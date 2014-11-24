Психология мудаков

Не зря говорят, что официанты — опытные психологи. Мы постоянно работаем с людьми, и глядя на ежедневные парочки, которые к нам приходят, я научился замечать разницу между нормальными мужиками и мудаками лишь по тому, как они себя тут ведут.
1. Он не вежлив с официантами.
Нет, не просто потому, что это нам неприятно. Хотя да, поскольку наша работа — принимать всех гостеприимно, то в нашу задачу входит сделать вечер приятным и для него.
И если ваш мужчина не может быть вежливым с тем, кто пытается как можно лучше обслужить его (и даже накормить), то он не будет вежлив и с вами (если не сразу, то потом, особенно, если он показывает пренебрежительно отношение к женщинам-официанткам).
2. Он разваливается на стуле.
Можно многое сказать о человеке по его позе. И если он как-то вальяжно разваливается на стуле, диванчике или в кресле за вашим столиком, то он просто не уважает ваше свидание, вас. Он не держит себя с достоинством, и не показывает, что действительно заинтересован и внимателен к вам.
3. Если он надевает шлепанцы и футболку.
Я понимаю, что мы не можем постоянно ходить как Джеймс Бонд, но если это ваше свидание, тем более в каком-нибудь заведении, то он должен был постараться выглядеть хорошо, как это вы наверняка сделали.
4. Он привередлив в еде, как маленький ребенок.
Нет ничего страшного в том, если он какой-то гурман. Но если вы уже пришли в ресторан, и там вдруг не оказалось того, чего желает его душа, он должен нормально отнестись к тому, чтобы выбрать что-то попроще. Если он становится слишком привередливым, то возможно эта его черта касается не только еды.
5. Он приводит вас в дешевое кафе.
Если только он не приезжий, то это, конечно, дурной тон. Может, это его любимое место — забегаловка, — а это уже многое говорит о нем. Может, он живет рядом, и его цель — быстрее вас напоить и увести к себе домой.
Источник: cluber.com.ua
|Читать @chaskor
Статьи по теме:
- Доброта к детям.
«Я принимаю сына или дочь такими, какие они есть, и тем удовлетворяю их первую потребность - потребность в безопасности и признании, потребность в правде».
- «Сижу такой в колпаке, ем буженину с сыром».
Алекс Дубас, Нюта Федермессер и другие об идеальной старости.
- «Это горькое слово "свобода"».
Заключительный фрагмент из книги мемуаров Исаака Фильштинского «Мы шагаем под конвоем», посвященной пребыванию в лагере.
- «Он не звонит, потому что очень занят».
Как мы обманываем себя в отношениях с мужчинами.
- «Семья» на троих.
Видовое разнообразие отношений.
- Жаст ван экземпль….
Записки вятского лоха. Июль, 2016.
- Человек качественный.
Лингвист Ирина Левонтина о том, как мы определяем людей.
- Мужской персональный ад.
О ролях мужчины и попытках угодить всем.
- Девочки, у которых не стоит.
Дорогу четвертой ориентации: как распознать асексуалку.
- Ум партнера – лучшая защита от измены.
Верность мужчины зависит от его интеллекта.