Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 10 мая 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/privychka_-_vtoraya_natura_41913"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41913_trenic.jpg" width=206 alt="Привычка – вторая натура" border="0" /></a><span style="font-size: large;">Привычка – вторая натура</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">66 дней, которые изменят вашу жизнь</font></em></span></p><p>Нет никакого сомнения в том, что в действительности привычка – вторая натура. Наш ум и тело зависят от побуждений, действий и характера, которые определяют, кто мы есть. Наши привычки — это наши подушки безопасности, обволакивающие нас своим постоянным присутствием и привычным комфортом. <a href="http://www.chaskor.ru/article/privychka_-_vtoraya_natura_41913">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Нет никакого сомнения в том, что в действительности привычка – вторая натура. Наш ум и тело зависят от побуждений, действий и характера, которые определяют, кто мы есть. Наши привычки — это наши подушки безопасности, обволакивающие нас своим постоянным присутствием и привычным комфортом.

Мы делаем это бессознательно: суем пальцы и сигареты в рот, трескаем нашими костяшками, когда что- то ищем, но мы не можем вспомнить, когда появилась эта привычка.

По словам Чарльза Духигга, автора книги «Сила привычки», привычки не рождаются, а создаются. Любая плохая, хорошая или незначительная привычка начинается с психологического шаблона, называемого «петлей привычки».

Духиг сообщил NPR, что «петля привычки» представляет собой трехэтапный процесс. Первым шагом является триггер, который подсказывает вашему мозгу, что должны произойти определенные поступки. Второй шаг — это само поведение или созданный шаблон.

Третий шаг — это вознаграждение, или «что-то, что нравится вашему мозгу, что помогает ему вспоминать « петлю привычки » в будущем».

Как только мы сформировали привычки, их трудно изменить, так как, многократно повторенные, они доводятся до автоматизма. Благодаря этой петле мы можем заниматься чем-то другим, не задумываясь о нашей привычке. Мы будем над чем-то работать, одновременно кусая наши ногти, не обращая внимания на то, что мы кладем их в рот.

Мы становимся рабами наших привычек. Они становятся нашим ингибитором, и лишь немногие обладают способностью контролировать нашу жизнь.

Хотя некоторые вещества, которые мы потребляем, обладают аддитивными свойствами, которые делают практически невозможным устранение этих привычек, есть способы заменить плохие привычки хорошими … и всего за 66 дней.

В исследовании, опубликованном в Европейском журнале социальной психологии, Филипп Лалли и ее команда исследователей обследовали 96 человек в течение 12 недель, чтобы выяснить, сколько времени требуется для того, чтобы сформировать новую привычку.

В течение 12 недель участники выбрали новую привычку, и каждый день сообщали свои впечатления о том, как она становилась непроизвольной.

В конце испытаний Лалли проанализировала результаты и обнаружила, что среднее время, затраченное участниками на приобретение новой привычки, составило 66 дней.

В то время как ее исследование было акцентировано на времени, которое необходимо для выработки привычки, мы можем посмотреть на это с другой стороны, с точки зрения времени, необходимого для того, чтобы избавиться от старой привычки и сформировать лучшую.

Если привычка не включает в себя аддиктивных добавок или стимуляторов, которые изменяют мыслительные процессы и выводы, разве нельзя сказать, что Вам не достаточно 66 дней, чтобы удалить все неприятные привычки, которые овладели вашей жизнью?

Если Вы удалите привычку из своей жизни, так же, как и если Вы сформируете новую, Вы сможете освободить себя от неосознанного и, зачастую, от пагубных шаблонов поведения, вызванных этими привычками. Вы можете заместить эти старые пагубные на новые хорошие.

Вместо того чтобы смотреть развлекательные передачи перед сном, Вы заставляете себя читать книгу. Может быть, вместо газировки на ужин, через 66 дней Вы будете пить воду.

Какими бы ни были ваши мотивы, это исследование должно стать толчком, который Вам необходим, чтобы избавиться от своих вредных привычек и начать формировать необходимые.

Потому что нет лучшего времени, что бы открыть новую страницу (или привычку), чем прямо сейчас.

Быть несносным (Дни 1- 22)

Кричите об этом на каждом углу. Расскажите своим друзьям, родственникам и коллегам, что у Вас есть цель. Призовите их быть вашими контролерами, если Вы попытаетесь вернуться на старый путь или не будете двигаться к новому. Скажите им, что Вы хотите, чтобы они кричали на Вас, теребили Вас и постоянно напоминали Вам.

Возьмите дополнительные обязательства на себя. Влияние разочарования от других и необходимость держать свое слово сделают намного сложнее вернуться к старому.

Потому что иногда легче разочаровываться в себе самом, чем разочаровать других.

Самоанализ (Дни 22-44)

Взгляните на свою жизнь. Это время для того, чтобы действительно копнуть глубже и сделать некоторый самоанализ. Что Вы хотите в жизни? Зачем Вы это делаете? Кем Вы хотите стать?

Если Вы отказываетесь от дурной привычки или приобретаете здоровую, дойдите до первопричины, зачем Вы это делаете, и как это повлияет на вашу жизнь.

Если Вы обнаружите, что причина расположена глубоко в подсознании, Вы сможете пройти эти 66 дней намного проще. У Вас появиться внутренняя сила, дающая Вам стимул.

Обрести озарение (Дни 44-66)

Третий этап — это заключительное усилие. Вы так далеко зашли, что Вы просто обязаны пройти эти последние 22 дня. Легко все свести на нет, быть уставшим или забыть, для чего Вы это делаете.

Легко вернуться к прежней жизни, потому что до сих пор Вы еще избавляете себя от привычки.

На этом этапе Вы должны найти что-то. Что-то, что подтолкнет Вас к достижению конечной цели. Это последние 22 дня, которые покажут, насколько Вы сильны и готовы ли на самом деле.

Сейчас речь идет о том, что виден свет в конце туннеля. Речь идет о понимании того, что, хотя Вы не сейчас достигли другого края, Вы, тем не менее, можете видеть его проблески.

Побалуй себя (66+)

Единственный способ закрепить прекращение старой привычки или рождение новой — отметить это. Организуйте вечеринку, выпейте шампанского, кричите об этом с крыши Бруклина.

Посвятите этому день или позвоните своим друзьям и устройте шикарный званый обед.

Если это привычка, люди надеются, что Вы преодолеете ее, и они будут более чем готовы отпраздновать это вместе с Вами. Кто знает, может Вам сделать это ежегодной традицией.

Источник: cluber.com.ua





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