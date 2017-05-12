Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 20 июня 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/proekt_european_open_science_cloud_42076"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201706/392_300_42076_1.jpg" width=206 alt="Проект European Open Science Cloud" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Benedict O'Donnell</b></span> <span style="font-size: large;">Проект European Open Science Cloud</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Европа создает крупнейший научный репозитарий открытых данных</font></em></span></p><p>Ведущие европейские исследовательские институты договорились о совместной работе со спонсорскими организациями и законодателями над созданием European Open Science Cloud – крупнейшего открытого репозитория данных в истории науки. Идея проекта European Open Science Cloud заключается в том, чтобы предоставить каждому ученому и всем желающим открытый доступ к результатам исследований, проведенных за счет государственного финансирования. <a href="http://www.chaskor.ru/article/proekt_european_open_science_cloud_42076">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Ведущие европейские исследовательские институты договорились о совместной работе со спонсорскими организациями и законодателями над созданием European Open Science Cloud – крупнейшего открытого репозитория данных в истории науки. Идея проекта European Open Science Cloud заключается в том, чтобы предоставить каждому ученому и всем желающим открытый доступ к результатам исследований, проведенных за счет государственного финансирования.

По словам профессора Яна Маттай (Iain Mattaj), руководителя Европейской лаборатории молекулярной биологии в Хайдельберг, Германия, “облачный” репозитарий научных данных может способствовать междисциплинарному сотрудничеству, которое уже видоизменило наше сегодняшнее представление о климате планеты и человеческом геноме.

К 2020 году подобный сервис может обеспечить научному сообществу прямой и легкий доступ к научным данным, собранным в результате исследований, которые проведены за счет государственного финансирования, и использованных для подготовки научных публикаций.

Соглашение о создании открытого репозитария данных European Open Science Cloud было заключено в рамках одноименного саммита, который состоялся в Брюсселе 12 июня.

Комиссар Евросоюза по вопросам исследований, науки и инноваций Карлос Моедас (Carlos Moedas) назвал проект European Open Science Cloud «универсальной базой для объединения наблюдений исследователей». По словам Моедаса, он представляет проект как «новую Республику писем», имея в виду переписку между интеллектуалами в эпоху Просвещения.

Платформа способна сохранить время ученых, исключив возможность повторения экспериментов и предоставив даже небольшим группам исследователей доступ к обширным массивам данных. Беспрецедентное объединение научных данных, относящихся к разным областям науки, собранных учеными из разных стран, позволяет говорить о том, что открытые репозитарии научных данных, поддерживающих научное сотрудничество с самого начала эры интернета, переходят на новый уровень.

Реализация проекта European Open Science Cloud связана с преодолением ряда трудностей, говорят ученые. «Речь идет о чрезвычайно огромном объеме данных», – отметил доктор Харальд Рейхерт (Harald Reichert) из Европейского синхротронного радиационного фонда в Гренобле, Франция.

По его словам, один только его научно-исследовательский институт записывает миллионы гигабайтов измерений каждый месяц – достаточно, чтобы «обвалить» даже серверы Facebook всего за пару лет. Чтобы сделать эти исследовательские данные доступными для 1,7 миллиона исследователей по всей Европе, потребуется значительное финансирование, усилия множества сотрудников и продвинутые технологии, говорит Рейхерт.

В свою очередь, профессор Джон Вомерслей (John Womersley) из European Spallation Source в Швеции считает, что само по себе простое архивирование данных не будет достаточным. По его мнению, успех проекта European Open Science Cloud будет зависеть от того, насколько легким будет доступ и использование этого репозитария.

«Интернет был бы бесполезным, если бы он был просто собранием информации, – говорит Вомерслей, – исследователи нуждаются в браузерах, поисковых машинах и приложениях, которые будут находить нужные им данные и превращать их в то, что они могут использовать».

Профессор Рейхерт также отметил, что детальное описание каждой базы данных будет дополнительной и слишком затратной работой для исследователей – особенно в междисциплинарных исследованиях. Поэтому ученым потребуются специальные помощники для подготовки данных к распространению. Научные фонды в Нидерландах и Швейцарии и некоторые другие участники проекта согласились поделиться своим опытом в области распространения научных данных.

На саммите, который был посвящен созданию нового открытого репозитария данных, Карлос Моедас сообщил о том, что в течение ближайших двух лет Евросоюз инвестирует более 200 миллионов евро в реализацию этого проекта. «Мы хотим вложить наши деньги в то, чтобы European Open Science Cloud начал работать уже к 2020 году, – подчеркнул комиссар Евросоюза, – наука в очередной раз переросла ограничения технологий. Наука нуждается в интернете научных данных для дальнейшего развития».

Источник: noosphere.ru





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