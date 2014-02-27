Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 25 октября 2016 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/psihosomatika_virusnoe_zabolevanie_-_nedostatok_smysla_zhizni_41062"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201610/392_300_41062_virus_shablo.jpg" width=206 alt="Психосоматика: вирусное заболевание — недостаток смысла жизни" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Елена Романова, <a href=http://romanova-l.livejournal.com/137781.html>romanova-l.livejournal.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Психосоматика: вирусное заболевание — недостаток смысла жизни</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Появление вирусов в организме сигнализирует человеку об отсутствии радости в жизни</font></em></span></p><p>Вирус — возбудитель инфекции, способный размножаться только в живых клетках человека, животного, растений или бактерий. Почвой для развития вирусов в организме человека является энергия определённого качества, деструктивного характера, продуцируемая им в результате внутренних проблем с самооценкой, чувством собственного достоинства, смысла своего существования. <a href="http://www.chaskor.ru/article/psihosomatika_virusnoe_zabolevanie_-_nedostatok_smysla_zhizni_41062">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Вирус — возбудитель инфекции, способный размножаться только в живых клетках человека, животного, растений или бактерий. Почвой для развития вирусов в организме человека является энергия определённого качества, деструктивного характера, продуцируемая им в результате внутренних проблем с самооценкой, чувством собственного достоинства, смысла своего существования.

Появление вирусов в организме сигнализирует человеку об отсутствии радости в жизни, крушение какой-либо иллюзии и переживание печали, горечи по поводу этого. Подобное качество вибраций (энергии), создающее почву для заражения вирусом, например, половым путём, может быть создано, как в текущей жизни, так и быть переданными по наследству, в виде наследственных программ (предрасположенность, вибрация, информация), несущих в себе сообщение предков о заниженном смысле жизни, которым они руководствовались, униженности, которую они переживали, потери в себе Божественного, недойстойности, разочарований и тоски по утраченному.

Переданная программа может «спать» и активизироваться в ситуации, когда человек испытает глубокое разочарование, снижение самооценки, ущемление достоинства, потери существующего прежде смысла жизни. Сотояние человека в подобных переживаниях это определённое качество энергии, поддерживаемое текущей ситуацией и наследственными программами, создают наилучшие условия для заражения вирусом.

Сначала происходит заражение вирусом, в следствие благоприятных условий для его жизни, а потом вирус, как простейшее существо желающее жить, начинает поддерживать эти условия для своего существования — энергетически-информационный фон потерянности, уныния, униженности человека. Получается замкнутый круг, поддерживаемый с двух сторон: человеком, думающим и чувствующим определённым образом и вирусом, размножающимся и поддерживающим заражённую энергию в организме.

Вирус встраивается в клетку и становится частью человека.

Чтобы убить вирус, надо убить часть человека. Медицина лечит вирус препаратами, а вирус питается энергией, человеком.

Человек глотает таблетку, а думать и чувствовать себя униженно, потерянно, бессмысленно, не перстаёт. Противовирусный препарат действует на что угодно, только не на мысли.

Чтобы убить вирус, надо излечить человека от причин, создающих вибрации, благоприятствующие жизни вируса.

Если человек не изменит своё отношение к себе и миру, не обнаружит смыслы, излечивающие его самооценку, тоску, печаль, потерянность, вирус будет жить и процветать.

В молодом возрасте, например, вирус герпеса, проявляется простудой на губах. Человек отгоняет свои мысли и отношение к себе и миру при помощи гипер-активности (карьера, семья, дети, путешествия и пр.) В пожилом возрасте активности у человека мало, а мыслей о себе и прожитой жизни много. Всё, что отгонялось, накатывает и накрывает с головой, снижается общая энергетика организма.

Что уж тут говорить, старики не востребованы в обществе, а зачастую и своим родным и близким не нужны, так что радости от жизни им совсем не видать. Прибавьте к этому отделённость от Божественного, если глубоко-пожилой человек не верующий и не переживающий единение с Богом. Вот, где есть разгуляться притаившемуся вирусу группы герпеса (опоясывающий, Зостер). Это очень тяжёлая форма, с серьёзными болями.

Медицина не лечит подобное, начинает травить старый организм препаратами, чтобы заглушить вирус и облегчить боли. Все препараты для стариков влияют на мозговую активность (а чтобы всякую фигню не думали, но у медицины официально-научное объяснение, впрочем, суть так же), они становятся вялыми, рассеянными, спят больше, соображают меньше, живут под препаратами, как растения.

Сил, что-либо менять у себя в голове и душе, у стариков зачастую просто нет. Плюс непримимримость и привычка защищать своё мировоззрение (убеждения) у человека надёжно вырабаетывается с самого детства. Всё это не пускает изменить качество энергии (вибрации) старого человека. Ни в душе, ни в голове у человека нет Бога, нет верного представления о мире, смысле жизни. А жизнь идёт на убыль…

У моей старенькой мамы герпес стал активничать простудой на губах, когда у моего отца случился инсульт. Мама начала бояться остаться одной, основы жизни зашатались… Разбушевался герпес в полную силу через 2 месяца после смерти моего отца.

Смысл жизни у неё захромал на обе ноги и герпес обрушился с такой силой, с такими болями, что про уход близкого человека, с которым было прожито почти 60 лет, она вынуждена была забыть. Горевать оказалось некогда и сил на горевание не осталось, одни боли. Пришлось активничать, лечиться, искать выход к выздоровлению, чтобы вирус отступил.

Это ещё одна неочевидная задача вируса — заставить клетку активничать. Он же живёт за счёт её ресурсов, поэтому клетке, чтобы выжить, нужно будет проявлять активность или погибать… Через клетку вирус толкает весь организм приходить в активное состояние — искать смысл жизни, двигаться к духовной составляющей жизни, потому что материальное уже всё отработано — и карьера, и амбиции, и семья, и дети, и, даже нужность социуму.

Остаётся только одно — Высшее, духовное, Божественное. Так что, вирус это посланник Высшего. А иначе, как за мирскими делами пригласить человека к Высшему? Только через болезнь. Не обратишь внимание в молодом возрасте, в старости всё догонит.

P. S. Так что, в работе с человеком всегда обращаем внимание на его «простуды» на губах: что-то со смыслом жизни происходит… что-то передали предки… Это важно!

Подавляющее большинство ныне живущих на Земле организмов состоит из клеток, и лишь вирусы не имеют клеточного строения.

По этому важнейшему признаку все живое в настоящее время делится учеными на две сферы:

доклеточные (вирусы и фаги),

клеточные (все остальные организмы: бактерии и близкие к ним группы, грибы, зеленые растения, животные и человек).

Вирусы — мельчайшие организмы, их размеры колеблются от 12 до 500 нанометров. Вирусы нельзя увидеть в оптический микроскоп, так как их размеры меньше длины световой волны. Разглядеть их можно лишь с помощью электронного микроскопа. Мелкие вирусы равны крупным молекулам белка. Важнейшими отличительными особенностями вирусов являются следующие:

Они содержат в своем составе только один из типов нуклеиновых кислот: либо рибонуклеиновую кислоту (РНК), либо дезоксирибонуклеиновую (ДНК), — а все клеточные организмы, в том числе и самые примитивные бактерии, содержат и ДНК, и РНК одновременно.

Не обладают собственным обменом веществ, имеют очень ограниченное число ферментов. Для размножения используют обмен веществ клетки-хозяина, ее ферменты и энергию. Вирусы, по словам Сатпрема, «используют разум клеток».

Могут существовать только как внутриклеточные паразиты и не размножаются вне клеток тех организмов, в которых паразитируют.

Наиболее примитивные вирусы состоят из молекулы РНК (либо ДНК), окруженной снаружи белковыми молекулами, создающими оболочку вируса. Некоторые вирусы имеют еще одну — внешнюю, или вторичную, оболочку; более сложные вирусы содержат ряд ферментов.

Нуклеиновая кислота является носительницей наследственных свойств вируса. Белки внутренней и внешней оболочек служат для ее защиты.

Так как вирусы не обладают собственным обменом веществ, вне клетки они существуют в виде «неживых» частиц. В этом случае можно сказать, что вирусы представляют собой инертные кристаллы. При попадании в клетку они вновь «оживают».

При размножении для создания компонентов своих частиц вирусы используют питательные вещества, информационную среду и энергетико-метаболические системы инфицированных ими клеток. После проникновения в клетку вирус распадается на составляющие его части — нуклеиновая кислота и белки оболочки. С этого момента биосинтетическими процессами клетки-хозяина начинает управлять генетическая информация, закодированная в нуклеиновой кислоте вируса.

В клетке-хозяине осуществляется раздельный синтез оболочки и нуклеиновой кислоты вируса. В дальнейшем они объединяются и образуют новый вирион (полностью сформированный зрелый вирус).

Вирусы не размножаются на искусственных питательных средах — они чересчур разборчивы в пище. Им нужны живые клетки, и не любые, а строго определенные.

Науке известны вирусы бактерий, растений, насекомых, животных и человека. Всего их открыто более тысячи. Связанные с размножением вируса процессы чаще всего, но не всегда, повреждают и уничтожают клетку-хозяина. Размножение вирусов, сопряженное с разрушением клеток, ведет к возникновению болезненных состояний в организме.

Вирусы вызывают многие заболевания человека: корь, свинку, грипп, полиомиелит, бешенство, оспу, желтую лихорадку, трахому, энцефалит, некоторые онкологические болезни, СПИД, герпес.

В настоящее время ученые все чаще предполагают, что вирусы являются причиной нервных расстройств и психических заболеваний. Например, профессор Норберт Новотни из венского университета располагает доказательствами того, что вирус Борна, вызывающий смертельные болезни мозга у животных, но не представляющий, как предполагалось до этого времени, опасности для человека, способен все же поражать человеческий мозг, вызывая шизофрению, депрессию и хроническую усталость.

Известно, что у лошадей и овец вирус Борна вызывает тяжелые случаи воспаления мозга. В результате заболевания животные перестают есть, теряют интерес к окружающей среде и в большинстве случаев умирают от паралича в течение 3 недель.

В настоящее время какого-либо эффективного способа лечения заболевших животных не существует. Последние данные позволяют предположить, что в человеческом организме вирус все-таки способен вызывать определенные изменения, в частности, изменения в передаче нервных сигналов, неминуемо приводящих к психическим расстройствам.

Показано, что у людей, страдающих нервными расстройствами, обнаруживается высокий уровень антител к вирусу. Кроме того, вирус выделяется и у многих людей, страдающих синдромом хронической усталости.

Ученые установили, что в организме человека живет много вирусов, но проявляют они себя не всегда. Воздействиям болезнетворного вируса подвержен лишь ослабленный организм.

Пути заражения вирусами самые различные: через кожу при укусах насекомых и клещей; через слюну, слизь и другие выделения больного; через воздух; с пищей; половым путем и другие.

Известен целый ряд вирусов, которые не являются носителями болезней. Многие из них проникают в организм человека, но при этом не вызывают никаких клинически обнаруживаемых заболеваний. Они могут продолжительно и без всяких внешних проявлений существовать в клетках своего хозяина.

Хотя вирусы не являются полноценными живыми организмами, их эволюционное развитие имеет много общего с эволюцией других патогенных организмов. Для того чтобы сохраниться как вид, ни один паразит не может быть слишком опасным для своего основного хозяина, в котором размножается.

В противном случае это привело бы к полному исчезновению хозяина как биологического вида, а вместе с ним и самого возбудителя. В то же время любой патогенный организм не сможет существовать как биологический вид, если у его основного хозяина слишком быстро и эффективно развивается иммунитет, позволяющий подавлять репродукцию возбудителя.

Поэтому вирус, вызывающий острое и тяжелое заболевание у какого-либо вида поддерживает циркуляцию вируса в природе. Так, например, вирус бешенства в природе сохраняется среди грызунов, для которых заражение этим вирусом не является смертельным.

Для многих вирусов, например кори, герпеса и отчасти гриппа, основным природным резервуаром является человек. Передача этих вирусов происходит воздушно-капельным или контактным путем».

Источник: cluber.com.ua





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