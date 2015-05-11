Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 28 апреля 2017 года, 02.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/printsipy_obnuleniya_41870"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41870_ob.jpg" width=206 alt="Принципы обнуления" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Олеся Новикова, <a href=http://re-self.ru/>re-self.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Принципы обнуления</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Чтобы начались перемены, нужно сначала избавиться от груза прошлого</font></em></span></p><p>В полный стакан воды не нальешь. Это один из основополагающих принципов любых перемен. Невозможно кардинально изменить жизнь и переписать историю на своем листе, если действовать, исходя из неразобранного багажа опыта. Ваш жизненный пазл будет всегда собираться в одну и ту же картину, если вы будете использовать те же самые элементы, сколько раз их не перемешивай на старте. Начинать осознанное создание себя и своего нового опыта надо с обнуления. <a href="http://www.chaskor.ru/article/printsipy_obnuleniya_41870">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В полный стакан воды не нальешь. Это один из основополагающих принципов любых перемен. Невозможно кардинально изменить жизнь и переписать историю на своем листе, если действовать, исходя из неразобранного багажа опыта. Ваш жизненный пазл будет всегда собираться в одну и ту же картину, если вы будете использовать те же самые элементы, сколько раз их не перемешивай на старте. Начинать осознанное создание себя и своего нового опыта надо с обнуления.

Не с поиска целей, не с декларирования видения себя через 5 лет, не с вопросов миссии и предназначения. Весь этот процесс будет путаться о былые представления, которые, к тому же, забирают уйму энергии.

Начинать надо с выкидывания всего хлама из своей жизни: на физическом, энергетическом и ментальном уровнях.

Бесконтрольное накопительство прошлого ведет к двум вещам:

Бесконечному воспроизведению своего прошлого – жизнь становится похожа на дежавю.

Замедлению скорости жизни – это когда смотришь на тех, кто успевает в три раза больше и не понимаешь, как у них это получается. Жизненный успех и реализация во всех сферах возможна только на быстрой скорости.

Имеет смысл произвести уборку жизни во всех трех измерениях: прошлом, настоящем и, не удивляйтесь, будущем. Да, в вашем будущем тоже уже навалено мусора в виде представлений о нем, уж простите, что так прямо, но его тоже надо расчищать.

Прекратите жить так, как будто вам осталось 500 лет.

© Билл Гейтс

Я предлагаю начинать с настоящего. Оно самое предметное, здесь и сейчас. Полноценное очищение текущего момента от хлама уже придаст вам заметной силы и свежей энергии, а она вам еще понадобится.

Принцип — выкинуть все, что только можно, и даже немного больше. Суть — поставить точку под каждым незакрытым вопросом: либо завершить дело, либо отменить, если его необходимость уже не так важна.

Главное – убрать из списка дел все повисшие вопросы.

Хочу отметить, здесь не предлагается сразу отполировать свое настоящее аки золушка (хотя, это полезно!) — для начала надо навести порядок и закрыть «висяки», даже путем их обнуления. Надо убрать задачи из списка ожидания или запустить их в процесс, если они там зависли больше, чем на несколько недель. Это придаст колоссальный приток новой энергии.

А теперь поподробнее. Чем в ближайшие выходные дни займутся те, кто действительно намерен-таки собрать новую картинку своего опыта:

1. Выбрасываем мусор

Избавляемся от всего мусора. Для начала из своего дома. Выкидываем, раздаем, уносим в приют. Но не по принципу «сложу в коробку и как-нибудь завезу в церковь». А действительно увозим. Ничего не оставляем в списке «ожидание».

Что такое мусор?

Это всё, чем вы не пользуетесь. Давайте так: всё, что вы не использовали в течение года (это очень лояльно) надо убрать-раздать-продать-выкинуть:

Одежда, которую вы не носите.

Большая часть сувениров, кроме тех, которые действительно создают уют в интерьере (на поверку, это меньшая часть того, что у вас есть).

Непригодная или устаревшая посуда, техника.

Чем больше «нароете», тем вам же лучше. Поймите, каждая вещь, буквально каждая, — это частица вашей энергии, смотрите на них трезво и берите в свой новый опыт только то, что вам там понадобится и будет радовать. Подходите ко всем вещам с вопросом — «Хочу ли я оставить эту энергию или пусть на ее место придёт новая?»

В полный стакан воды не нальешь.

Вы сами опустошаете свой стакан. Сколько выльете, столько и вольется. Пожадничаете — не удивляйтесь, что и большим переменам просто будет некуда войти.

В общем, генеральная уборка дома — это игра под названием: «Насколько я готова впустить новый опыт в свою жизнь». Сколько выкинете, настолько и готовы.

Кстати, это касается всех ваших пространств, включая рабочее место в офисе, дачу, машину, частный самолет и что там у вас еще есть. Удивите коллег — уберитесь по-настоящему на своем столе, начните настоящий процесс расчехления.

2. Выкидываем файлы

Выкидывание мусора — это цветочки, пора выкидывать файлы. Как много времени проводите за компьютером и в сети? Это тоже ваше пространство, хоть и виртуальное, оно также является частью вашей энергии.

Мы привыкли все складировать на компьютере. Зачем выкидывать? Жесткого диска на все хватит.

Здесь принцип такой же: очищение — это высвобождение энергии. Оставляйте только то, что вам нравится и дорого. Зачем хранить фильм, который не понравился? Зачем держать какие-то старые бестолковые файлы? Это все кусочек вас. Несём с собой, понимая, что чем больше груза, тем медленнее скорость, или дадим место новому?

Разбор полетов требуется не только вашему личному, но и рабочему компьютеру, а также виртуальным аккаунтам: социальным сетям, блогам, сайтам.

3. Наводим порядок, даём вещам свое место, систематизируем файлы.

Мало выкинуть хлам, надо навести порядок в том, что есть.

Я никогда не была на стороне строгой чистоты, даже долго культивировала творческий беспорядок, прикрываясь своей склонностью к искусству.

Сейчас я скажу так — гармоничный порядок (не фанатичный, а систематизированный, когда у вещи есть свое место) — это залог хорошего и эффективного функционирования дел, особенно, если пришло время ускоряться. Вам не удастся переключить жизнь на новую скорость, если на вашем рабочем столе и в квартире царит хаос.

4. Фильтруем входящую информацию

Порядок и уборка также нужна потоку вашей входящей информации. Это пища для ума и от её качества зависит… работа вашего ума. По-другому не скажешь.

Информационная интоксикация — слышали? Это распространенный недуг, которым заражены сейчас многие люди. Они читают в сети всё подряд, бесконечно делают перепосты цитат, полностью атрофируя способность слышать голос своей души.

У информации есть свойство накапливаться, она никуда не уходит из нашего подсознания, поэтому ее надо тщательно фильтровать. Впускать только то, что ценно и сразу запускать в реализацию — тогда она учит и развивает нас, в обратном случае захламляет каналы, создавая мощнейший информационный шум. Это приводит к совершению ошибок на пути из-за невозможности расслышать голос своей души.

Поэтому сегодня рекомендую сделать следующее:

Почистить свою френдленту

Удалить тех френдов, чтение которых вам не резонирует и не вдохновляет.

Почистить свои стены

Удалить или скрыть тех людей, чьи новости раздражают. Особенно, тех, кто постит негатив из мировых событий.

Определиться с набором блогов и сайтов, которые вы намерены читать.

Мой главный принцип, как определить лично для себя ценность ресурса — это отклик в душе. Когда вы читаете что-то и внутри чувствуете отдачу, это вполне различимое чувство осознанности и жажды действия.

И это ни в коем случае не должна быть лента по принципу «меня добавили — я добавлю и буду читать». Нет, это должна быть подборка только тех ресурсов, которые наполняют и радуют лично вас. Ее тоже нужно регулярно чистить и пополнять новыми ресурсами.

5. Доделываем незаконченные дела или обнуляем их

Важно завершить все дела из списка «ожидание»: либо перевести их в статус «в процессе» и реально делать и сделать, либо обнулить. Лучше решить для себя, что на этом этапе дело закрывается, и я его больше не делаю, чем тащить с собой эту ношу. Вы должны почувствовать изнутри, что все ваши дела сделаны, текущие процессы в графике, подвисших вопросов не осталось. Это «первая скорость» для того, чтобы подойти к вопросу: «Чего я хочу от этой жизни?» и двигаться к осознанным переменам.

В завершение: процесс генеральной уборки своего настоящего состоит из двух ключевых моментов — избавления от хлама на всех уровнях и упорядочивания дел, включая входящий информационный поток.

Настройте свои каналы так, чтобы к вам поступала только качественная полезная информация в умеренных количествах, и вы увидите, как преобразится ваш мир.

Создать себя заново возможно лишь в том случае, если вы понимаете, что старый опыт вам в этом не советчик.

А теперь за уборку!

Источник: cluber.com.ua





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