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Александр Литвин   среда, 28 декабря 2016 года, 16.00

Птица-говорун, или как заткнуть болтуна
Прикладная болтология для тех, кто хочет работать с комфортом


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Философия под новогодней ёлкой


Безмолвие болтуна




Есть люди, которые могли бы зарабатывать по миллиону в день, получая рубль за каждое сказанное слово. С ними сложно, громко, неудобно. Учимся разговаривать с болтунами и хранить тишину в офисе. Эта статья будет полезна всем, кто ценит слуховую гигиену на рабочем месте.

Почему люди болтают

Часто болтун — это холерик, которому важно разделить свои чувства и мысли с коллегами. Когда захлестывает изнутри, сложно сохранять спокойствие. Поэтому их речи эмоциональны и длинны.

Если такой человек не чувствует личных границ, он может горячо спорить на не интересную вам тему, провоцируя на ответы. Отсутствие границ мешает ему понять, что коллег (о ужас!) не интересуют подробности его жизни и (кошмар!) мнение по всем вопросам. Говорун считает важным объяснить, почему он думает/поступает именно так. Если есть соответствующий или отдаленно схожий опыт, он использует его как козырь. Ему невдомек, что вам безразлично.

Самый скользкий тип болтунов — профаны. За многословием и суетой они пытаются скрыть некомпетентность. Рассказывают, как много и тяжело работают, почему не могут показать прототип и назвать промежуточные результаты. Режьте по живому — требуйте конкретику. Хуже точно не будет, а если станете потакать их доводам, затянете работу надолго.

Понять, что в офисе есть один или несколько болтунов, просто: все будут работать с наушниками на голове или начеку.

Как дать понять и не обидеть

Болтуны — люди ранимые. Даже если справедливость на вашей стороне, грозное замечание через полчаса словоблудия может их обидеть.

Ни В Коем Случае Не Пытайтесь Переговорить Болтуна. Вы потратите много времени и нервов с нулевым результатом. Пускаясь во все тяжкие, вы переходите на уровень разговорчивого коллеги, на котором он — профессионал. Тут готовьтесь к поражению.

Покажите собеседнику, что вы уважаете его мнение, но не готовы вести диалог или дискуссию. Часто ответа «да, понимаю» или «конечно, я и не спорю» достаточно, чтобы охладить его пыл.

Амплуа болтуна иногда скрывает неуверенного в себе человека, которому важно заручиться поддержкой и участием. Он ищет понимание, так дайте же его говоруну! Фальшивый интерес заметен, так что потрудитесь бегло вникнуть в суть вопроса и емко ответить по существу. Это избавит вас от утомительной беседы ни о чем.

В «клинических» случаях можно имитировать звонок на мобильный. Попросите об этом друга в ФБ или, увидев неотвратимое, поставьте будильник на 1–2 минуты вперед. Не делайте так, если болтуном оказался ваш руководитель.

Решать рабочие вопросы

Безобидное уточнение может вылиться во вдохновенный монолог. Чтобы избежать этого, четко формулируйте вопрос. Не смущайтесь вежливо прервать коллегу, если его ответ стал пространным и оброс лишними подробностями. Или скромничайте, теряя свое время.

Тем более будьте категоричны, если болтун — ваш подчиненный. Когда его понесло, обратитесь к нему по имени (это обостряет внимание) и попросите быть кратким. Если суть понятна, а монолог продолжается, воспользуйтесь паузой на вдохе, чтобы тактично поблагодарить собеседника и переключиться на другой вопрос.

Вспомните эпичное «мы не вступаем в переговоры с террористами» и ретранслируйте на «я не вступаю в беседы с болтунами». Они не террористы, но подорвать рабочее настроение, захватить внимание и убить инициативу могут. Сопротивляйтесь!

Если разговору со словоохотливым коллегой нужно посвятить больше пары минут, на старте обозначьте регламент: «У меня ровно полчаса, давай уложимся в это время». Человек-говорун в соседнем кабинете? Отлично! Ограничьтесь email’ом, если дело терпит.

Как наводить тишину и порядок

Болезнь легче предупредить, чем вылечить, а болтуна проще не заводить, чем успокоить.

Вспышки говорения непредсказуемы, но у каждого говоруна есть излюбленные темы. Стоит вам только произнести фразу-триггер, и коллегу не остановить. Это его конек, и он может самозабвенно вещать о вреде прививок, Анджелине Джоли, платьях в пол, ЖКХ, выпечке… Темы могут быть разными. Запомните их и обходите стороной.

Самый простой способ остановить поток слов — вернуть коллегу в рабочее русло. Задайте ему важный вопрос, для ответа на который придется отвлечься. Вопрос должен быть четким, подразумевающим такой же ответ: у говоруна не должно быть возможности продолжить растекаться мыслию по древу в другой теме. Так вы собьете его с толку, а если повезет, напомните о важной задаче.

Отъявленные болтуны говорят, даже когда их не слушают, утыкаются в мониторы/бумаги и отворачиваются. Они просят минуточку и честно признаются, что «аж не могут».

Не стесняйтесь. Извинитесь и твердо скажите, что не можете общаться. Кратко объясните почему: «через полчаса у меня встреча», «пишу важное письмо». Отказ с причиной звучит убедительнее, чем без нее.

Не будьте липкими

Это не смертельно, но плохо. От ярлыка птицы-говоруна можно избавиться, и первый шаг — осознать, что ваша общительность мешает другим. Вспомните, как чей-то поток слов утомил вас, и не уподобляйтесь этому.

Будьте честны с собой, постарайтесь понять, почему вы болтаете. Не уверены в себе? Привыкли быть звездой? Считаете, что есть ваше мнение и неправильное? Поставьте себе «диагноз», чтобы избавиться от вредной привычки.

Людям не нужно знать все ваши мысли. Возможно, вы — единственный ребенок в семье и родители души в вас не чаяли. Но требовать тот же объем внимания от чужих людей (даже друзей) эгоистично. По доброте душевной вам могут дружелюбно отвечать и поддерживать диалог — не злоупотребляйте воспитанностью. Забудьте дежурный вопрос «Я тебя не отвлеку?». Отвлечете.

У болтовни своя биохимия. Среди зависимостей — от алкоголя, наркотиков, секса, азартных игр — в стороне стоит зависимость от одобрения. Мозг стремится к комфорту, и если вы болтаете именно для того, чтобы заручиться поддержкой и восхищенными взглядами, поздравляем: вы — дофаминовый наркоман.

Прилив гормона стресса кортизола не побуждает вас устранять причину (тушить дедлайны, восполнять некомпетентность, разгребать завалы), хотя именно кортизол фокусирует внимание на опасности, будь то голодный тигр или сорванные сроки. Вместо этого вы создаете иллюзию контроля, призывая на помощь гормоны радости. Болтаете, чтобы получить одобрение и успокоиться.

Больше ≠ лучше

Пусть ваша самооценка не зависит от количества сказанных слов. Восточная мудрость советует пропускать все, что хотите сказать, через три сита: правды, доброты и пользы. Если вы не уверены в истинности сообщения, если оно выставляет человека не в лучшем свете и не несет никакой пользы, оставьте его при себе.

Если вы оцениваете себя количеством сказанных слов, а за день собеседника не нашлось, вечером придет хандра. Станьте самодостаточны: учитесь не зависеть от того, сколько мыслей вы озвучили. Утверждайте опыт и правоту делами.

Слушайте — это куда полезнее, чем говорить. Помните, как в «Бойцовском клубе»? Люди не слушают друг друга, а ждут своей очереди заговорить. Неужели вы с ними?..

Следите за письменной речью

Болтовня бывает не только устной. Многостраничные отчеты, email’ы обо всем, неуместные комментарии и размытые задачи — того же поля ягоды. Учитесь писать кратко и четко. Поставим задачу дизайнеру.

Плохо: Сделай, пожалуйста, классный баннер, как ты умеешь. Размеры, как у позапрошлого, с гамаками. Текст и описание в прицепе к этому письму.

Хорошо: Нужен баннер 240*480. ТЗ прикрепляю.

Пишите информативно, по делу — порадуйте руководителя отчетами без воды. Используйте стандартизированные формы для отчетов. Результаты работы просто оформлять и анализировать в Google Docs, Get Report, Handy KPI. Мы убеждены, что самый удобный вариант — отчеты в корпоративной CRM-системе Мегаплан. Здесь их можно привязать к планам, KPI, зарплатной ведомости.

Держите пальцы за клавиатурой язык за зубами, отвечая на email или комментарий. Пишите согласно структуры письма-запроса, если она там есть. Для удобства собеседника вопросы можно цитировать.

Отправляете письмо болтуну?

Составьте чек-лист и попросите ответить строго по нему. Пронумеруйте вопросы и будьте кратки. Вопрос должен быть понятен с ходу, иначе пространного ответа не избежать.

Сражайтесь за тишину

Эффективно бороться с офисной болтовней можно, когда все коллеги понимают ее опасность, хотят работать больше, а говорить меньше. В противном случае найдется несогласный, которому еще не все понятно и не все анекдоты рассказаны.

Заручитесь поддержкой коллег, в неформальной обстановке обсудив то, что вы часто болтаете ни о чем.

Пусть самый идейный и ответственный (этакий «рыцарь тихого офиса») следит за повесткой дня. Когда обсуждение нового продукта компании перейдет в спор о лучшем футболисте года, «рыцарь» должен быть начеку, голосом или колокольчиком возвращая коллег на землю. За «вспышки говорения» можно взимать символические штрафы в общую копилку.

Если офис и бюджет позволяют, обустройте «тихую комнату». Обивать стены войлоком не нужно, достаточно новой двери и окон. Верх шика — аквариум и диваны. Любые разговоры в такой комнате — табу.

Совещайтесь по плану

Чтобы планерки не превращались в посиделки у костра:

* установите лимиты времени (полчаса — для общей планерки, 15 минут — в отделе);

* проводите одну планерку в день;

* выработайте сценарий встречи, придерживайтесь его;

* раздайте обязанности для планерки (переключать слайды, следить за тишиной);

* резюмируйте разговор: разошлите email с тезисами и договоренностями участникам беседы.

Общайтесь и не мешайте

Выключайте звук на мобильном, если только вы не специалист по продажам, секретарь или большой босс.

На личные звонки отвечайте вне кабинета. Какой бы раскрепощенной ни была атмосфера, коллегам не обязательно знать, что рисует ваше чадо и в какой формочке котлеты.

Спасение для больших офисов — «телефонная будка»: переговорная на одного человека, оформленная в виде будки таксофона. Это решает два вопроса: персонал не болтает на рабочих местах, а разговоры становятся короче — желание часто и подолгу щебетать «за жизнь» пропадает, когда это происходит у всех на виду.

Помогает избежать дежурных разговоров правило «обеденного звонка». Созванивайтесь с любимыми и детьми в перерыве. В остальное время — только по срочным вопросам. Они тоже должны быть в курсе такого расписания.

Если ваш диалог с коллегой ожидаемо продлится более 5 минут, отправляйтесь в переговорную.

Выводы

Найдите причину, по которой ваш коллега болтает. Учитывайте ее, корректно давая понять, что не готовы к долгой беседе. Отказывайте аргументированно, задавайте встречные вопросы о работе, избегайте «опасных» тем. Не пытайтесь заткнуть или переспорить болтуна — это раздувает пламя.

Думайте, а потом говорите — это отсеет часть слов. Отличайтесь умом и сообразительностью, но не будьте птицей-говоруном. Будьте кратки в письмах, отчетах, задачах. Отвечайте по пунктам и таким же образом задавайте вопросы.

Установите лимиты планерок, проводите их по плану, резюмируйте итоги встречи. Боритесь с болтовней вместе с коллегами. Все личные разговоры — вне кабинета, долгие беседы — в переговорках.

Источник: thebigplans.ru




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Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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