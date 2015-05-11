Противоядие от «тетки»

Какую картинку рисует ваше воображение при слове «тётка»? Вот толстуха неопределённого возраста с враждебным макияжем и в жутких лосинах расталкивает пассажиров «маршрутки», чтобы пролезть первой. Она же, но уже в бигуди и халате орёт на забитого мужа и что-то занудливо выговаривает детям. Вот она выступает на родительском собрании, сотрясая воздух обвинениями и жалобами. А здесь злословит с подругой про общую приятельницу, возмущаясь её причёской, богатым любовником и отпуском на Маврикии.
Спешу разочаровать: нарисованная картинка – коллекция клише. «Тётка» совсем не обязательно имеет лишний вес. Язык не повернётся назвать «тётками» рубенсовских «граций» или кустодиевскую «Купчиху». Их пышные формы почти воздушны, чего не скажешь о телосложении «тётки». Или, например, вспомнить Хильду – героиню серии пин-ап изображений американского художника Дуэйна Брайерса. Лёгкая, забавная, всегда чем-то увлечённая, она будто приглашает присоединиться к своему жизнерадостному времяпрепровождению. За ней хочется бежать. А за тёткой бежать не хочется. Напротив, не терпится удрать от неё подальше.
И уж абсолютно не факт, что «тётка» – это женщина. «Тёткой» может быть и мужчина. И дело тут не в сексуальной идентификации, а в симптомах поведения, позволяющих увидеть «тётку» в мужике. Поведение такого дуэта бывает гораздо невыносимее, чем классическое сочетание женщина — «тётка». Мужчина — «тётка» может выглядеть как мачо, но при этом быть нытиком и брюзгой, а в марафоне сплетников выдерживает конкуренцию с женщиной — «тёткой».
Так что «тётка» – это не внешний вид и не половая принадлежность. «Тётка» – это токсичный образ мыслей. Самые талантливые экземпляры объединяют несколько образов. Но как правило, в каждом конкретном боестолкновении с «тёткой» – посторонней или нашей внутренней – мы встречаемся с одним ярко выраженным типом. И для каждого из них есть противоядие.
Образ: «Я вас ненавижу!»
Как распознать?
Атрибут присутственных мест – почты, магазина, поликлиники. Встречается по обе стороны баррикад: среди посетителей и среди сотрудников на невысокой, но ответственной должности. «Я вас ненавижу» чувствуют себя обязанными продемонстрировать окружающим весь спектр своих эмоций. Они мастерски смотрят сквозь вас, не отвечают на вопросы и привычно делают вид, что вас тут не стояло. Предпочитают командный голос. «Женщина, я вам ещё раз повторяю!..» – их любимая фраза.
«Я вас ненавижу» периодически вы можете диагностировать и у себя. Если обнаружите, что орёте благим матом на членов семьи из-за разбитой тарелки, и всё вокруг забрызгано едкой слюной, знайте, – это неистовствует ваша внутренняя «тётка».
Что делать?
Соблюдать предельную вежливость. Разговор на языке «я вас ненавижу» лишь обострит обстановку. Представьте, что перед вами душевнобольной, пожалейте его и действуйте в контексте этой легенды.
Затяжная усталость, нездоровые привычки и вечная неудовлетворённость жизнью – и вот вы уже в объятиях «тётки». Человеку в стрессе не до самоконтроля и уж тем более не до любви к окружающим. Не доводите себя до состояния «я вас ненавижу». Закройте интернет и поспите лишний час. Возьмите тайм-аут в употреблении алкоголя и других допингов. Займитесь, наконец, спортом. Проведите ревизию жизненных ценностей. Вот увидите, на ненависть не останется ни сил, ни времени, зато научитесь властвовать собой.
Образ: «Я в твои годы…»
Как распознать?
Монологи на тему «вспомнила бабка, как девкой была» – удел не только околоподъездных старушек и «тёток» в метро. Ворчливая рефлексия со знаком «минус» свойственна любому из нас. Стоит лишь пойти на поводу у «тётки» и вот вы уже гнобите свою первоклассницу за помарки в домашнем задании. Будто с вами такого не случалось. Или срываетесь на подростка: «совсем очумели от своих гаджетов!» А он всего лишь наступил вам на ногу, уткнувшись в телефон. Или фыркаете вслед девушке, ненамного моложе вас, посмевшей «вырядиться как клоун». А вы-то, конечно, с колыбели одеваетесь безупречно?
Что делать?
Бойкотировать. Альтернативный вариант, попросить «тётку» рассказать в подробностях, как в 10 лет она пропалывала гектар моркови, сдавала нормы ГТО и любила Родину. Проверено, «тётку» просьба о детализации либо отрезвляет, либо воодушевляет на новые наставления. Тогда спасайтесь бегством.
Обнаружив, что фраза «я в твои годы…» в вашем лексиконе перестала быть шутливой – бейте в набат! Вас захомутала «тётка». Вероятно, она представила себя магистром Йодой и никак не выйдет из образа. Самоирония в помощь. Не такой уж вы старый и мудрый, но какие ваши годы?
Образ: «Ты во всём виноват!»
Как распознать?
Этот образ – вариация на тему «Совести у тебя нет!». Что бы ни стряслось, виноватым у «тётки» всегда будет кто угодно, только не она. Не может не восхищать её твердолобая убеждённость в том, что все кругом воры, лодыри и проститутки. Страну развалили, учиться не хотят, детей не рожают.
Что делать?
Соглашаться. Есть опасность, что ваша реакция распалит «тётку» ещё сильнее. Но если всё же решите вступить с ней в идеологический спор, не сетуйте потом, что вас не предупреждали.
Образ: «Меня никто не любит!»
Как распознать?
Обиженный взгляд, наигранно отстранённое лицо и жесты, холодное молчание или, напротив, притязания к миру, но не к себе. Такие персонажи нарушают одиннадцатую заповедь, сформулированную писателем Джоном Фаулзом в романе «Волхв»: «Не терзай ближнего своего понапрасну». Потому что нет большей муки для любящего сердца, чем слышать от ненаглядного человека упрёки в нелюбви.
Что делать?
Не связываться. Пока «тётка» в образе «меня никто не любит» не полюбит себя – она экземпляр безнадёжный. Пусть ноет и жалуется. Может, однажды ей надоест.
В образе «меня никто не любит», к сожалению, случается растворяться и мне. Здорово «перезагружает» мозги картинка, которую я прикрепила на холодильник, сохранила в телефоне и на компьютере. «На картинке осёл и надпись: «В следующий раз, когда почувствуешь себя ненужным некрасивым и недооценённым, помни, ты ещё и тупой». Одним словом, держу перед глазами.
Образ: «Дам тебе совет…»
Как распознать?
«Тётка»-советчица уверена, что день не удался, если она никому ничего не порекомендовала. У неё готово экспертное мнение на любой случай. И она им поделится, даже если никто не просит, и она не имеет отношения к данной области знаний. Осадив советчицу, вы её оскорбите. Ведь она всего лишь «своё мнение высказывала», «хотела как лучше», «ей виднее» и так далее. Её можно понять: наставляя, «тётка» получает шанс испытать личную значимость.
Что делать?
Не провоцировать. Эффективный способ нейтрализовать «тётку»-советчицу заключается в том, чтобы не жаловаться ей ни на что и ни при каких обстоятельствах. Для неё у вас всегда всё прекрасно! Пусть недоверчиво молчит.
Если же в «тётке»-советчице вы иногда узнаёте себя, умозаключите, чего вам не хватает? Откуда столь сильное желание доминировать и казаться умнее? Да и такой ли уж вы великий эксперт в том, о чём не терпится доложить окружающим?
Источник: cluber.com.ua
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