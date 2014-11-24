Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 25 ноября 2016 года, 09.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/psihologiya_mudaka_41172"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41172_muda.jpg" width=206 alt="Психология мудака" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://www.cluber.com.ua/lifestyle/interesno/2016/11/ya-ofitsiant-i-mogu-otlichit-normalnogo-muzhchinu-ot-mudaka-po-5-priznakam/>cluber.com.ua</a></b></span> <span style="font-size: large;">Психология мудака</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Я — официант, и я могу отличить нормального мужчину от мудака по 5 признакам</font></em></span></p><p>Не зря говорят, что официанты — опытные психологи. Мы постоянно работаем с людьми, и глядя на ежедневные парочки, которые к нам приходят, я научился замечать разницу между нормальными мужиками и мудаками лишь по тому, как они себя тут ведут. <a href="http://www.chaskor.ru/article/psihologiya_mudaka_41172">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Не зря говорят, что официанты — опытные психологи. Мы постоянно работаем с людьми, и глядя на ежедневные парочки, которые к нам приходят, я научился замечать разницу между нормальными мужиками и мудаками лишь по тому, как они себя тут ведут.

1. Он не вежлив с официантами.

Нет, не просто потому, что это нам неприятно. Хотя да, поскольку наша работа — принимать всех гостеприимно, то в нашу задачу входит сделать вечер приятным и для него.

И если ваш мужчина не может быть вежливым с тем, кто пытается как можно лучше обслужить его (и даже накормить), то он не будет вежлив и с вами (если не сразу, то потом, особенно, если он показывает пренебрежительно отношение к женщинам-официанткам).

2. Он разваливается на стуле.

Можно многое сказать о человеке по его позе. И если он как-то вальяжно разваливается на стуле, диванчике или в кресле за вашим столиком, то он просто не уважает ваше свидание, вас. Он не держит себя с достоинством, и не показывает, что действительно заинтересован и внимателен к вам.

3. Если он надевает шлепанцы и футболку.

Я понимаю, что мы не можем постоянно ходить как Джеймс Бонд, но если это ваше свидание, тем более в каком-нибудь заведении, то он должен был постараться выглядеть хорошо, как это вы наверняка сделали.

4. Он привередлив в еде, как маленький ребенок.

Нет ничего страшного в том, если он какой-то гурман. Но если вы уже пришли в ресторан, и там вдруг не оказалось того, чего желает его душа, он должен нормально отнестись к тому, чтобы выбрать что-то попроще. Если он становится слишком привередливым, то возможно эта его черта касается не только еды.

5. Он приводит вас в дешевое кафе.

Если только он не приезжий, то это, конечно, дурной тон. Может, это его любимое место — забегаловка, — а это уже многое говорит о нем. Может, он живет рядом, и его цель — быстрее вас напоить и увести к себе домой.

Источник: cluber.com.ua





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