Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 15 октября 2016 года, 16.15</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/proshchaj_strana_ya_-_izmennik_41035"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201610/392_300_41035_5669e9e18c9ace7f4329a12c207e1d5.jpg" width=206 alt="Прощай, страна. Я – изменник" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://diletant.media/articles/31380085/>diletant.media</a></b></span> <span style="font-size: large;">Прощай, страна. Я – изменник</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Самые громкие побеги из СССР</font></em></span></p><p>15 октября 1970 года в СССР произошел первый случай угона самолета, получивший широкую огласку. Отец и сын Бразинскасы захватили самолет компании «Аэрофлот» Ан-24, убили стюардессу и приказали лететь в Турцию. Самолет в итоге достиг турецкой границы. Когда об этом узнали в Советском Союзе, то потребовали от Турции незамедлительно выдать преступников, на что получили отказ. Турки сами осудили отца и сына за убийство и угон, однако через 4 года они были освобождены по амнистии. После тюрьмы Бразинскасы жили в США. <a href="http://www.chaskor.ru/article/proshchaj_strana_ya_-_izmennik_41035">Подробнее</a></p><br clear="all" />





15 октября 1970 года в СССР произошел первый случай угона самолета, получивший широкую огласку. Отец и сын Бразинскасы захватили самолет компании «Аэрофлот» Ан-24, убили стюардессу и приказали лететь в Турцию. Самолет в итоге достиг турецкой границы. Когда об этом узнали в Советском Союзе, то потребовали от Турции незамедлительно выдать преступников, на что получили отказ. Турки сами осудили отца и сына за убийство и угон, однако через 4 года они были освобождены по амнистии. После тюрьмы Бразинскасы жили в США.

Самолет Ан-24 выполнял рейс Батуми — Краснодар. Отец с сыном сидели в первом ряду и были вооружены пистолетами, охотничьим ружьем и гранатой. Спустя несколько минут после взлета Пранас (отец) сообщил стюардессе, что если самолет сейчас же не сменит курс и не приземлится в Турции, всем грозит смерть. 19-летняя стюардесса Надежда Курченко закричала и в тот же миг была убита выстрелом в сердце. Далее преступники ворвались к пилотам, начали стрелять в разные стороны и приказали немедленно лететь в Турцию. Одному пилоту выстрелом задело позвоночник и у него парализовало ноги. Он рассказывал, что была идея направить самолет в скалы, но от этой мысли отказался, поскольку в салоне находилось еще сорок четыре человека, включая семнадцать женщин и одного ребенка.

После инцидента с Ан-24, убитую стуардессу Надежду Курченко посмертно наградили орденом Красного Знамени, а ее именем назвали некоторые школы и улицы.

В 2002 году Пранас был убит сыном в Калифорнии.

Побег стоимостью в 2 млрд рублей

Был такой советский летчик Виктор Иванович Беленко. Рано утром 6 сентября 1976 года он, управляющий новейшим советским перехватчиком МиГ-25П, вылетел с аэродрома Соколовка для выполнения полетно­го упражнения. После взлета, он сменил курс и пошел резко на набор высоты, а потом спустился до отметки в 30 метров над океаном — это позволило ему остаться незамеченным советскими и японскими радарами.

В 9:15 японское радио передало, что советский МиГ-25П, пилотируемый советским летчиком Беленко, совершил посадку в аэропорту Хакодате. Японские власти сделали официальное уведомление, что пилот попросил политического убежища. Спустя 3 дня он был вывезен в США.

Японские и американские специалисты полностью разобрали самолет, досконально изучили чудо советской инженерии и вернули спустя 2 месяца по частям назад Советскому Союзу.

Советскими властями было проведено огромное расследование, итогом которого стал вывод, что этот пе­релет был совершен умышленно, хотя и без прямых изменни­ческих намерений. Побег Беленко обошелся СССР около 2 млрд рублей, поскольку пришлось в срочном порядке по всей стране менять аппаратуру системы распознавания «свой-чужой». Заочно приговорен к расстрелу.

Беленко получил политическое убежище в США, женился на американке и у него трое детей.

Один в океане

Советский океанограф Слава Курилов известен своим побегом вплавь с борта советского туристического лайнера. Как сам пишет в своей книге, он долго размышлял о побеге. В то время из Владивостока регулярно курсировали круизные лайнеры по программе «Из зимы в лето». Они доплывали до экватора и разворачивались обратно. Поехать мог любой. На один из таких кораблей Станислав Васильевич и купил билет.

Рассчитав по карте оптимальный маршрут, ночью 13 декабря 1974 года он прыгнул с кормы судна (высота, как пятиэтажный дом) в воду. Без еды, питья и сна, более двух суток Курилов плыл до филиппинского острова Сиаргао около 100 км. Информация о его побеге практически сразу попала в международную прессу, а в Советском Союзе он был заочно приговорен к 10 годам лишения свободы за измену Родине. После расследования, проведённого филиппинскими властями, и нахождения в заключении был депортирован в Канаду, где и получил гражданство.

Станислав погиб 29 января 1998 года во время водолазных работ на Тивериадском озере в Израиле. Освобождая вместе с напарником от рыболовных сетей аппаратуру, установленную на дне, Курилов запутался в сетях и выработал весь воздух.

Семья Овечкиных

Семья прославилась своей дерзкой попыткой захвата и угона пассажирского самолёта Ту-154Б-2 8 марта 1988 года, совершавшего рейс по маршруту Иркутск — Курган — Ленинград. На борту была практически вся семья. После взлета старшие братья достали оружие и передали требование посадить самолет в Лондоне или другом британском городе, иначе самолет буде взорван. Экипаж стал выполнять требование, но было ясно: топлива не хватит.

Если обобщить, то попытка угона не удалась: самолет приземлился на военном аэродроме для дозаправки и был взят штурмом, при котором погибли в общей сложности 9 человек: пять террористов, бортпроводница и трое пассажиров; ранения и травмы получили 19 человек (двое Овечкиных, два сотрудника милиции и 15 пассажиров).

Выживших Овечкиных, кто по возрасту подлежал уголовной ответственности, отправили в тюрьму, а несовершеннолетних суд отдал под опеку. Избежала суда только Людмила Овечкина, так как она задолго до инцидента вышла замуж и переехала в другой город. О захвате самолета ничего не знала.

Лиля Гасинская

Она планировала побег из СССР с 14 лет. С целью побега даже устроилась работать на советский круизный теплоход «Леонид Собинов» официанткой. 14 января 1979 года, во время стоянки теплохода в порту Сиднея, Гасинская в одном красном бикини пролезла через иллюминатор и проплыла 40 минут до берега Сиднейской бухты. Добравшись до берега, Гасинская на ломаном английском объяснила прохожему, что она сбежала из СССР и ей необходима помощь с убежищем и одежда. Работники советского консульства почти обнаружили ее, но репортеры нашли Лилю первой и спрятали, получив в обмен эксклюзивные интервью и фото в бикини.

МИД Австралии не желал портить отношения с Советским Союзом и в обществе развернулась целая дискуссия, нужно ли предоставить девушке убежище или депортировать, как это обычно делалось с другими подобными беженцами. Она не была спортсменкой, писателем или политзаключенным, и не смогла убедительно объяснить, в чем именно заключались преследования со стороны властей на родине, отметив в интервью лишь о своей ненависти к коммунизму, «построенному на лжи и пропаганде». Но несмотря на все это, беженке разрешили остаться. Ей было предоставлено политическое убежище.

В Австралии Гасинская стала настоящей звездой: она рекламировала свой красный купальник и снималась для глянца, вышла замуж за фотографа газеты Daily Mirror, снималась в сериалах и даже стала ди-джеем.

Источник: diletant.media





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