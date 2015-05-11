Прощай, страна. Я – изменник

15 октября 1970 года в СССР произошел первый случай угона самолета, получивший широкую огласку. Отец и сын Бразинскасы захватили самолет компании «Аэрофлот» Ан-24, убили стюардессу и приказали лететь в Турцию. Самолет в итоге достиг турецкой границы. Когда об этом узнали в Советском Союзе, то потребовали от Турции незамедлительно выдать преступников, на что получили отказ. Турки сами осудили отца и сына за убийство и угон, однако через 4 года они были освобождены по амнистии. После тюрьмы Бразинскасы жили в США.
Самолет Ан-24 выполнял рейс Батуми — Краснодар. Отец с сыном сидели в первом ряду и были вооружены пистолетами, охотничьим ружьем и гранатой. Спустя несколько минут после взлета Пранас (отец) сообщил стюардессе, что если самолет сейчас же не сменит курс и не приземлится в Турции, всем грозит смерть. 19-летняя стюардесса Надежда Курченко закричала и в тот же миг была убита выстрелом в сердце. Далее преступники ворвались к пилотам, начали стрелять в разные стороны и приказали немедленно лететь в Турцию. Одному пилоту выстрелом задело позвоночник и у него парализовало ноги. Он рассказывал, что была идея направить самолет в скалы, но от этой мысли отказался, поскольку в салоне находилось еще сорок четыре человека, включая семнадцать женщин и одного ребенка.
После инцидента с Ан-24, убитую стуардессу Надежду Курченко посмертно наградили орденом Красного Знамени, а ее именем назвали некоторые школы и улицы.
В 2002 году Пранас был убит сыном в Калифорнии.
Побег стоимостью в 2 млрд рублей
Был такой советский летчик Виктор Иванович Беленко. Рано утром 6 сентября 1976 года он, управляющий новейшим советским перехватчиком МиГ-25П, вылетел с аэродрома Соколовка для выполнения полетного упражнения. После взлета, он сменил курс и пошел резко на набор высоты, а потом спустился до отметки в 30 метров над океаном — это позволило ему остаться незамеченным советскими и японскими радарами.
В 9:15 японское радио передало, что советский МиГ-25П, пилотируемый советским летчиком Беленко, совершил посадку в аэропорту Хакодате. Японские власти сделали официальное уведомление, что пилот попросил политического убежища. Спустя 3 дня он был вывезен в США.
Японские и американские специалисты полностью разобрали самолет, досконально изучили чудо советской инженерии и вернули спустя 2 месяца по частям назад Советскому Союзу.
Советскими властями было проведено огромное расследование, итогом которого стал вывод, что этот перелет был совершен умышленно, хотя и без прямых изменнических намерений. Побег Беленко обошелся СССР около 2 млрд рублей, поскольку пришлось в срочном порядке по всей стране менять аппаратуру системы распознавания «свой-чужой». Заочно приговорен к расстрелу.
Беленко получил политическое убежище в США, женился на американке и у него трое детей.
Один в океане
Советский океанограф Слава Курилов известен своим побегом вплавь с борта советского туристического лайнера. Как сам пишет в своей книге, он долго размышлял о побеге. В то время из Владивостока регулярно курсировали круизные лайнеры по программе «Из зимы в лето». Они доплывали до экватора и разворачивались обратно. Поехать мог любой. На один из таких кораблей Станислав Васильевич и купил билет.
Рассчитав по карте оптимальный маршрут, ночью 13 декабря 1974 года он прыгнул с кормы судна (высота, как пятиэтажный дом) в воду. Без еды, питья и сна, более двух суток Курилов плыл до филиппинского острова Сиаргао около 100 км. Информация о его побеге практически сразу попала в международную прессу, а в Советском Союзе он был заочно приговорен к 10 годам лишения свободы за измену Родине. После расследования, проведённого филиппинскими властями, и нахождения в заключении был депортирован в Канаду, где и получил гражданство.
Станислав погиб 29 января 1998 года во время водолазных работ на Тивериадском озере в Израиле. Освобождая вместе с напарником от рыболовных сетей аппаратуру, установленную на дне, Курилов запутался в сетях и выработал весь воздух.
Семья Овечкиных
Семья прославилась своей дерзкой попыткой захвата и угона пассажирского самолёта Ту-154Б-2 8 марта 1988 года, совершавшего рейс по маршруту Иркутск — Курган — Ленинград. На борту была практически вся семья. После взлета старшие братья достали оружие и передали требование посадить самолет в Лондоне или другом британском городе, иначе самолет буде взорван. Экипаж стал выполнять требование, но было ясно: топлива не хватит.
Если обобщить, то попытка угона не удалась: самолет приземлился на военном аэродроме для дозаправки и был взят штурмом, при котором погибли в общей сложности 9 человек: пять террористов, бортпроводница и трое пассажиров; ранения и травмы получили 19 человек (двое Овечкиных, два сотрудника милиции и 15 пассажиров).
Выживших Овечкиных, кто по возрасту подлежал уголовной ответственности, отправили в тюрьму, а несовершеннолетних суд отдал под опеку. Избежала суда только Людмила Овечкина, так как она задолго до инцидента вышла замуж и переехала в другой город. О захвате самолета ничего не знала.
Лиля Гасинская
Она планировала побег из СССР с 14 лет. С целью побега даже устроилась работать на советский круизный теплоход «Леонид Собинов» официанткой. 14 января 1979 года, во время стоянки теплохода в порту Сиднея, Гасинская в одном красном бикини пролезла через иллюминатор и проплыла 40 минут до берега Сиднейской бухты. Добравшись до берега, Гасинская на ломаном английском объяснила прохожему, что она сбежала из СССР и ей необходима помощь с убежищем и одежда. Работники советского консульства почти обнаружили ее, но репортеры нашли Лилю первой и спрятали, получив в обмен эксклюзивные интервью и фото в бикини.
МИД Австралии не желал портить отношения с Советским Союзом и в обществе развернулась целая дискуссия, нужно ли предоставить девушке убежище или депортировать, как это обычно делалось с другими подобными беженцами. Она не была спортсменкой, писателем или политзаключенным, и не смогла убедительно объяснить, в чем именно заключались преследования со стороны властей на родине, отметив в интервью лишь о своей ненависти к коммунизму, «построенному на лжи и пропаганде». Но несмотря на все это, беженке разрешили остаться. Ей было предоставлено политическое убежище.
В Австралии Гасинская стала настоящей звездой: она рекламировала свой красный купальник и снималась для глянца, вышла замуж за фотографа газеты Daily Mirror, снималась в сериалах и даже стала ди-джеем.
Источник: diletant.media
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