Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 24 мая 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/prodazha_neba_ili_lishenie_izhdivencheskoj_nevinnosti_41971"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41971_khrushovk.jpg" width=206 alt="Продажа неба или лишение иждивенческой невинности" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Юрий Нечипоренко</b></span> <span style="font-size: large;">Продажа неба или лишение иждивенческой невинности</span></p><p>Мнения моих друзей по поводу «реновации» разделились, но на прошедшем 14 мая митинге можно было увидеть и услышать много любопытного, и самые лояльные граждане стали выказывать негодование по поводу действий властей. Значит, есть повод задуматься... Группа «Москвичи против сноса» в Facebook даёт возможность следить за развитием самосознания граждан онлайн. <a href="http://www.chaskor.ru/article/prodazha_neba_ili_lishenie_izhdivencheskoj_nevinnosti_41971">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Мнения моих друзей по поводу «реновации» разделились, но на прошедшем 14 мая митинге можно было увидеть и услышать много любопытного, и самые лояльные граждане стали выказывать негодование по поводу действий властей. Значит, есть повод задуматься... Группа «Москвичи против сноса» в Facebook даёт возможность следить за развитием самосознания граждан онлайн.

Человек обычно может судить о чём-то в пределах собственного опыта: в известное стихотворение Пушкина слова «суди не выше сапога» явились нам из античности, и многие люди так и живут: начинают шевелиться и высказываться лишь когда что-то их касается лично. Нынешняя ситуация с проектом реновации коснулась многих в Москве, и если в среднем в пятиэтажке пять подъездов и в каждом по двадцать квартир, то можно получить оценку в 100 квартир на дом. В списках появились вначале несколько тысяч домов — значит, речь идет примерно о сотнях тысяч квартир… А это, что не говори, больше миллиона людей!

Дома «под раздачу» попали разные, и люди в них живут разные, мнения у них тоже оказались диаметрально противоположными — так что вполне естественно, возникла коллизия, которая воспринимается с двух сторон медали:

1) власти захотели облагодетельствовать население и переселить из ветхого жилья в новое;

2) народ выступил против насилия и захотел показать на деле, что жилище его неприкосновенно, частная собственность священна и Конституция должна защищать всех и каждого.

Здесь не стоит приводить все аргументы «за» и «против», на то есть эксперты, замечу лишь, что такой расклад касается почти всех жителей Москвы и дает полезный опыт сопротивления бездумной политике властей. Власть наша, если брать её в целом, имеет явный разрыв по вертикали: муниципальные депутаты находятся на земле, на расстоянии вытянутой руки от жителей и защищают их права, а мэрия и отчасти Московская Дума уже парят где-то в небесах, им законы не писаны, до них достучаться нелегко.

Один из аргументов противников реновации состоит в том, что в настоящее время владельцы квартир имеют в долевом владении землю под домом (вот, скажем, в пятиэтажке живут на 50 метрах друг под другом пять семей — значит, на каждую придется пять метров московской земли), а после переезда эти доли они потеряют — земля уйдет фирме-застройщику, и будут семьи иметь только по 100 кубометров московского неба — скажем, на высоте 20-30 метров над землей.

Будучи оторванной от «земли», понимаемой как органы местного самоуправления, московская власть хочет оторвать от реальной земли и все население, таким образом, подвесить его под облаками и сделать более управляемым.

Самое глупое для властей — нарушать уклад жизни людей, вторгаться в ту область, которую Гоголь называл "жизненными особенностями". Жители пятиэтажек в мегаполисе так близки к земле, как некогда крестьяне, и нарушение их образа жизни влечёт не только смерти пожилых людей и разрыву семейных связей — дети окажутся без присмотра, что породит новую волну криминализации населения.

Великий Гоголь выделял три области управления жизнью общества: народные обычаи, Церковь, законы. И видел недостатки революций в том, что «законы гражданские выступили из пределов и вторглись в область, им не принадлежащую». По мнению писателя, реформаторы («всесветные преобразователи», как он их именовал) не умеют отличать жизненные особенности, которые народ не может уступить, от тех, с которыми он может расстаться, не уничтожая себя как народ. Замечание Гоголя о трёх сферах управления крайне любопытно: народные обычаи определяют самую близкую к человеку область — ритмы, обряды и ритуалы. В каждой земле — свои обычаи, как одежда народа, образ жизни, который передаётся живым примером из поколения в поколение. Лиши народ обычаев — окажется он голеньким, в неприбранном доме, на неприглядной земле. Эта потеря означает утрату народом своего лица — то, что называется кризисом самоидентификации…

Власти покусились на землю и волю народа, и это произошло через 100 лет после того, как этот народ показал свои недюжинные способности к бунту под лозунгами «земли и воли». Осталось только понять, какие формы этот бунт сможет принять сейчас.

Верно написал Александр Баунов о негласном договоре 25-летней давности, когда в стране сменился государственный строй: «фундаментальный пункт пакта с новым государством: мы соглашаемся не поднимать вопрос о заводах и скважинах, не пойми как оказавшихся в частных руках, в обмен на собственное жилье и более высокий по сравнению с советским временем уровень эмансипации частной жизни от государства, которое при этом продолжает поддерживать привычный уровень городской и социальной инфраструктуры. И вот на этот базовый пункт соглашения покусились власти: заводы остаются в привилегированных руках, а частная собственность непривилегированных лиц поставлена под сомнение».

Встаёт вопрос, какой такой проект будущего (с его подразделом: «Генеральным планом Москвы») готовят наши власти для населения — совсем без земли и воли, или с землей и волей на Дальнем Востоке? С другой стороны, архитекторы говорят, что и от Генерального плана уже власти отказались…

В Москве зарегистрированы тысячи фирм, которые добывают нефть, газ, руду и все прочее на просторах необъятной Родины нашей — и платят налоги в центре. Эти триллионы рублей Москва, по мнению регионов, столица высасывает из них — и «жирует»… Но «жируют» далеко не все, и не только «жируют». В Москве — научные центры, библиотеки, огромный интеллектуальный потенциал. Пришла пора дать пример разумной траты и контроля над финансами, и если москвичи смогут обуздать самодурство местных властей, то это может послужить хорошим примером и для всех регионов.

Сейчас происходят очень важные процессы — люди начинают отделять «зёрна» от «плевел», свои интересы от интересов «борцов с коррупцией», политиканов, которые пытаются оседлать любой протест, поставить парус там, где дуют ветры народного возмущения. Одно дело, когда на митинг «против всего плохого» зовут сомнительные политики, и совсем другое — когда на митинг против нарушения конкретных законов собираются сами граждане, которые опасаются, что их лишат тех удобств, которые они имеют (близость к метро, возможность воспитывать детей «в родном гнезде»). Мне уже приходилось писать о том, что протест протесту рознь здесь — и хочу добавить, что протест против реновации имеет большое общественное значение, он как будто специально создан для того, чтобы люди лишились политической наивности, той «иждивенческой невинности», которая воспитывалась при Советской власти.

Появилось множество суждений «не выше сапога» — о ветхости зданий, правах при совместном владении, законах и планах развития Москвы. И это здорово! За веком всеобщей грамотности пора следовать веку Просвещения.





На фото человек в форме стрельца держит плакат: «Боярин, не доводи народ до бунта!».

О смысле прошедшего митинга трудно лучше сказать...





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