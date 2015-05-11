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uduba.com   суббота, 25 февраля 2017 года, 01.37

Психологический ребус
Нужно ли идти ребенку на похороны?


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Девочка до двенадцати


«Близкие отношения как горнило духовного пробуждения»




Вчера у моей подруги умер муж от обширного инфаркта. Мы как могли организовали весь похоронный процесс и встал вопрос в детях. А нужно ли им знать — девочке 9 лет, мальчику 7 лет? У меня вышел спор с родственниками, которые упорно не хотели говорить детям и тем более брать их в храм на прощание с отцом. Получит ли ребенок психологическую травму от присутствия на похронах и нужно ли исключать ребенка из процесса прощания?

Как дети воспринимают смерть?

Смерть является неизбежным фактом нашей жизни, и если мы хотим помочь детям, нам необходимо помочь им понять, что говорить об этом явлении — это нормально. Как и другие взгляды, представления о смерти постепенно развиваются с возрастом. Примерно до 10 лет дети не могут понять необратимости и безысходности смерти. К 3 годам дети начинают осознавать, что смерть есть переход в другое состояние. К 5-6 годам они начинают понимать, что все мы смертны, но нет понимания, в результате чего происходит смерть. До 2 лет дети не способны воспринимать смерть, но они реагируют на любое изменение в поведении близких. Они воспринимают смерть как сон или отъезд, и им необходимо тысячу раз повторять, что их близкий уже не вернется.

Разговор на тему смерти с детьми может быть очень непростым. Ведь объяснения должны быть краткими и ясными. Разумнее всего объяснить смерть как отсутствие обычных проявлений жизни.

Дошкольники воспринимают смерть как обратимое, временное и безличное явление. В возрасте от 5 до 9 лет годами дети начинают осознавать, что все живущие умирают, но еще не воспринимают смерть как личную. С 10 лет дети начинают понимать, что смерть необратима, что все живущие умирают и что они тоже когда-то умрут. Жизненный опыт каждого ребенка в своем роде уникален. Некоторые дети задают вопросы о смерти уже в 3 года, других и в десять не встревожит смерть бабушки, но при этом оплакивают гибель котенка.

Нужно ли сообщать ребенку о смерти близкого?

Сообщение ребенку трагической вести – непростая задача, она требует от взрослого душевной мягкости, терпения и мужества. Желательно, чтобы это взял на себя близкий ребенку человек.

Ни в коем случае не стоит скрывать случившееся, так как тем самым создается почва для страхов и недоверия к взрослым – ведь ребенок, как правило, все равно ощущает утрату или даже догадывается о смерти близкого.

Говоря о смерти, необходимо выражаться прямо, употребляя слово «умер». Фразы типа «Дедушка навсегда заснул» могут быть неверно истолкованы и стать источником невротических страхов. Если известие о смерти родственника предстоит принять дошкольнику, можно воспользоваться сравнением с прошлым опытом потерь (например, со смертью кошки), чтобы ребенок более-менее уяснил себе смысл случившегося. Очень важно также установить тактильный контакт с ребенком: посадить его к себе на колени, обнять, приласкать.

При этом, правда, возможна более интенсивная эмоциональная реакция, поэтому нужно позволить ребенку выразить свои чувства во всей их полноте.

Стоит ли брать детей с собой на похороны?

Участие в похоронах помогает ребенку признать реальность утраты, осознать, что умерший не вернется. Участвуя в семейном трауре, дети, познают то новое и неведомое, с чем они сталкиваются в лице смерти близкого. Дети нередко усваивают основные понятия, касающиеся смерти, именно во время похорон и затем используют это знание, исследуя вопрос о собственной смерти. Развитое воображение в данном случае может обозначать, что в том случае, если ребенок не видит тела и не присутствует на похоронах, то в его воображении могут возникнуть картины куда более страшные, чем в реальности. При этом можно предложить ребенку попрощаться с умершим каким-нибудь особенным способом, например, положить в гроб памятный подарок: рисунок, письмо или цветок.

Без прощания отношения ребенка с умершим могут остаться незавершенными, что нередко приводит к возникновению различных страхов.

Если ребенок не хочет идти на похороны

«Последние проводы» будут выполнять свою позитивную функцию только в том случае, если ребенок внутренне готов к такой церемонии. Поэтому прежде всего стоит убедиться в том, что ребенок действительно согласен участвовать в погребении. Если он не хочет идти на похороны, то ни в коем случае нельзя его заставлять или вызывать по этому поводу чувство вины. Лучше дать ребенку возможность рассказать о своих чувствах и прояснить возможные неправильные представления и страхи.

Особенности восприятия детской психики

Дети учатся тому, как переживать горе, от тех, кто о них заботится.

Дети от 5 до 7 лет не полностью понимают окончательность смерти. Бывает, что им приходится неоднократно говорить, что дорогой им человек умер и больше не вернется. Если взрослые стойко переживают смерть близкого человека и не показывают свою печаль, то дети усваивают, что показывать чувства и задавать вопросы недопустимо. И тогда им приходится скорбеть как-то в одиночку. У детей могут появиться кошмарные сны или другие более сильные проявления последствий стресса. Дети могут проявлять эмоции или уходить в себя. Они могут вступать в споры, менее добросовестно относиться к урокам или изолироваться от прежде приятных им занятий.

Заупокойная служба, отпевание, поминки и похороны помогают лучше осознать реальность того, что близкий человек действительно умер.

Необходимо сделать все, чтобы ребенок чувствовал себя любимым, находился в контакте с близкими ему людьми. Если позволяет возраст и ребенок не отказывается, полезно подключить его к общим делам, связанным с похоронами, поручив ему то, что он в состоянии выполнить. Несмотря на собственные переживания и массу хлопот, взрослым нужно постараться найти в себе силы заботиться о ребенке как обычно: кормить его, укладывать спать и даже, возможно, немного поиграть, потому что так он будет чувствовать, что жизнь продолжается. Для ребенка это крайне важно.

Исключенный из общего процесса, ребенок будет чувствовать себя покинутым, оставленным наедине со своими чувствами, что только усилит страдание от потери.

Воспоминания

Просматривайте фотографии и видеокассеты. И хотя поначалу это бывает больно, приятные воспоминания служат очень важной составляющей восстановительного процесса, поскольку согревают вас от леденящих душу и печальных мыслей об утрате. Дети могут всегда скучать по дорогому им человеку, но со временем они перестанут плакать, вспоминая его, и смогут улыбаться.

Приятные воспоминания служат очень важной составляющей восстановительного процесса.

Специалисты соглашаются в том, что продолжительность периода скорби и печали не одинакова для всех. Даже когда кажется, что ребенок живет хорошо, у него будет много моментов гнетущей печали, — особенно в первый год. Праздники, дни рождения и особые семейные даты могут усугубить эту печаль.

Почему близкий умер?

Если смерть наступила от болезни, объясните, что тело человека больше не могло бороться с болезнью, оно перестало работать. Убедитесь, что ваши дети понимают, что, если они заболевают гриппом или простудой или если папа или мама заболевают, их организм может победить болезнь и выздороветь. Объясните, что большинство людей выздоравливает. Если же смерть наступила от несчастного случая, объясните, что тело человека было повреждено настолько сильно, что перестало работать, но большинство людей, получивших телесные повреждения, могут поправиться и жить долгое-долгое время.

Смерть близкого вызывает у ребенка ощущение собственной беззащитности

Ребенок может спросить: «Ты когда-нибудь умрешь? А я умру?» Дети ищут успокоения, подбадривания, но далеко не все удовлетворятся уклончивыми ответами. Поэтому лучше ответить честно: «Да, когда-нибудь в будущем это произойдет», а уже потом успокоить, что обычно люди живут долго. Если ребенок испугается и заплачет, ни в коем случае нельзя отказываться от своих слов и оборачивать их в шутку. Лучше сесть рядом с ребенком, обнять, побыть с ним и затем помочь вернуться мыслями к жизни, которая продолжается.

Митрополит Антоний Сурожский

Ребенок может познакомиться со смертью уродливым образом, и это искалечит его, — или напротив, здраво и спокойно.

Глубоко любимая бабушка умерла после долгой и тяжелой болезни. Меня позвали, и когда я приехал, то обнаружил, что детей увели. На мой вопрос родители ответили: "Мы же не могли допустить, чтобы дети остались в одном доме с покойницей". — "Но почему?" — "Они знают, что такое смерть". — "И что же они знают о смерти?" — спросил я. — "На днях они нашли в саду крольчонка, которого задрали кошки, так что они видели, что такое смерть".

Я сказал, что если у детей сложилась такая картина смерти, они обречены через всю жизнь пронести чувство ужаса. При всяком упоминании о смерти, на каждых похоронах, у любого гроба — в этом деревянном ящике для них будет скрыт невыразимый ужас…

После долгого спора, после того, как родители сказали мне, что дети неизбежно получат психическое расстройство, если им позволить увидеть бабушку, и что это будет на моей ответственности, я привел детей. Первый их вопрос был: "Так что же случилось с бабушкой?" Я сказал им: "Вы много раз слышали, как ей хотелось уйти в Царство Божие к дедушке, куда он ушел прежде нее. Вот это и произошло". — "Так она счастлива?" — спросил один из детей. Я сказал: "Да". И потом мы вошли в комнату, где лежала бабушка. Стояла изумительная тишина. Пожилая женщина, лицо которой много лет было искажено страданием, лежала в совершенном покое и мире.

Один из детей сказал: "Так вот что такое смерть!" И другой прибавил: "Как прекрасно!" Вот два выражения того же опыта. Дадим ли мы детям воспринимать смерть в образе крольчонка, разодранного кошками в саду, или покажем им покой и красоту смерти?

В Православной Церкви покойника привозят в храм заранее; мы молимся у открытого гроба, рядом с ним стоят и взрослые и дети. Смерть вовсе не следует скрывать; она проста, она — часть жизни. Дети могут посмотреть в лицо умершего и увидеть покой. На прощание мы целуем умершего. И надо не забыть предупредить ребенка, что лоб человека, который обычно был теплый, теперь, когда он его поцелует, окажется холодным; тут можно сказать: "Это печать смерти". Жизни сопутствует тепло; смерть холодна. И тогда ребенок не пугается, потому что у него есть опыт тепла и холода; и то и другое имеет свою природу и свое значение.

Из книги «Жизнь. Болезнь. Смерть.»

Источник: uduba.com




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Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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