Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 23 мая 2017 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/proshu_pohoronit_menya_ryadom_s_materyu_moej_41965"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41965_a5dc41148d792b2576b0e0388801de0.jpg" width=206 alt="«Прошу похоронить меня рядом с матерью моей»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://www.chaskor.ru/article/tvorchestvo_-_prezhde_vsego_chuvstvo_a_chuvstva_nelzya_vechno_kontrolirovat_41882>diletant.media</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Прошу похоронить меня рядом с матерью моей»</span></p><p>В мае 1956 года покончил с собой советский прозаик Александр Фадеев, автор романов «Разгром» и «Молодая гвардия». Сотрудники КГБ, осматривавшие место происшествия, обнаружили на тумбочке предсмертное письмо литератора. Этот документ пролежал в архиве более тридцати лет и был обнародован только в 1990 году. <a href="http://www.chaskor.ru/article/proshu_pohoronit_menya_ryadom_s_materyu_moej_41965">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В мае 1956 года покончил с собой советский прозаик Александр Фадеев, автор романов «Разгром» и «Молодая гвардия». Сотрудники КГБ, осматривавшие место происшествия, обнаружили на тумбочке предсмертное письмо литератора. Этот документ пролежал в архиве более тридцати лет и был обнародован только в 1990 году.

Предсмертное письмо А. А. Фадеева в ЦК КПСС

Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии и теперь уже не может быть поправлено. Лучшие кадры литературы — в числе, которое даже не снилось царским сатрапам, физически истреблены или погибли, благодаря преступному попустительству власть имущих; лучшие люди литературы умерли в преждевременном возрасте; все остальное, мало-мальски способное создавать истинные ценности, умерло, не достигну 40−50 лет.

Литература — это святая святых — отдана на растерзание бюрократам и самым отсталым элементам народа, и с самых «высоких» трибун — таких как Московская конференция или XX партсъезд — раздался новый лозунг «Ату ее!» Тот путь, которым собираются исправить положение, вызывает возмущение: собрана группа невежд, за исключением немногих честных людей, находящихся в состоянии такой же затравленности и потому не могущих сказать правду, — выводы, глубоко антиленинские, ибо исходят из бюрократических привычек, сопровождаются угрозой, все той же «дубинкой».

С каким чувством свободы и открытости мира входило мое поколение в литературу при Ленине, какие силы необъятные были в душе и какие прекрасные произведения мы создавали и еще могли бы создать!

Нас после смерти Ленина низвели до положения мальчишек, уничтожили, идеологически пугали и называли это — «партийностью». И теперь, когда все это можно было бы исправить, сказалась примитивность, невежественность — при возмутительной доле самоуверенности — тех, кто должен был бы все это исправить. Литература отдана во власть людей неталантливых, мелких, злопамятных. Единицы тех, кто сохранил в душе священный огонь, находятся в роли париев и — по возрасту своему — скоро умрут. И нет никакого стимула в душе, чтобы творить…

Созданный для большого творчества во имя коммунизма, с шестнадцати лет связанный с партией, с рабочими и крестьянами, одаренный богом талантом незаурядным, я был полон самых высоких мыслей и чувств, какие только может породить жизнь народа, соединенная с прекрасными идеалами коммунизма.

Но меня превратили в лошадь ломового извоза, всю жизнь я плелся под кладью бездарных, неоправданных, могущих быть выполненными любым человеком, неисчислимых бюрократических дел. И даже сейчас, когда подводишь итог жизни своей, невыносимо вспоминать все то количество окриков, внушений, поучений и просто идеологических порок, которые обрушились на меня, — кем наш чудесный народ вправе был бы гордиться в силу подлинности и скромности внутренней глубоко коммунистического таланта моего.

Литература — это высший плод нового строя — унижена, затравлена, загублена. Самодовольство нуворишей от великого ленинского учения даже тогда, когда они клянутся им, этим учением, привело к полному недоверию к ним с моей стороны, ибо от них можно ждать еще худшего, чем от сатрапа Сталина. Тот был хоть образован, а эти — невежды.

Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из этой жизни.

Последняя надежда была хоть сказать это людям, которые правят государством, но в течение трех лет, несмотря на мои просьбы, меня даже не могут принять.

Прошу похоронить меня рядом с матерью моей.

А. Фадеев

13 мая 1956 года

Опубликовано: Гласность. 1990. № 15. С. 6.

Источник: diletant.media





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