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образование
Phil Hurst   , Сегодня, 16:00

Прозрачность рецензирования научных статей
Открытый процесс рецензирования вызывает большее доверие читателей


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Диктатура учителей


Наука в открытом доступе




В 1832 году британское Королевское общество приняло решение перейти от устных докладов к письменным рецензиям научных работ, которые были опубликованы. Автором этой идеи был Фредерик Аугустус (Frederick Augustus), герцог Сассекский. В несколько видоизмененной форме эта система дошла до наших дней.

Рецензии писались членами Совета и часто становились публичными. Во многих случаях они были «более ценными, чем первоначальные сообщения, на которых они были основаны». Рецензии писались сообща и рецензенты должны были достичь консенсуса. Это было сложно и требовало больших затрат времени, особенно когда рецензенты не соглашались друг с другом. Поэтому в том же 1832 году систему поменяли: с этого момента и рецензии, и имена рецензентов стали держать в секрете.

Только в начале 21 века издатели, такие как BMC, BMJ и PLoS, начали серьезно экспериментировать с открытым рецензированием научных работ.

Одна из причин – политизация науки, хорошим примером чему может служить тема перемена климата. Когда скептики стали забрасывать ученых из Университета восточной Англии запросами об информации, стало понятно, что система недостаточно прозрачна и это подрывает доверие к достоверности исследований.

Вторая причина возникла благодаря движению за открытую науку и открытый доступ. Большинство исследований финансируется налогоплательщиками, и сторонники открытой науки считают, что все результаты этих исследований должны быть бесплатно доступны для общества. По их мнению, данные и процесс рецензирования научных статей также должны быть открыты.

Наконец, прозрачность процесса рецензирования может улучшить качество исследования и уменьшить вероятность ошибок. Традиционно процесс рецензирования является закрытым, а научные статьи проверяет небольшое количество анонимных экспертов. Хотя издатели стоят на страже этой системы, секретность все-таки оставляет возможность для злоупотреблений своим положением.

В 2014 году Королевское общество запустило журнал Royal Society Open Science, который предлагает всем желающим воспользоваться открытым процессом рецензирования. Это означает, что отзывы рецензентов будут опубликованы вместе со статьей. Как оказалось, большинство авторов журнала поддерживают эту идею и соглашаются на публикацию рецензий. Половина рецензентов подписывают рецензии своим именем. Точный процент варьируется в зависимости от научной дисциплины.

С тех пор подобная система была введена в еще двух журналах Королевского общества – Proceedings A и Open Biology.

Считается, что существует несколько преимуществ открытого рецензирования:

1. Читатели могут видеть комментарии рецензентов и имеют возможность самостоятельно оценить честность и тщательность процесса рецензирования. Они также могут увидеть, как авторы ответили на критику и имеются ли в статье какие-либо упущения.

2. Предложения рецензентов по улучшению статьи сами по себе являются примерами того, что такое хорошая рецензия. Это особенно полезно для молодых ученых, у которых пока еще мало опыта в рецензировании научных статей.

3. Рецензенты стараются писать более сбалансированные и обстоятельные рецензии, когда они знают, что рецензии будут опубликованы.

4. Подписав рецензию своим именем, рецензент получает признание за свой вклад в исследовательский процесс.

В целом, открытый процесс рецензирования вызывает большее доверие читателей.

В 1832 году наука не была готова к прозрачности – создание детализированных докладов-рецензий для общественного суда было слишком трудоёмким процессом для небольшого количества ученых, а открытая критика коллег была сложной задачей в обществе того времени.

Сегодня прозрачность совершенно необходима, потому что наука финансируется налогоплательщиками и оказывает значительное влияние на законодательство. Прозрачность помогает журналам сосредоточиться на качестве исследовательского процесса, а не на моде или оригинальности темы.

Источник: noosphere.ru




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