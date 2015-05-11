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https://rb.ru/story/first-phone/   вторник, 30 мая 2017 года, 16.00

Психологи — родителям
Что нужно знать, покупая ребенку первый смартфон?


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Когда лучше отложить свой телефон в сторону?


Просить ли у Деда Мороза мобильник?




По данным последнего национального опроса, в США мобильный телефон есть у 68% детей в возрасте 12–13 лет (учащиеся средних классов) и у 83% подростков в возрасте от 14 до 17 лет (старшеклассники). Более того, выяснилось, что владельцев мобильных телефонов с каждым годом становится все больше. Другое исследование показало, что 20% учащихся третьих классов и почти 40% пятиклассников пользуются личными мобильными телефонами. Плохо это или хорошо — объясняют эксперты.

На 4 популярных вопроса родителей о детях и мобильных телефонах отвечают психологи Дарлин Свитленд и Рон Столберг в книге «Научите ребенка думать», которая вышла в издательстве «Альпина Паблишер».

Вопрос 1: Может ли ребенок стать невнимательным из-за смартфона?

Телефоны стали неотъемлемым элементом жизни, поэтому большинство людей считает, что девайсы исключительно полезны. Однако некоторые исследования доказывают, что мобильные телефоны могут негативно влиять на способность детей воспринимать и обрабатывать информацию.

Особенность мозга такова, что лучше всего мы помним недавние события. Последний разговор или прочитанная книга помещаются в кратковременную память и сохраняются там, пока новые события их не вытеснят.

Если подросток каждые несколько минут достает телефон и набирает сообщения, заходит в социальную сеть и листает фотографии, то именно эти действия и заполняют его краткосрочную память. Это значит, что подросток, скорее всего, забудет, о чем вы его попросили, сразу же, как только возьмет в руки телефон, потому что буквально за несколько минут его память заполнится десятками новых событий.

В смартфонах есть множество опций, которые могут помочь при выполнении, например, домашнего задания. Но обычно в этот момент лучше не пользоваться смартфоном. Дети слишком часто отвлекаются на функции, которые никак не связаны с выполнением уроков, и перестают сосредотачиваться.

Что делать?

Будьте внимательны и следите за тем, чтобы телефон был в стороне от ребенка во время занятий.

Помните: когда дети увлечены телефоном, они отгораживаются от окружающего мира и всего, что в нем происходит, и не в состоянии воспринимать и запоминать ваши просьбы. Так же как исходящие извне сигналы и реплики, напоминающие о том, что они должны сделать.

Вопрос 2: Смартфоны мешают детям приобретать жизненный опыт?

Зависимость нынешних детей от мобильных телефонов оставляет им все меньше возможностей для обучения тому, как разрешать жизненные дилеммы.

Опыт решения проблем очень важен для ребенка — можно сказать, что это школа жизни. Однако зависимость от технологий лишает подрастающее поколение важнейшей практики.

Пример

Навыки ориентирования с помощью карты, умение составить схему маршрута до нужной точки и оценить, сколько времени займет дорога, стремительно теряют свою актуальность. Наши телефоны настолько функциональны, что дети могут так никогда и не узнать, каково это — потеряться.

А теперь представьте, сколько навыков сможет освоить подросток, если потеряется, не имея при себе телефона. В таком случае ему придется мысленно повторить весь свой путь, шаг за шагом, понять, где он свернул не в ту сторону, и разобраться, как вернуться на прежний маршрут. Придется осмотреться, расспросить прохожих, возможно, зайти на заправку или в магазин с той же целью.

Нам очень нравятся приложения вроде Google Maps или навигаторы, но важно отметить, что активное их использование ограничивает нынешнее поколение в возможности практиковать навыки преодоления трудностей.

Необходимость найти выход из сложной ситуации, легкое чувство тревоги, связанное с неуверенностью в дальнейших действиях, и сосредоточенность на поиске возможных решений — ситуация, предоставляющая бесценный для подростка опыт. Благодаря ему подростки начинают гордиться собой и своими успехами и чувствовать уверенность в том, что в будущем они смогут преодолеть и другие трудности.

Для родителя это весьма утешительная перспектива. В следующий раз, почувствовав соблазн выручить ребенка, попавшего в дискомфортную ситуацию, успокойтесь и порадуйтесь тому, что возникла возможность получить ценный опыт.

Что делать?

Если ребенок сильно привязан к смартфону, пусть использует его для полезных и интересных дел. Например, когда вам потребуется или захочется что-то узнать, скажем адрес магазина, время показа фильма — не ищите информацию сами, а попросите ребенка. Он будет использовать технику, чувствуя, что приносит пользу. Так у вас будет повод пообщаться с ребенком и похвалить его за умение пользоваться техническими средствами.

Вопрос 3: Так ли плохо общаться посредством сообщений?

Обмен текстовыми сообщениями — давно обычное явление. Родители постоянно задают нам в связи с этим множество вопросов. Наш любимый звучит примерно так: «Это нормально, что мой ребенок отсылает в месяц от 10 до 20 тысяч сообщений?»

Да, современные дети сообщают друг другу обо всем. Они влюбляются, расстаются, жалуются на скуку, рассказывают о планах и предстоящих встречах. Эта форма общения стала одной из самых популярных, даже когда адресат рядом.

Вот статистика: подсчитано, что четвертая часть всех сообщений отправляется детьми во время школьных занятий. Это говорит не только о том, что дети не получают необходимые знания из-за того, что отвлекаются на сообщения. Но и о том, что дети общаются посредством сообщений, даже когда легко можно поговорить со сверстниками.

Они не хотят дожидаться перемены, чтобы пообщаться; им хочется поделиться мыслями немедленно. Обмен текстовыми сообщениями соответствует стремлению мгновенно получать желаемое, жертвой которого стало современное поколение.

Возможность отправлять короткие сообщения дает нам ряд неоспоримых преимуществ. С другой стороны, у этой формы общения есть свои недостатки. Вам нужно объяснить это ребенку.

Проблема 1. При переписке невозможно учитывать некоторые типы реакций собеседника

Умение общаться с людьми и доносить свои мысли и идеи — важный навык. Обмен текстовыми сообщениями — один из видов общения. Что же в нем особенного?

Важно помнить, что слова — не единственный способ передачи информации. Мы можем пользоваться языком тела, мимикой, жестами, позами, а также интонацией, высотой голоса, темпом и громкостью речи. Каждый раз, когда дети собираются вместе, они получают возможность отточить навыки общения. Подобно тому, как бейсбольные тренировки помогают лучше играть в бейсбол, тренировки общения учат лучше общаться.

Разговаривая по телефону, вы по-прежнему можете использовать ряд коммуникативных навыков. Вы слышите не только слова, но и нюансы речи, тон собеседника. Вы чувствуете, когда собеседник злится, смущается, восхищается, говорит с сарказмом или уверенностью, флиртует…

Однако при обмене текстовыми сообщениями нет возможности получить любое невербальное предупреждение. По тексту сообщения крайне сложно понять тон и настроение отправителя. В результате автор сообщений может продолжить некорректно шутить и высказывать то, что получатель сочтет обидным, значительно дольше, чем в том случае, если он мог бы видеть его реакцию. Это создает проблемы.

Проблема 2. В текстовом общении нет преимуществ, поскольку оно не способствует развитию полезных навыков

Теперь подумайте о подростках, которые отправляют 10 тысяч сообщений в месяц. Это огромное количество минимальных по продолжительности взаимодействий. В случае отправки сотен сообщений ежедневно количество упущенных возможностей оказывается слишком велико.

Большинство людей подбирают формулировки исходя из того, к кому они обращаются. Когда мы общаемся с людьми, мы видим наших слушателей и оцениваем, как и что лучше говорить в данной ситуации.

Язык, который мы используем, содержание, контекст и уровень остроты наших замечаний обычно соответствуют аудитории. Отправляя сообщение, вы предполагаете, что его прочтет один человек — тот, кому оно предназначено. Однако подростки часто показывают фрагменты своей переписки друг другу, и в итоге все написанное становится доступно публике.

Отправляя сотни сообщений в день вместо того, чтобы говорить непосредственно с людьми, дети просто не приобретают навыка взаимодействия со слушателями и адаптации своей речи в соответствии с обстановкой.

Что делать?

Поощряйте ребенка общаться вживую, а не по переписке. Сообщения могут быть удобны, например, если на вопрос нужно получить быстрый и однозначный ответ. Но подростки порой ведут многочасовую переписку, чего лучше избегать.

Важно следить за тем, чтобы между разными видами общения — с помощью СМС, по телефону и вживую — был баланс. Призывайте ребенка как можно чаще видеться с друзьями в реальности, поскольку это — бесценная практика. Если вы замечаете, что ребенок постоянно переписывается с другом, который живет неподалеку, — предложите пригласить его в гости.

О важном — только с глазу на глаз. Дети все равно будут общаться сообщениями. В таком случае нужно придерживаться определенных правил так же, как общаясь вербально. Одно из правил, которое следует установить в семье, таково: все самое важное необходимо сообщать лично.. Например, в СМС нельзя сообщать о намерении прийти домой позднее, выяснять, можно ли пригласить друга в гости, и просить разрешить что-либо. Так дети поймут, что формат текстовых сообщений не годится для того, чтобы приглашать человека на встречу или некое официальное мероприятие, заявлять о расставании, обсуждать личные чувства.

Вопрос 4: Когда ребенку нужен телефон?

Родители часто задают вопрос: «Когда можно подарить ребенку первый мобильный телефон?» Решение о том, когда это сделать и какой именно телефон выбрать, должно приниматься семьей, и мы рекомендуем подключать к этому обсуждению детей.

Что делать?

Когда вы задумаетесь, не пора ли подарить ребенку телефон, определитесь, для чего ребенок будет его использовать, какая модель будет больше отвечать интересам семьи.

Выбрав телефон, обсудите с ребенком, заслуживает ли он его и при каких условиях может его получить: за хорошие оценки, за старание, за похвальное поведение или помощь по дому. Как только ребенок получит телефон, важно сразу установить четкие ограничения и озвучить ваши требования, касающиеся его применения. Родители должны основательно обсудить с ребенком, для чего он может использовать устройство, а для чего — нет.

Обсудив все важные моменты, дайте ребенку возможность насладиться своим смартфоном, не нарушая при этом оговоренных условий и норм безопасности. Делайте акцент на активном, позитивном взаимодействии со сверстниками, а не на пассивном общении.

При любой возможности давайте ребенку шанс узнать что-то новое с помощью телефона и поделиться узнанным с другими членами семьи. Помните, что ваш сценарий обращения с телефоном служит ребенку образцом для подражания.

Источник: rb.ru




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Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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