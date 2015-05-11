Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 03:41</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/prilozhit_k_rane_42330"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42330_deti-kormlenie-670x351_1.jpg" width=206 alt="Приложить к ране" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>theguardian.com</b></span> <span style="font-size: large;">Приложить к ране</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Неглянцевая правда о грудном вскармливании</font></em></span></p><p>Радости материнства обычно иллюстрируют идиллической картинкой мамы и ребенка, которые слились в одно в процессе кормления. О том, насколько реальность может быть от этого далека, и не стоит обманывать глянцем будущих мам, рассказывает британский репортер Лиззи Дэвис. <a href="http://www.chaskor.ru/article/prilozhit_k_rane_42330">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Радости материнства обычно иллюстрируют идиллической картинкой мамы и ребенка, которые слились в одно в процессе кормления. О том, насколько реальность может быть от этого далека, и не стоит обманывать глянцем будущих мам, рассказывает британский репортер Лиззи Дэвис.

Статья переведена порталом womo.ua.

Я пишу в полтретьего ночи, когда у нас с дочерью первый сеанс ночного кормления. Будут и другие — я 24/7 обслуживаю потребности моего младенца, работаю круглосуточным молочным баром с единственным клиентом у «стойки». Я крайне редко получаю обратную связь, лишь иногда удовлетворенную громкую отрыжку. В этом затуманенном состоянии я читаю аналитику бюро The Lancet, которое опубликовало позорную статистику о грудном вскармливании в Великобритании. Несмотря на широкую пропаганду преимуществ ГВ, только 43% матерей кормят младенцев до двух месяцев, и только 1% детей получает материнское молоко до полугода, как это рекомендует ВОЗ.

Чтобы решить эту проблему, эксперты призывают улучшать образование в школах, предоставлять больше практической поддержки в больницах, а на государственном уровне убирать препятствия к грудному вскармливанию на работе. А я бы добавила еще одну стратегию — не обращаться с беременными женщинами, как с детьми, а честно рассказывать о том, каким сложным бывает ГВ.

Во время беременности я, как тысячи других женщин с благими намерениями, счастливо ходила на курсы, купила электрический молокоотсос и даже посмотрела видео, как идеально прикладывать ребенка к груди. Музыка там была мягкой и успокаивающей, мама принимала вальяжную позу и ребенок сразу понимал, что ему делать. Меня это сильно обнадежило: я тоже могу так сделать и природа подарит нам свое волшебство!

Вскоре я родила дочь, и она не выказала никакого интереса к моей груди. Добрые нянечки, намеренные показать мне магию природы, поднесли головку ребенка к моему соску и попытались сложить их в идеальную гармонию. И снова не сработало. Первый вечер моего ребенка в этом мире я провела, собирая по капле молозиво в шприц, и только на следующий день мои все более неловкие попытки приложить ее к груди увенчались успехом. Так я поняла, что природа может быть чудесной, капризной и невероятно болезненной.

По сравнению с другими женщинами, я еще легко отделалась. Подруги рассказывали, как месяцами пользовались накладкой на сосок из-за кровотечений, трещин, маститов. И это только физические трудности. Психологически грудное вскармливание давит (хотя это и привилегия тоже), ведь мама — единственный источник энергии для ребенка, из-за чего первые недели его жизни ты проводишь в полукоматозном, полуодетом и полусонном состоянии. Одна моя подруга прекратила кормить, когда ребенку было три месяца, так как после невероятной тревоги раннего материнства крайне нуждалась в том, чтобы вернуть себе свое тело.

Нам нужно слышать голоса этих женщин и помогать им. Говорить матери, что грудное вскармливание дарит здоровье и создает чудесную связь с ребенком — значит, говорить полуправду. Поэтому неудивительно, что женщина, которая родила первого ребенка, отказывается от кормления и чувствует себя неудачницей, наслушавшись рассказов о безоблезненности, легкости и эмоциональном подъеме после ГВ. Неужели мы делаем женщин настолько инфантильными, что не в состоянии сказать им правду?

Как говорили нам наши мамы и бабушки, предупреждена — значит, вооружена. Конечно, необходимо лучшее, осмысленное образование. Женщины должны знать все «за» и «против» грудного вскармливания, так они лучше будут подготовлены к тому, что их ждет. Почувствовав однажды острую боль в груди, кормящая мать не будет настолько шокирована, даже если это случится в пять утра. У женщин не будет ощущения полного провала, если их тело не реагирует так, как им показали в «конфетных» видео о кормлении. Они не прекратят кормить ребенка из-за чувства вины.

Мне могут возразить, что стратегия честности только понизит статистику ГВ, что еще меньше женщин решатся кормить грудью, зная все это. Но по своему опыту я знаю — только что родившая женщина пройдет «огонь и воду», сделает все, от нее зависящее, чтобы ее ребенку было хорошо. Более того, сразу после родов, не самой безболезненной процедуры, женщину не так легко испугать. Сказки о ГВ жизнь часто опровергает, а вот правда для кормящих матерей важнее и полезнее. Младенец может и не вспрыгнуть сам собой к вашей груди, но это нормально, и с течением времени вы справитесь. Да, кормление может быть безжалостным, но если вы ловите себя на том, что одиноки и истощены, знайте — вы не одни, и это сильно облегчает материнские заботы. Может, я не слишком увлекательно рассказываю, но правда позволяет не впадать в тревогу и разочарование, а быть лучше подготовленной к кормлению, физически и ментально.

Источник: womo.ua





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