Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 13 августа 2017 года, 19:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/proshchanie_grechanki_40681"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201607/392_300_40681_392_300_34298_dana.jpg" width=206 alt="Прощание гречанки" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Павел Синичкин для <a href=http://www.vokrugsveta.ru/article/200253/>журнала "Вокруг Света"</a></b></span> <span style="font-size: large;">Прощание гречанки</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">13 символов, зашифрованных в картине Рембрандта</font></em></span></p><p>Предчувствие любовного свидания — скучная и избитая тема, решил Рембрандт, все женщины в этот момент одинаковы. А вот после свидания… После в них можно разглядеть что-то интересное и настоящее. <a href="http://www.chaskor.ru/article/proshchanie_grechanki_40681">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Предчувствие любовного свидания — скучная и избитая тема, решил Рембрандт, все женщины в этот момент одинаковы. А вот после свидания… После в них можно разглядеть что-то интересное и настоящее.

1. ДАНАЯ. Как показала рентгеновская съемка, вначале лицо царевны было похоже на лицо Саскии — супруги живописца, умершей в 1642 году. На финальном варианте картины оно стало напоминать лицо Гертье Диркс — любовницы Рембрандта, с которой художник жил после смерти жены.

2. ЖЕСТ РУКИ. На первом варианте «Данаи» рука царевны была опущена вниз, как будто царевна зовет любовника, проникшего к ней в чертог. Сейчас же мы видим руку, застывшую в прощальном жесте, — Даная прощается с возлюбленным.

Фото: BTIDGEMAN/FOTODOM.RU, DIOMEDIA





3. ЗОЛОТОЕ СИЯНИЕ — так художник обозначил присутствие Зевса на картине.

4. АМУР. Рембрандт изобразил бога любви плачущим в знак того, что любовь Зевса к Данае была скоротечна. Напрасно царевна ждала и тосковала по любовнику — царь Олимпа к ней не вернулся.

5. БЕЛАЯ НЕСМЯТАЯ ПОСТЕЛЬ символизирует непорочность Данаи. С эпохи Возрождения в греческой царевне видели прообраз Девы Марии: Даная якобы тоже зачала мистическим образом, без потери девственности.

6. ЖЕМЧУЖНЫЙ БРАСЛЕТ. Жемчуг считался украшением богини любви Венеры.

7. БРАСЛЕТ С КОРАЛЛАМИ на руке царевны указывает на будущего сына Данаи — Персея, которого она родит от Зевса. Коралл был символом победителя горгоны Медузы: по легенде, он образовался из крови обезглавленного Персеем монстра.

8. ИЗУМРУДНОЕ КОЛЬЦО — еще один символ невинности, а также мистического обручения смертной женщины с божеством.

9. СНЯТЫЕ ТУФЛИ символизируют женскую покорность.

10. ОРЛИНЫЕ ГОЛОВЫ на ножках кровати. Орел считался спутником и символом Зевса.

11. СЛУЖАНКА выполняла в истории с Данаей роль сводни. Она показала Зевсу путь в спальню госпожи, за что и была казнена царем Акрисием. На голове у служанки не положенный чепец, а темный бархатный берет. Это навело французского искусствоведа Поля Декарга на мысль, что в образе прислуги-сводни Рембрандт изобразил себя (на автопортретах он часто в берете).

12. КЛЮЧИ в руках служанки — это и указание на непосредственные обязанности дворни, ведущей хозяйство, и одновременно символ мужского начала (как замок символ женского) — еще один намек на сводничество.

13. КОШЕЛЕК — символ божественной милости. В него служанка собрала монеты , которые рассыпались по спальне Данаи после нисхождения Зевса.

Сюжет о проникновении Зевса в башню, где в заточении находилась Даная, был популярен среди европейских живописцев XVI–XVII веков. Они изображали царевну возлежащей на постели под дождем из золотых монет — такой вид принял Зевс, плененный красотой гречанки. Родную дочь в башню посадил царь Акрисий: так он пытался избежать предсказанной гибели от руки внука. Но Даная родила Персея от Зевса. Разъяренный Акрисий приказал замуровать дочь и внука в ящик и бросить его в море. Ящик выловили рыбаки, пророчество оракула сбылось спустя годы: во время спортивных состязаний Персей неудачно метнул диск и убил деда.

«Даная» (1636–1647) Рембрандта, ныне хранящаяся в Эрмитаже, не похожа на полотна предшественников (название картины стало известно из описи имущества художника 1656 года). Главное — отсутствует золотой ливень, поэтому в течение XIX — первой половины ХХ веков искусствоведы вели жаркие споры: действительно ли Рембрандт изобразил Данаю или это иной персонаж, например Вирсавия, жена полководца Урии, ожидающая царя Давида, или Венера, встречающая Марса? Предполагали даже, что Рембрандт запечатлел Мессалину — жену римского императора Клавдия, известную распутством и жестокостью. Правда, подобные трактовки входили в противоречие с символами, изображенными на картине, но этому не придавали значения.

Спор разрешился в 1960-е годы, когда полотно просветили рентгеновскими лучами. Открылась поразительная вещь: под верхним слоем краски обнаружился более ранний вариант картины (вероятно, 1636 года), на котором золотой дождь присутствовал! В окончательном варианте на его месте художник изобразил золотое свечение. По мнению искусствоведа Сергея Андронова, Рембрандт запечатлел момент не встречи, а прощания разгоряченной Данаи с Зевсом, когда божество уже покидает спальню царевны: стихия прошла, осталось сияние.

Не похожа на работы предшественников и манера, в которой Рембрандт изобразил тело Данаи: это не холодная, мраморная, античная красота, а теплая, домашняя. Чего стоит один живот царевны, непропорционально большой, с подчеркнуто расслабленной мускулатурой. Немецкий искусствовед Карл Нейман заметил по этому поводу: «Наготу часто изображали прекраснее, но никогда более естественной, истинной, потрясающей, то есть чувственной, чем в этом произведении Рембрандта».

Рембрандт Харменс ван Рейн

1606 — Родился в семье мельника в Лейдене (Нидерланды).

1621–1624 — Учился у лейденского живописца Якоба ван Сваненбюрха.

1625 — Основал собственную мастерскую.

1632 — Поселился в Амстердаме, написал «Урок анатомии доктора Тюлпа».

1634 — Женился на Саскии ван Эйленбюрх.

1635 — Написал «Автопортрет с Саскией на коленях ».

1636–1647 — Работал над «Данаей».

1642 — Завершил картину «Ночной дозор».

1645 — Написал «Святое семейство».

1654 — Написал «Вирсавию».

1656 — Обанкротился.

1660 — Написал картину «Артаксеркс, Аман и Эсфирь».

1662 — Завершил работу над «Заговором Юлия Цивилиса» и групповым портретом «Синдики».

1666–1669 — Работал над картиной «Блудный сын».

1669 — Умер, похоронен в церкви Вестеркерк в Амстердаме.

Источник: Журнал "Вокруг Света"





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