до них дело? Уж точно не вам.

День 19: Исключите из рациона вредную пищу (но не до конца)

Одно из лучших решений, которые я когда-либо принимал: снизить количество вредной еды, которую я ел ежедневно. Когда-то я жил рядом с рестораном «Макдоналдс» и питался там каждый день. Не терял ни одной возможности взять там что-нибудь, как будто был их акционером и хотел перестраховаться.

И это не проходило бесследно. Изменилось мое настроение, мой вес, я перестал нормально спать. Развилась настолько сильная депрессия, что я перестал быть продуктивным.

НО: одним из худших моих решений был полный отказ от фастфуда. Мой организм требовал вредной еды. Каждый раз я себе отказывал, пока наконец не сдался и не съел так много, что стал чувствовать себя отвратительно. Не стоит впадать в крайности. Позвольте себе немного несовершенства. Наверное, это мой девиз по жизни, так часто я повторяю эту фразу.

День 20: Измените свое окружение

Помещения, в которых вы живете и работаете, очень сильно влияют на ваше настроение, самочувствие и продуктивность. Очень сильно. Мой бизнес едва не прогорел, пока я работал в беспорядке, среди завалов мусора и старых коробок от молока. Но дела пошли намного лучше, когда я купил удобный стол, кресло и повесил на стену плакат с Бэтменом.

Задумайтесь о том, как ваше окружение влияет на вашу жизнь и на ваш характер, и если заметите что-то лишнее – меняйте постепенно. Смените картинку на рабочем столе. Зажгите свечу. Что угодно, лишь бы это было что-то новое.

Следующие 40 дней

День 21: Займитесь волонтерством.

День 22: Пересмотрите свой круг поддержки.

День 23: Соберите мозговой центр (Приглашайте единомышленников на ужин и устраивайте брейншторм).

День 24: Почините сломанную вещь. Найдите у себя дома что-нибудь сломанное и отремонтируйте. Если не знаете как – научитесь.

День 25: Начните искать работу в интересующем вас секторе. Не откликайтесь на вакансии. Сначала поймите, каких навыков вам не хватает. Займитесь развитием этих навыков.

День 26: Начните ходить пешком каждый день. Сначала 5 минут. Затем 10, 20 и так далее. Выйдите на новый уровень физической активности.

День 27: Вспомните, как жили наши предки. Нет, не нужно переезжать в пещеру. Проведите время на природе. Отправьтесь куда-нибудь, поставьте палатку, устройте пикник.

День 28: Начните планировать новый день вечером накануне. Используйте приложения с календарем. Выделяйте временные отрезки на конкретные дела.

День 29: Приведите дом в порядок. Соберите свою силу воли. Разберитесь со счетами.

День 30: Вспомните, каково это – проводить время наедине с собой.

День 31: Начните вести дневник. Даже если вы не будете делать это каждый день, делайте по возможности.

День 32: Признайте, что вы можете и будете контролировать свои чувства, реакции и судьбу.

День 33: Признайте, что ваше тело не имеет над вами власти, как и ваш разум. Вместо этого они должны работать сообща.

День 34: Съешьте что-нибудь, выходящее за рамки привычной диеты. Удивите свой желудок.

День 35: Перестаньте бояться будущего. Страх того, что может произойти, никак не помешает этому произойти.

День 36: Вспомните, что самолюбие – не самый страшный грех на Земле. Иногда это необходимо для успеха.

День 37: Научитесь ругаться на чужом языке. (Так вы захотите выучить этот язык.)

День 38: Начните требовать от себя большего. Постепенно, всего на 10%. Ужесточайте требования к работе, диете и образу жизни.

День 39: Разберитесь с тем, сколько сахара потребляете. Если нужно что-то изменить, измените. Сахар вам не враг, излишнее его потребление – враг.

День 40: Откажитесь от одной из регулярных трат. Покупаете себе кофе каждый четверг? Попробуйте прожить один четверг без этого кофе.

День 41: Задумайтесь, что в своем быту и работе вы можете автоматизировать. Сделайте это с помощью IFTTT. Научитесь экономить таким образом по десять минут каждый день. Затем постепенно стремитесь к большему.

День 42: Начните больше спать. Ваша цель – восемь часов. Мой результат сейчас – пять, но я работаю над этим. #янеидеален

День 43: Ешьте больше фруктов и овощей. Понемногу, начните хотя бы с морковки.

День 44: Узнайте больше об увлечениях своих друзей или партнера. Попробуйте что-нибудь новое.

День 45: Узнайте о своем прошлом. Пусть родители расскажут, как познакомились. Почему они живут именно там, где живут? Вспомните имя первой учительницы, если забыли.

День 46: Тратьте меньше и больше откладывайте, пусть ваши сбережения растут.

День 47: Всегда помогайте другим, но не ждите за это награды.

День 48: Контролируйте все свои расходы до копейки, чтобы избежать неожиданных сюрпризов.

День 49: Всегда признавайте чужие заслуги.

День 50: Проводите больше времени с семьей. Если у вас поблизости нет кровных родственников, уделите время той семье, которую составляют ваши близкие друзья.

День 51: Продумайте запасной план для вашей карьеры.

День 52: Приберитесь на улице возле дома. Так вы сделаете свое окружение лучше, познакомитесь с соседями и вообще станете чувствовать себя лучше.

День 53: Займитесь тем, что вы раньше ненавидели.

День 54: Выделите одно место, где будут храниться ваши ключи, кошелек, очки и другие вещи.

День 55: Вспомните, когда нужно будет покупать замену тем или иным вещам и учтите это в своем бюджете.

День 56: Купите игру. Любую. Играйте в нее, даже если у вас ничего не получается.

День 57: Попробуйте новый вид спорта. Серфинг, бег, шахматы – без разницы. Просто попробуйте.

День 58: Найдите литературный клуб. В сети или в офлайне. Начните больше читать и обсуждайте прочитанное.

День 59: Будьте самым уверенным в себе человеком в комнате.

День 60: Ищите способы проводить каждое утро эффективнее.

Где гарантии?

А это я. Фото: Джон Вестенберг

Будет попросту невозможно, если вы пройдете эти 60 дней и не станете лучше. Невозможно. Поэтому я гарантирую, что если вы будете следовать этим советам – даже если не сможете делать все каждый день – то станете счастливее и успешнее.

А теперь самое главное. Даже попытка следовать советам сделает вас лучше, потому что вы докажете себе, что внутри себя желаете развиваться. Уже само по себе это многого стоит.

Я все прочитал, но с чего вдруг я должен тебя слушать?

С того, что я сам следовал этому списку. День за днем я составлял его в худший период своей жизни. Я страдал от жестокой депрессии, сидел на таблетках, а временами не мог подняться с кровати. Я очень много пил. Сидел без денег. Ненавидел себя.

Сейчас я совсем другой, и на то, чтобы пройти этот путь, ушло много сил. В процессе я полностью изменился. И если вы последуете советам, чем вы рискуете? Я не прошу с вас денег. Это лишь мое видение того, как можно сделать себя лучше.

PS. Я не наставник миллиардеров. Я не разъезжаю на Ferrari и не стремлюсь достичь полного просветления. Я простой парень из Австралии, который занимается бизнесом, пишет, мечтает, творит и не жалеет на все это сил.

Источник: rb.ru





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