Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 11:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/pro_idiotov_i_kleshchej_40412"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201605/392_300_40412_content_idioty_i_kleschi__econet_r.jpg" width=206 alt="Про идиотов и клещей" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://econet.ru/articles/68175-pro-idiotov-i-kleschey>econet.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Про идиотов и клещей</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как не заболеть энцефалитом </font></em></span></p><p>Я – бывший научный сотрудник, а ныне инженер-биотехнолог, последние 7 лет занимаюсь клещевыми инфекциями, в частности, разработкой, апробацией и производством тест-систем для их диагностики. Вероятно, в силу проф. дефомации я считала, что опасность клещей очевидна всем. Оказалось, это совершенно не так. <a href="http://www.chaskor.ru/article/pro_idiotov_i_kleshchej_40412">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Я – бывший научный сотрудник, а ныне инженер-биотехнолог, последние 7 лет занимаюсь клещевыми инфекциями, в частности, разработкой, апробацией и производством тест-систем для их диагностики. Вероятно, в силу проф. дефомации я считала, что опасность клещей очевидна всем. Оказалось, это совершенно не так.

Орфография и пунктуация автора сохранены.

Я – бывший научный сотрудник, а ныне инженер–биотехнолог, последние 7 лет занимаюсь клещевыми инфекциями, в частности, разработкой, апробацией и производством тест-систем для их диагностики. Вероятно, в силу проф. дефомации я считала, что опасность клещей очевидна всем. Без деталей, но очевидна. Я ж вот понимаю, что залить ноутбук кофе – это скорее всего ****** ноутбуку, хотя по части техники я – полный дебил. А те, кто далек от клещей и инфекций видимо знают, что укус клеща – это крайне хреново для укушенного. Особенно если укусили его в Сибири. Выяснилось, однако, что идиоты, лечащие энцефалит парацетамолом живут среди нас и с виду вполне вменяемы. Душераздирающая история про идиотизм, подробности про укусы клещей – что вам за это будет и куда дальше жить читайте ниже.

Собственно, на написание поста меня сподвиг случай с моим знакомым, за плечами у которого куча передряг. В общем, весьма уважаемый мной человек и, на мой взгляд, гораздо более здравомыслящий и практичный, чем я. Этот прекрасный гражданин отказался от поездки на кильбарок по причине того, что он болеет. По ходу расспросов выяснилось, где-то по дороге из Владика в СПб его укусил клещ. Прошло три недели, температура подскочила под 40, началась лихорадка – все это «успешно» лечилось парацетамолом и горячим чаем с лимоном. В ходе получасового (!) разговора с кучей медицинских терминов и трехэтажного мата, удалось убедить его сдать кровь на клещевые инфекции. Результаты анализов: боррелиоз – точно, энцефалит под вопросом. Результат разговора с очень качественным инфекционистом: по внешним проявлениям больше похоже на энцефалит. Результат разговора с болящим: «что-то мне подсказывает, что это не боррелиоз», «я сейчас не могу в больницу лечь, у меня работа. Если лягу в больницу, я эту работу потеряю», и (пам–па–рам!) «ну да, я понимаю, что могу ослепнуть/оглохнуть/заработать паралич, но Я ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК И ПРИМУ РЕШЕНИЕ САМ». Для всех самостоятельно принимающих решение сказочных д*******в, а также просто для тех, кто не в теме информация к размышлению:

Про клещей и инфекции

Клещевых инфекций жесть как много. Помимо энцефалита и боррелиоза, которые более-менее на слуху, это еще и бабезиоз, риккетсиоз, грануцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз и другие язык-сломать-можно инфекции. Все это счастье вы получаете, едва клещ вас укусит – возбудители всей этой гадости живут в его слюне. Но не у каждого клеща, и не полным набором. Тут как со случайным сексом без презерватива – не факт, что после него у вас найдут СПИД, гепатит С, сифилис и гонорею. Но и не факт что все это пройдет мимо вас. Возвращаясь к клещам – вероятней всего (и страшнее всего) заработать энцефалит и боррелиоз.

Чем грозит

Энцефалит

При отличном раскладе отделаетесь легким испугом, при хорошем умрете. Но вероятнее всего вас парализует. Скорее всего руки, или одну из них. Это навсегда и не чинится. Вдобавок можете ослепнуть и/или оглохнуть. В принципе, если у вас есть талант и яйца, сможете сделать карьеру в науке. Пример есть – Михаил Чумаков. В 28 лет поехал в Сибирь – изучать свирепое и неизвестное на тот момент заболевание. Заболевание оказалось клещевым энцефалитом, а Михаилу пришлось реализовывать на себе свои же идеи на тему того, как это лечится. По итогам он не только выжил, но и, оглохший и частично парализованный, еще десятки лет занимался изучением заболевания, от которого так жестоко пострадал. Очень много чего достиг на этом поприще и в довершении всего завещал свой труп институту. Чтобы коллеги изучили изнутри человека, 56 лет проболевшего энцефалитом. Все, кого такая героическая перспектива плевать в лицо болезни и смерти не прельщает, имейте ввиду следующее: если вас кусанул клещ в европейских краях, скорее всего, обойдется. У нас и клещи не особо заражены – по разным данным от нескольких процентов до нескольких десятых процента, а умирают от клещевого энцефалита 2 человека из 1000. НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ПОВЕЗЕТ ИМЕННО ВАМ.

Если вас укусил клещ в Сибири или на Дальнем Востоке, все гораздо грустнее. Вам может достаться дальневосточный энцефалит, а от него из 100 заболевших умирают 80. Возможно, эта цифра была бы несколько поменьше, если б не уровень финансирования медицины и «легкость» добирания до больниц в этих краях, но даже с учетом этих факторов она пугает.

Боррелиоз

Начнется все с высокой и температуры и вот таких красивых колечек на месте укуса (по-научному — эритема).





Потом наш любимый паралич, только на этот раз проблемы не с руками, а с мордой лица. Потом проблемы с суставами (например, дикие боли в них, до такой степени, что двигаться невозможно), с сердцем, зрением, слухом. Потом кожа истончается, становится сухой как пергаментная бумага и идет синюшными пятнами. В общем, проблем становится много, и все такие разные. Некоторые граждане, страдающие хроническим боррелиозом, уверяют, что это хуже, чем энцефалит. Правда, уверяют меня, а не тех, у кого хронический энцефалит.

Что делать, пока не укусили: прививку от энцефалита. Прямо сейчас ее делать уже поздно, а вот если вы про это вспомните в следующем феврале, то как раз раскачаетесь к сезону ее сделать. Имейте ввиду, что она трехэтапная – колоть будут три раза с определенным интервалом. Если вы уже болели энцефалитом, то иммунитет у вас пожизненный. Ну или если вы заболеете повторно – будете новым словом в медицине. Прививка считается самым действенным, что можно придумать. При наличии выбора берите импортную вакцину. И НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА РАЗВОД заодно сделать прививку от гепатита, гриппа, черта в ступе. Прививки – не та область, где опт – выгодное дело. От боррелиоза прививку сделать невозможно. Опять-таки, даже если вы уже болели, ничто не мешает вам подцепить его повторно.

Что делать если вас укусили.

ПЕРВОЕ — аккуратно вытаскиваем клеща либо ниточкой либо вот таким девайсом:





Это ручка–лассо. Продается в магазинах типа «Сплав». Кто–то их видел в аптеках и зоомагазинах. Принцип работы такой же, как у ниточки. Удобство примерно такое же, некоторым удобнее ниткой. Намочить/забыть взять сложнее, чем с ниткой. В этом смысле девайс удобнее.

Главный смысл – вытащить клеща целиком, не оторвав башку, в которой слюнные железы, в которых боррелии либо вирусные частицы либо еще кто-нибудь кровожадный – ну, вы поняли.

Если оторвали башку, выковыривайте ее теперь как занозу, иголкой. Не забудьте прокалить иголку в пламени зажигалки.

ВТОРОЕ – засовываем клеща в баночку, флакончик, короче куда угодно, лишь бы довезти до лаборатории. Клеща не давим.

ТРЕТЬЕ – сдаем клеща на анализ в СЭС. Если клещ оказался болен, это еще не значит, что вы 100% больны. Но профилактически вас таблетками накормят.

ЧЕТВЕРТОЕ – через 10 дней после укуса сдают кровь на боррелиоз и энцефалит. Метод исследования – ПЦР. Через 2 недели – на иммуноглобулины М к энцефалиту, через З недели – на иммуноглобулины М к боррелиозу. Вообще, в идеале вам это все должен врач рассказать, но идеал бывает не всегда. С результатами анализов (положительными) идем к врачу. И не тянем с походом. Тот же самый боррелиоз очень хорошо лечится, если лечить его на ранних стадиях.

Хронические заблуждения:

1) клещи не прыгают на вас с деревьев. Они вообще не прыгают. Они заползают из травы, либо с кустов (выше 1–1,5 м на кусте клещ обычно не поднимается).

2) если у вас энцефалит/боррелиоз, это не заразно для окружающих – можете чихать на них сколько хотите. Но если у вас энцефалит и вы – кормящая мать, есть шанс передать его ребенку через молоко. Кстати, энцефалит можно заработать, попив коровье и козье молоко (некипяченое).

И еще, хозяйке на заметку.

Есть клещевые инфекции, которые не так страшны как энцефалит с боррелиозом, и обнаружили их всего-то пару десятков лет назад.

Соответственно, на них вас проверят далеко не в каждой лаборатории. Так что если после укуса клеща результаты на боррелиоз с энцефалитом отрицательны, но вы уже второй месяц валяетесь в больнице с температурой, болью во всем теле, поносом и диагнозом «ОРВИ под вопросом», ищите хорошего инфекциониста. Потому как вполне возможно, что у вас, к примеру, гранулацитарный анаплазмоз. Скорее всего, вы выживете, и не огребете тех последствий, что боррелиозники-энцефалитники. Но 2 месяца в больнице с неясным диагнозом – это хреновый способ провести лето.

Источник: econet.ru





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