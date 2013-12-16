Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 16 ноября 2016 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/protsess_poiska_nauchnoj_literatury_segodnya_-_eto_koshmar_41142"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41142_580bafaf5f1be77f8299ba1.jpg" width=206 alt="«Процесс поиска научной литературы сегодня – это кошмар»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://tomprof.stanford.edu/posting/1502>tomprof.stanford.edu</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Процесс поиска научной литературы сегодня – это кошмар»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему найти научное исследование в интернете сложно и что это для нас значит</font></em></span></p><p>Профессор биологии Франк Хеппнер написал о том, на что похожа компьютеризированная система поиска академических исследований, и почему найти собственные статьи онлайн ему оказалось отнюдь не так просто. <a href="http://www.chaskor.ru/article/protsess_poiska_nauchnoj_literatury_segodnya_-_eto_koshmar_41142">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Профессор биологии Франк Хеппнер написал о том, на что похожа компьютеризированная система поиска академических исследований, и почему найти собственные статьи онлайн ему оказалось отнюдь не так просто.

Профессор Франк Хеппнер написал свою первую статью по биологии еще в 1964 году. С тех пор он регулярно публиковался на протяжении 51 года, став известным специалистом в своей области. Уже выйдя на пенсию, профессор Хеппнер захотел провести новое исследование, для чего обратился к академическим онлайн ресурсам – и вдруг обнаружил, что найти там что-то едва ли не сложнее, чем в библиотеке:

«Я начал поиск онлайн из дома. Мне всегда вроде как нравился Google Scholar, как мультидисциплинарный источник, которым очень легко пользоваться. Нашел статью, нашел список процитированной литературы, взял цитату, начал заново. Не идеально, но очень быстро.

И вот я взял чашку кофе, открыл Google Scholar и начал. Ввел запрос и увидел список ссылок. Открыл одну, и нате вам! За 35 долларов Elsevier разрешит мне прочитать статью. Закрываем. Попробуем несколько других статей. Та же история: пока не заплатишь, ничего не покажут. Где-то здесь я понял (хотя система мне этого не подсказала), что если я воспользуюсь своим университетским паролем (который я предусмотрительно держал активным), результат может быть иным.

Я вошел в свой аккаунт на сайте университетской библиотеки – и что вы думаете? Я все еще не мог открыть статьи большинства современных журналов. Пришлось звать библиотекаря. Тут я выяснил, что если я буду читать статьи с университетских компьютеров – это одно, а для доступа из дома нужен дополнительный пароль. Или придется немного раскошелиться. Ок, я зарегистрировался. Но что делают люди, у которых нет университетских паролей? Или если их организация не может себе позволить платить за подписку на крупные издания?

Я снова вышел онлайн и обнаружил новые чудеса вроде Scopus, Research Gate и Web of Science. Чисто из любопытства я нашел статью, которую писал в 2009 году совместно с коллегой. В статье было 125 ссылок. Я решил попробовать, как легко будет найти эти источники. Выяснилось, что статьи, написанные в последние 10 лет, найти было легко. У них было номер DOI, который теоретически является прямой ссылкой на статью. Это работало в 90%, хотя иногда приходилось

переходить по трем или четырем ссылкам, чтобы открыть нужную статью. Остальные ссылки не работали, или не вели на нужную статью по каким-то причинам. Но что насчет статей, у которых не было ссылок – чаще всего, написанных раньше? С ними приходилось скопировать название, потом перейти на главную страницу Scopus и начать поиск.

Исключительно в качестве эксперимента, я ввел собственное имя в поисковую строку Scopus. «Хеппнер Ф.Х.» выдал 297 результатов, большинство – не мои, а нейробиолога из Швейцарии, которого на самом деле звали «Хеппнер Ф.Л.». Запрос «Хеппнер ФХ» не выдал ничего. «Хеппнер Франк» показал 13 статей (только одна была моя) и «Хеппнер Франк Х.» показал одну – мою. Вот вам и Scopus. На самом деле я опубликовал около 40 научных статей, которые должны были бы быть в базе.

Я попробовал Google Scholar, чтобы посмотреть, что найдет он. «Хеппнер ФХ» выдал 17 статей, «Хеппнер Франк» - 34. Так что вопрос был не в том, что вы напишите в поисковой строке, а как вы это напишите. Google Scholar показался мне менее привередливым.

Но что получится, если искать не по имени автора, а по названию темы? (…) Я снова открыл Scopus и ввел «Организованный полет птиц», получив 25 результатов – ни один не старше 1981 года. Запрос «Формация полета птиц» выдал 188 ссылок, но ни одна не старше 1950 года. Некоторые из результатов были совершенно не по теме. (…). Было очевидно, что глубокомысленный алгоритм Google работает не так, как мой стареющий мозг.

Возврат к тому, чем я занимался всю свою научную молодость, поиск источников, был отрезвляющим опытом. Посетив мою университетскую библиотеку, я быстро понял, что сделать так, как раньше – т.е. просмотреть журналы в библиотеке – уже невозможно. Большинство библиотек, особенно небольших, уже не подписываются на печатные журналы. Во многих случаях старые подшивки журналов переместились на склад. Молодые исследователи (до 35 лет), с которыми я обсуждал этот вопрос, никогда не знали никакой другой системы, кроме компьютеризированного поиска, и по больше части они, казалось, не знали о фундаментальных недостатках системы, с которой они выросли.

Однако с моей перспективы старого ископаемого я увидел много проблем, и тот факт, что молодое поколение ученых о них не знает, делает всю ситуацию еще страшнее. Я уверен, что если вы выросли с современной системой, вы сможете осуществлять поиск быстрее и легче, чем я, но дело не в этом.

Первое, что меня удивило, было то, что поиск до такой степени зависит от контекста/подбора слова с учетом регистра. Введите «неправильный» набор слов, и вы можете либо пропустить критически важную ссылку, либо утонете в потоке нерелевантного материала (…).

Второе открытие, которое я сделал, это то, как мало в этих системах статей старше 25 лет. Из 125 источников, которые мы использовали в нашей статье, 15 были написаны между 1953 и 1964 годов, 33 – между 1965 и 1990. Поиск в Scopus не нашел ни наиболее цитируемую книгу в моей научной области – статью Крэга Рейнольдса1987 года – ни мою статью с симпозиума 1990 года, которую процитировали 326 раза.

Я не смог найти онлайн версию этой статьи нигде и задался вопросом, как много из 326 человек, которые процитировали эту статью, на самом деле её читали. (Написав этот текст, я загрузил отсканированную версию в ResearchGate, где её прочитали 400 раз за несколько месяцев. Интересно, как много других, более важных статей никто не читает, потому что их авторы не знают, как выяснил я, что они могут отсканировать и загрузить свои статьи самостоятельно?).

(…) Если старые источники исчезнут, или если их будет невозможно найти, мы потеряем базу, на которой основаны многие исследования, а вероятность сделать серьезные ошибки увеличится (…).

Автор: Frank Heppner. Перевод: Дарья Новаторова

Источник: nooregistry.ru





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