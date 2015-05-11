Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 10 января 2017 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/pustaya_trata_vremeni_41341"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201701/392_300_41341_taking-multivitamin.jpg" width=206 alt="Пустая трата времени" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Алексей Зеньков для <a href=http://rb.ru/story/healthy-myths/>Rusbase</a></b></span> <span style="font-size: large;">Пустая трата времени</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">18 «полезных» привычек, от которых стоит отказаться в 2017 году</font></em></span></p><p>Все мы им следуем – привычкам, которые мы считаем полезными только потому, что когда-то услышали их в новостях или от друзей, ведущих здоровый образ жизни. Мы можем ненавидеть эти правила, но все равно им подчиняемся, потому что нам кажется, что так будет лучше. <a href="http://www.chaskor.ru/article/pustaya_trata_vremeni_41341">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Все мы им следуем – привычкам, которые мы считаем полезными только потому, что когда-то услышали их в новостях или от друзей, ведущих здоровый образ жизни. Мы можем ненавидеть эти правила, но все равно им подчиняемся, потому что нам кажется, что так будет лучше.

Возьмем для примера индекс массы тела (ИМТ). Действительно ли его можно считать адекватной мерой вашего физического состояния? Или ежедневный прием мультивитаминов. Это действительно полезная привычка или бессмысленное занятие? Ответы на эти вопросы могут вас удивить.

Работать стоя

Недавно в ходе долгосрочного исследования данных об около 4000 взрослых американцах было доказано, что работа стоя не несет никакой пользы для здоровья в плане снижения риска смерти по сравнению с сидячей работой.

Тем не менее в краткосрочной перспективе работа стоя позволяет быстрее сжигать калории, так что если ваша главная цель – сбросить лишние килограммы – смело вставайте!

Пользоваться зубной нитью

После публикации в 2016 году доклада Associated Press о том, что эффективность зубной нити никто не проверял, эта тема стала бурно обсуждаться.

Американское правительство уже почти сорок лет советует своим гражданам пользоваться зубной нитью. Однако в «Рекомендациях по питанию для американцев» – набору инструкций, который выпускается раз в пять лет – говорится, что каждая из рекомендаций должна быть подкреплена результатами исследований. Однако в случае с зубной нитью это не так.

В докладе, выпущенном в августе, AP пишет, что его представители, руководствуясь Законом о свободе информации, просили Министерство здравоохранения и социального обеспечения США предоставить научные доказательства пользы от зубной нити. Этих доказательств так никто и не увидел. Вместо этого агентство получило письмо, в котором говорилось, что эффективность зубной нити никогда не проверялась достоверно.

Выбирать продукты только с низким содержанием жиров

Следуя рекомендациям Министерства сельского хозяйства США, миллионы американцев в 90-х переходили на диету с низким потреблением жиров и высоким содержанием крахмала в стремлении сбросить вес. Они покупали маргарин вместо масла, обезжиренные продукты вместо стандартных и отказывались от вкусной жирной пищи. Но это не помогало.

В ходе восьмилетнего эксперимента, в котором приняли участие почти 50 тысяч женщин, половина из которых сидели на диете без жиров, оказалось, что это никак не влияло на риск заболевания раком груди, раком прямой кишки или пороком сердца. К тому же это практически не влияло на вес человека. Согласно новым рекомендациям, полезные жиры, которые содержатся в орехах, рыбе и авокадо, при умеренном употреблении даже приносят пользу. Так что эти продукты стоит добавить в свой рацион.

Оценивать свое здоровье на основе ИМТ

Иногда доктора просят нас встать на весы, затем измеряют наш рост и показывают цветную диаграмму, на которой показан график индекса массы тела. Считается, что его значение может многое сказать о вашем здоровье.

На самом деле ИМТ, который был придуман в 1830-е годы, не представляет собой полезной информации в отрыве от других параметров. Специалисты по борьбе с лишним весом отмечают, что у ИМТ есть несколько серьезных недостатков, в том числе независимость от двух важных измерений: 1) содержания жира в вашем теле в процентном выражении и 2) обхвата талии, который может многое сказать в том числе и о риске возникновения некоторых заболеваний, таких как порок сердца и диабет 2 типа.

Остерегаться глютена

Скорее всего, глютен для вас совершенно безвреден – только если вы не входите в 1% людей, страдающих синдромом чревного сплетения. Исследования показывают, что большинство людей склонны к незначительному метеоризму независимо от того, что они едят. Так что не стоит настолько бояться мучного.

Заменять коровье молоко миндальным

Последние несколько лет разные альтернативы коровьему молоку становятся все популярнее, в особенности миндальное молоко. При этом оно практически лишено питательных веществ.

Сам по себе миндаль – настоящий кладезь белка. Но в стакане миндального молока по объему содержится всего около 2% миндаля и практически полностью отсутствует белок. Все витамины, указанные на упаковке, добавлены извне. Так что, если вы ищете по-настоящему полезную альтернативу обычному молоку, попробуйте соевое или обезжиренное.

Заменять свежевыжатыми соками настоящие фрукты

Когда вы выжимаете сок из фруктов и овощей, вы полностью удаляете всю клетчатку – одно из главных веществ, благодаря которым вы чувствуете насыщение и не думаете о еде какое-то время.

Зато в соке остается сахар. В краткосрочной перспективе диета с низким содержанием белков и высоким содержанием сахара может привести к постоянным приступам голода, перепадам настроения и быстрой утомляемости. Со временем вы можете потерять мышечную массу, потому что состояние мышц зависит от потребления белка.

Постоянно использовать гель для дезинфекции рук

Если в течение дня вы регулярно моете руки, то в использовании санитайзера нет особого смысла. К тому же, эти гели не убивают некоторые микробы, с которыми могут справиться старые добрые мыло и вода.

Желудочный грипп и клостридиум диффициле, к примеру, полностью устойчивы к действию дезинфицирующих гелей.

Есть яичные белки вместо яиц целиком

Многие люди перестали есть яичные желтки после того, как диетологи рекомендовали избегать продуктов с высоким содержанием холестерина, так как они якобы повышают уровень холестерина в крови.

Но есть и хорошие новости: все больше исследований подтверждает тот факт, что для большинства людей пищевой холестерин (то есть тот, что поступает в наш организм с пищей) очень слабо влияет на уровень холестерина в крови. Так что, если с этим показателем сейчас у вас все в порядке, можете наконец снова готовить яйца, как и раньше.

Задерживать дыхание, когда кто-то кашляет или чихает

Когда человек кашляет или чихает, не прикрывая рот или нос, бактерии попадают в воздух на скорости 90-360 км/ч.

Если вы находитесь поблизости, задержав дыхание, вы не защититесь от попадания этих бактерий на ваше лицо. Единственное, в чем это вам поможет – вы не вдохнете бактерии, которые будут находиться в воздухе прямо напротив вас.

Принимать убойные дозы витамина C, чтобы защититься от простуды

Хотя небольшая доза витамина С может помочь ослабленной иммунной системе, слишком большое его количество может нанести вам вред.

Максимально допустимая дневная доза для взрослого человека составляет 2000 милиграмм. Прием витамина сверх нее может вызвать диарею, тошноту, рвоту, изжогу, головную боль и другие побочные эффекты.

Пить мультивитамины

Примерно половина взрослых американцев принимает витамины каждый день. При этом за годы исследований доказательства пользы от этой привычки так и не нашли.

Конечно, для выживания нам действительно нужно определенное количество витаминов – к примеру, без витаминов А, С и Е организму будет труднее преобразовывать пищу в энергию, и могут развиться условия для возникновения рахита или цинги. Но вот в чем дело: ученые доказали, что мы получаем более чем достаточно из пищи, так что в таблетках никакого смысла нет.

Избегать глутамата натрия

Глутамат натрия добавляют во многие продукты для усиления аромата. Принимать его в пищу полностью безопасно.

Часто с глутаматом натрия связывают некоторые симптомы вроде онемения в основании шеи и общего чувства усталости, которые в совокупности часто называют «синдромом китайского ресторана». Тем не менее главной причиной этих ощущений все же является переедание.

Использовать одноразовые подложки на сиденье унитаза

Вирусы вроде ВИЧ и герпеса уязвимы, то есть они не выживают вне тела человека. К тому времени, как вы коснетесь сиденья унитаза в общественном туалете – даже если недавно им пользовался кто-то другой – самые опасные заболевания уже не будут вам угрожать.

Кроме того, ваша кожа достаточно эффективно защищена от любых микробов. (Если только у вас нет царапин или порезов, через которые могут проникнуть бактерии.)

Бояться щелкать суставами пальцев

До недавнего времени было общепринято мнение, что щелкание суставами пальцев не только раздражает окружающих, но и вредит суставам. Впоследствии этот миф был развеян учеными. Некоторые из них даже сообщают, что подобные звуки показывают, что сустав хорошо смазан внутри.

Рассказывая в журнале PLOS One о новом исследовании, руководитель и профессор восстановительной медицины из Университета Альберты Грег Коучук заявил: «Пусть это пока не доказано, вполне возможно, что способность щелкать суставами означает их правильное функционирование, а неспособность может предвещать проблемы и заболевания».

Увлекаться детокс-диетами

Никому не нужно проходить очищающие диеты. Если только вы не пережили отравление, ваш организм и так достаточно эффективно отсеивает самые вредные вещества, попадающие в него. Эта система состоит из двух очищающих органов – печени и почек.

Пока почки фильтруют кровь и удаляют все загрязнения из нашей пищи, печень обрабатывает лекарства и обезвреживает полученные нами химические вещества. Вместе эти органы дают нашим телам мощные способности к самоочищению.

Использовать лежачий велотренажер вместо обычного

Скорее всего, вы видели такие тренажеры в фитнес-центре. При занятии на них ваше тело наклонено немного назад, а ноги вытянуты. Тем не менее выбирать именно такой тип тренажеров необязательно, если только вы не получили особую травму – например, повредили плечо, колено или бедро.

Опасаться микроволновой печи

Всем известны слухи о том, что при разогреве пищи в микроволновой печи все питательные вещества уничтожаются. К счастью большинства из нас, это совершенно не так. Под действием микроволн молекулы в пище начинают быстро колебаться, что приводит к повышению температуры.

Конечно, некоторые полезные вещества начинают разлагаться при нагреве в микроволновке, на обычной плите или где-либо еще. Но поскольку обычно в микроволновой печи еда готовится быстрее, часто так пища сохраняет даже больше витаминов по сравнению с другими способами приготовления.

Источник: rb.ru





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