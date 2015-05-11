Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/prodolzhitelnost_zhizni_42395"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201709/392_300_42395_23969734.jpg" width=206 alt="Продолжительность жизни" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Райнер Ворачка (Rainer Woratschka)</b></span> <span style="font-size: large;">Продолжительность жизни</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Человечество стареет — кто живет дольше всех?</font></em></span></p><p>Люди еще никогда не жили так долго, как сейчас. Конечно, во все времена встречались долгожители — в Библии, как известно, говорилось о Мафусаиле, который якобы прожил 969 лет. Но в большинстве случаев до относительно недавнего времени у людей по разным причинам — из-за болезней, войн и высокой детской смертности — не было шансов дожить до глубокой старости. Ситуация изменилась лишь около ста лет назад. <a href="http://www.chaskor.ru/article/prodolzhitelnost_zhizni_42395">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Люди еще никогда не жили так долго, как сейчас. Конечно, во все времена встречались долгожители — в Библии, как известно, говорилось о Мафусаиле, который якобы прожил 969 лет. Но в большинстве случаев до относительно недавнего времени у людей по разным причинам — из-за болезней, войн и высокой детской смертности — не было шансов дожить до глубокой старости. Ситуация изменилась лишь около ста лет назад.

С 1900 года средняя продолжительность жизни выросла примерно на 30 лет, достигнув 71 года, причем за каждые десять лет она увеличивается на три с половиной года. И конца этого беспрецедентного роста пока не заметно.

Женщины в Германии уже сейчас живут в среднем больше 83 лет

Стремительно увеличивающиеся шансы все большего количества людей на долгожительство описывает берлинский Институт проблем населения и развития в собственном подробном исследовании. По его данным, японские женщины являются рекордсменками со средней продолжительностью жизни в 87 лет. В Германии новорожденный мальчик может рассчитывать прожить 78,2 года, а девочка до 83,1 года. И тенденция к росту продолжается. А еще во времена императора Вильгельма II эта цифра составляла всего лишь 43 года.

В развивающихся странах продолжительность жизни стала увеличиваться относительно недавно, но зато сейчас наибольший рост наблюдается в Африке и Юго-Восточной Азии. Правда, разница продолжительности жизни между Африкой и развитыми странами по-прежнему велика — целых 17 лет, а эпидемия СПИДа отбрасывала, к примеру, ЮАР на добрые десять лет назад. Однако, в общем и целом, на Черном континенте сейчас наблюдается такое же развитие, как и в развитых странах сто лет назад, пишет автор Сабина Зюттерлин (Sabine Sütterlin). Благодаря лучшему питанию и лучшей гигиене, чистой воде и доступу к достижениям медицинской науки, африканцы могут больше не бояться, к примеру, инфекционных заболеваний, раньше считавшихся смертельными. Да и голод, природные катастрофы, войны и опасные виды работы уносят в наше время значительно меньше жизней, чем еще несколько десятилетий назад.

Вместо эпидемий и инфекций людям угрожают заболевания, связанные с высоким уровнем благосостояния

На протяжении многих лет продолжительность жизни серьезно ограничивала высокая детская смертность. В Швеции в конце XIX века она была выше, чем сейчас в Анголе: из 1000 детей более 150 умирали в первые пять лет жизни. В 2015 году по всему миру до пятого дня рождения также не доживали 5,9 миллиона человек. Впрочем, это в два с лишним раза меньше, чем еще в 1990 году. В Германии сейчас умирают лишь четыре младенца из тысячи. Вместе с тем, привлекает в себе внимание рост смертности в других возрастных группах. Таким образом, увеличивающаяся продолжительность жизни в наших широтах зависит, в первую очередь, от того, насколько долго живут люди преклонного возраста.

В развитых странах, согласно результатам исследования, девять из десяти смертей приходятся на рак и сердечно-сосудистые заболевания. В мировом масштабе самой распространенной причиной смерти являются нарушения кровообращения и инсульты. Лишь в более бедных странах большее количество людей умирает от заразных болезней — воспаления легких, дифтерии, ВИЧ, туберкулеза и малярии. И лишь один смертный случай из восьми приходится на мелкодисперсную пыль или отравление продуктами горения. Значительный риск смерти от пожаров наблюдается в Юго-Восточной Азии и восточном Средиземноморье.

Между Японией и Сьерра-Леоне зияет пропасть в 34 года

Если сравнивать между собой отдельные страны, то впереди планеты всей — Япония, жители которой достигают в среднем возраста в 83 года. А замыкает список Сьерра-Леоне, где люди живут на 34 года меньше. За Японией следуют Швейцария, Сингапур, Испания, Австралия, Италия и Израиль. Но и в европейских странах ситуация разнится: на юге и западе континента люди доживают до 82 с лишним лет.

В Германии средняя продолжительность жизни составляет 81 год, а в России люди в среднем не доживают даже до 70 лет. В таких странах как Украина, Белоруссия, Молдавия и Россия показатели самые низкие во всей Европе и соответствуют уровню Бангладеш или Гватемалы. А в США разница в продолжительности жизни в самом благополучном и самом неблагополучном штате составляет 20 лет.

Если задуматься о причинах таких различий, то легко заметить вот что: в странах, где живет большое количество богатых людей, продолжительность жизни больше. В Германии эта тенденция не так очевидна, но тоже присутствует. Так, одно исследование показало, что, к примеру, в округе Штарнберг (Starnberg) в Баварии люди живут в среднем на восемь лет дольше, чем в Примазенсе (Primasens). А Институт имени Роберта Коха вычислил, что мужчины из неблагополучных социальных слоев умирают на десять лет раньше, чем представители более состоятельных слоев. Новорожденные мальчики из беднейшей категории граждан проживут, по данным исследователей, в среднем 70,1 года, а младенцы из самой состоятельной категории достигнут в среднем 80,9 года. У женщин эти цифры составляют, соответственно, 76,9 и 85,3 года.

Важную роль играет система здравоохранения

В Восточной Европе на продолжительность жизни влияют последствия общественных потрясений конца советской эпохи, считает директор берлинского института Райнер Клингхольц (Reiner Klingholz). Так, Россия до сих пор не может вновь достигнуть уровня 1970-х и 1980-х годов. Не последнюю роль в низкой продолжительности жизни мужчин играет, по его словам, их любовь к водке и табаку. Более половины смертей бывают вызваны последствиями злоупотребления алкоголем.

Какую роль играет система, можно проследить и на примере разделенной когда-то Германии. До 1970-х годов продолжительность жизни в ФРГ и ГДР была практически одинаковой, говорит Клингхольц. А потом на Западе произошла «кардиоваскулярная революция»: сердечно-сосудистые заболевания стали лечить значительно успешнее, и разница в продолжительности жизни стала стремительно расти. Лишь после воссоединения страны в восточной ее части ситуация улучшилась.

Впрочем, высокий уровень здравоохранения не означает автоматически высокой продолжительности жизни. Так, американцы в среднем живут не дольше кубинцев или коста-риканцев, хотя США расходуют на здравоохранение больше, чем кто-либо еще в мире — целых 17,1% от ВВП, подчеркнула Зюттерлин. У рекордсменов — японцев — эта цифра составляют 10,2%. Однако всего 9% расходов на здравоохранение в США покрываются страховыми компаниями или правительственными программами. Те же граждане, которым приходится оплачивать лечение из своего кармана, ходят к врачам реже.

Важнее всего высокий социальный статус и образование

В конечном итоге продолжительность жизни зависит, в первую очередь, от двух факторов: социального статуса и уровня образования. Они взаимосвязаны и влияют на уровень доходов и профессиональное положение, качество жилья, питания, отношение к рискам. Все это важные факторы для здоровой и долгой жизни. Для примера давайте посмотрим на Россию: мужчины с минимальным уровнем образования умирают в среднем на 13 лет раньше, чем мужчины с высшим образованием. Последние «владеют большим объемом информации о том, какой стиль поведения полезен и вреден для здоровья», говорится в докладе по результатам исследования. А еще у них есть «больше мотивации правильно пользоваться этими знаниями».

Весьма показателен пример с курением, говорит Зюттерлин. После того, как в 1960-х годах была доказана взаимосвязь между легочными заболеваниями и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с одной стороны, и курением, с другой, «курение стало в значительной степени признаком менее образованных и меньше зарабатывающих людей».

Впрочем, есть одно исключение: склонность к ожирению. В отличие от развитых стран, где от этой болезни страдают, главным образом, представители бедных слоев общества, в более бедных странах она присуща скорее хорошо образованным гражданам. Наиболее наглядна эта тенденция в островных тихоокеанских государствах. Там полнота стала даже своеобразным атрибутом статуса, говорится в докладе. На заболевания, вызванные ожирением, там приходятся три четверти всех смертей. В Кирибати люди в среднем умирают в 66 лет — почти на 16 лет раньше, чем в Новой Зеландии.

Однако есть проблема и в развивающихся странах. С ростом городского населения, а также уровня благосостояния многие люди перенимают «западные» привычки в питании, едят больше мяса и переработанных продуктов с высоким содержанием сахара и жира. С 1980 по 2015 год доля людей с ожирением удвоилась в более чем 70 странах, утверждает группа исследователей в своей статье для New England Journal of Medicine. В настоящее время уже 2,2 миллиарда человек в мире имеют лишний вес или даже ожирение, что составляет около 30% мирового населения.

Ценой за более продолжительную жизнь могут стать более продолжительные годы болезней

В Германии, где 21% населения уже старше 64 лет, в свою очередь, настоящий «бум» переживают профилактика заболеваний и активный образ жизни — по крайней мере, среди высокообразованных граждан. «70 — это новые 60» гласит слоган специалистов по исследованию проблем возраста. Наибольшее число пожилых людей сейчас живут в Италии (22%) и Японии (26%). Однако есть один момент: ценой за «выигранные» дополнительные годы жизни могут оказаться дополнительные годы болезней. Потому что расходы на более продолжительную жизнь могут оказаться непосильной ношей для системы здравоохранения богатых стран.

А растущая продолжительность жизни могла бы иметь серьезные последствия для семейных структур, трудового мира и общества в целом. Готовы ли к этому пенсионные системы стран? Не столкнутся ли молодые люди с еще большим количеством проблем при удовлетворении собственных потребностей? Не потерпят ли крах экономические реформы, столкнувшись с постоянно растущим количеством пожилых людей?

Как показывают опросы, для большинства людей основным вопросом является не столько максимально продолжительная жизнь, а в большей степени здоровье до самой старости, самостоятельность и отсутствие боли. Вопрос о том, насколько мы можем состариться, с точки зрения, собственно, демографических исследований, уже не так интересен, говорит Микко Мирскюля (Mikko Mirskylä), директор Института имени Макса Планка в Ростоке. Главным же вопросом постепенно становится следующий: как мы проведем годы, которые нам удастся «выиграть»?

Источник: inosmi.ru





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