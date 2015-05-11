Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 9 июня 2017 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/prosti_moj_neotsenennyj_drug_42029"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42029_4a374a144fb68b594382e7df238d2ff.jpg" width=206 alt="«Прости, мой неоцененный друг!»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Мария Молчанова</b></span> <span style="font-size: large;">«Прости, мой неоцененный друг!»</span></p><p>В российской истории XVIII века фигура княгини Екатерины Романовны Дашковой – уникальный феномен. На протяжении более 10 лет, с 1783 по 1794 годы, она руководила главным научным органом империи – Академией наук, в результате чего стала единственной женщиной в истории России, которая занимала столь высокий пост. <a href="http://www.chaskor.ru/article/prosti_moj_neotsenennyj_drug_42029">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В российской истории XVIII века фигура княгини Екатерины Романовны Дашковой – уникальный феномен. На протяжении более 10 лет, с 1783 по 1794 годы, она руководила главным научным органом империи – Академией наук, в результате чего стала единственной женщиной в истории России, которая занимала столь высокий пост.

Русский писатель и общественный деятель Александр Иванович Герцен, поклонник Дашковой, писал: «В Дашковой чувствуется что-то сильное, многостороннее, деятельное, петровское, ломоносовское, но смягчённое аристократическим воспитанием и женственностью». Дашкова играла значительную роль во внутренней политике Российской империи эпохи дворцовых переворот, будучи одновременно крестницей императрицы Елизаветы Петровны и Петра III, близкой подругой Екатерины II в юности и затем в первые годы царствования. Однако, несмотря на столь блестящие обстоятельства, Дашкова провела весомую часть своей жизни в изгнании и опале.

Екатерина Романовна Дашкова родилась в 1743 году в Петербурге, в семье графа Романа Илларионовича Воронцова — знатного вельможи, который, однако, совсем не интересовался семейным бытом, предпочитая тратить свое время на придворные развлечения. Будущая основательница Академии наук рано лишилась матери, а потому была отдана на воспитание дяде, канцлеру Михаилу Илларионовичу Воронцову. Вероятно, юношеские обстоятельства жизни Дашковой и та среда, в которой она воспитывалась, оказали особое влияние на становление личности девушки. Граф Воронцов кстати был участником дворцового переворота 1741 года, возведшего на престол дочь Петра I Елизавету. В воспоминаниях современников, фигура Воронцова, однако, трактуется весьма противоречиво. Так, императрица Екатерина II позже отзовется о нем: «Гипокрит, каких не бывало, вот кто продавался первому покупщику; не было иностранного двора, который бы не содержал его на жаловании».

Дашкова получила самое превосходное образование, которое было возможно дать девушке того времени: она выучила четыре иностранных языка (французский, немецкий, английский и итальянский), занималась живописью, танцами и музыкой. Но девочка, рано начавшая самостоятельно и критически мыслить, все равно чувствовала потребность в более основательных научных штудиях, «страстно желая образовать себя», как сама она позднее выражалась в мемуарах.

С будущей императрицей Екатерина Дашкова подружилась еще будучи совсем юной, в возрасте 15 лет. Девушки постоянно переписывались, обмениваясь мнениями о прочитанной литературе и событиях из собственной жизни. Обе образованные женщины, большие поклонницы просветительских сочинений философов-энциклопедистов, они были «единодушны в том, что просвещение — залог общественного блага», грезили о способах приближения «царства разума», о «государе, любящем и уважающем своих подданных».

Дашкова играла активную роль в дворцовом перевороте, приведшим к власти Екатерину II, однако, ее роль в этом событии в реальности была много меньше, чем казалась с ее собственных слов. Муж Дашковой служил в элитарном Преображенском полке, а потому княгиня была хорошо знакома со многими гвардейскими офицерами, недовольными политикой Петра III. Будучи весьма дальновидной и практичной женщиной, чувствующей нестабильность положения, она начала усиливать проявления недовольства намеками на опасность, которая якобы угрожает Екатерине и ее наследнику. Эти сомнения, прежде всего, были связаны с распространившимися в высшем обществе слухами о предполагаемой женитьбе Петра с Елизаветой Воронцовой, сестрой княгини Дашковой. Несмотря на весьма неприглядную внешность (ее обзывали «толстой и нескладной», «с обрюзглым лицом», «широкорожей»), фрейлина Воронцова получила статус официальной фаворитки императора, предпочитавшего в приватной беседе называть ее попросту «Романовной».

В 15 лет (в год знакомства с Екатериной II) Екатерина Воронцова выходит замуж за блестящего гвардейского офицера и дипломата князя Михаила Ивановича Дашкова. Однако, совсем не семейный быт занимает все время молодой матери и супруги — ее мысли полностью отданы любимым занятиям литературой. Дашкова весьма поспособствовала тому, что идеи европейских просветителей стали широко распространяться в образованных кругах российского общества. Она сама сделала первый перевод фрагментов философского сочинения Гельвеция «Об уме», в котором философ изложил свою идею о равенстве умственных способностей всех людей. А потому был сделан решительный вывод, что независимо от происхождения и степени знатности, государством может управлять любой человек, который достаточно усовершенствовал собственные природные задатки и таланты. Просвещенная княгиня активно занималась литературным творчеством: писала пьесы, стихи, эссе, мемуары, которые составили большой том ее «Записок», представляющих собой весьма ценный источник изучения русского общества и культуры второй половины XVIII века.

Страстно тянувшаяся к новым знаниям, Дашкова занималась подробным чтением современных исследований по педагогике (трактатов Жан-Жака Руссо и Иоганна Песталоцци), причем в вопросах воспитания она придерживалась самых передовых взглядов своего времени и прекрасно понимала, что именно образование делает из индивидуума — личность. Проповедуемые просветителями концепции формирования нового типа личности, разумного и ответственного подданного, как известно, находились в центре внимания самой Екатерины II, которая, вероятно, именно под их влиянием написала свой знаменитый «Наказ» к депутатам Уложенной комиссии.

Дашкова вынуждено удаляется от двора в 1765 году после небольшой размолвки с императрицей, вызванной конфликтом с тогдашним фаворитом Екатерины II Григорием Орловым. Спустя несколько лет Дашкова отправляется с детьми за границу, чтобы продолжить свое образование, расширить круг влиятельных знакомств и восстановить подорванное здоровье. Она путешествует по Англии, Голландии, Франции, Италии и Германии. Ее образовательная программа и круг интересов по своей широте и размаху напоминает предприятие Петра I времен «Великого посольства», когда молодой энергичный правитель по сути совместил дипломатическую миссию с «заграничной стажировкой». Во время своего «просвещенного» путешествия Дашкова составляет гербарий и собирает коллекцию природных минералов, изучает садоводство, а также встречается с философом и лидером «энциклопедистов» Дени Дидро, с которым обсуждает наиболее важные общественные вопросы современности. Чтобы лучше понять личность просвещенной княгини, очень показателен возникший между Дидро и Дашковой спор о проблеме крепостничества в России: философ настаивал на том, что русские крестьяне находятся в принудительном и жестоком рабстве, а Дашкова, наоборот, доказывала, что сначала нужно просветить народ, а потом уже освобождать его от пут крепостничества, так как «просвещение ведет к свободе», а «свобода без просвещения производит только анархию и беспорядок».

Летом 1782 года Дашкова возвращается в Россию, и Екатерина II предлагает ей должность директора Академии наук. Пытаясь на практике воплотить просветительские идеалы, Дашкова ставит в центр внимания своего директорства вопросы хозяйственно-экономического уклада, научно-просветительскую и издательскую деятельность. Деятельный директор добилась, чтобы при Академии были открыты общедоступные публичные чтения, на которых знаменитые учёные могли прочесть всем желающим лекции по основным областям естественных и точных наук.

В отличие от петровской Академии наук, новая структура под руководством княгини Дашковой была предназначена, в первую очередь, для изучения русского языка и словесности. Устав Академии, или «Краткое начертание» был разработан самой Дашковой: «Главный предмет Российской Академии состоять должен в обогащении и очищении языка российского и в распространении словесных наук в государстве». Кстати, именно по инициативе Дашковой был издан в 6-ти частях с 1789 по 1794 годы «Словарь Академии Российской, производным порядком расположенный», первый толковый и словарь русского языка, насчитывавший свыше 40000 слов. Дашкова не только участвовала в его составлении, но и взяла на себя объяснение понятий, «имеющих отношение к нравственности, политике и управлению государством».

Дашкова в 1795 году способствовала публикации вольнодумной трагедии Якова Борисовича Княжнина «Вадим Новгородский», которая вызвала негодование Екатерины II. Императрица усмотрела в этом произведении пропаганду революционных идей, так как трагедия содержала много стихов, критиковавших самодержавную власть. В результате по высшему повелению трагедия была изъята и сожжена, а незадачливый издатель Дашкова вскоре была вынуждена уйти в отставку. В ноябре 1796 года в своём подмосковном имении Троицкое она узнала о смерти Екатерины II, а в декабре получила уже указ Сената об увольнении её со всех должностей. Вскоре Павел I приказал ей немедленно выехать в ссылку в имение сына в Новгородскую губернию «и оставаться в нём впредь до нового распоряжения». Последние годы жизни Дашковой были омрачены семейными несчастьями, тяжёлыми отношениями с дочерью Анастасией и неожиданной смертью в 1807 году в возрасте 44 лет сына Павла.

О самой княгине Дашковой современники судили по-разному — кто с восхищением, кто с завистью, а порою и в откровенно враждебном тоне. Одним она представлялась, прежде всего, женщиной честолюбивой, которая «добивалась первого места при государыне, даже желала заседать в Совете» (Г.Р. Державин). Другие полагали, что «она была бы на своём месте во главе государства, или занимая пост генералиссимуса или министра сельского хозяйства» (Кэтрин Вильмот). Несомненно одно — Дашкова была поистине уникальным явлением своего времени, сочетая одновременно и блестящие способности литератора, и знатока искусства, талант педагога и дальновидного политического деятеля.

Источник: diletant.media





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