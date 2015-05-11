Против топ-менеджмента Google могут возбудить уголовное дело в России

Топ-менеджеры корпорации Google рискуют получить два года лишения свободы, если Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России придётся принять решение о подаче иска против IT-гиганта с целью принуждения её исполнить предписание российских антимонопольщиков относительно дела об Andriod.
В таком случае дело перейдет из области административного права в область уголовного, сообщил глава ведомства Игорь Артемьев:
«У нас есть еще одно оружие очень сильное – оно заключается в том, что мы можем через суд подать иск о принудительном исполнении. А невыполнение решения суда о принудительном исполнении – это уже два года лишения свободы. То есть уже из административно-правового, из КоАПа, мы перейдем в уголовный кодекс».
При этом Артемьев подчеркнул, что пока о таких мерах речь не идет. «Но мы пока не говорим об этом – я надеюсь, что до этого не дойдет», — отметил он, очевидно, намекая на то, что у Google есть ещё один шанс пойти на мировую, о котором ФАС говорила ещё весной этого года.
В конце сентября текущего года Google начала оповещать российских пользователей устройств на Android о возможности сменить поисковую систему, деактивировать предустановленные приложения, установить сторонние сервисы (в том числе сторонние поисковые системы и их виджеты, приложения электронной почты, календаря и иные сервисы) и изменить позицию иконок приложений.
ФАС оштрафовала Google на 438,1 млн руб. и предписала устранить нарушения. Компания пыталась оспорить предписание в суде, но проиграла в первой и второй инстанциях. В середине октября компания подала кассационную жалобу.
Требование об оповещении пользователей по смене настроек и дезактивации предустановленных программ содержится в предписании ФАС, которая в сентябре 2015 года признала корпорацию Google — Google Inc. и GoogleIreland Ltd. — нарушившей закон о защите конкуренции (ч. 1 ст. 10) по жалобе «Яндекса». В российском антимонопольном ведомстве оценивают такие действия компании как недостаточные. «Можно сказать, что они фактически пока не выполняют наши предписания – подача жалобы в кассацию приостанавливает решение и поэтому исполнительные листы будут лежать по исполнению соответствующих решений судов, пока не завершится кассация, и Верховный Суд не примет решение. Ну, а когда всё это будет решено в судах, мы это просто будем взыскивать все в принудительном порядке», — отметил Артемьев.
Первый штраф за неисполнение предписания, по словам Артемьева, они назначат уже в начале ноября. Представитель российского офиса Google заявил, что они «работают с ФАС по исполнению их предписания», сейчас «продуктовые команды прорабатывают технические детали». «Мы уже разослали уведомления всем российским пользователям Android о возможности настроить смартфон, в частности добавляя или удаляя приложения, будь то приложения от Google или других разработчиков», — напомнил представитель интернет-компании.
Между тем, ФАС дала понять, что чиновники российского ведомства вошли во вкус и уже готовы передать опыт борьбы с мировой корпорацией коллегам из стран БРИКС. Об этом журналистам сообщил замглавы ФАС Андрей Цыганов в кулуарах конференции «Антимонопольное регулирование в России».
«Мы сейчас занимаемся распространением нашего опыта, говорим, что наш опыт можно применять. Второй шаг после распространения опыта мы скажем: а давайте хотя бы одновременно будем проводить расследования», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности совместного с БРИКС расследования дел против Google и Apple, — «Южноафриканцы уже сами занялись этим Google».
Судя по столь рьяному задору российских антимонополистов, чиновники в РФ уже давно перешли с iOS и Abdroid на отечественные смартфоны с каким-то другим, неизвестным IT-рынку ПО.
Источник: rublacklist.net
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