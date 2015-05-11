Принципы обнуления

В полный стакан воды не нальешь. Это один из основополагающих принципов любых перемен. Невозможно кардинально изменить жизнь и переписать историю на своем листе, если действовать, исходя из неразобранного багажа опыта. Ваш жизненный пазл будет всегда собираться в одну и ту же картину, если вы будете использовать те же самые элементы, сколько раз их не перемешивай на старте. Начинать осознанное создание себя и своего нового опыта надо с обнуления.
Не с поиска целей, не с декларирования видения себя через 5 лет, не с вопросов миссии и предназначения. Весь этот процесс будет путаться о былые представления, которые, к тому же, забирают уйму энергии.
Начинать надо с выкидывания всего хлама из своей жизни: на физическом, энергетическом и ментальном уровнях.
Бесконтрольное накопительство прошлого ведет к двум вещам:
Бесконечному воспроизведению своего прошлого – жизнь становится похожа на дежавю.
Замедлению скорости жизни – это когда смотришь на тех, кто успевает в три раза больше и не понимаешь, как у них это получается. Жизненный успех и реализация во всех сферах возможна только на быстрой скорости.
Имеет смысл произвести уборку жизни во всех трех измерениях: прошлом, настоящем и, не удивляйтесь, будущем. Да, в вашем будущем тоже уже навалено мусора в виде представлений о нем, уж простите, что так прямо, но его тоже надо расчищать.
Прекратите жить так, как будто вам осталось 500 лет.
© Билл Гейтс
Я предлагаю начинать с настоящего. Оно самое предметное, здесь и сейчас. Полноценное очищение текущего момента от хлама уже придаст вам заметной силы и свежей энергии, а она вам еще понадобится.
Принцип — выкинуть все, что только можно, и даже немного больше. Суть — поставить точку под каждым незакрытым вопросом: либо завершить дело, либо отменить, если его необходимость уже не так важна.
Главное – убрать из списка дел все повисшие вопросы.
Хочу отметить, здесь не предлагается сразу отполировать свое настоящее аки золушка (хотя, это полезно!) — для начала надо навести порядок и закрыть «висяки», даже путем их обнуления. Надо убрать задачи из списка ожидания или запустить их в процесс, если они там зависли больше, чем на несколько недель. Это придаст колоссальный приток новой энергии.
А теперь поподробнее. Чем в ближайшие выходные дни займутся те, кто действительно намерен-таки собрать новую картинку своего опыта:
1. Выбрасываем мусор
Избавляемся от всего мусора. Для начала из своего дома. Выкидываем, раздаем, уносим в приют. Но не по принципу «сложу в коробку и как-нибудь завезу в церковь». А действительно увозим. Ничего не оставляем в списке «ожидание».
Что такое мусор?
Это всё, чем вы не пользуетесь. Давайте так: всё, что вы не использовали в течение года (это очень лояльно) надо убрать-раздать-продать-выкинуть:
Одежда, которую вы не носите.
Большая часть сувениров, кроме тех, которые действительно создают уют в интерьере (на поверку, это меньшая часть того, что у вас есть).
Непригодная или устаревшая посуда, техника.
Чем больше «нароете», тем вам же лучше. Поймите, каждая вещь, буквально каждая, — это частица вашей энергии, смотрите на них трезво и берите в свой новый опыт только то, что вам там понадобится и будет радовать. Подходите ко всем вещам с вопросом — «Хочу ли я оставить эту энергию или пусть на ее место придёт новая?»
В полный стакан воды не нальешь.
Вы сами опустошаете свой стакан. Сколько выльете, столько и вольется. Пожадничаете — не удивляйтесь, что и большим переменам просто будет некуда войти.
В общем, генеральная уборка дома — это игра под названием: «Насколько я готова впустить новый опыт в свою жизнь». Сколько выкинете, настолько и готовы.
Кстати, это касается всех ваших пространств, включая рабочее место в офисе, дачу, машину, частный самолет и что там у вас еще есть. Удивите коллег — уберитесь по-настоящему на своем столе, начните настоящий процесс расчехления.
2. Выкидываем файлы
Выкидывание мусора — это цветочки, пора выкидывать файлы. Как много времени проводите за компьютером и в сети? Это тоже ваше пространство, хоть и виртуальное, оно также является частью вашей энергии.
Мы привыкли все складировать на компьютере. Зачем выкидывать? Жесткого диска на все хватит.
Здесь принцип такой же: очищение — это высвобождение энергии. Оставляйте только то, что вам нравится и дорого. Зачем хранить фильм, который не понравился? Зачем держать какие-то старые бестолковые файлы? Это все кусочек вас. Несём с собой, понимая, что чем больше груза, тем медленнее скорость, или дадим место новому?
Разбор полетов требуется не только вашему личному, но и рабочему компьютеру, а также виртуальным аккаунтам: социальным сетям, блогам, сайтам.
3. Наводим порядок, даём вещам свое место, систематизируем файлы.
Мало выкинуть хлам, надо навести порядок в том, что есть.
Я никогда не была на стороне строгой чистоты, даже долго культивировала творческий беспорядок, прикрываясь своей склонностью к искусству.
Сейчас я скажу так — гармоничный порядок (не фанатичный, а систематизированный, когда у вещи есть свое место) — это залог хорошего и эффективного функционирования дел, особенно, если пришло время ускоряться. Вам не удастся переключить жизнь на новую скорость, если на вашем рабочем столе и в квартире царит хаос.
4. Фильтруем входящую информацию
Порядок и уборка также нужна потоку вашей входящей информации. Это пища для ума и от её качества зависит… работа вашего ума. По-другому не скажешь.
Информационная интоксикация — слышали? Это распространенный недуг, которым заражены сейчас многие люди. Они читают в сети всё подряд, бесконечно делают перепосты цитат, полностью атрофируя способность слышать голос своей души.
У информации есть свойство накапливаться, она никуда не уходит из нашего подсознания, поэтому ее надо тщательно фильтровать. Впускать только то, что ценно и сразу запускать в реализацию — тогда она учит и развивает нас, в обратном случае захламляет каналы, создавая мощнейший информационный шум. Это приводит к совершению ошибок на пути из-за невозможности расслышать голос своей души.
Поэтому сегодня рекомендую сделать следующее:
Почистить свою френдленту
Удалить тех френдов, чтение которых вам не резонирует и не вдохновляет.
Почистить свои стены
Удалить или скрыть тех людей, чьи новости раздражают. Особенно, тех, кто постит негатив из мировых событий.
Определиться с набором блогов и сайтов, которые вы намерены читать.
Мой главный принцип, как определить лично для себя ценность ресурса — это отклик в душе. Когда вы читаете что-то и внутри чувствуете отдачу, это вполне различимое чувство осознанности и жажды действия.
И это ни в коем случае не должна быть лента по принципу «меня добавили — я добавлю и буду читать». Нет, это должна быть подборка только тех ресурсов, которые наполняют и радуют лично вас. Ее тоже нужно регулярно чистить и пополнять новыми ресурсами.
5. Доделываем незаконченные дела или обнуляем их
Важно завершить все дела из списка «ожидание»: либо перевести их в статус «в процессе» и реально делать и сделать, либо обнулить. Лучше решить для себя, что на этом этапе дело закрывается, и я его больше не делаю, чем тащить с собой эту ношу. Вы должны почувствовать изнутри, что все ваши дела сделаны, текущие процессы в графике, подвисших вопросов не осталось. Это «первая скорость» для того, чтобы подойти к вопросу: «Чего я хочу от этой жизни?» и двигаться к осознанным переменам.
В завершение: процесс генеральной уборки своего настоящего состоит из двух ключевых моментов — избавления от хлама на всех уровнях и упорядочивания дел, включая входящий информационный поток.
Настройте свои каналы так, чтобы к вам поступала только качественная полезная информация в умеренных количествах, и вы увидите, как преобразится ваш мир.
Создать себя заново возможно лишь в том случае, если вы понимаете, что старый опыт вам в этом не советчик.
А теперь за уборку!
Источник: cluber.com.ua
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