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Мария Молчанова   пятница, 9 июня 2017 года, 19.00

«Прости, мой неоцененный друг!»


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Наставления императрицы


Полемика длиной в два века




В российской истории XVIII века фигура княгини Екатерины Романовны Дашковой – уникальный феномен. На протяжении более 10 лет, с 1783 по 1794 годы, она руководила главным научным органом империи – Академией наук, в результате чего стала единственной женщиной в истории России, которая занимала столь высокий пост.

Русский писатель и общественный деятель Александр Иванович Герцен, поклонник Дашковой, писал: «В Дашковой чувствуется что-то сильное, многостороннее, деятельное, петровское, ломоносовское, но смягчённое аристократическим воспитанием и женственностью». Дашкова играла значительную роль во внутренней политике Российской империи эпохи дворцовых переворот, будучи одновременно крестницей императрицы Елизаветы Петровны и Петра III, близкой подругой Екатерины II в юности и затем в первые годы царствования. Однако, несмотря на столь блестящие обстоятельства, Дашкова провела весомую часть своей жизни в изгнании и опале.

Екатерина Романовна Дашкова родилась в 1743 году в Петербурге, в семье графа Романа Илларионовича Воронцова — знатного вельможи, который, однако, совсем не интересовался семейным бытом, предпочитая тратить свое время на придворные развлечения. Будущая основательница Академии наук рано лишилась матери, а потому была отдана на воспитание дяде, канцлеру Михаилу Илларионовичу Воронцову. Вероятно, юношеские обстоятельства жизни Дашковой и та среда, в которой она воспитывалась, оказали особое влияние на становление личности девушки. Граф Воронцов кстати был участником дворцового переворота 1741 года, возведшего на престол дочь Петра I Елизавету. В воспоминаниях современников, фигура Воронцова, однако, трактуется весьма противоречиво. Так, императрица Екатерина II позже отзовется о нем: «Гипокрит, каких не бывало, вот кто продавался первому покупщику; не было иностранного двора, который бы не содержал его на жаловании».

Дашкова получила самое превосходное образование, которое было возможно дать девушке того времени: она выучила четыре иностранных языка (французский, немецкий, английский и итальянский), занималась живописью, танцами и музыкой. Но девочка, рано начавшая самостоятельно и критически мыслить, все равно чувствовала потребность в более основательных научных штудиях, «страстно желая образовать себя», как сама она позднее выражалась в мемуарах.

С будущей императрицей Екатерина Дашкова подружилась еще будучи совсем юной, в возрасте 15 лет. Девушки постоянно переписывались, обмениваясь мнениями о прочитанной литературе и событиях из собственной жизни. Обе образованные женщины, большие поклонницы просветительских сочинений философов-энциклопедистов, они были «единодушны в том, что просвещение — залог общественного блага», грезили о способах приближения «царства разума», о «государе, любящем и уважающем своих подданных».

Дашкова играла активную роль в дворцовом перевороте, приведшим к власти Екатерину II, однако, ее роль в этом событии в реальности была много меньше, чем казалась с ее собственных слов. Муж Дашковой служил в элитарном Преображенском полке, а потому княгиня была хорошо знакома со многими гвардейскими офицерами, недовольными политикой Петра III. Будучи весьма дальновидной и практичной женщиной, чувствующей нестабильность положения, она начала усиливать проявления недовольства намеками на опасность, которая якобы угрожает Екатерине и ее наследнику. Эти сомнения, прежде всего, были связаны с распространившимися в высшем обществе слухами о предполагаемой женитьбе Петра с Елизаветой Воронцовой, сестрой княгини Дашковой. Несмотря на весьма неприглядную внешность (ее обзывали «толстой и нескладной», «с обрюзглым лицом», «широкорожей»), фрейлина Воронцова получила статус официальной фаворитки императора, предпочитавшего в приватной беседе называть ее попросту «Романовной».

В 15 лет (в год знакомства с Екатериной II) Екатерина Воронцова выходит замуж за блестящего гвардейского офицера и дипломата князя Михаила Ивановича Дашкова. Однако, совсем не семейный быт занимает все время молодой матери и супруги — ее мысли полностью отданы любимым занятиям литературой. Дашкова весьма поспособствовала тому, что идеи европейских просветителей стали широко распространяться в образованных кругах российского общества. Она сама сделала первый перевод фрагментов философского сочинения Гельвеция «Об уме», в котором философ изложил свою идею о равенстве умственных способностей всех людей. А потому был сделан решительный вывод, что независимо от происхождения и степени знатности, государством может управлять любой человек, который достаточно усовершенствовал собственные природные задатки и таланты. Просвещенная княгиня активно занималась литературным творчеством: писала пьесы, стихи, эссе, мемуары, которые составили большой том ее «Записок», представляющих собой весьма ценный источник изучения русского общества и культуры второй половины XVIII века.

Страстно тянувшаяся к новым знаниям, Дашкова занималась подробным чтением современных исследований по педагогике (трактатов Жан-Жака Руссо и Иоганна Песталоцци), причем в вопросах воспитания она придерживалась самых передовых взглядов своего времени и прекрасно понимала, что именно образование делает из индивидуума — личность. Проповедуемые просветителями концепции формирования нового типа личности, разумного и ответственного подданного, как известно, находились в центре внимания самой Екатерины II, которая, вероятно, именно под их влиянием написала свой знаменитый «Наказ» к депутатам Уложенной комиссии.

Дашкова вынуждено удаляется от двора в 1765 году после небольшой размолвки с императрицей, вызванной конфликтом с тогдашним фаворитом Екатерины II Григорием Орловым. Спустя несколько лет Дашкова отправляется с детьми за границу, чтобы продолжить свое образование, расширить круг влиятельных знакомств и восстановить подорванное здоровье. Она путешествует по Англии, Голландии, Франции, Италии и Германии. Ее образовательная программа и круг интересов по своей широте и размаху напоминает предприятие Петра I времен «Великого посольства», когда молодой энергичный правитель по сути совместил дипломатическую миссию с «заграничной стажировкой». Во время своего «просвещенного» путешествия Дашкова составляет гербарий и собирает коллекцию природных минералов, изучает садоводство, а также встречается с философом и лидером «энциклопедистов» Дени Дидро, с которым обсуждает наиболее важные общественные вопросы современности. Чтобы лучше понять личность просвещенной княгини, очень показателен возникший между Дидро и Дашковой спор о проблеме крепостничества в России: философ настаивал на том, что русские крестьяне находятся в принудительном и жестоком рабстве, а Дашкова, наоборот, доказывала, что сначала нужно просветить народ, а потом уже освобождать его от пут крепостничества, так как «просвещение ведет к свободе», а «свобода без просвещения производит только анархию и беспорядок».

Летом 1782 года Дашкова возвращается в Россию, и Екатерина II предлагает ей должность директора Академии наук. Пытаясь на практике воплотить просветительские идеалы, Дашкова ставит в центр внимания своего директорства вопросы хозяйственно-экономического уклада, научно-просветительскую и издательскую деятельность. Деятельный директор добилась, чтобы при Академии были открыты общедоступные публичные чтения, на которых знаменитые учёные могли прочесть всем желающим лекции по основным областям естественных и точных наук.

В отличие от петровской Академии наук, новая структура под руководством княгини Дашковой была предназначена, в первую очередь, для изучения русского языка и словесности. Устав Академии, или «Краткое начертание» был разработан самой Дашковой: «Главный предмет Российской Академии состоять должен в обогащении и очищении языка российского и в распространении словесных наук в государстве». Кстати, именно по инициативе Дашковой был издан в 6-ти частях с 1789 по 1794 годы «Словарь Академии Российской, производным порядком расположенный», первый толковый и словарь русского языка, насчитывавший свыше 40000 слов. Дашкова не только участвовала в его составлении, но и взяла на себя объяснение понятий, «имеющих отношение к нравственности, политике и управлению государством».

Дашкова в 1795 году способствовала публикации вольнодумной трагедии Якова Борисовича Княжнина «Вадим Новгородский», которая вызвала негодование Екатерины II. Императрица усмотрела в этом произведении пропаганду революционных идей, так как трагедия содержала много стихов, критиковавших самодержавную власть. В результате по высшему повелению трагедия была изъята и сожжена, а незадачливый издатель Дашкова вскоре была вынуждена уйти в отставку. В ноябре 1796 года в своём подмосковном имении Троицкое она узнала о смерти Екатерины II, а в декабре получила уже указ Сената об увольнении её со всех должностей. Вскоре Павел I приказал ей немедленно выехать в ссылку в имение сына в Новгородскую губернию «и оставаться в нём впредь до нового распоряжения». Последние годы жизни Дашковой были омрачены семейными несчастьями, тяжёлыми отношениями с дочерью Анастасией и неожиданной смертью в 1807 году в возрасте 44 лет сына Павла.

О самой княгине Дашковой современники судили по-разному — кто с восхищением, кто с завистью, а порою и в откровенно враждебном тоне. Одним она представлялась, прежде всего, женщиной честолюбивой, которая «добивалась первого места при государыне, даже желала заседать в Совете» (Г.Р. Державин). Другие полагали, что «она была бы на своём месте во главе государства, или занимая пост генералиссимуса или министра сельского хозяйства» (Кэтрин Вильмот). Несомненно одно — Дашкова была поистине уникальным явлением своего времени, сочетая одновременно и блестящие способности литератора, и знатока искусства, талант педагога и дальновидного политического деятеля.

Источник: diletant.media




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Царствование несбывшихся надежд

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Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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